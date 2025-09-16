Eficiență energetică: autoritățile își propun o strategie pe termen lung de renovare a clădirilor din R. Moldova
Clădirilor din Republica Moldova le revine peste jumătate din consumul de energie la nivel național, depășind considerabil alte sectoare, precum transporturile sau industria. Pentru a reduce gradual acest consum, Guvernul își propune să implementeze o strategie de renovare a fondului imobiliar pe termen lung, până în anul 2050. Proiectul acesteia este inclus pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 17 septembrie, a Cabinetului de miniștri.
Pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, numărul copiilor care își fac studiile în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova a trecut pragul de 2.000 de elevi. În acest an, 2.041 de copii din regiune urmează programele de studii aprobate de autoritățile educaționale din dreapta Nistrului.
Trei persoane care se prezentau în numele hoțului în lege „Kitaeț” au fost reținute, fiind implicate într-un caz de șantaj pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), suspecții ar fi estorcat de la un bărbat suma de 12.5 mii de euro, pentru o datorie pretinsă, și l-au deposedat de un automobil Mercedes E-Class.
Așteptarea a luat sfârșit, revine Liga Campionilor! Cea mai tare competiție inter-cluburi de pe bătrânul continent începe în această seară cu primele meciuri din grupa unică # Moldova1
Cele mai puternice cluburi de pe continent intră în luptă pentru trofeul suprem, iar partidele se anunță a fi de foc. În prima zi a etapei inaugurale se vor disputa 6 partide. Real Madrid, cea mai titrată echipă din competiție, va debuta în noua ediție pe teren propriu în meciul cu Olympique Marseille. Fiecare din componenții celor două echipe au același obiectiv - un început reușit cu victorie.
Informații contradictorii de la instituțiile de stat: Constantin Țuțu nu a intrat oficial în R. Moldova, dar ar fi în regiunea transnistreană # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu ar fi părăsit Grecia imediat după eliberarea acestuia din arest, iar în prezent s-ar afla pe teritoriul regiunii transnistrene, necontrolate de autoritățile constituționale. Informația se regăsește într-o notă transmisă Procuraturii Anticorupție (PA) de Inspectoratul Național de Investigații (INI). Cu toate acestea, Poliția de Frontieră nu a înregistrat intrarea fostului deputat pe teritoriul Republicii Moldova, după ce, în iulie curent, Țuțu a ieșit legal din țară.
Noi percheziții într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor: mai multe persoane de la Cahul, audiate # Moldova1
Mai multe persoane au fost audiate marți, 16 septembrie, după descinderi ale ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și ale procurorilor anticorupție, sprijiniți de mascații Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”, în mai multe localități din sudul R. Moldova, inclusiv la Cahul.
ELECTORALA 2025 // Pensii „moștenite”, indemnizații de 100.000 de lei și educație patriotică: ofertele sociale ale concurenților de la parlamentare (Partea II) # Moldova1
Domeniul social reprezintă un capitol important al programelor electorale prezentate de partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți, concurenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ofertele includ pensii minime de 5.000 – 6.000 de lei, indemnizații unice la nașterea copiilor de până la 100.000 de lei, locuințe sociale și subvenționate pentru tineri, precum și centre comunitare pentru seniori și familii.
După Canada, și Lituania blochează accesul Irinei Vlah pe teritoriul său pentru cinci ani # Moldova1
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, candidată la alegeri din partea Blocului Patriotic, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei, pe o perioadă de cinci ani. Anunțul a fost făcut de ministerul lituanian al Afacerilor Externe pe 16 septembrie.
ELECTORALA 2025 // Locuințe sociale, telemedicină sau 50.000 de lei la naștere: ofertele sociale ale concurenților de la parlamentare (Partea I) # Moldova1
Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți au intrat în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu propuneri diverse pentru domeniul social. De la pensii majorate, locuințe sociale și creșe noi până la burse duble pentru tineri, programe de sprijin pentru diasporă și investiții în sport și cultură, concurenții electorali promit susținere pentru familii, copii, vârstnici și persoane vulnerabile. În această parte, Teleradio-Moldova prezintă angajamentele sociale incluse în programele electorale ale primilor 12 concurenți de la alegerile din 28 septembrie.
Geniul suedez al săriturii cu prăjina, Armand Duplantis, și-a îmbunătățit din nou recordul mondial. În cadrul Campionatelor Mondiale ce se desfășoară în capitala Japoniei, orașul Tokyo, Duplantis a sărit 6 metri și 30 de centimetri. După ce cucerise medalia de aur, la a treia încercare, scandinavul a țintit stabilirea unui nou record mondial și a izbutit acest lucru.
