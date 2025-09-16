Nicușor Dan spune că România „mai degrabă” nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
Ziua, 16 septembrie 2025 12:20
Președintele Nicușor Dan a declarat că România „mai degrabă" nu susține instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei. El a menționat însă că, în funcție de evoluția lucrurilor, autoritățile de la București ar putea reconsidera acest punct de vedere. „Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din […]
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 10 minute
12:30
Vlad Plahotniuc vine cu un nou mesaj pentru moldoveni: „Întrebați PAS ce a construit în afară de teroare” # Ziua
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a transmis din Grecia un nou mesaj către cetățeni, în plină campanie electorală. El acuză guvernarea PAS că, după patru ani de mandat, nu a lăsat în urmă decât „teroare, dictatură și cenzură", pierzând categoric la toate capitolele în comparație cu guvernarea democrată din perioada 2016-2019. „Pe 28 […]
Acum 30 minute
12:20
Nicușor Dan spune că România „mai degrabă” nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei # Ziua
Președintele Nicușor Dan a declarat că România „mai degrabă" nu susține instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei. El a menționat însă că, în funcție de evoluția lucrurilor, autoritățile de la București ar putea reconsidera acest punct de vedere. „Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din […]
Acum o oră
11:50
Andrei Năstase: „Direcția firească pentru Republica Moldova este Uniunea Europeană, dar una asumată cu demnitate și responsabilitate” # Ziua
Candidatul independent Andrei Năstase susține că Republica Moldova are nevoie de echilibru și înțelepciune pentru a depăși crizele actuale și pentru a deveni o țară stabilă, capabilă să atragă investiții și să-și țină cetățenii acasă. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a declarat că este gata să reprezinte oamenii în Parlament ca „factor de echilibru", […]
11:50
Fiscul a blocat toate conturile bancare ale președintelui partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah # Ziua
Serviciul Fiscal de Stat a blocat conturile Irinei Vlah și ale activiștilor Veaceslav Valico și Dumitru Buimistru. Deciziile semnate de directorul fiscului, Olga Golban, au fost publicate în ediția de marți, 16 septembrie, a Monitorului Oficial. Astfel, au fost blocate conturile bancare ale Irinei Vlah, deschise la MAIB, Energbank, Moldindconbank și Fincombank. Lui Veaceslav Valiko i-au […]
Acum 2 ore
11:30
VIDEO | Boris Volosatîi, despre beneficiile Unirii pentru economie: Țăranul basarbean va fi respectat, nu umilit # Ziua
Reunirea cu România nu este doar un ideal istoric, ci o soluție practică pentru a scoate Republica Moldova din stagnare și sărăcie. Este mesajul transmis de liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, care subliniază că doar Reîntregirea va aduce o schimbare fundamentală în economia regiunii, implicit pentru agricultură. „Fraților, am spus de multe ori: un […]
11:30
Serviciul de Protecţie a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locaţii sensibile ale guvernului, între care strada Parkowa şi Palatul Belweder, a declarat prim-ministrul Donald Tusk pe platforma X, pe fondul tensiunilor regionale sporite în urma recentelor încălcări ale spaţiului aerian al Poloniei, relatează Reuters. Doi cetăţeni belaruşi au […]
11:10
VIDEO | Atac rusesc asupra orașului Zaporojie. Un mort și 13 răniți, între care un copil și zone rezidențiale afectate # Ziua
Forțele ruse au lovit noaptea trecută regiunea Zaporojie cu rachete balistice, una dintre ținte fiind chiar centrul regional, – orașul Zaporojie. Potrivit guvernatorului militar Ivan Fedorov, în urma atacului asupra unei zone rezidențiale a murit o persoană, iar alte 13, inclusiv doi copii, au fost rănite. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei […]
10:40
Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, reținut în timpul unor percheziții la membrii rețelei lui Șor # Ziua
Fostul polițist condamnat la zece ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009 ar fi fost reținut marți dimineața, 16 septembrie, scrie Ziarul de Gardă cu trimitere la surse. Perju, care era dat în urmărire internațională începând cu anul 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii […]
Acum 4 ore
10:30
Trump ar putea avea o întâlnire cu Zelenski săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU # Ziua
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că președintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, unde ambii lideri vor fi prezenți. „Trump va continua să încerce să obțină pacea în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Dacă […]
