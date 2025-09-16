VIDEO // Doi șoferi agresivi, sancționați după ce au fost surprinși într-un incident periculos pe drumurile din Drochia

07:00

Moscova s-a oferit să răscumpere sistemele antiaeriene S-400 livrate anterior Turciei din cauza lipsei unor astfel de sisteme în propriile depozite, relatează publicația turcă Nefes, citată de The Moscow Times. Rezervele Rusiei de sisteme de apărare antiaeriană au fost solicitate la maximul de războiul său împotriva Ucrainei iar ea nu mai oferă acum sisteme gata produse […]