Estonia începe construirea unui șanț antitanc de 40 km și a sute de buncăre la granița cu Rusia
Ziua, 16 septembrie 2025 18:20
Estonia a demarat lucrările pentru construirea unor fortificații la granița cu Rusia, informează postul național ERR. În satul Vinski, din sud-estul comunei Setomaa, armata a săpat deja un șanț antitanc de jumătate de kilometru. „Având în vedere că nord-estul Estoniei beneficiază de o barieră naturală – râul Narva – și estul de Lacul Peipsi, pentru […]
• • •
Proiecție de gală la Cineplex Loteanu. Trinitas TV lansează la Chișinău filmul documentar despre Sfântul Iraclie din Basarabia
Documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia", realizat de Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, va fi lansat sâmbătă la Chișinău. Proiecția de gală va avea loc la Cineplex Loteanu din centrul Capitalei, începând cu ora 19:00. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, iar doritorii de a de a vedea filmul se pot […]
Administrația președintelui Donald Trump nu va introduce noi tarife împotriva Chinei pentru achizițiile de petrol rusesc, dacă statele europene nu aplică mai întâi taxe similare, a declarat luni ministrul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Potrivit lui Bessent, Washingtonul așteaptă ca Europa să contribuie activ la reducerea veniturilor Moscovei din vânzarea petrolului. „Ne așteptăm ca europenii să […]
Camioanele care ies din R. Moldova prin Vama Leușeni vor trebui să fie programate într-un rând electronic
De săptămâna viitoare, toate camioanele, atât cu marfă, cât și fără, care intenționează să iasă din R. Moldova prin Vama Leușeni urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot. Procedura va fi lansată din 22 septembrie de la ora 08.00. Potrivit Serviciului Vamal, transportatorii vor putea selecta […]
Mișcare fără precedent împotriva Ursulei von der Leyen. Două moțiuni de cenzură în Parlamentul European
Parlamentul European va dezbate și vota două moțiuni de neîncredere împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul sesiunii plenare din 6–9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, obținut de POLITICO. Două grupuri politice, „Patrioți pentru Europa" și grupul Stângii, au depus moțiuni separate de cenzură împotriva președintei Comisiei […]
Kievul ar intenționa să impună sancțiuni Portului Constanța din România, care asigură Ucraina cu produse petroliere
Livrările de produse petroliere din portul românesc Constanța, una dintre principalele surse de aprovizionare pentru piața ucraineană, ar putea fi supuse sancțiunilor începând cu 1 octombrie 2025, scrie presa de la Kiev, cu referire surse, citată de Economica.ro. Decizia ar fi legată de extinderea practicii de testare în laborator a carburanților importați, aplicată deja din […]
Vreme mohorâtă și ploi puternice sunt anunțate pentru miercuri. Meteorologii au emis cod galben
Meteorologii au emis pentru mâine cod galben de ploi puternice. Avertizarea va fi valabilă în nordul și centrul R. Moldova, inclusiv în Chișinău. În unele regiuni cantitățile de precipitații vor ajunge până la 30 de litri pe metru pătrat, ceea ce e mai mult de jumătate decât norma pentru toată luna septembrie. Codul galben […]
Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani
Renumitul actor și regizor american, Robert Redford, câștigător al unui premiu Oscar, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, informează The New York Times. Decesul său a fost confirmat de Cindi Berger, director general al agenției de PR Rogers & Cowan PMK, care a precizat că actorul a murit în somn, fără […]
Directorul tehnic al FC Petrocub, Lilian Popescu, a fost numit selecționerul echipei naționale de fotbal
Actualul antrenor al echipei naționale de fotbal U19, directorul tehnic al FC Petrocub, Lilian Popescu, a fost numit astăzi selecționerul Naționalei Republicii Moldova. Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a aprobat numirea cu unanimitate de voturi. Debutul noului antrenor va avea loc pe 9 octombrie, în amicalul cu România, la București. Numirea lui Lilian Popescu […]
Rzeczpospolita: O casă din Polonia, avariată în timpul incursiunii dronelor rusești, a fost lovită de o rachetă lansată de un F-16 polonez
Procuratura din Lublin a confirmat că un „obiect zburător neidentificat" a avariat acoperișul și tavanul unei locuințe din localitatea Wyryki Wola, în estul Poloniei, însă nu a oferit detalii despre natura acestuia. Ministerul Apărării de la Varșovia a refuzat, la rândul său, să comenteze. Potrivit publicației Rzeczpospolita, obiectul ar fi fost o rachetă aer-aer AIM-120 […]
