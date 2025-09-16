Diaspora, ținta coruperii electorale. Viorel Cernăuțeanu: „Avem în vizor grupuri și persoane care încearcă să recruteze alegători din străinătate”
Radio Chisinau, 16 septembrie 2025 12:30
Șeful IGP, Viorel Cenăuțeanu, a precizat astăzi, în cadrul unor declarații de presă, că cetățeni ai Republicii Moldova aflați în mai multe țări din vestul Europei au devenit ținte ale coruperii electorale.
• • •
Acum 5 minute
12:40
Donald Trump și Volodimir Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunță Marco Rubio # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare și speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea președintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marți, secretarul de stat Marco Rubio, transmite agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Acum 10 minute
12:30
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 17 septembrie.
11:45
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în luna iulie la Atena, are interdicția de a părăsi Grecia. Informația a fost oferită de șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor declarații de presă, transmite MOLDPRES.
Acum 2 ore
11:25
SONDAJ în România | Maia Sandu este cel mai apreciat lider la nivel internațional de către români, la același nivel cu Donald Trump # Radio Chisinau
Maia Sandu, Donald Trump și Emanuel Macron sunt liderii internaționali care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor, se arată într-un sondaj realizat de Avangarde. În același sondaj, Republica Moldova este socotit statul cel mai bun prieten al României.
11:10
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău | Actorii de la Sibiu vor juca spectacolul „Ultima generație”. Ce evenimente vor mai avea loc astăzi, 16 septembrie # Radio Chisinau
În cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău, publicul va avea astăzi parte de o zi plină de spectacole și evenimente care explorează teatrul radiofonic, dramaturgia contemporană și temele existențiale ale lumii. Punctul central al zilei îl constituie spectacolul „Ultima generație”, realizat de Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, programat la ora 19.00 pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu”, informează MOLDPRES.
10:50
Energocom anunță prețul mediu prognozat de achiziție a gazelor pentru anul 2025 – 2026 # Radio Chisinau
S.A. „Energocom” informează că prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025 – 2026, este prognozat la circa 38,5 EUR/MWh (~ 410 EUR/1000 m3), sumă ce include inclusiv costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare. Potrivit companiei, prețul exact de achiziție pentru fiecare lună va fi cunoscut în ultima zi a lunii precedente livrării.
Acum 4 ore
10:30
Frontiera de stat, traversată de peste 65 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 396 de traversări.
10:15
Locuitorii din UTA Găgăuzia au căzut pradă minciunilor grupării „ȘOR”, fiind obligați să plătească amenzi pentru așa-zisul „ajutor” financiar, primit din partea unor bănci din Rusia (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre noi ședințe de judecată în dosarele lui Vladimir Plahotniuc și ale deputaților transfugi Lozovan și Nesterovschi, dar și despre strategia Moscovei de a consolida blocurile pro-ruse înaintea alegerilor din 28 septembrie. Publicațiile analizează relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, avertismentele privind riscul de implicare a Rusiei în campanie și apelurile la participare masivă la scrutin pentru susținerea parcursului european. Sunt relatate și cazuri recente de corupere și dezinformare în UTA Găgăuzia, precum și opinii critice la adresa vulnerabilității blocului „Patriotic”.
09:55
A fost reținut Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc. Era implicat în rețeaua „Șor” # Radio Chisinau
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”.
09:50
SONDAJ | PAS ar obține cele mai multe mandate de deputat, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate ar deveni principala forță politică din Legislativul de la Chișinău, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, potrivit datelor unui sondaj efectuat de compania CSB Research, la comanda WatchDog, care au fost prezentate astăzi, 16 septembrie.
09:35
09:20
Moneda unică europeană începe săptămâna cu o cotație oficială de 19 lei și 47 de bani, în creștere cu un ban.
09:00
ELECTORALA 2025 | Buletinele de vot pentru diaspora, tipărite și pregătite pentru distribuție # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că au fost tipărite 864.300 de buletine de vot destinate celor 297 de secții de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Acum 6 ore
08:40
Sportiva Armatei Naționale, Oxana Diacenco, a câștigat medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo pentru seniori, desfășurat la Peja, Kosovo. Ea a concurat la categoria +78 de kilograme și a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului.
08:25
Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra Guvernului din centrul Varșoviei, anunță Donald Tusk. Doi cetățeni din Belarus au fost arestați # Radio Chisinau
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, pe fondul tensiunilor regionale accentuate în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian, relatează TVP World.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 16 septembrie, vreme stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu cer variabil și fără precipitații.
Acum 24 ore
21:05
Biroul Relații cu Diaspora lansează ediția de iarnă a Programului „DOR de Tradiții” # Radio Chisinau
Biroul Relații cu Diaspora (BRD) anunță lansarea celei de-a doua ediții a Programului „DOR de Tradiții”, dedicat copiilor și tinerilor din diaspora. Tabăra de iarnă se va desfășura în perioada 24–29 decembrie 2025 și va reuni 40 de participanți cu vârste între 12 și 17 ani, relatează MOLDPRES.
