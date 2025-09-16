VIDEO Nicușor Dan: Alegerile din R. Moldova sunt o dispută Est-Vest; România va sprijini, fără a interveni
Realitatea.md, 16 septembrie 2025 17:00
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat, într-un interviu recent pentru Antena3 CNN, alegerile parlamentare din Republica Moldova programate pentru 28 septembrie 2025, descriindu-le drept o „dispută între est și vest" privind parcursul strategic al țării. Dan a subliniat că, deși are „mari îngrijorări" privind posibila influență rusă în scrutin, nu consideră corect să se intervină
• • •
Acum 5 minute
17:20
Începând cu 22 septembrie 2025, ora 08:00, toate camioanele – cu sau fără marfă – care vor să iasă din Republica Moldova prin punctul vamal Leușeni, vor trebui să fie programate din timp în rândul electronic prin Sistemul BQS (Border Queuing System). Șoferii își vor putea alege ora de trecere a frontierei, iar cu 30
17:20
Maria Zaharova, preocupată de interviurile Maiei Sandu? „Declarațiile reflectă anihilarea democrației” # Realitatea.md
La scurt timp după ce Maia Sandu a declarat în presa occidentală că Rusia folosește preoții pentru a se implica în alegerile din Moldova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, s-a grăbit să ofere un interviu pentru agenția de stat TASS și să o acuze pe șefa statului de rusofobie. Conform ei, asemenea
Acum 30 minute
17:00
VIDEO Nicușor Dan: Alegerile din R. Moldova sunt o dispută Est-Vest; România va sprijini, fără a interveni # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat, într-un interviu recent pentru Antena3 CNN, alegerile parlamentare din Republica Moldova programate pentru 28 septembrie 2025, descriindu-le drept o „dispută între est și vest" privind parcursul strategic al țării. Dan a subliniat că, deși are „mari îngrijorări" privind posibila influență rusă în scrutin, nu consideră corect să se intervină
16:50
Pe jos spre parc? A fost reabilitată aleea care leagă strada Constantin Stere de Valea Morilor # Realitatea.md
O cale de acces neglijată ani la rând a fost transformată într-o alee modernă, care duce direct spre Parcul „Valea Morilor" din capitală. La solicitarea locuitorilor, Primăria Chișinău a reabilitat aleea pietonală dintre strada Constantin Stere și parc, oferind chișinăuienilor un nou traseu sigur și accesibil. Pe lângă pavarea traseului, autoritățile au curățat arborii care
16:50
Lilian Carp: Interdicția Irinei Vlah în Lituania confirmă riscul pe care îl reprezintă pentru securitatea europeană # Realitatea.md
Candidatul PAS la funcția de deputat, Lilian Carp, a declarat marți că Republica Moldova se confruntă cu intensificarea acțiunilor de corupere a alegătorilor, în special din partea grupării criminale „Șor", în contextul campaniei electorale. Carp a subliniat că, potrivit informațiilor autorităților, doar într-o singură percheziție desfășurată astăzi au fost ridicate peste 20 de milioane de
Acum o oră
16:40
Tot mai mulți elevi din stânga Nistrului studiază în română. Prima dată după 15 ani, numărul lor depășește 2000 # Realitatea.md
Pentru prima dată după 15 ani, numărul elevilor din stânga Nistrului care studiază în română depășește 2000, anunță responsabilii de la Biroul Politici pentru Reintegrare. Creșterea este lentă, dar părinții optează pentru studii care oferă perspective, consideră funcționarii. Oficialii din cadrul Biroului susțin că tendința este valoroasă, deoarece în regiunea separatistă a Moldovei se înregistrează
16:30
Parlamentul European va dezbate în octombrie două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen # Realitatea.md
Parlamentul European urmează să discute și să voteze, în sesiunea plenară din 6-9 octombrie, două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen – un demers fără precedent, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de POLITICO. Cele două moțiuni au fost depuse separat de grupurile Patrioții pentru Europa
16:30
S-a stins actorul Robert Redford, o legendă a cinematografiei, la vârsta de 89 de ani # Realitatea.md
