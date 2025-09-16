Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcotocele - VIDEO

ProTV.md, 16 septembrie 2025 12:20

Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcotocele - VIDEO

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
12:30
Acum 30 minute
12:20
12:20
Ultima oră. Irina Vlah - declarată persoană indezirabilă în Lituania: I-a fost interzisă intrarea pentru următorii cinci ani ProTV.md
Ultima oră. Irina Vlah - declarată persoană indezirabilă în Lituania: I-a fost interzisă intrarea pentru următorii cinci ani
12:10
Trei bărbați, membri ai unei organizații criminale - reținuți, după ce ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro. Cum s-a întâmplat totul și ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO ProTV.md
Trei bărbați, membri ai unei organizații criminale - reținuți, după ce ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro. Cum s-a întâmplat totul și ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
Acum o oră
12:00
Șeful IGP: ,,Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO ProTV.md
Șeful IGP: ,,Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO
11:50
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO ProTV.md
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO
Acum 2 ore
11:30
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat ProTV.md
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat
11:10
Sondaj Avangarde: Românii au cea mai mare încredere în Sandu și Trump. La polul opus, Putin și Rusia. O invazie rusă, văzută ca posibilă ProTV.md
Sondaj Avangarde: Românii au cea mai mare încredere în Sandu și Trump. La polul opus, Putin și Rusia. O invazie rusă, văzută ca posibilă
11:00
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO ProTV.md
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO
11:00
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate ProTV.md
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate
10:50
Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri ProTV.md
Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri
Acum 4 ore
10:20
„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol ProTV.md
„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol
10:10
Un bărbat - reținut în flagrant că șantaja un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru acest serviciu de organizare a călătoriei - VIDEO ProTV.md
Un bărbat - reținut în flagrant că șantaja un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru acest serviciu de organizare a călătoriei - VIDEO
10:10
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare ProTV.md
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare
09:50
Sondaj WatchDog: Trei partide ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO ProTV.md
Sondaj WatchDog: Trei partide ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO
09:20
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perjiu, ar fi fost reținut ProTV.md
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perjiu, ar fi fost reținut
09:00
Percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani: În dosar figurează și un agent economic ProTV.md
Percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani: În dosar figurează și un agent economic
08:50
Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează ProTV.md
Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează
08:50
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
08:40
SUA şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Trump la Londra ProTV.md
SUA şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Trump la Londra
Acum 6 ore
08:30
Trump ajunge azi la Londra, Zelenski cere măsuri ferme: Trebuie să-l facă pe Putin să se teamă ProTV.md
Trump ajunge azi la Londra, Zelenski cere măsuri ferme: Trebuie să-l facă pe Putin să se teamă
08:20
Curs valutar BNM pentru 16 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 16 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Premierul suedez: Viktor Orban răspândeşte minciuni scandaloase. E disperat și discreditează propriul stat de drept ProTV.md
Premierul suedez: Viktor Orban răspândeşte minciuni scandaloase. E disperat și discreditează propriul stat de drept
08:10
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:10
25 septembrie, doar o estimare: Viorel Cernăuțeanu spune că data revenirii lui Plahotniuc a fost interpretată greșit, iar acesta ar putea ajunge în Moldova mai devreme ProTV.md
25 septembrie, doar o estimare: Viorel Cernăuțeanu spune că data revenirii lui Plahotniuc a fost interpretată greșit, iar acesta ar putea ajunge în Moldova mai devreme
22:40
Mii de euro pe an pentru educație de top: De ce unii părinți din Moldova aleg liceele private în locul celor de stat - VIDEO ProTV.md
Mii de euro pe an pentru educație de top: De ce unii părinți din Moldova aleg liceele private în locul celor de stat - VIDEO
22:40
Tehnologia preia volanul: La Salonul Auto de la München, mașinile devin tot mai mult computere pe roți - VIDEO ProTV.md
Tehnologia preia volanul: La Salonul Auto de la München, mașinile devin tot mai mult computere pe roți - VIDEO
22:20
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie - VIDEO ProTV.md
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie - VIDEO
22:20
Naționalele de tenis de câmp ale Australiei și Statelor Unite au fost eliminate din Cupa Davis, într-un weekend plin de surprize - VIDEO ProTV.md
