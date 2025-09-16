Diaspora, ținta coruperii electorale. Viorel Cernăuțeanu: „Avem în vizor grupuri și persoane care încearcă să recruteze alegători din străinătate”

12:15

Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți, efectuează 28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În urma acestora, au fost reținute 10 persoane pentru un termen de 72 de ore.