10:10
Percheziții matinale în Chișinău la un agent economic, vizat într-un dosar de evaziune și spălare de bani # Ziua
Oamenii legii efectuează noi percheziții în Chișinău într-o cauză penală deschisă pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vizat un agent economic. La descinderi participă ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații și Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", în colaborare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și […]
09:50
Oficialii americani și chinezi au anunțat luni că au ajuns la un acord-cadru pentru transferul aplicației TikTok sub control american, înțelegere care ar urma să fie confirmată vineri, în timpul unei convorbiri telefonice între președintele Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, relatează Reuters. Populara platformă de socializare, cu 170 de milioane de utilizatori […]
09:40
Ion Ceban, despre infrastructura educațională din Chișinău: Este singura localitate unde, în ultimii ani, s-au construit grădinițe și școli # Ziua
Municipiul Chișinău este singura localitate din R. Moldova unde, în ultimii ani, s-au construit grădinițe și școli de la zero. Acest lucru îl menționează Ion Ceban, care a adus drept exemplu instituția preșcolară nr. 54 din sectorul Buiucani al Capitalei, care a devenit o grădiniță model după reabilitarea integrală a unei clădiri abandonate mai mulți […]
09:20
PLDM acuză guvernarea că exploatează frica de război pentru a rămâne la putere: „PAS transformă pacea într-un paravan pentru panică” # Ziua
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) acuză PAS că își construiește își întreaga strategie electorală pe exploatarea fricii de război. Într-o declarație publică, formațiunea notează că, prin această abordare, partidul de guvernământ „a reușit să panicheze societatea moldovenească și să stârnească dispute serioase între diferite pături sociale". „PAS folosește frica de război drept argument dominant […]
08:50
Buletinele de vot pentru diasporă au ajuns la Ministerul de Externe, care urmează să le expedieze celor 297 de secții din străinătate # Ziua
Comisia Electorală Centrală a încheiat tipărirea celor peste 864 de mii de buletine de vot destinate diasporei. Acestea au fost transmise Ministerului de Externe, care, la rândul său, le va expedia celor aproximativ 300 de birouri din străinătate. La parlamentarele din 28 septembrie, în diasporă vor fi transmise cu 12 mii de buletine mai multe […]
Acum 6 ore
08:30
Israelul a început ofensiva terestră pentru ocuparea orașului Gaza, cu susținerea administrației Trump # Ziua
Forțele israeliene au lansat o operațiune terestră în orașul Gaza, cu obiectivul declarat de a-l ocupa, scrie publicația Axios, citând oficiali israelieni. Potrivit unui înalt reprezentant al armatei israeliene, trupele au intrat deja în oraș, urmând ca în zilele următoare să fie sprijinite de forțe suplimentare. Ofensiva a fost precedată de atacuri aeriene masive asupra […]
Acum 24 ore
19:00
De la începutul anului, autoritățile au dat amenzi de 1,2 milioane de lei pentru arderea vegetației uscate și a deșeurilor # Ziua
Autoritățile responsabile au dat, de la începutul anului, amenzi de peste 1,25 de milioane de lei pentru arderea vegetației uscate, inclusiv a ierbii și stufului, dar și a deșeurilor din preajma gospodăriilor. În total, au fost întocmite 273 de procese-verbale. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că au fost sancționate și mai multe companii […]
18:30
Marco Rubio promite Israelului „sprijin neclintit” în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza. „Hamas trebuie să înceteze să existe” # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a promis că Washingtonul va oferi „sprijin neclintit" acestuia în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza, cerând în acelaşi timp eradicarea Hamas. „Locuitorii din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu va putea începe decât atunci când Hamas va […]
18:10
Noi punți economice peste Prut. Republica Moldova va avea o nouă bursă de valori, în parteneriat cu Bursa de Valori București # Ziua
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță despre înființarea unei noi burse de valori la Chișinău, realizată în parteneriat cu Bursa de Valori București și un grup de investitori importanți din Republica Moldova. Aceasta va deveni operațională din vara anului 2026. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, citat de Radio Chișinău, noua bursă va fi un […]
17:50
Apel urgent al Promo-LEX către ONU pentru eliberarea lui Pogorlețchii, deținut ilegal de regimul separatist de la Tiraspol # Ziua