„Avem sedii, dar nu ne aparțin”. Școlile cu predare în română din stânga Nistrului activează spații închiriate # Moldova1
Cinci dintre cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, activează în spații închiriate, improprii procesului educațional. Condițiile nu corespund standardelor moderne și nu oferă oportunități de dezvoltare armonioasă a elevilor.
Dinamo jubilează: „câinii roșii" au urcat pe locul 3 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Moldova1
Dinamo București a învins cu 3:0 în deplasare formația Petrolul Ploiești, în ultimul meci din cadrul etapei a 9-a a Superligii românești de fotbal. Dinamoviștii și-au dominat adversarul pe toată durata jocului și au câștigat meritat, în fața unei echipe ce a expediat un singur șut pe spațiul porții. „Câinii roșii" au deschis scorul în minutul 44. Pe un contraatac Cătălin Cîrjan a marcat din pasa lui Alexandru Musi.
Școala Sportivă din Bălți intră într-o nouă etapă: teren sintetic, planuri de extindere și rezultate remarcabile # Moldova1
Școala Sportivă din municipiul Bălți a beneficiat de cea mai mare investiție din ultimii ani. Cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, instituția a inaugurat un teren de minifotbal cu suprafață artificială, cu dimensiunile de 42 pe 22 de metri. Noul teren va permite desfășurarea competițiilor sportive pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo.
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” vor fi renovate în cadrul Proiectului INSPIREE # Moldova1
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (UPSC) vor fi renovate în cadrul Proiectului INSPIREE, o inițiativă națională destinată sporirii eficienței energetice a clădirilor publice din Republica Moldova. Acordul de colaborare a fost semnat pe 16 septembrie, la sediul universității, în prezența reprezentanților Guvernului și ai partenerilor europeni de dezvoltare, inclusiv Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) și Banca Germană de Dezvoltare (KFW).
Energocom anunță prețuri de achiziție de 410 euro per mia de metri cubi, pentru anul gazier 2025-2026 # Moldova1
SA „Energocom” a anunțat prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025-2026, prognozat la circa 38.5 euro/MWh sau 410 euro per mia de metri cubi. Suma include și costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova.
Soroca a devenit, pentru o zi, epicentrul dialogului constructiv și al gândirii creative, găzduind una dintre edițiile seriei de conferințe Ram Impact. Evenimentul a reunit tineri activi, creatori de conținut și lideri de opinie într-un spațiu de discuții vii și inspirație autentică.
ELECTORALA 2025 // Trei entități politice ar intra în Parlament, arată un sondaj WatchDog.MD # Moldova1
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni – două partide și un bloc electoral – ar intra în Legislativ, în timp ce aproape o treime dintre respondenți nu au luat încă o decizie. Totodată, majoritatea respondenților ar susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce opțiunea pentru Uniunea Economică Eurasiatică este respinsă de mai mulți participanți la sondaj, arată un sondaj prezentat de Comunitatea WatchDog.MD.
Fostul polițist vinovat de moartea lui Valeriu Boboc a fost arestat: S-ar fi ascuns în podul case sale din Chișinău # Moldova1
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, ar fi fost prins în rezultatul unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Acesta s-ar fi ascuns în podul casei sale din Chișinău.
Siegfried Mureșan, la Radio Moldova: Chișinăul intră în faza tehnică a negocierilor de aderare la UE # Moldova1
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor intra în scurt timp în faza tehnică, după ce evaluarea legislației pe principalele capitole a fost deja realizată. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că parcursul european al Chișinăului a cunoscut o accelerare fără precedent în ultimii trei ani.
Majoritatea școlilor de la sate sunt pustii. În raionul Soroca, sunt gimnazii care nu vor avea absolvenți, iar în clasa întâi sunt doar doi elevi. Autoritățile recunosc că pe alocuri, cheltuielile mari de întreținere a instituțiilor, raportate la numărul prea mic de elevi, sunt nejustificate.
Un bărbat, reținut în flagrant delict pentru șantaj și organizarea migrației ilegale – cerea 5.000 de dolari unui ucrainean # Moldova1
Un bărbat de 57 de ani a fost reținut în flagrant de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră, fiind suspectat că ar fi șantajat un cetățean ucrainean care a intrat ilegal în Republica Moldova. Acesta i-ar fi cerut 5 000 de dolari pentru „serviciul” de organizare a călătoriei ilegale, fiind prins chiar în momentul în care primea prima tranșă de bani – 2 000 de dolari.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, procurorii PCCOCS și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat desfășoară, în aceste momente, percheziții în municipiul Chișinău.
Un bărbat a fost ucis, iar alte 13 persoane au fost rănite, inclusiv o fetiță de 4 ani și un adolescent de 17 ani, în urma atacului masiv lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporijie în seara zilei de 15 septembrie. Potrivit guvernatorului regional, Ivan Fedorov, copilul și adolescentul se află sub supraveghere medicală, iar viața fetiței nu este în pericol, scrie The Kyiv Independent.