VIDEO | Sprijin românesc pentru copiii din Bălți: Guvernul de la București donează rucsacuri și rechizite pentru peste 450 de elevi
Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Guvernul României, vine în ajutorul micilor școlari la început de an școlar. Potrivit primarului Alexandru Petkov, peste 450 de seturi ce conțin rucsacuri și rechizite au fost pregătite pentru elevii și preșcolarii din oraș. Acțiunea face parte dintr-un proiect de sprijin educațional menit să reducă povara financiară a părinților […]
Războinicii (și războinicele!) de tastatură vor declarații, reacții, chestii și impresii. Compară România cu Polonia, ce zic polonezii că fac trebuie să facem și noi, imediat, fără multe întrebări. Îmi amintesc ceva dezbatere la Digi 24 de la începutul războiului cu breaking news: polonezii le dau ucrainenilor toate avioanele MiG-29! Și imediat a început delirul: […]
Peste 90% din volumul necesar de gaze a fost contractat de Energocom. Prețul de achiziție, prognozat la 410 euro/1000 metri cubi
Autoritățile anunță că, până acum, au contractat 91 la sută din volumul de gaze prognozat pentru perioada octombrie 2025 – septembrie 2026. Este vorba de aproximativ 700 de milioane de metri cubi pentru consumatorii din dreapta Nistrului. Compania Energocom susține că prețul mediu de achiziție a fost estimat la 410 euro pentru o mie de […]
Românii îl cinstesc azi pe Sfântul Sofian de la Antim, basarabeanul prigonit de comuniști și canonizat în 2024
Românii îl cinstesc azi pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, părintele arhimandrit originar din Basarabia cunoscut ca „Duhovnicul Bucureștilor" și care, alături de alți 15 mărturisitori, a fost canonizat anul trecut de Patriarhia Română. După cel de-al Doilea Război Mondial, cuviosul mărturisitor a fost prigonit de comuniști și a fost deținut politic între […]
Comisia ONU acuză Israelul de genocid în Gaza: „Există o intenție clară de a distruge populația palestiniană"
O anchetă independentă a Națiunilor Unite a concluzionat pentru prima dată că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza și că liderii de rang înalt ai țării au incitat la genocid, ceea ce a descris ca fiind „cea mai autoritară constatare a ONU de până acum", relatează CNN. Într-un raport de 72 de pagini […]
O nouă zi cu noi percheziții ale poliției. Descinderi la Cahul într-un dosar de corupere a alegătorilor
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger", au efectuat în această dimineață mai multe percheziții în sudul țării, inclusiv la Cahul, anunță IGP, într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, acțiunile fac parte dintr-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani […]
Donald Trump cere 15 miliarde de dolari despăgubire de la The New York Times pentru „decenii de minciuni"
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că depune un proces în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva ziarului The New York Times, pe care l-a acuzat de „decenii de minciuni" și l-a numit „una dintre cele mai degradate publicații din istoria Statelor Unite". „Astăzi am onoarea de a depune un proces pentru defăimare și […]
ATITUDINI | Cristian Hrițuc, mesaj pentru cei care propagă sondaje aranjate: Să nu ajungeți pe 29 septembrie să trăiți un șoc
S-a pus din nou în mișcare „morișca sondajelor în Republica Moldova". Aceleași institute, aceiași oameni care le propagă. Vreau să atrag atenția asupra unor lucruri: aceleași case de sondare arătau anul trecut că Maia Sandu va câștiga din primul tur cu 61%. Rezultatul a fost de 38% pe teritoriul Moldovei, pentru că nu poți face […]
Vlad Plahotniuc vine cu un nou mesaj pentru moldoveni: „Întrebați PAS ce a construit în afară de teroare"
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a transmis din Grecia un nou mesaj către cetățeni, în plină campanie electorală. El acuză guvernarea PAS că, după patru ani de mandat, nu a lăsat în urmă decât „teroare, dictatură și cenzură", pierzând categoric la toate capitolele în comparație cu guvernarea democrată din perioada 2016-2019. „Pe 28 […]
Nicușor Dan spune că România „mai degrabă" nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
Președintele Nicușor Dan a declarat că România „mai degrabă" nu susține instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei.