Robert Redford, actorul carismatic și regizorul câștigător al premiului Oscar, care a renunțat la statutul său de vedetă de la Hollywood pentru a susține cauze care îi erau dragi, a murit marți, 16 septembrie. Avea 89 de ani. „Robert Redford a încetat din viață pe 16 septembrie 2025, la reședința sa din Sundance, în munții Utah
16:30
Republica Moldova, considerată „cea mai bună prietenă” a României de 13% dintre români # Realitatea.md
Un sondaj realizat de Grupul Avangarde arată că 13% dintre români cred că Republica Moldova este cel mai apropiat prieten al României. Pe următoarele locuri se află Franța (11%), Statele Unite și Germania (câte 5%), Italia (4%), Bulgaria și Serbia (câte 3%), Spania și China (câte 2%) și Rusia (1%). Totodată, 47% dintre români susțin
Acum 2 ore
16:20
RUPOR.MD Copiii din Transnistria, transformați în „cazaciata”. Trag din arme pneumatice și dirijează drone # Realitatea.md
Copii din stâna Nistrului sunt transformați în „cazaciata". Pentru al doilea an consecutiv, în regiunea separatistă se organizează o reuniunea a tinerilor cazaci (n. red.: слёт юных казачат) , iar în acest an minorii au fost instruiți cum că manevreze drone și să tragă din arme pneumatice. Deși oficial cazacii din stânga Nistrului comunică despre o
16:20
Lucrări neautorizate, pericole uriașe! Două echipe de muncitori au fost la un pas de moarte în Chișinău, după ce au săpat cu excavatoare de mare capacitate chiar sub liniile electrice de înaltă tensiune. Premier Energy Distribution a anunțat că, în lunile iulie și septembrie 2025, pe același teren traversat de patru circuite de 110 kV,
16:10
VIDEO Președintele român a vorbit despre SPP-istul moldovean care a cucerit femei pe ambele maluri ale Prutului # Realitatea.md
S-a aflat motivul pentru care misteriosul agent SPP al lui Nicușor Dan a dispărut din atenția publicului. Președintele României a oferit primele declarații despre tânărul de la Serviciul de Protecție și Pază care a devenit viral pe rețelele de socializare, cucerind femei pe ambele maluri ale Prutului. Misteriosul agent SPP pe nume Ionuț din umbra
16:10
În nordul și centrul țării vor cădea ploi puternice! Meteorologii au emis cod galben # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de ploi puternice în nordul și centrul Republicii Moldova. Avertizarea meteo intră în vigoare miercuri, 17 septembrie, orele 05:00 – 17:00. „În zonele vizate vor cădea ploi puternice, iar prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m²", transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pentru cele mai importante
16:00
În perioada 8 – 14 septembrie au fost înregistrate 732 de cazuri de COVID-19, în scădere cu 28% față de săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 275 (38%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) subliniază importanța menținerii vigilenței, aplicarea constantă a măsurilor de
15:50
Reorganizarea Poliției: IGP va avea trei direcții regionale și subdiviziuni teritoriale. Lista lor # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției va fi reorganizat în trei direcții regionale și mai multe subdiviziuni teritoriale. Decizia urmează să fie aprobată la ședința de pe 17 septembrie a cabinetului de miniștri, după ce Parlamentul a modificat Legea privind activitatea Poliției și statutul Polițistului. Pentru a pune în aplicare noile prevederi, membrii Executivului vor schimba Hotărârea
15:40
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi în funcția de șef al oficiului din Republica Moldova, începând cu 1 octombrie 2025. El o înlocuiește pe Catarina Bjorlin Hansen, care a fost desemnată șefă a BERD în Irak. Giuseppe Grimaldi deține o vastă experiență în domeniul reformelor și politicilor publice în
15:40
Lilian Popescu este noul selecționer al echipei Naționale a Moldovei. Antrenorul de 51 de ani a fost desemnat oficial în funcție marți, 16 septembrie, de către Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, cu unanimitate de voturi. Cu o carieră impresionantă atât ca jucător, cât și ca antrenor, Popescu vine cu un mesaj clar: vrea
15:40
Instituțiile publice trebuie să fie conduse de profesioniști, nu de persoane loiale politic. Declarația a fost făcută de către secretarul general al Partidului „Respect Moldova", Nicolae Cicariov, la dezbaterea electorală de la Exclusiv TV. „Astăzi, ministerele, agențiile și chiar structurile de forță sunt conduse de persoane loiale politic, nu de profesioniști. Chiar dacă au studii