Promo-LEX a expediat un apel urgent către trei raportori speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), semnalând situația gravă a lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană. Potrivit asociației, Pogorlețchii este reținut de peste trei ani în condiții inumane și degradante, fiind supus torturii și izolării totale. Recent, el a fost […]
17:30
Zeci de crame cu peste 300 de mărci de vinuri, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc de la București # Ziua
Aproximativ 50 de crame din stânga Prutului cu peste 300 de mărci de vinuri au participat la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc din România, organizat pe renumitul bulevard Kiseleff din București. Evenimentul a adus în prim-plan diversitatea, autenticitatea și rafinamentul Vinului Moldovei, care își confirmă încă o dată locul de cinste pe […]
17:10
101 ani de la incursiunea bolșevicilor la Tatarbunar, o revoltă ce urmărea instalarea unui regim comunist în Basarabia # Ziua
Acum 101 ani, în 15 septembrie 1924, a fost declanșată așa-zisa revoltă a țăranilor din Tatarbunar, sudul Basarabiei, care, de fapt, a fost o incursiune sovietică pusă la cale de o grupare de bolșevici care, la șase ani de la Unirea Basarabiei cu România, urmăreau instaurarea unui regim comunist și alipirea provinciei la Republica Sovietică Socialistă […]
17:00
Comisia Electorală Centrală a respins contestațiile depuse de Blocul Alternativa și Partidul Național Moldovenesc privind presupusa existență a unui unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA. Potrivit unei decizii din 15 septembrie, CEC a constatat „lipsa probelor pertinente care ar demonstra colaborarea ilegală între cele două formațiuni politice". Autoritatea Electorală a precizat că materialele […]
16:50
Marea Britanie se pregătește pentru vizita lui Donald Trump: „Familia regală așteaptă cu nerăbdare să-l găzduiască” # Ziua
Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, vor efectua o vizită de stat în Regatul Unit în perioada 17–19 septembrie, la invitația regelui Charles al III-lea. Cuplul prezidențial va fi găzduit la Castelul Windsor, într-un eveniment încărcat de simbolism. Trump devine astfel primul lider american invitat de două ori într-o vizită de stat de […]
16:20
VIDEO | Ion Ceban denunță provocări din partea PAS: Persoane necunoscute încearcă să corupă alegătorii din numele Blocului „Alternativa” # Ziua
Ion Ceban denunță o provocare din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Liderul MAN susține că persoane necunoscute, care se dau drept reprezentanți ai Blocului „Alternativa", încearcă să corupă alegătorii și chiar propun bani la corturile din stradă amenajate de bloc. Candidatul susține că toate cazurile vor fi documentate, iar ulterior vor fi făcute sesizările de […]
16:00
IMPORTANT | România introduce, din 12 octombrie, noul sistem de control la frontierele externe Schengen # Ziua
România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaționaliza, începând cu data de 12 octombrie 2025, sistemul de intrare/ieșire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră din România. EES este un sistem electronic care înregistrează data și locul de intrare și […]
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis luni, 15 septembrie, o avertizare Cod galben, valabilă pentru perioada 16–22 septembrie, privind „menținerea unui pericol excepțional" de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul statului. Potrivit SHS, riscul crescut de incendii este generat de temperaturi ridicate, vânt moderat și lipsa precipitațiilor, factori care usucă excesiv vegetația. […]
15:30
VIDEO | Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, întâlniri cu cetățenii moldoveni din Marea Britanie # Ziua
În acest weekend, Boris Volosatîi, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, a avut o serie de întâlniri la Londra cu membri ai diasporei basarabene. Potrivit reprezentanților formațiunii, discuțiile s-au axat pe problemele cu care se confruntă cetățenii plecați peste hotare și pe propunerile electorale ale partidului. Printre temele ridicate de participanți s-au […]
15:20
Evreii hasidici ar putea ajunge la Uman prin R. Moldova pe cale terestră. Israelul analizează redirecționarea charterelor spre România # Ziua
Din cauza neînțelegerilor dintre autoritățile de la Chișinău și cele israeliene privind utilizarea Aeroportului Internațional Chișinău pentru pelerin
15:00
Usatîi propune crearea unei bănci de stat: Băncile fac profituri uriașe, iar la noi creditele sunt cele mai scumpe din Europa # Ziua
