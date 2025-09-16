Eficiență energetică: autoritățile își propun o strategie pe termen lung de renovare a clădirilor din R. Moldova

08:00

Aproape jumătate dintre cetățenii Federației Ruse nu ar fi împotriva revenirii pedepsei cu moartea, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul Rus de Cercetare a Opiniei Publice (VȚIOM). 49% dintre cetățeni au declarat că o consideră „moral acceptabilă”. 37% au opinii contrare, iar alți 14% fie au ezitat să răspundă, fie au spus că nu văd problema ca una de moralitate, fie au admis că aplicarea pedepsei capitale ar putea depinde de situație, transmite publicația The Moscow Times.