15:40
Consilierul principal al premierului britanic a demisionat după mesaje cu tentă sexuală adresate deputatei Diane Abbott # Realitatea.md
Echipa lui Keir Starmer se confruntă cu o nouă lovitură la vârf, după ce Paul Ovenden, consilierul său principal pe strategie, a demisionat în urma apariției unor mesaje private jignitoare și cu conotații sexuale la adresa deputatei Diane Abbott. Guvernul condus de Keir Starmer trece printr-o nouă criză după plecarea lui Paul Ovenden, consilierul său principal pe
15:30
MBW25, ediția jubiliară: 30+ evenimente, un singur mesaj – Moldova is Open for Business # Realitatea.md
Luni a avut loc deschiderea Moldova Business Week 2025 (MBW25), cea de-a zecea ediție a celui mai mare forum economic al țării, la care au fost prezenți fizic peste 700 de participanți. Agenda din această săptămână cuprinde peste 30 de evenimente (15–19 septembrie), reunind investitori, antreprenori, oficiali de rang înalt și experți din peste 40
15:30
Demnitari din România, Franța și Bulgaria la Chișinău! În anumite locuri publice, accesul va fi limitat # Realitatea.md
În perioada 15 septembrie, ora 08:00 – 21 septembrie, ora 21:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău. Măsura este luată de poliție, în contextul aflării la Chișinău a demnitarilor străini din România, Franța și Bulgaria, care vor vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. „Pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va
Acum 4 ore
14:10
STOP CADRU Avocatul lui Constantin Țuțu va prezenta actele care confirmă faptul că clientul său este în Grecia # Realitatea.md
Ion Negura, avocatul lui Constantin Țuțu, a spus că nu este de acord cu demersul procurorului. „Or, informațiile prezentate nu corespund realității. Dumnealui este în Grecia și va reveni în cel mai scurt timp, deoarece nu are careva impedimente/interdicții. Este liber și poate să vină în țară oricând", a explicat el presei. Întrebat de ce
14:10
Olesea Stamate: „Moldova poate face mai mult și mai bine cu bugetul existent, dacă banii sunt folosiți rațional” # Realitatea.md
Candidat la funcția de deputat, Olesea Stamate susține că Republica Moldova ar putea realiza mai multe proiecte importante chiar și cu resursele bugetare actuale, dacă acestea ar fi gestionate eficient și orientate către priorități reale. „Nu veți găsi nicio țară în lume pentru care bugetul să fie suficient. Și cu un buget poți face lucruri
14:00
Liderii de care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor sunt Maia Sandu, Donald Trump și Emanuel Macron. Sondajul, realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025, arată percepțiile românilor asupra direcției țării, liderilor politici internaționali, instituțiilor globale și unor teme de politică externă. Astfel, în ceea ce privește direcția generală a
13:50
VIDEO Comportament agresiv în trafic surprins în mediul online: Șoferii riscă să rămână fără permis # Realitatea.md
În mediul online au apărut secvențe video în care doi șoferi manifestă un comportament agresiv în trafic, ignorând normele de circulație rutieră. Poliția s-a autosesizat în legătură cu acest caz. Incidentul a avut loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, pe strada Independenței din orașul Drochia și pe traseul R-7 ( Drochia- Costești). „Ambii șoferi, cu vârstele
13:50
Cetățenii din Republica Moldova pot avea domiciliu sau reședință temporară. În termeni oficiali vorbind, domiciliul reprezintă adresa indicată în acte. Reședința temporară este locul unde persoana trăiește de facto. Dacă cele două adrese diferă, până pe 3 septembrie cetățenii au putut să își declare reședința temporară, pentru a fi incluși în lista de bază și
13:40
FOTO Percheziții în Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Peste 20 de milioane de lei, ridicați # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat astăzi dimineața, 16 septembrie, mai multe percheziții în Chișinău, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. „Ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coordonat, în perioada premergătoare
13:40
