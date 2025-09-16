VIDEO // Poliția a descoperit o locuință pentru consumul de droguri în sectorul Buiucani: două persoane cu antecedente, printre cele reținute

16:50

Inginerii de la o universitate din Statele Unite lucrează la o nouă modalitate de a alimenta motoarele de rachetă, folosind uraniu lichid pentru o formă mai rapidă și mai eficientă de propulsie nucleară care ar putea permite călătorii dus-întors pe Marte într-un singur an, relatează Gizmodo. NASA și partenerii săi privați au privirea ațintită asupra Lunii […] Articolul Cercetătorii lucrează la o tehnologie cu propulsie nucleară care să înjumătățească durata misiunilor către Marte apare prima dată în SafeNews.