Armand Duplantis doboară record după record
Radio Moldova, 16 septembrie 2025 12:20
Geniul suedez al săriturii cu prăjina, Armand Duplantis, și-a îmbunătățit din nou recordul mondial. În cadrul Campionatelor Mondiale ce se desfășoară în capitala Japoniei, orașul Tokyo, Duplantis a sărit 6 metri și 30 de centimetri. După ce cucerise medalia de aur, la a treia încercare, scandinavul a țintit stabilirea unui nou record mondial și a izbutit acest lucru.
• • •
ELECTORALA 2025 // Pensii mai mari, „Creier pentru Moldova” și burse de 5.000 de lei: ofertele sociale ale concurenților de la parlamentare (Partea I) # Radio Moldova
Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți au intrat în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu propuneri diverse pentru domeniul social. De la pensii majorate, locuințe sociale și creșe noi până la burse duble pentru tineri, programe de sprijin pentru diasporă și investiții în sport și cultură, concurenții electorali promit susținere pentru familii, copii, vârstnici și persoane vulnerabile. În această parte, Teleradio-Moldova prezintă angajamentele sociale incluse în programele electorale ale primilor 12 concurenți de la alegerile din 28 septembrie.
Cinci din opt școli cu predare în limba română din stânga Nistrului activează în spații închiriate # Radio Moldova
Cinci dintre cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, activează în spații închiriate, improprii procesului educațional. Condițiile nu corespund standardelor moderne și nu oferă oportunități de dezvoltare armonioasă a elevilor.
Dinamo jubilează: „câinii roșii" au urcat pe locul 3 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
Dinamo București a învins cu 3:0 în deplasare formația Petrolul Ploiești, în ultimul meci din cadrul etapei a 9-a a Superligii românești de fotbal. Dinamoviștii și-au dominat adversarul pe toată durata jocului și au câștigat meritat, în fața unei echipe ce a expediat un singur șut pe spațiul porții. „Câinii roșii" au deschis scorul în minutul 44. Pe un contraatac Cătălin Cîrjan a marcat din pasa lui Alexandru Musi.
Universitatea „Ion Creangă”, prima beneficiară a Proiectului INSPIREE: două blocuri de studii, eficientizate energetic # Radio Moldova
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (UPSC) vor fi renovate în cadrul Proiectului „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică” (INSPIREE), o inițiativă națională destinată sporirii eficienței energetice a clădirilor publice din Republica Moldova. Acordul de colaborare a fost semnat pe 16 septembrie, la sediul universității, în prezența reprezentanților Guvernului și ai partenerilor europeni de dezvoltare, inclusiv ai Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD) și Băncii Germane de Dezvoltare (KFW).
Performanțele elevilor de la Școala Sportivă din Bălți, sprijinite de infrastructură modernă: a fost inaugurat un teren de minifotbal # Radio Moldova
Școala Sportivă din municipiul Bălți a beneficiat de cea mai mare investiție din ultimii ani. Cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, instituția a inaugurat un teren de minifotbal cu suprafață artificială, cu dimensiunile de 42 pe 22 de metri. Noul teren va permite desfășurarea competițiilor sportive pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo.
Modernizare cu eficiență energetică: Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, prima instituție beneficiară a Proiectului INSPIREE # Radio Moldova
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (UPSC) vor fi renovate în cadrul Proiectului INSPIREE, o inițiativă națională destinată sporirii eficienței energetice a clădirilor publice din Republica Moldova. Acordul de colaborare a fost semnat pe 16 septembrie, la sediul universității, în prezența reprezentanților Guvernului și ai partenerilor europeni de dezvoltare, inclusiv Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) și Banca Germană de Dezvoltare (KFW).
ELECTORALA 2025 // Sondaj WatchDog.MD: trei formațiuni ar intra în Parlament, iar majoritatea populației pledează pentru aderarea R. Moldova la UE # Radio Moldova
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni – două partide și un bloc electoral – ar intra în Legislativ, în timp ce aproape o treime dintre respondenți nu au luat încă o decizie. Totodată, majoritatea respondenților ar susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, arată un sondaj prezentat marți, 16 septembrie, de Comunitatea WatchDog.MD.
R. Moldova cumpără gaze pe piața internațională la preț mediu de 410 euro pentru o mie de metri cubi # Radio Moldova
SA „Energocom” a anunțat prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025-2026, prognozat la circa 38.5 euro/MWh sau 410 euro per mia de metri cubi. Suma include și costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova.
