(foto/video) Accident la Rîșcani: Două mașini, grav avariate, dintre care una s-a răsturnat. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferi
UNIMEDIA, 16 septembrie 2025 17:00
Un accident grav a avut loc în această după-amiază în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit imaginilor video, sunt implicate două mașini, dintre care una s-a răsturnat. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
17:20
Irina Vlah: Curtea de Apel a obligat CEC să examineze sesizarea noastră în privința încălcărilor lui Dorin Recean # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat „încă o victorie” pentru partidul său în lupta cu fărădelegile guvernării - Curtea de Apel a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea partidului în privința încălcărilor lui Dorin Recean, prim-ministru, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat.
17:20
(video) Accidentul teribil de la Rîșcani, surprins de o cameră de bord: Momentul în care un Hyundai intră în plin într-un Ford și-l răstoarnă # UNIMEDIA
Accidentul care a avut loc acum câteva clipe în sectorul Rîșcani a fost surprins de o cameră de bord.
Acum 10 minute
17:10
Circulația troleibuzelor de pe bd. Moscova, afectată după accidentul produs la Rîșcani: Cum merge ruta numărul 10 # UNIMEDIA
Circulația troleibuzelor de pe bd. Moscova este afectată după accidentul produs la Rîșcani. Primăria municipiului Chișinău a anunțat cum merge ruta numărul 10.
Acum 30 minute
17:00
(foto/video) Accident la Rîșcani: Două mașini, grav avariate, dintre care una s-a răsturnat. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferi # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această după-amiază în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit imaginilor video, sunt implicate două mașini, dintre care una s-a răsturnat. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii.
16:50
Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G şi Anyma, capetele de afiş la Coachella 2026. Cât costă biletele # UNIMEDIA
Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G şi Anyma vor fi capetele de afiş ale ediţiei din 2026 a festivalului american Coachella, care va avea loc în perioada 10-12 aprilie şi 17-19 aprilie în Indio, California, scrie profm.ro.
Acum o oră
16:40
(foto/video) „Sunt exact acolo unde trebuie să fiu”: Anastasia Fotachi este astăzi omagiată. Cum a felicitat-o micuțul Alistar dis-de-dimineață # UNIMEDIA
Astăzi este o zi deosebită pentru Anastasia Fotachi, care marchează o nouă filă din viața sa — plină de împliniri, recunoștință și emoții profunde. Aceasta este omagiată cu multă iubire, iar cea mai frumoasă surpriză a venit dis-de-dimineață chiar de la fiul său, micul Alistar, scrie SHOK.md.
16:30
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen # UNIMEDIA
Parlamentul European va dezbate la începutul lunii octombrie două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, un demers fără precedent care a stârnit discuții aprinse între eurodeputați privind procedura și calendarul votului, scrie digi24.ro.
Acum 2 ore
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi, 16 septembrie, un cod galben de instabilitate atmosferică. Alerta intră în vigoare mâine la ora 05:00 până la ora 17:00.
16:00
(video) Au schimbat limuzina pe tractoare: Cum un agricultor din Ialoveni și-a măritat unica fiică # UNIMEDIA
Doi miri din Ialoveni au ales să-și transforme ziua nunții într-un moment cu totul special și autentic, renunțând la automobile de lux și deplasându-se prin localitate cu tractoare, mireasa fiind fiica unor agricultori. Decizie a dat evenimentului un aer original și a surprins plăcut invitații.
16:00
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, atrage atenția asupra modului în care sunt gestionate resursele publice în Republica Moldova. Potrivit ei, „zeci de milioane de lei sunt cheltuiți aiurea, pe populisme electorale, în timp ce prioritățile reale ale țării sunt lăsate pe plan secund”.
15:50
A murit Robert Redford: Actorul și regizorul american, o legendă a Hollywood-ului, avea 89 de ani # UNIMEDIA
Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani, relatează The New York Times, citat de digi24.ro.
15:40
Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită "până la o nouă notificare", a anunţat marţi Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunţul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varşovia şi Minsk, scrie digi24.ro.
15:40
(audio) „- Eu am un client și vrea un milion și jumătate. - Ближе к делу”: CNA publică înregistrări audio din dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice # UNIMEDIA
CNA a publicat imagini video cu realizarea operațiunii de astăzi în cadrul dosarului de finanțare ilegală a partidelor politice, comisă în circumstanțe agravante.
