Cum să ai sprâncene perfecte în doar 3 minute? Descoperă locul unde poți găsi produse calitative, hipoalergenice și naturale - VIDEO
ProTV.md, 16 septembrie 2025 13:50
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
14:10
Șeful IGP: „Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
13:50
Cum să ai sprâncene perfecte în doar 3 minute? Descoperă locul unde poți găsi produse calitative, hipoalergenice și naturale - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
13:40
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie" # ProTV.md
13:40
Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Peste 20 de milioane de lei, ridicate de CNA - FOTO # ProTV.md
Acum 2 ore
13:00
12:50
12:40
Poliția vine cu detalii despre perchezițiile în cadrul unei cauze penale care vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor: Mai multe persoane - audiate. Ce au ridicat polițiștii # ProTV.md
12:40
12:30
Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcoticele - VIDEO # ProTV.md
12:20
Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcotocele - VIDEO # ProTV.md
12:20
Ultima oră. Irina Vlah - declarată persoană indezirabilă în Lituania: I-a fost interzisă intrarea pentru următorii cinci ani # ProTV.md
Acum 4 ore
12:10
Trei bărbați, membri ai unei organizații criminale - reținuți, după ce ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro. Cum s-a întâmplat totul și ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO # ProTV.md
12:00
Șeful IGP: ,,Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO # ProTV.md
11:50
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO # ProTV.md
11:30
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # ProTV.md
11:10
Sondaj Avangarde: Românii au cea mai mare încredere în Sandu și Trump. La polul opus, Putin și Rusia. O invazie rusă, văzută ca posibilă # ProTV.md
11:00
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO # ProTV.md
11:00
10:50
Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri # ProTV.md
10:20
„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol # ProTV.md
Acum 6 ore
10:10
Un bărbat - reținut în flagrant că șantaja un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru acest serviciu de organizare a călătoriei - VIDEO # ProTV.md
10:10
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare # ProTV.md
09:50
Sondaj WatchDog: Trei partide ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO # ProTV.md
09:20
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perjiu, ar fi fost reținut # ProTV.md
09:00
Percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani: În dosar figurează și un agent economic # ProTV.md
08:50
08:50
08:40
SUA şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Trump la Londra # ProTV.md
08:30
Trump ajunge azi la Londra, Zelenski cere măsuri ferme: Trebuie să-l facă pe Putin să se teamă # ProTV.md
08:20
08:20
Premierul suedez: Viktor Orban răspândeşte minciuni scandaloase. E disperat și discreditează propriul stat de drept # ProTV.md
Acum 8 ore
08:10
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Acum 24 ore
23:10
25 septembrie, doar o estimare: Viorel Cernăuțeanu spune că data revenirii lui Plahotniuc a fost interpretată greșit, iar acesta ar putea ajunge în Moldova mai devreme # ProTV.md
22:40
Mii de euro pe an pentru educație de top: De ce unii părinți din Moldova aleg liceele private în locul celor de stat - VIDEO # ProTV.md
22:40
Tehnologia preia volanul: La Salonul Auto de la München, mașinile devin tot mai mult computere pe roți - VIDEO # ProTV.md
22:20
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie - VIDEO # ProTV.md
22:20
Naționalele de tenis de câmp ale Australiei și Statelor Unite au fost eliminate din Cupa Davis, într-un weekend plin de surprize - VIDEO # ProTV.md
22:10
22:10
Iva Jovic, campioană la doar 17 ani! Tânăra americancă scrie istorie la Guadalajara - VIDEO # ProTV.md
22:10
Veteranul Thomas Muller a făcut spectacol în ultima etapă din campionatul american și a marcat 3 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO # ProTV.md
22:00
22:00
Erling Haaland, de neoprit: după cele 5 goluri contra Moldovei, reușește o dublă și în derby-ul cu Manchester United - VIDEO # ProTV.md
22:00
Luka Modrić rescrie istoria pe San Siro: croatul aduce victoria lui AC Milan cu un gol decisiv în fața Bolognei - VIDEO # ProTV.md
21:50
Weekend cu surprize în Ligue 1: Ethan Mbappé iese din umbra fratelui său și aduce victoria pentru Lille - VIDEO # ProTV.md
21:50
Alertă de securitate la Varșovia: O dronă a fost neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, reținuți # ProTV.md
21:40
Surprize uriașe la campionatul mondial de atletism. În proba regină de 100 de metri, Seville s-a încoronat campion, iar la feminin cursa a fost câștigată de Melissa Jefferson-Wooden - VIDEO # ProTV.md
21:40
Sheriff Tiraspol se desprinde în frunte: „Viespile” înving Petrocub și devin lideri autoritari în Super Liga - VIDEO # ProTV.md
21:40
Naționala de baschet a Germaniei o învinge pe Turcia într-o finală strânsă și câștigă al doilea titlu european din istorie - VIDEO # ProTV.md
21:20
Dezbateri cu scântei la Pro TV: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a refuzat să spună dacă l-ar putea accepta pe Plahotniuc înapoi în partid - VIDEO # ProTV.md
21:20
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice # ProTV.md