Două blocuri ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chișinău vor fi reabilitate energetic, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Potrivit MEC, lucrările vor reduce pierderile de energie, vor îmbunătăți confortul pentru studenți și profesori și vor duce la facturi mai mici. Proiectul face parte din inițiativa INSPIREE, prin care vor fi
13:30
VIDEO Lac nou la Ciocana? O țeavă spartă a transformat strada Milescu Spătaru într-o zonă acvatică # Realitatea.md
Un apeduct magistral cu diametrul de 1200 mm a cedat în noaptea de 16 septembrie 2025, la ora 00:00, pe strada Vadul lui Vodă din sectorul Ciocana. Acesta alimentează cu apă stația de pompare din sectorul Botanica al capitalei. Informația a fost confirmată de „Apă-Canal Chișinău". Echipele operative ale furnizorului au intervenit prompt, ajungând la
Acum 6 ore
13:20
Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani. Ce au găsit polițiștii # Realitatea.md
Marți dimineața, 16 septembrie, polițiștii au efectuat percheziții în mai multe locații din Cahul. Acțiunile
12:50
Vlah, după interdicția impusă de Lituania: Mergem înainte, după 28 septembrie 2025 lucrurile vor arăta altfel # Realitatea.md
Irina Vlah a venit cu o reacție pe Facebook, după ce s-a aflat că autoritățile de la Vilnius i-au interzis accesul pe teritoriul Lituaniei pentru o perioadă de cinci ani. ”Încă o decizie stranie. De data aceasta a autorităților din Lituania. Presupun că din nou s-au străduit „prietenii” mei de la Chişinău, care încearcă cu […] Articolul Vlah, după interdicția impusă de Lituania: Mergem înainte, după 28 septembrie 2025 lucrurile vor arăta altfel apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Călin Georgescu și alte zeci de persoane – în judecată sub acuzația de tentativă de lovitură de stat # Realitatea.md
Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată într-un dosar complex instrumentat de procurori, în care au fost dispuse mai multe disjungeri, ceea ce indică existența unor alte cauze aflate în lucru. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de complicititate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale […] Articolul Călin Georgescu și alte zeci de persoane – în judecată sub acuzația de tentativă de lovitură de stat apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Minor implicat în traficul de droguri, prins în flagrant. Peste patru kilograme de droguri confiscate # Realitatea.md
Peste patru kilograme de droguri, estimate la peste 2.500.000 de lei, au fost ridicate de poliție. Oamenii legii au destructurat activitatea infracțională a unui grup de tineri cu vârste între 15 și 24 de ani, originari din municipiul Chișinău și raionul Strășeni. Organizatorul și coordonatorul grupului este un deținut din Penitenciarul nr. 9 Pruncul, care […] Articolul VIDEO Minor implicat în traficul de droguri, prins în flagrant. Peste patru kilograme de droguri confiscate apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Autoritățile de la Vilnius au interzis accesul Irinei Vlah pe teritoriul Lituaniei pentru o perioadă de cinci ani. Decizia a fost justificată prin legăturile președintei Partidului „Inima Moldovei” cu Federația Rusă, transmite IPN. Potrivit autorităților lituaniene, Irina Vlah efectuează vizite frecvente în Rusia, unde se întâlnește cu oficiali ruși și coordonează acțiuni prin care Moscova […] Articolul Irina Vlah interzisă în Lituania pentru o perioadă de cinci ani apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Municipalitatea a început asfaltarea străzii Maria Drăgan din sectorul Ciocana. Ce lucrări urmează # Realitatea.md
Drumarii au început lucrările de asfaltare pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana, pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana. Intervenția face parte dintr-un proiect amplu de reabilitare a infrastructurii rutiere, care vizează peste 1,2 kilometri de carosabil. Potrivit Primăriei Capitalei, în această etapă, se așterne stratul de egalizare pe întreaga suprafață […] Articolul Municipalitatea a început asfaltarea străzii Maria Drăgan din sectorul Ciocana. Ce lucrări urmează apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Procurorii susțin că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană; au cerut anunțarea în căutare și arestarea preventivă # Realitatea.md
Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană – așa informație au dezvăluit procurorii de caz care au solicitat marți, 16 septembrie curent, reluarea cercetării judecătorești, anunțarea în căutare și arestarea preventivă. Fostul deputat kickboxer are interdicție de a părăsi Grecia, ceea ce reiese că a fugit de acolo pe cale terestră. Judecătoria Buiucani a acceptat […] Articolul Procurorii susțin că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană; au cerut anunțarea în căutare și arestarea preventivă apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Șeful IGP: Ion Perju va răspunde în dosarul Boboc pentru spălare de bani și organizarea unei rețele criminale # Realitatea.md
Fostul polițist Ion Perju, reținut marți dimineața, 16 septembrie, va răspunde în dosarul Boboc pentru spălare de bani, evaziune fiscală și finanțarea unei organizații criminale. Declarația a fost făcută pentru IPN de Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. „Procesul a fost pornit pe aspecte de evaziune fiscală și spălare de bani. De la […] Articolul Șeful IGP: Ion Perju va răspunde în dosarul Boboc pentru spălare de bani și organizarea unei rețele criminale apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Tinerii din toată țara pot beneficia de sprijin financiar în 2026. Vezi ce programe sunt disponibile # Realitatea.md
Tinerii din Moldova vor avea mai multe oportunități în 2026. Guvernul a lansat trei programe speciale pentru tineret, cu un buget de 20 de milioane de lei. Scopul este să sprijine ideile tinerilor, să îmbunătățească centrele de tineret și să încurajeze implicarea lor în comunitate. Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru […] Articolul Tinerii din toată țara pot beneficia de sprijin financiar în 2026. Vezi ce programe sunt disponibile apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Negocierile de aderare a R. Moldova la UE intră în scurt timp în faza tehnică. Siegfried Mureșan explică ce înseamnă # Realitatea.md
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor intra în scurt timp în faza tehnică, după ce evaluarea legislației pe principalele capitole a fost deja realizată. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că parcursul european al Chișinăului a […] Articolul Negocierile de aderare a R. Moldova la UE intră în scurt timp în faza tehnică. Siegfried Mureșan explică ce înseamnă apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Republica Moldova se află pe primul loc în Europa la ponderea economiei tenebre, raportată la PIB – 37,1%, potrivit datelor pentru anul 2025 publicate de mapsinterlude. Pe locul doi se situează Albania, cu 27,8%, urmată de Georgia, cu 22,1%. Ucraina are o economie ascunsă estimată la 19,3% din PIB, în timp ce Turcia se ridică […] Articolul Republica Moldova, lideră în Europa la economia tenebră: 37,1% din PIB apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Reacția ALTERNATIVA la sondajul WatchDog: ”Vezi cine le face și înțelegi cine le-a comandat” # Realitatea.md
Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a venit cu reacție după ce WatchDog a publicat un sondaj de opinie, potrivit căruia în viitorul Parlament vor accede doar PAS, Blocul Patriotic și Partidul Nostru. ”Sunt specialiști și în canalizare, și în trotuare, și în politica externă, securitate… Mai au și altă îndeletnicire: publicare și tirajarea […] Articolul Reacția ALTERNATIVA la sondajul WatchDog: ”Vezi cine le face și înțelegi cine le-a comandat” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:20
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni, că va intenta un proces de 15 miliarde de dolari împotriva ziarului The New York Times, pe care îl acuză de calomnie și defăimare, relatează CNN, citat de News.ro. Trump susține că publicația a devenit o „portavoce virtuală” a Partidului Democrat. Acțiunea vine după ce, săptămâna trecută, Trump […] Articolul Trump dă în judecată publicația The New York Times. Cere despăgubiri uriașe apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Momentul în care un motociclist este lovit de o mașină, surprins de camere în centrul Chișinăului # Realitatea.md