Andrei Năstase: „Direcția firească pentru Republica Moldova este Uniunea Europeană, dar una asumată cu demnitate și responsabilitate” # Ziua
Candidatul independent Andrei Năstase susține că Republica Moldova are nevoie de echilibru și înțelepciune pentru a depăși crizele actuale și pentru a deveni o țară stabilă, capabilă să atragă investiții și să-și țină cetățenii acasă. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a declarat că este gata să reprezinte oamenii în Parlament ca „factor de echilibru”, […] Articolul Andrei Năstase: „Direcția firească pentru Republica Moldova este Uniunea Europeană, dar una asumată cu demnitate și responsabilitate” apare prima dată în ZIUA.md.
Fiscul a blocat toate conturile bancare ale președintelui partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah # Ziua
Serviciul Fiscal de Stat a blocat conturile Irinei Vlah și ale activiștilor Veaceslav Valico și Dumitru Buimistru. Deciziile semnate de directorul fiscului, Olga Golban, au fost publicate în ediția de marți, 16 septembrie, a Monitorului Oficial. Astfel, au fost blocate conturile bancare ale Irinei Vlah, deschise la MAIB, Energbank, Moldindconbank și Fincombank. Lui Veaceslav Valiko i-au […] Articolul Fiscul a blocat toate conturile bancare ale președintelui partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Boris Volosatîi, despre beneficiile Unirii pentru economie: Țăranul basarbean va fi respectat, nu umilit # Ziua
Reunirea cu România nu este doar un ideal istoric, ci o soluție practică pentru a scoate Republica Moldova din stagnare și sărăcie. Este mesajul transmis de liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, care subliniază că doar Reîntregirea va aduce o schimbare fundamentală în economia regiunii, implicit pentru agricultură. „Fraților, am spus de multe ori: un […] Articolul VIDEO | Boris Volosatîi, despre beneficiile Unirii pentru economie: Țăranul basarbean va fi respectat, nu umilit apare prima dată în ZIUA.md.
Serviciul de Protecţie a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locaţii sensibile ale guvernului, între care strada Parkowa şi Palatul Belweder, a declarat prim-ministrul Donald Tusk pe platforma X, pe fondul tensiunilor regionale sporite în urma recentelor încălcări ale spaţiului aerian al Poloniei, relatează Reuters. Doi cetăţeni belaruşi au […] Articolul Donald Tusk: Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Atac rusesc asupra orașului Zaporojie. Un mort și 13 răniți, între care un copil și zone rezidențiale afectate # Ziua
Forțele ruse au lovit noaptea trecută regiunea Zaporojie cu rachete balistice, una dintre ținte fiind chiar centrul regional, – orașul Zaporojie. Potrivit guvernatorului militar Ivan Fedorov, în urma atacului asupra unei zone rezidențiale a murit o persoană, iar alte 13, inclusiv doi copii, au fost rănite. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei […] Articolul VIDEO | Atac rusesc asupra orașului Zaporojie. Un mort și 13 răniți, între care un copil și zone rezidențiale afectate apare prima dată în ZIUA.md.
Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, reținut în timpul unor percheziții la membrii rețelei lui Șor # Ziua
Fostul polițist condamnat la zece ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009 ar fi fost reținut marți dimineața, 16 septembrie, scrie Ziarul de Gardă cu trimitere la surse. Perju, care era dat în urmărire internațională începând cu anul 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii […] Articolul Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, reținut în timpul unor percheziții la membrii rețelei lui Șor apare prima dată în ZIUA.md.
Trump ar putea avea o întâlnire cu Zelenski săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU # Ziua
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că președintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, unde ambii lideri vor fi prezenți. „Trump va continua să încerce să obțină pacea în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Dacă […] Articolul Trump ar putea avea o întâlnire cu Zelenski săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU apare prima dată în ZIUA.md.
Percheziții matinale în Chișinău la un agent economic, vizat într-un dosar de evaziune și spălare de bani # Ziua
Oamenii legii efectuează noi percheziții în Chișinău într-o cauză penală deschisă pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vizat un agent economic. La descinderi participă ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații și Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în colaborare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și […] Articolul Percheziții matinale în Chișinău la un agent economic, vizat într-un dosar de evaziune și spălare de bani apare prima dată în ZIUA.md.
