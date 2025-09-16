Naționala Moldovei are un nou selecționer: Cine îl înlocuiește pe Serghei Cleșcenco

15:10

Diaspora este crucială pentru rezultatul alegerilor din 28 septembrie a avertizat fostul președinte al României Traian Băsescu. În cadrul emisiunii „Probleme la Zi” de la Radio România Actualități, fostul șef al statului, cunoscut și pentru că a simplificat procedurile de obținere a cetățeniei române, a făcut apel la moldovenii din străinătate care dețin și cetățenia României să iasă în masă la scrutin pentru a susține parcursul european al țării, altfel visul integrării europene se va nărui.