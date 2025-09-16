Procurorul general al României, despre cazul Alexandru Balan, suspect de spionaj pentru KGB Belarus: „Ancheta e în curs; vizează siguranța națională”
Unica.md, 16 septembrie 2025 17:00
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat marți, într-o conferință de presă, că nu poate oferi detalii privind natura exactă a informațiilor divulgate de cetățeanul româno-moldovean suspectat că ar ...
• • •
Acum 30 minute
17:00
Cod galben de ploi puternice în nordul și centrul țării miercuri; vânt în intensificare joi. Recomandări IGSU pentru prevenirea riscurilor # Unica.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi puternice pentru miercuri, 17 septembrie, în raioanele de nord și centru. Avertizarea este valabilă în intervalul 05:00–17:00, când se așteaptă ...
17:00
Procurorul general al României, despre cazul Alexandru Balan, suspect de spionaj pentru KGB Belarus: „Ancheta e în curs; vizează siguranța națională” # Unica.md
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat marți, într-o conferință de presă, că nu poate oferi detalii privind natura exactă a informațiilor divulgate de cetățeanul româno-moldovean suspectat că ar ...
Acum 2 ore
15:30
Ministerul de Interne al Poloniei (MSWiA) a anunțat, prin purtătorul de cuvânt, că închiderea graniței polono-belaruse este valabilă până la noi ordine și este dictată de preocuparea pentru siguranța cetățenilor. ...
15:30
Parchetul European: 2.435 de containere confiscate într-un port din Grecia, într-o schemă de evitare a taxelor pentru mărfuri chinezești # Unica.md
Parchetul European (EPPO) a anunțat cea mai mare operațiune de acest tip din istoria Uniunii Europene, după ce în Portul Pireu din Grecia – controlat majoritar de compania chineză de ...
15:20
Limitarea temporară a accesului persoanelor în anumite locuri publice din capitală, în perioada 15-21 septembrie 2025 # Unica.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 15 septembrie (ora 08:00) – 21 septembrie 2025 (ora 21:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura ...
15:20
UE amână al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe fondul presiunilor SUA pentru măsuri coordonate și tarife mai dure # Unica.md
Planurile Uniunii Europene de a adopta al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei au fost amânate, au declarat surse citate de Bloomberg și Politico. Decizia vine după ce președintele SUA, ...
15:20
Primăria Bălți, cu sprijinul Guvernului României, oferă peste 450 de rucsacuri și rechizite pentru elevi și preșcolari # Unica.md
Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Guvernul României, sprijină începutul de an școlar prin distribuirea a peste 450 de seturi cu rucsacuri și rechizite pentru copiii din oraș. Potrivit primarului ...
Acum 4 ore
15:10
„În brațele mamei”: lupta lui Andrei pentru viață și puterea unei bunici care nu a renunțat # Unica.md
Viața lui Andrei a început cu o bătălie cruntă. Încă de la naștere, băiețelul a fost diagnosticat cu insuficiență cardiacă congestivă și malnutriție severă, iar lista complicațiilor medicale era copleșitoare. ...
15:00
Reacția Irinei Vlah după ce autoritățile lituaniene au declarat-o persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani # Unica.md
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a reacționat pe Facebook după ce autoritățile lituaniene au declarat-o persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani. „Încă o decizie stranie. De data ...
15:00
Chișinău Marathon: Echipa „Run for Children” a mobilizat 385 de alergători și a strâns 525.728 lei pentru a aduce copiii din plasament „ACASĂ” # Unica.md
Duminică, 14 septembrie, Chișinăul a pulsat de energie la Chișinău Marathon, unde cea mai mare echipă „Run for Children" de până acum – 385 de alergători – a alergat pentru ...
14:50
CNA publică înregistrări audio după perchezițiile din dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice # Unica.md
Centrul Național Anticorupție a făcut publice înregistrări audio care ar surprinde discuții despre sume mari de bani destinate finanțării ilegale a partidelor politice, în contextul perchezițiilor derulate astăzi într-un dosar ...