Armata israeliană ar fi lansat în noaptea de luni spre marți o ofensivă terestră asupra orașului Gaza, după mai multe săptămâni de bombardamente, potrivit relatărilor presei israeliene, arabe și americane. Cotidianul Axios scrie, citând un înalt ofițer israelian, că trupele au intrat în oraș, iar în scurt timp urmează să fie trimise întăriri.
ChatGPT este folosit tot mai des pentru sarcini personale, nu de muncă. Acum un an, jumătate dintre solicitări erau legate de activități profesionale, însă astăzi doar un sfert dintre ele mai au legătură cu munca, scrie Meduza-Live.
OFICIAL // Serviciul Fiscal de Stat a blocat fondurile deținute de Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru în mai multe bănci din R. Moldova # Moldova1
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a decis blocarea fondurilor deținute de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, în baza deciziei din 5 septembrie a Consiliului Interinstituțional de Supervizare (CIS). Deciziile SFS au fost publicate marți, 16 septembrie, în Monitorul Oficial al R. Moldova.
Siegfried Mureșan la Radio Moldova: R. Moldova intră în faza tehnică a negocierilor de aderare. Ce urmează? # Moldova1
Marea Britanie trimite avioane Typhoon pentru a proteja Polonia după incursiunile dronelor rusești # Moldova1
Avioanele de vânătoare Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii vor participa la misiunea NATO „Străjerul de Est”, destinată apărării spațiului aerian al Poloniei. Decizia, anunțată de guvernul britanic pe 15 septembrie, vine la câteva zile după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și al României, scrie DW.
Aproape jumătate dintre cetățenii Federației Ruse nu ar fi împotriva revenirii pedepsei cu moartea, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul Rus de Cercetare a Opiniei Publice (VȚIOM). 49% dintre cetățeni au declarat că o consideră „moral acceptabilă”. 37% au opinii contrare, iar alți 14% fie au ezitat să răspundă, fie au spus că nu văd problema ca una de moralitate, fie au admis că aplicarea pedepsei capitale ar putea depinde de situație, transmite publicația The Moscow Times.
Oficialii Comisiei Europene se grăbesc să finalizeze cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, consultând aliații din G7, în timp ce pun la punct o serie de noi măsuri. Încălcările spațiului aerian polonez și, zilele trecute, ale spațiului aerian al României n-au făcut decât să sporească hotărârea de a înăspri sancțiunile în marea majoritate a capitalelor.
Șeful IGP: Pachetul de extradare a lui Plahotniuc a fost recepționat. Acesta ar putea ajunge în țară mai devreme de 25 septembrie # Moldova1
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi adus în Republica Moldova mai devreme de 25 septembrie, după ce pachetul de extradare transmis de autoritățile elene a fost recepționat astăzi, 15 septembrie, de către organele competente, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
O pagină mai puțin cunoscută din istoria Teatrului Național din spațiul românesc, care anterior a fost interzisă, a fost adusă în atenția publicului luni, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Evenimentul a marcat lansarea unei lucrări valoroase semnate de actorul și directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” (TNME) din Chișinău, Petru Hadârcă. Alte două volume au fost lansate de directorul prestigiosului festivalul internațional de teatru de la Sibiu, Constantin Chiriac.
În multe din școlile din Chișinău, prezența a câte 40 de elevi într-o singură clasă a devenit o realitate tot mai frecventă, acceptată aproape ca o normă. În unele cazuri, elevii nu mai au loc fizic, în sălile de clase. Directorii de instituții încearcă să gestioneze situația cum pot mai bine. Profesorii la rândul lor, recunosc că lucrul cu un număr atât de mare de elevi este o provocare zilnică și încearcă să-și desfășoare activitatea cât mai eficient posibil.
Marea Britanie a amenințat cu folosirea forței, dacă dronele rusești vor mai încălca teritoriul NATO # Moldova1
Marea Britanie a declarat că ar putea „recurge la forță” ca răspuns la noi incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul țărilor membre NATO. Anunțul a fost făcut de un reprezentant al Ministerului britanic de Externe, după ce Londra l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei în legătură cu pătrunderea dronelor armatei ruse în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice, săptămâna trecută, scrie publicația The Moscow Times.
Avocatul lui Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, statul îi va oferi un apărător din oficiu # Moldova1
Procurorii vor ca Vadimir Plahotniuc să fie judecat în dosarul „Furtul miliardului” separat de ceilalți inculpați, în contextul extrădării lui din Grecia. La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a avut loc o nouă ședință în singurul dosar în care fostul lider democrat a fost trimis pe banca acuzaților. Ședința s-a încheiat însă în mai puțin de o oră. Avocatul lui Plahotniuc nu s-a prezentat. Prin urmare, la următoarele ședințe, fostul lider democrat va fi reprezentat de un avocat plătit de stat, așa cum au cerut procurorii.