20:45
Astronomul Nicolae Donici și soprana Maria Cebotari, omagiați într-o expoziție la București # Radio Chisinau
Republica Moldova își va prezenta patrimoniul cultural la Muzeul Țăranului Român din București printr-un eveniment de excepție. Este vorba despre expoziția „Patrimoniul național al Moldovei: Astronomul Nicolae Donici și Soprana Maria Cebotari”, însoțită de proiecția unui film documentar. Evenimentul reunește istorie, știință și artă, aducând un omagiu celor două personalități emblematice ale culturii și științei din Republica Moldova, transmite IPN.
20:25
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizația de maternitate # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează, că a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 42,3 milioane lei.
20:05
Un nou rol în școlile profesionale: coordonatorii de afaceri vor facilita legătura cu piața muncii în R. Moldova și Ucraina # Radio Chisinau
Începând cu anul 2025, un nou rol, cel de coordonator de afaceri, va fi introdus în școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență din Republica Moldova și Ucraina. Scopul inițiativei este de a sprijini elevii în dezvoltarea competențelor cerute de piața muncii, prin consolidarea colaborării dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic și mediul de afaceri.
20:00
Dorin Recean, la deschiderea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week: „Obiectivul nostru este de a pune R. Moldova pe harta economică regională” # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a participat la deschiderea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week, cel mai mare eveniment dedicat mediului de afaceri din Republica Moldova. În cadrul ceremoniei de deschidere, prim-ministrul a salutat comunitatea de afaceri și a evidențiat rolul esențial al investițiilor locale și internaționale în dezvoltarea economiei naționale.
19:20
Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei a demis doi comandanți de corp de armată. De ce sunt acuzați cei doi militari # Radio Chisinau
Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a demis comandanții a două corpuri – Volodimir Silenko din Corpul 17 și Maksim Kituhin din Corpul 20.
19:00
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto - amendați pentru viteză # Radio Chisinau
În zilele de weekend polițiștii au înregistrat peste 4960 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
18:35
Lucia Pîrțînă a fost desemnată câștigătoarea concursului pentru funcția de director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din capitală. Decizia a fost luată astăzi de Comisia de concurs a Ministerului Sănătății, transmite IPN.
18:20
Educație pentru toți: 27 de școli din Republica Moldova vor beneficia de sprijin pentru promovarea educației incluzive # Radio Chisinau
Un număr de 27 de școli din nouă raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de suport pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități, cerințe educaționale speciale, copii refugiați și din minorități etnice. Instituțiile selectate vor găzdui sesiuni de formare, ședințe de mentorat și alte activități menite să promoveze incluziunea și să contribuie la schimbarea percepțiilor și atitudinilor în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinților și comunităților.
18:00
În perioada 16-18 septembrie 2025, între orele 09:00-20:00, traficul rutier ppe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, va fi suspendat total. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a drumului.
17:30
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent” # Radio Chisinau
Ministerul de Externe al Marii Britanii l-a convocat pe Andrei Kelin, ambasadorul rus, după o „încălcare fără precedent” a spațiului aerian NATO, în urma survolării Poloniei de drone rusești în primele ore ale zilei de miercuri și a intrării unei drone în spațiul aerian al României, scrie The Times.
17:10
Vreme instabilă, precipitații și vânt puternic ne așteaptă în această săptămână. 7 grade se vor înregistra la noapte. Mâine dimineața va fi ceață, iar în timpul zilei se anunță 21-26 de grade și fără precipitații, a comunicat pentru IPN Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
17:00
ELECTORALA 2025 | Cetățenii care nu se pot deplasa la secțiile de votare pentru alegerile parlamentare pot solicita urna mobilă # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, în cazul în care, din motive de sănătate sau alte motive temeinice, nu se pot deplasa la secția de votare.
16:55
16:40
Maia Sandu, pentru Financial Times: Kremlinul încearcă să „captureze Republica Moldova prin vot” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu acuză Kremlinul că încearcă să „captureze Moldova prin vot”, într-o amplă campanie de dezinformare și destabilizare, desfășurată în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
16:35
16:20
Atelier modern inaugurat la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, cu sprijinul Uniunii Europene (FOTO) # Radio Chisinau
Un atelier modernizat în întregime a fost inaugurat astăzi în cadrul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a ministrului Energiei, Dorin Junghietu, și a reprezentanților Ministerului Educației. Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Ministerului Educației, investiția ridicându-se la peste 24 de milioane de lei.
15:55
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:35
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a României anunță că, începând din 12 octombrie, țara vecină, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaționaliza Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen.
15:25
Republica Moldova va avea o nouă bursă de valori în parteneriat cu Bursa de Valori București # Radio Chisinau
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță despre înființarea unei noi burse de valori la Chișinău, realizată în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori importanți din Republica Moldova. Bursa va funcționa ca o societate pe acțiuni, iar lansarea este programată pentru vara anului 2026.