Acum 4 ore
15:00
Naționala Moldovei are un nou antrenor, după demisia lui Cleșcenco: Cine este Lilian Popescu # UNIMEDIA
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal a aprobat, marți, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei.
14:30
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată: Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # UNIMEDIA
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat. Informația a fost confirmată oficial și de Parchetul General, scrie digi24.ro.
14:10
(foto) Morman de bani, depistat de CNA la percheziții: Ofițerii au descins într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și au ridicat peste 20 mil. lei # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat mai multe percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante.
14:00
Ultima oră! Procuror: Constantin Țuțu e în regiunea transnistreană. Va fi anunțat în căutare și reținut # UNIMEDIA
Fostul deputat Constantin Țuțu, care are interdicția de a părăsi Grecia, s-ar afla în regiunea transnistreană. Despre aceasta au anunțat procurorii de caz care au solicitat în cadrul ședinței de astăzi,16 septembrie, reluarea cercetării judecătorești, anunțarea în căutare și arestarea preventivă.
13:50
Planifici o călătorie în Grecia? Autoritățile au înăsprit Codul Rutier: Ce înseamnă şi cum se sancţionează „conducerea antisocială” # UNIMEDIA
Dacă plănuiți o călătorie cu mașina în Grecia, e bine să vă puneţi la curent cu noile reguli de circulație intrate în vigoare din 13 septembrie, care prevăd sancțiuni mai dure, inclusiv pentru comportamente considerate minore.
13:40
„Încă o decizie stranie”. Irina Vlah, după ce a fost interzisă în Lituania: „Prietenii” de la Chișinău vor să mă reducă la tăcere, dar nu vor reuși # UNIMEDIA
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a comentat interdicția ei în Lituania. „Încă o decizie stranie. Presupun că din nou s-au străduit „prietenii” mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare să mă reducă la tăcere
13:30
(video) „Пацаны ждут встречи”: Un bărbat, șantajat cu o „datorie fictivă” de 12.500 € de trei interlopi din gruparea „Kitaeț”. Suspecții i-au luat Mercedesul drept „garanție” # UNIMEDIA
Trei bărbați cu vârste de 21, 29 și 33 de ani au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de implicare într-un caz grav de șantaj, comis pe teritoriul Republicii Moldova.
Acum 6 ore
13:20
(video) Boris Volosatîi: „Unirea cu România este garanția dezvoltării economice și a siguranței pentru fiecare cetățean” # UNIMEDIA
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a declarat într-un discurs public susținut la Chișinău că singura soluție reală pentru redresarea economică și pentru un viitor sigur al Republicii Moldova este Reunirea cu România.
13:10
(video) Ședința CSM: A fost anunțat concurs pentru suplinirea prin transfer temporar a funcțiilor vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 16 septembrie Pe ordinea de zi figurează 13 de subiecte.
13:10
„Război” pe rețele. Doru Petruți dă de pământ cu sondajul WatchDog: Sandu lua 61%, iar PAS doar 30%? Valeriu Pașa: Petruzzi e în slujba rușilor de 6 ani # UNIMEDIA
Sociologul Doru Petruți a ironizat, într-o postare pe Facebook, cifrele prezentat în sondajul de astăzi. „Anul trecut Valera (Whatch-Dog și CBS-AXA) o cota pe Maia Sandu la 61% în primul tur, iar acum PAS ar lua doar 39%?”, se întreabă sociologul, stârnind astfel un atac dur din partea lui Vlaeriu Pașa de la Watchdog. Acesta a ajuns să-i schimonosească și numele și să-l acuze, ca pe toți, că ar fi „mâna Moscovei”. „Domnul Petruzzi, sociologul în slujba rușilor de minim 6 ani, o tot dă cu un fake”, scrie Pașa.
12:50
Autoritățile din Lituania au interzis accesul Irinei Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, pe teritoriul național pentru o perioadă de cinci ani. O decizie în acest sens a fost luată pe 16 septembrie 2025.
12:40
Puterea detaliilor se vede în felul în care acestea schimbă întreaga percepție asupra stilului personal. Selecția atentă a ținutei poate adăuga caracter, rafinament și unicitate, oferind încredere și atrăgând priviri admirative.