ELECTORALA 2025 // Sondaj WatchDog.MD: trei formațiuni ar intra în Parlament, majoritatea preferă UE # Radio Moldova
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni – două partide și un bloc electoral – ar intra în Legislativ, în timp ce aproape o treime dintre respondenți nu au luat încă o decizie. Totodată, majoritatea respondenților ar susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce opțiunea pentru Uniunea Economică Eurasiatică este respinsă de mai mulți participanți la sondaj, arată un sondaj prezentat de Comunitatea WatchDog.MD.
Revista presei internaționale // Sancțiunile pot opri războiul ruso-ucrainean în 2-3 luni; Ofițeri americani, prezenți la manevrele militare ruso-belaruse # Radio Moldova
Presa internațională analizează modul în care se pregătesc liderii occidentali să impună sancțiuni dure împotriva economiei Rusiei pentru a o forța să accepte negocieri de pace și încheierea unui armistițiu cu Ucraina. Mai multe publicații descriu modul în care se desfășoară exercițiile militare ruso-belaruse, inclusiv vizita surpriză a unor ofițeri americani veniți să urmărească manevrele.
Ion Perju, arestat în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”: ar fi coordonat transformarea criptomonedelor în numerar # Radio Moldova
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, ar fi fost prins în rezultatul unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Acesta s-ar fi ascuns în podul casei sale din Chișinău.
Mureșan, interviu la Radio Moldova despre parcursul european al Chișinăului: „Discuțiile tehnice pe clustere vor începe foarte curând” # Radio Moldova
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor intra în scurt timp în faza tehnică, după ce evaluarea legislației pe principalele capitole a fost deja realizată. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că parcursul european al Chișinăului a cunoscut o accelerare fără precedent în ultimii trei ani.
Șeful IGP: Plahotniuc ar putea fi adus în R. Moldova mai devreme de 25 septembrie, după recepționarea setului complet de documente # Radio Moldova
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi adus în Republica Moldova mai devreme de 25 septembrie, după ce pachetul de acte privind extrădarea acestuia, transmis de autoritățile elene, a fost recepționat luni, 15 septembrie, de către organele competente de la Chișinău, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
Reținut cu 2.000 de dolari primiți ca primă tranșă: bărbat din sudul R. Moldova, cercetat pentru șantaj și migrație ilegală # Radio Moldova
Ar fi șantajat un cetățean ucrainean care a intrat ilegal în Republica Moldova și i-ar fi cerut 5.000 de dolari pentru „serviciul” de organizare a călătoriei ilegale. Un bărbat de 57 de ani a fost reținut în flagrant delict de angajații Procuraturii Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Poliției de Frontieră în momentul în care primea prima tranșă de bani – 2.000 de dolari.
Revista presei // Promisiunile electorale ale partidelor riscă să rămână doar pe hârtie # Radio Moldova
Mai multe publicații naționale analizează promisiunile electorale făcute de concurenți. Creștere economică rapidă, gaz ieftin, salarii și pensii dublate, autostrăzi, transport naval, investiții străine, agricultură performantă și multe altele... Visând fotolii în Parlament, concurenții și-au umplut vitrina electorală cu promisiuni de a face minuni economice în R. Moldova, observă Europa Liberă.
Reținut cu 2 000 de dolari primiți ca primă tranșă: un bărbat din sudul R. Moldova, cercetat pentru șantaj și migrație ilegală # Radio Moldova
Un bărbat de 57 de ani a fost reținut în flagrant de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră, fiind suspectat că ar fi șantajat un cetățean ucrainean care a intrat ilegal în Republica Moldova. Acesta i-ar fi cerut 5 000 de dolari pentru „serviciul” de organizare a călătoriei ilegale, fiind prins chiar în momentul în care primea prima tranșă de bani – 2 000 de dolari.
Evaziune fiscală și spălare de bani: oamenii legii efectuează percheziții în capitală # Radio Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, procurorii PCCOCS și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat desfășoară, în aceste momente, percheziții în municipiul Chișinău.
Atacuri masive rusești în Ucraina: un mort și 13 răniți la Zaporojie, incendii la Harkov și Kiev # Radio Moldova
Un bărbat a fost ucis, iar alte 13 persoane au fost rănite, inclusiv o fetiță de 4 ani și un adolescent de 17 ani, în urma atacului masiv lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporijie în seara zilei de 15 septembrie. Potrivit guvernatorului regional, Ivan Fedorov, copilul și adolescentul se află sub supraveghere medicală, iar viața fetiței nu este în pericol, scrie The Kyiv Independent.
Monitorul Oficial: Fondurile deținute de Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, blocate la ordinul SFS # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a decis blocarea fondurilor deținute de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, în baza deciziei din 5 septembrie a Consiliului Interinstituțional de Supervizare (CIS). Deciziile SFS au fost publicate marți, 16 septembrie, în Monitorul Oficial al R. Moldova.