Siegfried Mureșan: Direcția R. Moldova, în mâinile alegătorilor - integrare europeană sau stagnare # Moldova1
Alegerile parlamentare vor juca un rol important asupra direcției de dezvoltare a țării, cetățenii urmând să aleagă dacă Republica Moldova va continua drumul integrării europene, alături de peste 400 de milioane de cetățeni europeni, sau va opri acest proces. Declarația a fost făcută de eurodeputatul Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Dificultățile persistente în efectuarea plăților, cauzate de sancțiunile occidentale, obligă companiile rusești să revină la practicile anilor 1990. Pentru a evita tranzacțiile bancare în colaborarea cu firmele chineze, acestea recurg la acorduri de barter, în care se fac achiziții în monede naționale pentru compensarea reciprocă, scrie publicația The Moscow Times.
„PobedaLeaks”: 800 de persoane din R. Moldova, pe lista de salariați ai organizației „Eurasia”, afiliată lui Șor # Moldova1
Circa 800 de persoane cu nume moldovenești apar pe lista de salariați, pentru luna iunie 2025, a organizației „Eurasia”, entitate afiliată condamnatului Ilan Șor și sancționată la nivel internațional pentru acțiuni de destabilizare a situației din R. Moldova, inclusiv în context electoral.
Tabără de iarnă „DOR de Tradiții”, la cea de-a doua ediție: tinerii și copiii din diaspora, îndemnați să se înscrie # Moldova1
Copiii din diaspora vor putea participa la cea de-a doua ediție a taberei de iarnă „DOR de Tradiții”, care se va desfășura între 24 și 29 decembrie 2025. Programul, anunțat de Biroul pentru Relația cu Diaspora (BRD), are ca scop apropierea copiilor de valorile și tradițiile autentice ale țării, consolidarea legăturii cu rădăcinile culturale și transmiterea patrimoniului național din generație în generație.
Democrația trebuie ocrotită. Avem ocazia să o facem în câteva săptămâni, când au loc alegeri parlamentare. Este mesajul pe care l-au transmis angajații Comisiei Electorale Centrale (CEC), de Ziua Internațională a Democrației. Alături de agenți de patrulare, ei au tras pe dreapta șoferi din capitală, nu pentru a-i amenda, ci pentru a-i informa.
Bursa de Valori București, printre fondatorii Bursei de la Chișinău: „Experiența noastră vă va ajuta să aveți o bursă modernă” # Moldova1
Înființarea Bursei de Valori de la Chișinău cu ajutorul Bursei de Valori București (BVB) ar putea accelera integrarea economică a R. Moldova în Uniunea Europeană, oferind un cadru stabil pentru investiții și creștere economică, susține Cristian Pascu, membru al BVB. Într-un interviu pentru Moldova 1, Cristian Pascu a subliniat că Bursa de Valori de la Chișinău reprezintă o inițiativă strategică spre extinderea accesului la capital, atragerea investițiilor străine și integrarea pieței în ecosistemul european de capital.
Republica Moldova se va conecta la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) „în doar câteva săptămâni”, a anunțat luni, 15 septembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul Moldova Business Week 2025.
Vuiet de motoare, viteză și mult colb la o nouă etapă spectaculoasă la campionatul național de autocross, desfășurată la Edineț. Peste 20 de piloți au concurat pentru victorii în cele 4 clase: clasa 8, clasa 12, touring și buggy. Nu au lipsit incidentele. Mașina lui Alexandru Gusev a luat foc.
Alimentație gratuită în școli: Modele de meniu pentru școlile din R. Moldova, publicate de MEC # Moldova1
Mâncarea caldă oferită în cantinele școlare reprezintă una dintre principalele opțiuni alimentare pentru elevii din instituțiile de învățământ general din R. Moldova. Începând cu 1 septembrie 2025, toți elevii din ciclul primar și gimnazial beneficiază de alimentație gratuită.
Doi bărbați din raionul Orhei păstrau acasă arme fără a deține actele necesare. Obiectele periculoase au fost găsite la domiciliile acestora în urma unor percheziții efectuate de oamenii legii, comunică Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Centru de excelență din Chișinău, dotat cu laboratoare moderne pentru pregătirea specialiștilor în instalarea panourilor solare # Moldova1
Tinerii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, specializați în instalarea panourilor fotovoltaice, vor beneficia de condiții moderne de studiu datorită sprijinului Uniunii Europene (UE). Atelierul instituției, dotat cu un laborator pentru studierea și practicarea montării panourilor solare, a fost complet renovat și adaptat celor mai noi standarde din domeniu. Investițiile au depășit 75 de milioane de lei.