14:40
The Moscow Times: 210 obiective din Rusia, inclusiv ale Administrației Prezidențiale, implicate în răpirea, deportarea și „reeducarea” copiilor ucraineni; unii au fost puși să asambleze drone # Unica.md
The Moscow Times, principala publicație media independentă în limba engleză despre Rusia, relatează că Rusia utilizează 210 obiective – inclusiv unele aparținând Administrației Prezidențiale – pentru răpirea, deportarea, „reeducarea" și ...
14:30
Avocatul lui Constantin Țuțu va prezenta actele care confirmă faptul că clientul său este în Grecia # Unica.md
Avocatul lui Constantin Țuțu, Ion Negura, a declarat că nu este de acord cu demersul procurorului privind anunțarea în căutare și arestarea preventivă a fostului deputat. „Informațiile prezentate nu corespund ...
14:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău anunță efectuarea mai multor percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în ...
13:50
Trump anunță un proces de 15 miliarde de dolari pentru defăimare împotriva New York Times # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va intenta un proces pentru defăimare și calomnie împotriva New York Times, solicitând despăgubiri de 15 miliarde de dolari, la câteva zile ...
13:50
Procurorul general din România: patru companii cu legături în Rusia au operat în alegerile din 2024 pentru a modela opinia publică. Călin Georgescu, trimis în judecată # Unica.md
Patru companii cu legături în Federația Rusă au desfășurat acțiuni coordonate în timpul campaniei și alegerilor din 2024 pentru a modela opinia publică, a destabiliza capacitatea de decizie a autorităților ...
13:20
„Epidemie ascunsă” în armata rusă: soldați cu HIV, hepatită și TBC pe frontul din Ucraina # Unica.md
Tot mai mulți militari ruși cu boli cronice și infecțioase luptă pe frontul din Ucraina, inclusiv persoane cu HIV, hepatită, tuberculoză sau chiar cancer, susțin publicații independente ruse citate de ...
13:20
Un stat european a semnat un acord cu China, iar ministrul său de externe spune că acesta reprezintă un potențial uriaș pentru cooperarea dintre cele două state în domeniile energiei ...
Acum 6 ore
13:10
Scafandri specializați în scufundări de mare adâncime au recuperat primele obiecte de pe HMHS Britannic, nava-soră a Titanicului scufundată în 1916 în largul coastelor Greciei, relatează The Guardian. Ministerul Culturii ...
13:10
SUA se oferă să înlocuiască gazele rusești de pe piața europeană: Bruxelles-ul cântărește impactul în facturile oamenilor # Unica.md
Uniunea Europeană ar putea elimina treptat gazul rusesc în 6–12 luni, înlocuindu-l cu gaz natural lichefiat (LNG) din Statele Unite, a declarat pentru Reuters secretarul american al Energiei, Chris Wright. ...
13:00
Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei a anunțat marți, 16 septembrie, că i-a interzis fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, intrarea pe teritoriul lituanian pentru o perioadă de cinci ani. Decizia ...
13:00
Procurorii: Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană; cer reluarea cercetării, anunțarea în căutare și arest preventiv # Unica.md
Procurorii de caz au anunțat marți, 16 septembrie, că dețin informații potrivit cărora fostul deputat și kickboxer, Constantin Țuțu, s-ar afla în regiunea transnistreană. În acest context, acuzatorii au solicitat ...
12:50
Trei persoane, membre a unei organizații criminale, reținute. Ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro # Unica.md
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și ofițerii de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești- oficiul Leova și cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger", au reținut trei ...
12:50
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu suportul mascaților BPDS „Fulger", au descins în această dimineață în mai multe locații din sudul țării (Cahul). Acțiunile au avut loc ...
12:20
Blocul Electoral „Alternativa” declară integrarea europeană drept direcție strategică principală: „Nu lozincă electorală, ci proiect național” # Unica.md
Blocul Electoral „Alternativa" a anunțat astăzi că integrarea europeană devine principala direcție strategică de dezvoltare a Republicii Moldova, obiectiv ce trebuie scos din zona promisiunilor electorale și transpus în acțiuni ...
