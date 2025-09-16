Românii îl cinstesc azi pe Sfântul Sofian de la Antim, basarabeanul prigonit de comuniști și canonizat în 2024

08:50

Comisia Electorală Centrală a încheiat tipărirea celor peste 864 de mii de buletine de vot destinate diasporei. Acestea au fost transmise Ministerului de Externe, care, la rândul său, le va expedia celor aproximativ 300 de birouri din străinătate. La parlamentarele din 28 septembrie, în diasporă vor fi transmise cu 12 mii de buletine mai multe […] Articolul Buletinele de vot pentru diasporă au ajuns la Ministerul de Externe, care urmează să le expedieze celor 297 de secții din străinătate apare prima dată în ZIUA.md.