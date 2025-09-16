Grup infracțional destructurat: droguri de peste 2,5 milioane de lei ridicate de polițiști.

10:30

Din primele zile ale noului an de studii, elevii din ciclul primar și gimnazial beneficiază de alimentație gratuită, notează Noi.md.Peste 158 de mii de copii din clasele V-IX primesc zilnic un mic dejun gratuit.Modalitățile prin care este oferită alimentația diferă de la o instituție la alta, în funcție de infrastructură și resurse.Meniul-model pentru 10 zile este elaborat de fiecare i