Oficialii americani și chinezi au anunțat luni că au ajuns la un acord-cadru pentru transferul aplicației TikTok sub control american, înțelegere care ar urma să fie confirmată vineri, în timpul unei convorbiri telefonice între președintele Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, relatează Reuters. Populara platformă de socializare, cu 170 de milioane de utilizatori […] Articolul SUA și China ajung la un acord-cadru pentru deținerea operațiunilor americane ale TikTok apare prima dată în ZIUA.md.
Ion Ceban, despre infrastructura educațională din Chișinău: Este singura localitate unde, în ultimii ani, s-au construit grădinițe și școli # Ziua
Municipiul Chișinău este singura localitate din R. Moldova unde, în ultimii ani, s-au construit grădinițe și școli de la zero. Acest lucru îl menționează Ion Ceban, care a adus drept exemplu instituția preșcolară nr. 54 din sectorul Buiucani al Capitalei, care a devenit o grădiniță model după reabilitarea integrală a unei clădiri abandonate mai mulți […] Articolul Ion Ceban, despre infrastructura educațională din Chișinău: Este singura localitate unde, în ultimii ani, s-au construit grădinițe și școli apare prima dată în ZIUA.md.
PLDM acuză guvernarea că exploatează frica de război pentru a rămâne la putere: „PAS transformă pacea într-un paravan pentru panică” # Ziua
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) acuză PAS că își construiește își întreaga strategie electorală pe exploatarea fricii de război. Într-o declarație publică, formațiunea notează că, prin această abordare, partidul de guvernământ „a reușit să panicheze societatea moldovenească și să stârnească dispute serioase între diferite pături sociale”. „PAS folosește frica de război drept argument dominant […] Articolul PLDM acuză guvernarea că exploatează frica de război pentru a rămâne la putere: „PAS transformă pacea într-un paravan pentru panică” apare prima dată în ZIUA.md.
Buletinele de vot pentru diasporă au ajuns la Ministerul de Externe, care urmează să le expedieze celor 297 de secții din străinătate # Ziua
Comisia Electorală Centrală a încheiat tipărirea celor peste 864 de mii de buletine de vot destinate diasporei. Acestea au fost transmise Ministerului de Externe, care, la rândul său, le va expedia celor aproximativ 300 de birouri din străinătate. La parlamentarele din 28 septembrie, în diasporă vor fi transmise cu 12 mii de buletine mai multe […] Articolul Buletinele de vot pentru diasporă au ajuns la Ministerul de Externe, care urmează să le expedieze celor 297 de secții din străinătate apare prima dată în ZIUA.md.
Israelul a început ofensiva terestră pentru ocuparea orașului Gaza, cu susținerea administrației Trump # Ziua
Forțele israeliene au lansat o operațiune terestră în orașul Gaza, cu obiectivul declarat de a-l ocupa, scrie publicația Axios, citând oficiali israelieni. Potrivit unui înalt reprezentant al armatei israeliene, trupele au intrat deja în oraș, urmând ca în zilele următoare să fie sprijinite de forțe suplimentare. Ofensiva a fost precedată de atacuri aeriene masive asupra […] Articolul Israelul a început ofensiva terestră pentru ocuparea orașului Gaza, cu susținerea administrației Trump apare prima dată în ZIUA.md.
De la începutul anului, autoritățile au dat amenzi de 1,2 milioane de lei pentru arderea vegetației uscate și a deșeurilor # Ziua
Autoritățile responsabile au dat, de la începutul anului, amenzi de peste 1,25 de milioane de lei pentru arderea vegetației uscate, inclusiv a ierbii și stufului, dar și a deșeurilor din preajma gospodăriilor. În total, au fost întocmite 273 de procese-verbale. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că au fost sancționate și mai multe companii […] Articolul De la începutul anului, autoritățile au dat amenzi de 1,2 milioane de lei pentru arderea vegetației uscate și a deșeurilor apare prima dată în ZIUA.md.
Marco Rubio promite Israelului „sprijin neclintit” în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza. „Hamas trebuie să înceteze să existe” # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a promis că Washingtonul va oferi „sprijin neclintit” acestuia în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza, cerând în acelaşi timp eradicarea Hamas. „Locuitorii din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu va putea începe decât atunci când Hamas va […] Articolul Marco Rubio promite Israelului „sprijin neclintit” în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza. „Hamas trebuie să înceteze să existe” apare prima dată în ZIUA.md.