12:30
„Văd că lumea se bucură”: Soțul Dianei Rotaru, reacție dură după zvonurile că ar fi fost înșelat # UNIMEDIA
Soțul Diannei Rotaru a reacționat dur, după ce s-a zvonit că ar fi fost înșelat de cântăreață. S-a spus și că și-ar fi prins partenera cu altceva. Rareș Bota i-a pus la punct pe cei care cred că s-au separat. Cei doi au împreună și o fiică, scrie spynews.ro.
12:20
Tot mai mulți oameni aleg să se mute în suburbii, acolo unde liniștea naturii se îmbină perfect cu confortul urban. În apropierea Chișinăului vă propunem un nou stil de viață — confortabil, sigur și construit după cele mai înalte standarde.
12:20
Un sondaj al unui ONG pro-guvernare oferă cele mai multe voturi PAS și lasă Alternativa sub prag: Vezi cifrele # UNIMEDIA
Un sondaj realizat la comanda comunității Watchdog, un ONG cunoscut pentru pozițiile sale de susținere a actualei guvernări, îi oferă cel mai mare credit de încredere din partea alegătorilor PAS. Totodată, potrivit cifrelor, blocul Alternativa ar rămâne sub pragul de trecere în Parlament.
12:10
(live) CSM, în ședință: Diana Ioniță s-a retras din concursul pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la CSJ # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 16 septembrie Pe ordinea de zi figurează 13 de subiecte.
12:10
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi ce prețuri a afișat ANRE și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 17 septembrie. Astfel, litrul de motorină va costa cu 3 bănuți mai mult, iar cel de benzină crește cu 1 ban, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:00
(video/update) Irina Vlah, citată la Poliție: PAS dă ordine oamenilor legii să fabrice dosare # UNIMEDIA
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”. În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile regimului drept „ultimele convulsii ale PAS” înaintea înfrângerii din 28 septembrie.
12:00
Plahotniuc, cu mesaj electoral de după gratii, înainte de extrădare: Moldovenii trebuie să aleagă dacă vor să trăiască la fel ca în ultimii 4 ani sau în bunăstare # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a transmis un nou mesaj de după gratii, în care îi îndeamnă pe moldoveni să se gândească bine, când vor vota la alegerile parlamentare. „Eu cred că trebuie oprit acest dezastru, și această guvernare incompetentă. Și înțeleg că majoritatea cetățenilor au ajuns deja și ei la această concluzie. Acesta e un semnal că schimbarea e aproape. Mult mai aproape decât credeți”, a scris oligarhul.
11:40
Scandal de proporții la Eurovision: Israelul vrea să rămână în competiție. Mai multe țări din Europa amenință cu boicotul # UNIMEDIA
Israelul îşi menţine intenţia de a participa la concursul muzical Eurovision 2026, chiar dacă mai multe ţări au ameninţat cu boicotul, informează luni DPA, preluată de presa română.
11:30
„Israelul comite genocid în Fâșia Gaza”, acuză ONU: Printre atrocitățile comise, soldații ar fi apelat la viol și tortură sexuală # UNIMEDIA
Israelul comite genocid în Gaza, potrivit unei comisii înființate de Organizația Națiunilor Unite. Este pentru prima dată când această acuzație este făcută public de un organism al ONU și este probabil să fie întâmpinată cu furie de către guvernul israelian, scrie digi24.ro.
Acum 8 ore
11:10
FISC a blocat conturile Irinei Vlah, a lui Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru: Deciziile, publicate în Monitorul Oficial # UNIMEDIA
Serviciul Fiscal de Stat a blocat fondurile financiare deținute de lidera partidului „Inima Moldovei” Irina Vlah, precum și ale lui Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, în baza unei decizii emise de Consiliul Interinstituțional de Supervizare la data de 5 septembrie.
11:00
Judecătorul CA, Eugeniu Beșelea, noul membru al Consiliului Institutului Național al Justiției: CSM l-a numit pentru un mandat de 4 ani # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii l-a desemnat pe judecătorul curții de apel Eugeniu Beșelea în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru un mandat de patru ani. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi, 16 septembrie.