Naționalele de tenis de câmp ale Australiei și Statelor Unite au fost eliminate din Cupa Davis, într-un weekend plin de surprize - VIDEO
22:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare,
22:10
Iva Jovic, campioană la doar 17 ani! Tânăra americancă scrie istorie la Guadalajara - VIDEO ProTV.md
Iva Jovic, campioană la doar 17 ani! Tânăra americancă scrie istorie la Guadalajara - VIDEO
22:10
Veteranul Thomas Muller a făcut spectacol în ultima etapă din campionatul american și a marcat 3 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO ProTV.md
Veteranul Thomas Muller a făcut spectacol în ultima etapă din campionatul american și a marcat 3 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO
22:00
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO ProTV.md
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO
22:00
Erling Haaland, de neoprit: după cele 5 goluri contra Moldovei, reușește o dublă și în derby-ul cu Manchester United - VIDEO ProTV.md
Erling Haaland, de neoprit: după cele 5 goluri contra Moldovei, reușește o dublă și în derby-ul cu Manchester United - VIDEO
22:00
Luka Modrić rescrie istoria pe San Siro: croatul aduce victoria lui AC Milan cu un gol decisiv în fața Bolognei - VIDEO ProTV.md
Luka Modrić rescrie istoria pe San Siro: croatul aduce victoria lui AC Milan cu un gol decisiv în fața Bolognei - VIDEO
21:50
Weekend cu surprize în Ligue 1: Ethan Mbappé iese din umbra fratelui său și aduce victoria pentru Lille - VIDEO ProTV.md
Weekend cu surprize în Ligue 1: Ethan Mbappé iese din umbra fratelui său și aduce victoria pentru Lille - VIDEO
21:50
Alertă de securitate la Varșovia: O dronă a fost neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, reținuți ProTV.md
Alertă de securitate la Varșovia: O dronă a fost neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, reținuți
21:40
Surprize uriașe la campionatul mondial de atletism. În proba regină de 100 de metri, Seville s-a încoronat campion, iar la feminin cursa a fost câștigată de Melissa Jefferson-Wooden - VIDEO ProTV.md
Surprize uriașe la campionatul mondial de atletism. În proba regină de 100 de metri, Seville s-a încoronat campion, iar la feminin cursa a fost câștigată de Melissa Jefferson-Wooden - VIDEO
21:40
Sheriff Tiraspol se desprinde în frunte: „Viespile” înving Petrocub și devin lideri autoritari în Super Liga - VIDEO ProTV.md
Sheriff Tiraspol se desprinde în frunte: „Viespile” înving Petrocub și devin lideri autoritari în Super Liga - VIDEO
21:40
Naționala de baschet a Germaniei o învinge pe Turcia într-o finală strânsă și câștigă al doilea titlu european din istorie - VIDEO ProTV.md
Naționala de baschet a Germaniei o învinge pe Turcia într-o finală strânsă și câștigă al doilea titlu european din istorie - VIDEO
21:20
Dezbateri cu scântei la Pro TV: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a refuzat să spună dacă l-ar putea accepta pe Plahotniuc înapoi în partid - VIDEO ProTV.md
Dezbateri cu scântei la Pro TV: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a refuzat să spună dacă l-ar putea accepta pe Plahotniuc înapoi în partid - VIDEO
21:20
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice ProTV.md
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice
21:00
Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - VIDEO ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - VIDEO
21:00
Prima rundă de dezbateri electorale la PRO TV, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe tema identității naționale, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc – VIDEO ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale la PRO TV, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe tema identității naționale, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc – VIDEO
20:50
Prima rundă de dezbateri electorale, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc - VIDEO ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc - VIDEO
20:40
Poliția a reținut un suspect în cazul crimei de la Horodiște. Cine era bărbatul găsit mort cu mâinile legate și ce spun vecinii despre el - VIDEO ProTV.md
Poliția a reținut un suspect în cazul crimei de la Horodiște. Cine era bărbatul găsit mort cu mâinile legate și ce spun vecinii despre el - VIDEO
20:00
Accident grav în capitală. Patru persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a ciocnit violent cu un taxi. Poliția vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Accident grav în capitală. Patru persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a ciocnit violent cu un taxi. Poliția vine cu detalii - FOTO
20:00
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile - VIDEO ProTV.md
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile - VIDEO
20:00
Obținerea unei vize Schengen devine o provocare tot mai mare pentru cetățenii ruși: Consulatul Spaniei din Moscova își suspendă temporar activitatea - VIDEO ProTV.md
Obținerea unei vize Schengen devine o provocare tot mai mare pentru cetățenii ruși: Consulatul Spaniei din Moscova își suspendă temporar activitatea - VIDEO
20:00
Statele europene, criticate de Trump pentru legăturile comerciale cu Moscova: Liderul american refuză noi sancțiuni cât timp UE continuă să importe petrol rusesc - VIDEO ProTV.md
Statele europene, criticate de Trump pentru legăturile comerciale cu Moscova: Liderul american refuză noi sancțiuni cât timp UE continuă să importe petrol rusesc - VIDEO