Noi punți economice peste Prut. Republica Moldova va avea o nouă bursă de valori, în parteneriat cu Bursa de Valori București # Ziua
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță despre înființarea unei noi burse de valori la Chișinău, realizată în parteneriat cu Bursa de Valori București și un grup de investitori importanți din Republica Moldova. Aceasta va deveni operațională din vara anului 2026. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, citat de Radio Chișinău, noua bursă va fi un […] Articolul Noi punți economice peste Prut. Republica Moldova va avea o nouă bursă de valori, în parteneriat cu Bursa de Valori București apare prima dată în ZIUA.md.
Apel urgent al Promo-LEX către ONU pentru eliberarea lui Pogorlețchii, deținut ilegal de regimul separatist de la Tiraspol # Ziua
Promo-LEX a expediat un apel urgent către trei raportori speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), semnalând situația gravă a lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană. Potrivit asociației, Pogorlețchii este reținut de peste trei ani în condiții inumane și degradante, fiind supus torturii și izolării totale. Recent, el a fost […] Articolul Apel urgent al Promo-LEX către ONU pentru eliberarea lui Pogorlețchii, deținut ilegal de regimul separatist de la Tiraspol apare prima dată în ZIUA.md.
Zeci de crame cu peste 300 de mărci de vinuri, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc de la București # Ziua
Aproximativ 50 de crame din stânga Prutului cu peste 300 de mărci de vinuri au participat la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc din România, organizat pe renumitul bulevard Kiseleff din București. Evenimentul a adus în prim-plan diversitatea, autenticitatea și rafinamentul Vinului Moldovei, care își confirmă încă o dată locul de cinste pe […] Articolul Zeci de crame cu peste 300 de mărci de vinuri, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc de la București apare prima dată în ZIUA.md.
101 ani de la incursiunea bolșevicilor la Tatarbunar, o revoltă ce urmărea instalarea unui regim comunist în Basarabia # Ziua
Acum 101 ani, în 15 septembrie 1924, a fost declanșată așa-zisa revoltă a țăranilor din Tatarbunar, sudul Basarabiei, care, de fapt, a fost o incursiune sovietică pusă la cale de o grupare de bolșevici care, la șase ani de la Unirea Basarabiei cu România, urmăreau instaurarea unui regim comunist și alipirea provinciei la Republica Sovietică Socialistă […] Articolul 101 ani de la incursiunea bolșevicilor la Tatarbunar, o revoltă ce urmărea instalarea unui regim comunist în Basarabia apare prima dată în ZIUA.md.
Comisia Electorală Centrală a respins contestațiile depuse de Blocul Alternativa și Partidul Național Moldovenesc privind presupusa existență a unui unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA. Potrivit unei decizii din 15 septembrie, CEC a constatat „lipsa probelor pertinente care ar demonstra colaborarea ilegală între cele două formațiuni politice”. Autoritatea Electorală a precizat că materialele […] Articolul Comisia Electorală a decis că PAS și PPDA nu formează un bloc electoral camuflat apare prima dată în ZIUA.md.
Marea Britanie se pregătește pentru vizita lui Donald Trump: „Familia regală așteaptă cu nerăbdare să-l găzduiască” # Ziua
Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, vor efectua o vizită de stat în Regatul Unit în perioada 17–19 septembrie, la invitația regelui Charles al III-lea. Cuplul prezidențial va fi găzduit la Castelul Windsor, într-un eveniment încărcat de simbolism. Trump devine astfel primul lider american invitat de două ori într-o vizită de stat de […] Articolul Marea Britanie se pregătește pentru vizita lui Donald Trump: „Familia regală așteaptă cu nerăbdare să-l găzduiască” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Ion Ceban denunță provocări din partea PAS: Persoane necunoscute încearcă să corupă alegătorii din numele Blocului „Alternativa” # Ziua
Ion Ceban denunță o provocare din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Liderul MAN susține că persoane necunoscute, care se dau drept reprezentanți ai Blocului „Alternativa”, încearcă să corupă alegătorii și chiar propun bani la corturile din stradă amenajate de bloc. Candidatul susține că toate cazurile vor fi documentate, iar ulterior vor fi făcute sesizările de […] Articolul VIDEO | Ion Ceban denunță provocări din partea PAS: Persoane necunoscute încearcă să corupă alegătorii din numele Blocului „Alternativa” apare prima dată în ZIUA.md.