Un bărbat de 30 de ani a ajuns la spital în această dimineață, 16 septembrie, după ce motocicleta pe care o conducea a fost implicată într-un accident rutier în centrul capitalei. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unei mașini. Impactul s-a produs în jurul orei 07:07, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare […] Articolul VIDEO Momentul în care un motociclist este lovit de o mașină, surprins de camere în centrul Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Fostul deputat kickboxer Constantin Țuțu nu poate părăsi Grecia. Informația a fost dezvăluită de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la emisiunea „Moldova live” de la Exclusiv TV, ediție publicată pe 15 septembrie curent. Oficialul a precizat că măsura restrictivă a fost dispusă de autoritățile elene. „Nu-mi imaginez cum ar urca în avion […] Articolul VIDEO Constantin Țuțu are interdicție de a părăsi Grecia apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Sprijin pentru elevii din Bălți: Peste 450 de seturi cu rechizite școlare vor fi oferite # Realitatea.md
Elevii din municipiul Bălți vor primi peste 450 de seturi cu ghiozdane și rechizite școlare. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Alexandr Petkov. Sprijinul vine din partea Guvernului României. „Până la sfârșitul lunii septembrie, aceste cadouri vor ajunge la elevii claselor I–IV din gimnaziile „A. I. Cuza”, nr. 10, nr. 19 (s. Elizaveta), precum […] Articolul VIDEO Sprijin pentru elevii din Bălți: Peste 450 de seturi cu rechizite școlare vor fi oferite apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
FTB România cheamă tinerii la dialog în Parlament, prin conferința „Tinerii decid viitorul R. Moldova”. Află detalii # Realitatea.md
Federația Tinerilor Basarabeni din România (FTB) organizează conferința „Tinerii decid viitorul Republicii Moldova”, un eveniment strategic ce va avea loc la Parlamentul Republicii Moldova (Sala Europa). Conferința, desfășurată pe 20 septembrie 2025, își propune să evidențieze rolul tinerilor în consolidarea democrației și în avansarea parcursului european al țării. Evenimentul va reuni aproximativ 50-60 de participanți, […] Articolul FTB România cheamă tinerii la dialog în Parlament, prin conferința „Tinerii decid viitorul R. Moldova”. Află detalii apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Doar trei candidați electorali vor ajunge în viitorul Parlament, potrivit unui sondaj realizat de WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research, în perioada 6 – 13 septembrie 2025. Potrivit studiului, cele maia multe voturi va obține PAS – 29,7%, pe locul doi este Blocul Electoral Patriotic (BEP) cu 13,2%, iar cea de-a treia formațiune care ar […] Articolul Sondaj WatchDog: Doar trei candidați vor ajunge în viitorul Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un bărbat de 44 de ani din satul Vărvăreuca, raionul Florești, a fost găsit fără suflare în noaptea de 13 septembrie 2025, în apropierea unei stații PECO de la ieșirea din orașul Florești, spre satul Gura Camencii. Sesizarea a fost făcută la ora 00:05, prin intermediul Serviciului 112. La fața locului s-a deplasat grupa operativă […] Articolul Moarte suspectă în Florești: un bărbat a fost găsit fără suflare lângă oraș apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Blocul electoral „Împreună” are 60 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc economiști, juriști, militari, pedagogi și lideri de partid. Partide din bloc: Partidul Schimbării, Partidul Verde Ecologist. Slogan: Moldova poate mai mult. Moldova poate mai bine. Direcția EU Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Dosarul candidatului: Blocul Electoral „Împreună” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut. Era ascuns în podul casei # Realitatea.md
Ion Perju, fostul polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din 2009, ar fi fost reținut astăzi dimineața, 16 septembrie. La domiciliul acestuia mascații BPDS „Fulger” au descins cu percheziții, transmite Pulsmedia.md. Ziarul de Gardă scrie că fiind implicat în rețeaua „Șor”, acesta avea rol de coordonator și […] Articolul Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut. Era ascuns în podul casei apare prima dată în Realitatea.md.
