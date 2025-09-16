Plahotniuc, cu mesaj electoral: „Moldovenii trebuie să aleagă dacă vor să trăiască la fel ca în ultimii 4 ani sau în bunăstare”

08:50

Pentru a fi cele mai bune versiuni ale noastre, este esențial să avem grijă de noi, atât fizic, cât și mental. O rutină de autoîngrijire îți îmbunătățește starea de bine și îți oferă și energie, concentrare și echilibru în viața de zi cu zi. Iată câțiva pași esențiali pentru a crea o rutină personalizată de […]