IMPORTANT | România introduce, din 12 octombrie, noul sistem de control la frontierele externe Schengen # Ziua
România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaționaliza, începând cu data de 12 octombrie 2025, sistemul de intrare/ieșire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră din România. EES este un sistem electronic care înregistrează data și locul de intrare și […] Articolul IMPORTANT | România introduce, din 12 octombrie, noul sistem de control la frontierele externe Schengen apare prima dată în ZIUA.md.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis luni, 15 septembrie, o avertizare Cod galben, valabilă pentru perioada 16–22 septembrie, privind „menținerea unui pericol excepțional” de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul statului. Potrivit SHS, riscul crescut de incendii este generat de temperaturi ridicate, vânt moderat și lipsa precipitațiilor, factori care usucă excesiv vegetația. […] Articolul Republica Moldova este sub Cod galben de incendii până în 22 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, întâlniri cu cetățenii moldoveni din Marea Britanie # Ziua
În acest weekend, Boris Volosatîi, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, a avut o serie de întâlniri la Londra cu membri ai diasporei basarabene. Potrivit reprezentanților formațiunii, discuțiile s-au axat pe problemele cu care se confruntă cetățenii plecați peste hotare și pe propunerile electorale ale partidului. Printre temele ridicate de participanți s-au […] Articolul VIDEO | Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, întâlniri cu cetățenii moldoveni din Marea Britanie apare prima dată în ZIUA.md.
Evreii hasidici ar putea ajunge la Uman prin R. Moldova pe cale terestră. Israelul analizează redirecționarea charterelor spre România # Ziua
Din cauza neînțelegerilor dintre autoritățile de la Chișinău și cele israeliene privind utilizarea Aeroportului Internațional Chișinău pentru pelerinii care merg la Uman (Ucraina), majoritatea acestora vor ateriza în estul României și vor traversa Republica Moldova pe șosele, informează Europa Liberă. Peste 4.000 de pelerini sunt așteptați în Iași începând cu 22 septembrie, scrie presa de […] Articolul Evreii hasidici ar putea ajunge la Uman prin R. Moldova pe cale terestră. Israelul analizează redirecționarea charterelor spre România apare prima dată în ZIUA.md.
Usatîi propune crearea unei bănci de stat: Băncile fac profituri uriașe, iar la noi creditele sunt cele mai scumpe din Europa # Ziua
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, propune crearea unei bănci de stat, „pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici”. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, în prezent, „toate băncile din R. Moldova sunt străine și nu există niciuna de stat care să aparțină cetățenilor Moldovei”. […] Articolul Usatîi propune crearea unei bănci de stat: Băncile fac profituri uriașe, iar la noi creditele sunt cele mai scumpe din Europa apare prima dată în ZIUA.md.
Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk nu cooperează cu autoritățile și nu-și recunoaște vina # Ziua
Tânărul arestat în cazul uciderii activistului de dreaptă Charlie Kirk nu cooperează cu autorităţile, dar anchetatorii încearcă să stabilească motivul crimei discutând cu prietenii şi familia acestuia, a declarat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, potrivit Reuters. Suspectul, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, va fi pus sub acuzare marţi şi va rămâne […] Articolul Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk nu cooperează cu autoritățile și nu-și recunoaște vina apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Ion Ceban condamnă închiderea școlilor: Pentru PAS educația înseamnă cheltuială, nu investiții # Ziua
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, condamnă repetat închiderea școlilor. Acesta aduce exemplul gimnaziului din satul Dolna, raionul Strășeni, care din 1 septembrie nu și-a mai deschis ușile pentru cei aproximativ 90 de elevi care învățau în instituție. Părinții susțin că acum elevii ar fi nevoiți, din cont propriu, să meargă la școlile din […] Articolul VIDEO | Ion Ceban condamnă închiderea școlilor: Pentru PAS educația înseamnă cheltuială, nu investiții apare prima dată în ZIUA.md.
Papa Leon spune că nu poate intermedia un acord de pace pentru Ucraina: Vaticanul face „eforturi mari pentru a menține o poziție neutră” # Ziua
Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat prudența cu privire la posibilul rol al Vaticanului ca mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina. Într-un interviu publicat în fragmente de portalul american Crux, Suveranul Pontif a subliniat că trebuie făcută o distincție clară între rolul Vaticanului ca promotor al păcii și un eventual rol de mediator. Acesta […] Articolul Papa Leon spune că nu poate intermedia un acord de pace pentru Ucraina: Vaticanul face „eforturi mari pentru a menține o poziție neutră” apare prima dată în ZIUA.md.