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, propune crearea unei bănci de stat, „pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici”. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, în prezent, „toate băncile din R. Moldova sunt străine și nu există niciuna de stat care să aparțină cetățenilor Moldovei”. […] Articolul Usatîi propune crearea unei bănci de stat: Băncile fac profituri uriașe, iar la noi creditele sunt cele mai scumpe din Europa apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk nu cooperează cu autoritățile și nu-și recunoaște vina # Ziua
Tânărul arestat în cazul uciderii activistului de dreaptă Charlie Kirk nu cooperează cu autorităţile, dar anchetatorii încearcă să stabilească motivul crimei discutând cu prietenii şi familia acestuia, a declarat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, potrivit Reuters. Suspectul, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, va fi pus sub acuzare marţi şi va rămâne […] Articolul Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk nu cooperează cu autoritățile și nu-și recunoaște vina apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
VIDEO | Ion Ceban condamnă închiderea școlilor: Pentru PAS educația înseamnă cheltuială, nu investiții # Ziua
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, condamnă repetat închiderea școlilor. Acesta aduce exemplul gimnaziului din satul Dolna, raionul Strășeni, care din 1 septembrie nu și-a mai deschis ușile pentru cei aproximativ 90 de elevi care învățau în instituție. Părinții susțin că acum elevii ar fi nevoiți, din cont propriu, să meargă la școlile din […] Articolul VIDEO | Ion Ceban condamnă închiderea școlilor: Pentru PAS educația înseamnă cheltuială, nu investiții apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Papa Leon spune că nu poate intermedia un acord de pace pentru Ucraina: Vaticanul face „eforturi mari pentru a menține o poziție neutră” # Ziua
Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat prudența cu privire la posibilul rol al Vaticanului ca mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina. Într-un interviu publicat în fragmente de portalul american Crux, Suveranul Pontif a subliniat că trebuie făcută o distincție clară între rolul Vaticanului ca promotor al păcii și un eventual rol de mediator. Acesta […] Articolul Papa Leon spune că nu poate intermedia un acord de pace pentru Ucraina: Vaticanul face „eforturi mari pentru a menține o poziție neutră” apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Andrei Năstase propune un program pentru pensionari: Vom întoarce 10 miliarde de lei pierdute în urma politicilor antisociale # Ziua
În ultimii ani, pensionarii au fost furați de 10 miliarde de lei în urma politicilor antisociale și imorale ale guvernării. Este declarația candidatului independent Andrei Năstase, care propune un proiect de lege privind despăgubirea etapizată a pensionarilor datorită realizării unui șir de economii la bugetul de stat. Concurentul reamintește că, în ultimii ani, prețurile au […] Articolul Andrei Năstase propune un program pentru pensionari: Vom întoarce 10 miliarde de lei pierdute în urma politicilor antisociale apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Traficul rutier va fi oprit timp de trei zile pe strada Maria Drăgan din cauza lucrărilor de asfaltare a străzii # Ziua
Primăria Chișinău anunță suspendarea totală a traficului rutier pe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, potrivit unui comunicat al municipalității. Decizia a fost luată pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă a carosabilului. Vor fi afectate două tronsoane ale străzii, în zile diferite. Astfel, în 16 septembrie, între ora […] Articolul Traficul rutier va fi oprit timp de trei zile pe strada Maria Drăgan din cauza lucrărilor de asfaltare a străzii apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană” deasupra Ucrainei # Ziua
Punerea în practică a ideii de creare a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și posibilitatea ca țările NATO să doboare dronele și rachetele rusești însemnă război între alianță și Federația Rusă, susține Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse. „Dacă vorbim serios, punerea în aplicare a ideii provocatoare a Kievului și […] Articolul Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană” deasupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:30
Exporturile Republicii Moldova, în scădere. România rămâne principalul partener comercial, dar cumpără mai puțin # Ziua
În primele șapte luni ale anului 2025, exporturile Republicii Moldova au însumat 1,95 miliarde de dolari, în scădere cu aproape 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică. România rămâne principalul partener comercial, cu o cotă de 29% din total, totuși, livrările pe piața românească s-au redus cu 13,5%, […] Articolul Exporturile Republicii Moldova, în scădere. România rămâne principalul partener comercial, dar cumpără mai puțin apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Serialul „Adolescence” a dominat Premiile Emmy 2025. La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al galei # Ziua