12:10
Începând cu 22 septembrie, toate camioanele – încărcate sau goale – care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni se pot programa în rândul electronic, ...
12:10
CUB lansează programul „O casă pentru viitorul tău, acasă” pentru a opri exodul tinerilor: locuințe accesibile prin soluții fezabile # Unica.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a prezentat astăzi programul național „O casă pentru viitorul tău, acasă", o inițiativă care vizează combaterea exodului tinerilor prin soluții concrete la criza locuințelor. ...
12:00
Reținut în flagrant: minor de 15 ani, prins ridicând 4 kg de droguri dintr-o fâșie forestieră din Chișinău. Grup coordonat din Penitenciarul nr. 9 # Unica.md
Un minor de 15 ani a fost reținut în flagrant în timp ce prelua o cantitate impunătoare de droguri dintr-o fâșie forestieră din Chișinău. Potrivit Poliției, acesta acționa împreună cu ...
11:20
Dacă alegerile legislative s-ar desfășura duminica viitoare, în Parlament ar accede două partide și un bloc electoral. Potrivit unui sondaj realizat de CBS Research la comanda Watchdog, Partidul Acțiune și ...
Acum 8 ore
10:20
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare # Unica.md
Visa, lider global în plăți digitale, lansează cea de-a treia ediție a inițiativei She's Next în Moldova, cu sprijinul maib, partener principal al programului pentru al treilea an consecutiv. She's ...
10:20
Percheziții în Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Intervin INI, „Fulger”, PCCOCS și SFS # Unica.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger", procurorii PCCOCS și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat efectuează percheziții, în aceste momente, în municipiul Chișinău. ...
10:10
Un bărbat, reținut în flagrant delict pentru șantaj și organizarea migrației ilegale – cerea 5.000 de dolari unui ucrainean # Unica.md
Ar fi șantajat un cetățean ucrainean care a intrat ilegal în Republica Moldova și i-ar fi cerut 5.000 de dolari pentru „serviciul" de organizare a călătoriei ilegale. Un bărbat de ...
10:00
Viorel Cernăuțeanu: Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme de 25 septembrie. Pachetul de acte de la Atena a ajuns la Chișinău # Unica.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea ajunge în Republica Moldova mai devreme de 25 septembrie, după ce autoritățile elene au transmis integral pachetul de documente pentru extrădare, recepționat luni ...
10:00
Fostul polițist Ion Perju, condamnat în cazul Valeriu Boboc, ar fi fost reținut la Chișinău. S-ar fi ascuns în podul casei; legături indicate cu rețeaua „Șor” # Unica.md
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, ar fi fost prins marți dimineață, 16 ...
09:20
SFS blochează conturi și resurse ale unor persoane vizate pe lista Canadei: Vlah, Valico și Buimistru # Unica.md
Republica Moldova a trecut la aplicarea practică a sancțiunilor internaționale, după alinierea Guvernului la măsurile restrictive impuse recent de Canada împotriva unor cetățeni moldoveni acuzați de cooperare cu Federația Rusă ...
Acum 12 ore
06:50
Trump anunță un al doilea atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri „legate de cartelul venezuelean” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat luni că armata SUA a lovit în apele internaționale o navă care se îndrepta spre Statele Unite și care ar fi parte dintr-un cartel ...
06:40
Horoscopul zilei – Marți, 16 septembrie 2025: luciditate, decizii pragmatice și pași mărunți care mută lucrurile # Unica.md
Zi cu ton practic și lucid, bună pentru decizii chibzuite, organizare și follow-up la promisiuni. Aspectele cu Mercur susțin claritatea și timpii rapizi de răspuns, dar cer atenție la detalii ...
Acum 24 ore
00:30
The Times: India a trimis trupe la exercițiile rusești „Zapad 2025” pe fondul răcirii relațiilor cu SUA # Unica.md
India a desfășurat un contingent militar la exercițiile „Zapad 2025", conduse de Rusia și Belarus, manevre care simulează conflictul cu state vecine membre NATO, scrie The Time, citat de ProTV. ...
