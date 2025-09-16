Cod galben de ploi puternice în nordul și centrul țării miercuri; vânt în intensificare joi. Recomandări IGSU pentru prevenirea riscurilor

21:20

Premierul Dorin Recean a participat la deschiderea Moldova Business Week – cel mai mare eveniment al anului pentru mediul de afaceri. Cea de-a zecea ediție reunește peste 2000 de participanți, dintre care ...