La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al Premiilor Emmy, câștigând trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru serialul britanic Adolescence. Cooper a interpretat personajul Jamie Miller, filmând pentru rolul său la doar 14 ani, fără experiență anterioară în actorie. Serialul Adolescence a dominat gala Premiilor Emmy […] Articolul Serialul „Adolescence” a dominat Premiile Emmy 2025. La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al galei apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
CNA anunță reținerea a 10 reprezentanți și susținători ai unui partid, suspectați de coruperea alegătorilor # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți au organizat azi 28 de percheziții în cadrul unei cauze penale de finanțare ilegală a unui partid, spălare de bani și coruperea alegătorilor. În urma descinderilor la mai multe locuințe și oficii, au fost reținute pentru 72 de ore 10 persoane, care au fost plasate în izolatoarele […] Articolul CNA anunță reținerea a 10 reprezentanți și susținători ai unui partid, suspectați de coruperea alegătorilor apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Rusia minimalizează incidentul privind pătrunderea unei drone rusești în România: „A descoperit un alt OZN”. MApN confirmă că era dronă rusească # Ziua
Ambasada Federației Ruse la București a respins acuzațiile României privind pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian românesc, catalogând incidentul drept „descoperirea unui alt obiect zburător neidentificat (OZN)” și sugerând că ar fi vorba despre o provocare a autorităților de la Kiev. „În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei […] Articolul Rusia minimalizează incidentul privind pătrunderea unei drone rusești în România: „A descoperit un alt OZN”. MApN confirmă că era dronă rusească apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Accident grav pe șoseaua Muncești din Chișinău. Un șofer de taxi și doi pasageri, transportați la spital # Ziua
Un grav accident s-a produs, azi-dimineața, pe șoseaua Muncești din Chișinău, la intersecția cu strada Băcioii Noi. Un autoturism și o mașină de taxi s-au ciocnit frontal. În urma impactului, taximetristul, în vârstă de 50 de ani, și doi pasageri au fost transportați la spital cu multiple traumatisme. Accidentul a avut loc în jurul orei […] Articolul Accident grav pe șoseaua Muncești din Chișinău. Un șofer de taxi și doi pasageri, transportați la spital apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Polonia cere NATO să doboare dronele și rachetele rusești deasupra Ucrainei. Zelenski, pregătit să-și împărtășească experiența cu partenerii # Ziua
În urma intruziunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării sale, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a sugerat ca țările NATO trebuie să înceapă să doboare dronele și rachetele rusești care survolează Ucraina. „Trebuie să ne gândim serios la acest lucru. Tehnic, noi, ca NATO și UE, am fi capabili să facem asta, dar […] Articolul Polonia cere NATO să doboare dronele și rachetele rusești deasupra Ucrainei. Zelenski, pregătit să-și împărtășească experiența cu partenerii apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Datoria externă a statului a crescut, timp de un an, cu peste 24%. Cei mai mari creditori sunt FMI și UE # Ziua
Soldul datoriei externe de stat a fost, la sfârșitul lunii iunie, de aproximativ 79 de miliarde de lei, arată un raport al Ministerului Finanțelor. Comparativ cu situația din iunie 2024, datoriile externe au crescut cu 15,5 miliarde de lei sau cu 24,5%. Datele Ministerului Finanțelor, citate de mold-street.com, arată că doar în prima jumătate a acestui […] Articolul Datoria externă a statului a crescut, timp de un an, cu peste 24%. Cei mai mari creditori sunt FMI și UE apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Starlink, afectat de un nou blocaj global. Armata ucraineană: „Rețeaua a căzut pe tot frontul” # Ziua
Un nou blocaj global a afectat duminică rețeaua de sateliți Starlink, potrivit datelor furnizate de platforma Downdetector. Problemele au avut impact direct asupra armatei ucrainene. Generalul Robert Brovdi, comandantul forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei, a anunțat că serviciul „a căzut de-a lungul întregului front”. Ulterior, acesta a precizat că legătura „se restabilește treptat”. […] Articolul Starlink, afectat de un nou blocaj global. Armata ucraineană: „Rețeaua a căzut pe tot frontul” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Doliu în lumea teatrului. S-a stins din viață actorul Teatrului „I. L. Caragiale” Valeriu Țurcanu # Ziua