15 septembrie 2025
23:40
Documente false depistate la frontiera română. Unul din moldoveni a declarat că a plătit 7000 de euro pentru un permis de ședere # Unica.md
Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Iași au depistat două cazuri distincte de folosire a documentelor falsificate la punctele de trecere Sculeni și Stânca, în doar 24 de ore, notează ...
23:20
Sarea se găsește în multe alimente: în pâinea de la micul dejun, în brânzeturi și mezeluri, în supele la conservă și în meniurile de fast‑food. Ne place pentru gust și ...
23:10
Cum eviți ”explozia” de zahăr după masă: mici schimbări de stil de viață care stabilizează glicemia # Unica.md
Pentru multe persoane cu diabet, cele mai stresante momente ale zilei sunt la scurt timp după masă, când glicemia poate "sări" brusc. Vestea bună: corecțiile mari nu cer schimbări dramatice, ...
23:00
Emisarul SUA, Keith Kellogg, la Kiev: „Rusia pierde acest război”. Ucraina a devenit „lider global în războiul cu drone” # Unica.md
Rusia nu câștigă războiul împotriva Ucrainei, în pofida retoricii Kremlinului, a declarat la Kiev, Keith Kellogg, emisarul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, vorbind la reuniunea anuală YES ...
22:00
Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți # Unica.md
Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat, luni seară, o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belwede. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, ...
21:50
ANI verifică averea lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru, după diferențe între venituri și cheltuieli. Dosar penal de corupție în derulare # Unica.md
Inspectorii Agenției Naționale de Integritate vor verifica averea lui Iurie Gorea, fostul șef al Biroului Vamal Centru, aflat sub anchetă pentru corupere. Decizia a fost luată în urma unei proceduri ...
21:40
România operează din 12 octombrie Sistemul de Intrare/Ieșire (EES): control mai rapid la frontierele Schengen, cu date biometrice. Cetățenii R. Moldova sunt vizați # Unica.md
Poliția de Frontieră anunță că, din 12 octombrie 2025, România – împreună cu celelalte state membre UE – va operaționaliza Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mec
21:30
Locuitorii din Cocieri, raionul Dubăsari, și satele învecinate pot beneficia de examinări gratuite ale cutiei toracice în perioada 15–17 septembrie. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), complexul radiodiagnostic ... Post-ul Radiografii și consultații stomatologice GRATUITE! În ce raioane vor ajunge specialiștii apare prima dată în Unica.md.
21:20
Prim-ministrul Dorin Recean, la deschiderea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week: „Obiectivul nostru este de a pune Moldova pe harta economică regională” # Unica.md
Premierul Dorin Recean a participat la deschiderea Moldova Business Week – cel mai mare eveniment al anului pentru mediul de afaceri. Cea de-a zecea ediție reunește peste 2000 de participanți, dintre care ... Post-ul Prim-ministrul Dorin Recean, la deschiderea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week: „Obiectivul nostru este de a pune Moldova pe harta economică regională” apare prima dată în Unica.md.
21:10
Comisia Electorală Centrală a anunțat că buletinele de vot destinate diasporei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost tipărite integral și predate Ministerului Afacerilor Externe, instituția responsabilă de ... Post-ul CEC: Buletinele de vot pentru diasporă au fost tipărite și predate MAE apare prima dată în Unica.md.
21:00
Avocatul lui Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, statul îi va oferi un apărător din oficiu # Unica.md
La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a avut loc o nouă ședință în singurul dosar în care Vladimir Plahotniuc a fost trimis în judecată, privind frauda bancară. Procurorii au solicitat disjungerea ... Post-ul Avocatul lui Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, statul îi va oferi un apărător din oficiu apare prima dată în Unica.md.
21:00
IGP: Peste 30.000 de persoane documentate pentru vânzarea voturilor; circa 18 milioane de lei deja încasate # Unica.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțean, a anunțat că, înainte de suspendarea procesului de amendare pe durata campaniei electorale, au fost documentate peste 30.000 de persoane pentru implicare în ... Post-ul IGP: Peste 30.000 de persoane documentate pentru vânzarea voturilor; circa 18 milioane de lei deja încasate apare prima dată în Unica.md.