15:10
Fostul președinte al României, Traian Băsescu: Diaspora este crucială pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Diaspora este crucială pentru rezultatul alegerilor din 28 septembrie a avertizat fostul președinte al României Traian Băsescu. În cadrul emisiunii „Probleme la Zi” de la Radio România Actualități, fostul șef al statului, cunoscut și pentru că a simplificat procedurile de obținere a cetățeniei române, a făcut apel la moldovenii din străinătate care dețin și cetățenia României să iasă în masă la scrutin pentru a susține parcursul european al țării, altfel visul integrării europene se va nărui.
15:05
14:45
Platforma ARTE TV, lansată în limba română la Chișinău. „Venirea acestui canal în R. Moldova, marchează o nouă etapă în ancorarea țării în spațiul cultural din care face parte în mod natural” # Radio Chisinau
Cultura din Rep. Moldova devine mai integrată în spațiul european, au declarat oficiali și oameni de cultură în cadrul evenimentului de lansare la Chișinău a platformei europene „ARTE” TV, desfășurat vineri, 12 septembrie, la sediul Artcor. Platforma franco-germană dedicată culturii va fi disponibilă gratuit în limba română, transmite Radio Chișinău.
14:20
Ambasadoarea UE, Iwona Piórko, la deschiderea forumului economic „Moldova Business Week”: Investind în R. Moldova, investiți în viitorul unui stat membru al UE # Radio Chisinau
Cea de-a X-a ediție a forumului economic internațional „Moldova Business Week” a reunit la Chișinău peste 2000 de participanți, dintre care 700 de delegați străini din peste 40 de țări. Evenimentul, care se desfășoară pe parcursul acestei săptămâni, pune accent pe atragerea investițiilor, digitalizarea serviciilor publice și integrarea Rep. Moldova în economia europeană, cu accent pe Moldova IT Park, ajutorul de stat pentru industrie, reconstrucția Ucrainei și rolul Moldovei în regiune, transmite Radio Chișinău.
14:00
Transportatorii din Republica Moldova primesc 150 de autorizații suplimentare pentru Polonia # Radio Chisinau
Transportatorii auto din Republica Moldova vor putea beneficia de o cotă suplimentară de 150 de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri prin Polonia. Decizia a fost luată în urma negocierilor din cadrul Comisiei mixte moldo-poloneze, transmite IPN.
13:40
Dorina Baltag: „Electoratul din diaspora susține statul de drept și opțiunea europeană atunci când vine vorba de alegeri” # Radio Chisinau
Electoratul din diaspora susține statul de drept și opțiunea europeană atunci când vine vorba de alegeri, după cum arată votul masiv pro-european la referendumul și prezidențialele de anul trecut. Pe de altă parte, în țară, sunt unii alegători indeciși, dintre care circa 50 la sută au o înclinație spre stânga. În același timp, tot mai mulți cetățeni refuză să participe la sondaje, ceea ce îngreunează anticiparea reală a comportamentului electoral. Sunt câteva dintre concluziile participanților în cadrul unei dezbateri publice la IPN, transmite Radio Chișinău.
13:25
Donald Trump cataloghează pentru prima dată Rusia drept agresor în războiul împotriva Ucrainei # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a catalogat în cele din urmă Rusia drept agresorul în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând astfel o înăsprire a poziției sale față de Moscova, scrie Politico Europe.
13:05
România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova. Piața de peste Prut absoarbe aproape 30% din exporturile Republicii Moldova # Radio Chisinau
România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, 29% din totalul exporturilor mergând peste Prut.
12:50
Festivalul Vinului Moldovenesc, la București. Locuitorii capitalei României au avut ocazia să deguste peste 300 de vinuri, din 49 de crame ale Republicii Moldova # Radio Chisinau
Capitala României, București, a devenit, în acest sfârșit de săptămână, capitala vinului moldovenesc. Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit 49 de crame din Republica Moldova, care au prezentat publicului român peste 300 de vinuri – de la etichete consacrate până la creații noi, transmite MOLDPRES.
Ieri
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 16 septembrie.
12:15
VIDEO | Percheziții de amploarea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Zece persoane au fost reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți, efectuează 28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În urma acestora, au fost reținute 10 persoane pentru un termen de 72 de ore.
11:55
CNA: 15 rețineri și sechestre de 8,4 milioane de lei în cauze ce vizează corupția electorală, în doar o săptămână # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că a desfășurat în ultima săptămână zeci de acțiuni la nivel național, în cadrul mai multor cauze penale ce vizează corupția politică, spălarea banilor și finanțarea ilegală a partidelor. Astfel, 15 persoane au fost reținute, iar bunuri în valoare de peste 8,4 milioane de lei au fost puse sub sechestru, comunică MOLDPRES.