10:50
(foto) Ce s-a întâmplat cu Ionuț, SPP-istul viral pe internet: Nicușor Dan, declarații despre moldoveanul care îl păzește # UNIMEDIA
Președintele Nicușor Dan a anunțat că Ionuț, ofițerul SPP devenit faimos după ce l-a însoțit în teren în primele zile de mandat, face parte în continuare din echipa care îi asigură protecția, scrie adevarul.ro.
10:40
Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia: Mesajul premierului Donald Tusk # UNIMEDIA
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, scrie digi24.ro.
10:30
(live) CSM, în ședință închisă. Candidat la funcția de judecător: Ține de viața privată și acte cu caracter personal # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 16 septembrie Pe ordinea de zi figurează 6 de subiecte.
10:30
Donald Trump cere 15 miliarde de dolari despăgubire de la „New York Times”: „Sunt mândru să trag la răspundere acest ziar de scandal” # UNIMEDIA
Donald Trump a dat în judecată „New York Times”, într-un proces în care are solicită 15 miliarde de dolari pentru calomnie și defăimare. Acțiunea a fost anunțată luni seara, printr-o postare pe platforma Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a lansat acuzații grave împotriva publicației, pe care o consideră un instrument de propagandă al Partidului Democrat, scrie adevarul.ro.
10:30
Atenție, călători! Lucrările de pe str. Nicolae Costin au dat peste cap circulația troleibuzului nr.38. Cum a fost redirecționată ruta # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în legătură cu lucrările de reparație a părții carosabile pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu, ruta de troleibuz nr. 38 este redirecționată.
10:30
Ultima oră! Irina Vlah este audiată la Inspectoratul de Poliție. Susținătorii „Inima Moldovei” se adună în fața instituției # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, se află la Inspectoratul de Poliție, unde este audiată.
10:20
Energocom a contractat 90% din necesarul de gaze pentru anul 2025–2026: Care este prețul mediul de achiziție # UNIMEDIA
Compania Energocom informează că, pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, au fost deja contractate aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale cu livrare fermă, ceea ce constituie 7.448.218 MWh, echivalent cu circa 700 milioane m³.
10:10
Un nou nivel de confort în Botanica: Complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # UNIMEDIA
Ritmul modern al vieții cere mai mult decât metri pătrați – cere un spațiu în care fiecare detaliu este gândit cu grijă.
10:00
(live) CSM, în ședință: Doi judecători ai Curții de Apel, audiați de Plen. Care este motivul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 16 septembrie Pe ordinea de zi figurează 6 de subiecte.
10:00
(video) „2500$ îmi ești dator și tot atâta e penalitatea”: „Supraveghetor” al mafiei din anii ’90 ar fi șantajat un ucrainean ajuns ilegal în Moldova. Suspectul, reținut # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost reținut în flagrant de procurorii PCCOCS în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră, fiind suspectat de șantaj și organizarea migrației ilegale. Acesta ar fi cerut 5.000 de dolari unui cetățean ucrainean, care a intrat ilegal în Republica Moldova, în schimbul serviciilor de transport și trecere frauduloasă a frontierei.
09:40
(video) „Doamne ferește, ce se petrece!” Potop la Chișinău: O stradă, transformată într-un râu, după ce o țeavă s-a spart # UNIMEDIA
Un adevărat „incident fluvial” s-ar fi produs în seara de ieri, 15 septembrie, pe strada Vadul lui Vodă din capitală. O țeavă de apeduct s-a spart, iar apa a inundat carosabilul, transformând strada într-un adevărat râum, coform unor imagini surprinse de localnici.
Acum 12 ore
09:20
Ultima oră! Fostul polițist Ion Perju condamnat în cazul Valeriu Boboc, reţinut de mascaţii BPDS „Fulger” # UNIMEDIA
Fostul polițist, Ion Perju, condamnat pentru că l-ar fi omorât pe Valeriu Bobov la protestele din 7 aprilie 2009, ar fi fost reținut de oamenii legii în această dimineață, iar la domiciliu acestuia au descins mascații BPDS „Fulger”, susțin sursele pulsmedia.md.
09:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 16 septembrie Pe ordinea de zi figurează 6 de subiecte.
09:10
Pe 16 septembrie, Maria de Anjou a fost proclamată regină a Ungariei și leul a fost introdus în Țara Românească.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.