Oamenii de artă deplâng pierderea actorului de la Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale” Valeriu Țurcanu, care s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Actorul de teatru și film a murit sâmbătă seara. „Deplângem dispariția acestui mare artist și exprimăm profunda noastră durere, alături de sincere condoleanțe pentru familie, colegi și toți cei […] Articolul Doliu în lumea teatrului. S-a stins din viață actorul Teatrului „I. L. Caragiale” Valeriu Țurcanu apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Trump se va implica personal în negocierile de pace din Ucraina: Zelenski și Putin se urăsc atât de mult încât nu pot respira unul lângă altul # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat scepticismul în privința șanselor unor negocieri directe între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, invocând „ura personală profundă” dintre cei doi. „Ura dintre Zelenski și Putin este de neimaginat. Nu știu, dar cred că va trebui să port eu singur întreaga discuție. Ei se detestă […] Articolul VIDEO | Trump se va implica personal în negocierile de pace din Ucraina: Zelenski și Putin se urăsc atât de mult încât nu pot respira unul lângă altul apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Ambasadorul Rusiei la București, convocat a doua oară într-o săptămână la MAE, după încălcarea spațiului aerian al României # Ziua
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică seara, pentru a doua oară în această săptămână, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în urma incidentului produs pe 13 septembrie, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României. „Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat astăzi, […] Articolul Ambasadorul Rusiei la București, convocat a doua oară într-o săptămână la MAE, după încălcarea spațiului aerian al României apare prima dată în ZIUA.md.
14 septembrie 2025
18:20
Ministerul român al Apărării: Dronele rusești au încălcat de zece ori spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina # Ziua
Dronele lansate de Rusia împotriva Ucrainei au ajuns în repetate rânduri în proximitatea și pe teritoriul României, arată datele transmise duminică de Ministerul roman al Apărării (MApN), citate de Agerpres. Potrivit sursei, din februarie 2022, când a început invazia rusă, „în apropierea granițelor României s-au înregistrat 52 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care […] Articolul Ministerul român al Apărării: Dronele rusești au încălcat de zece ori spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Ucraina ia în considerare restricționarea serviciilor mobile pentru a contracara atacurile cu drone rusești # Ziua
Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești, pentru a împiedica folosirea rețelelor în coordonarea loviturilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrei Gnatov. La trei ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia a intensificat atacurile cu drone, dezvoltând tehnologia și mărind numărul aparatelor pentru a maximiza […] Articolul Ucraina ia în considerare restricționarea serviciilor mobile pentru a contracara atacurile cu drone rusești apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Răsturnare de situație în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Colegul transgender al suspectului, posibilă cheie pentru stabilirea motivului crimei # Ziua
Anchetatorii cred că Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, ar fi fost motivat de convingerea că opiniile publice ale lui Kirk despre identitatea de gen erau „pline de ură”, inclusiv față de persoane precum colegul său de cameră, un bărbat transgender. Informația a fost confirmată pentru Axios […] Articolul Răsturnare de situație în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Colegul transgender al suspectului, posibilă cheie pentru stabilirea motivului crimei apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Rusia a testat racheta hipersonică Zircon în Marea Barents, în cadrul exerciţiului Zapad-2025 # Ziua
Rusia a anunțat duminică lansarea unei rachete de croazieră hipersonice Zircon asupra une ținte în Marea Barents și efectuarea unor atacuri cu bombardiere supersonice Sukoi Su-34, ca parte a exercițiilor militare comune cu Belarus, relatează Reuters. Exercițiul strategic comun „Zapad-2025”, început pe 12 septembrie, are scopul de a îmbunătăți comanda și coordonarea militară în cazul […] Articolul Rusia a testat racheta hipersonică Zircon în Marea Barents, în cadrul exerciţiului Zapad-2025 apare prima dată în ZIUA.md.
