Nicușor Dan spune că România „mai degrabă” nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat scepticismul în privința șanselor unor negocieri directe între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, invocând „ura personală profundă" dintre cei doi. „Ura dintre Zelenski și Putin este de neimaginat. Nu știu, dar cred că va trebui să port eu singur întreaga discuție. Ei se detestă