Siegfried Mureșan la Radio Moldova: R. Moldova accelerează procesul de integrare europeană. Ce presupune faza tehnică a negocierilor? # Radio Moldova
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor intra în scurt timp în faza tehnică, după ce evaluarea legislației pe principalele capitole a fost deja realizată. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că parcursul european al Chișinăului a cunoscut o accelerare fără precedent în ultimii trei ani.
Avioanele de vânătoare britanice se alătură misiunii NATO „Străjerul de Est” pe flancul estic # Radio Moldova
Avioanele de vânătoare Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii vor participa la misiunea NATO „Străjerul de Est”, destinată apărării spațiului aerian al Poloniei. Decizia, anunțată de guvernul britanic pe 15 septembrie, vine la câteva zile după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și al României, scrie DW.
Sondaj: 49% dintre cetățenii Federației Ruse consideră pedeapsa cu moartea moral acceptabilă # Radio Moldova
Aproape jumătate dintre cetățenii Federației Ruse nu ar fi împotriva revenirii pedepsei cu moartea, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul Rus de Cercetare a Opiniei Publice (VȚIOM). 49% dintre cetățeni au declarat că o consideră „moral acceptabilă”. 37% au opinii contrare, iar alți 14% fie au ezitat să răspundă, fie au spus că nu văd problema ca una de moralitate, fie au admis că aplicarea pedepsei capitale ar putea depinde de situație, transmite publicația The Moscow Times.
Corespondență Dan Alexe // UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Moldova
Oficialii Comisiei Europene se grăbesc să finalizeze cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, consultând aliații din G7, în timp ce pun la punct o serie de noi măsuri. Încălcările spațiului aerian polonez și, zilele trecute, ale spațiului aerian al României n-au făcut decât să sporească hotărârea de a înăspri sancțiunile în marea majoritate a capitalelor.
Șeful IGP: Plahotniuc ar putea fi adus în R. Moldova mai devreme de 25 septembrie, după recepționarea setului complet de documente pentru extradare # Radio Moldova
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi adus în Republica Moldova mai devreme de 25 septembrie, după ce pachetul de extradare transmis de autoritățile elene a fost recepționat astăzi, 15 septembrie, de către organele competente, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
„Capitala Tineretului” 2026–2027, granturi de până la 600.000 de lei și centre moderne pentru tinerii din R. Moldova # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret (ANT) au lansat trei programe naționale destinate susținerii tinerilor și consolidării infrastructurii dedicate acestora. Este vorba despre „Capitala Tineretului” 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2030 și Programul de granturi pentru organizațiile de tineret. Bugetul total alocat pentru anul 2026 este estimat la aproximativ 20 de milioane de lei.
Procurorii cer judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Furtul miliardului” # Radio Moldova
Procurorii vor ca Vadimir Plahotniuc să fie judecat în dosarul „Furtul miliardului” separat de ceilalți inculpați, în contextul extrădării lui din Grecia. La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a avut loc o nouă ședință în singurul dosar în care fostul lider democrat a fost trimis pe banca acuzaților. Ședința s-a încheiat însă în mai puțin de o oră. Avocatul lui Plahotniuc nu s-a prezentat. Prin urmare, la următoarele ședințe, fostul lider democrat va fi reprezentat de un avocat plătit de stat, așa cum au cerut procurorii.
Eurodeputat: Cetățenii moldoveni vor alege între integrarea europeană și stoparea procesului # Radio Moldova
Alegerile parlamentare vor juca un rol important asupra direcției de dezvoltare a țării, cetățenii urmând să aleagă dacă Republica Moldova va continua drumul integrării europene, alături de peste 400 de milioane de cetățeni europeni, sau va opri acest proces. Declarația a fost făcută de eurodeputatul Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
„DOR de Tradiții” revine: start înscrierilor pentru tabără de iarnă destinată tinerilor din diaspora # Radio Moldova
Copiii din diaspora vor putea participa la cea de-a doua ediție a taberei de iarnă „DOR de Tradiții”, care se va desfășura între 24 și 29 decembrie 2025. Programul, anunțat de Biroul pentru Relația cu Diaspora (BRD), are ca scop apropierea copiilor de valorile și tradițiile autentice ale țării, consolidarea legăturii cu rădăcinile culturale și transmiterea patrimoniului național din generație în generație.
Nu amenzi, ci informații: șoferii din capitală, opriți pentru a discuta despre democrație # Radio Moldova
Democrația trebuie ocrotită. Avem ocazia să o facem în câteva săptămâni, când au loc alegeri parlamentare. Este mesajul pe care l-au transmis angajații Comisiei Electorale Centrale (CEC), de Ziua Internațională a Democrației. Alături de agenți de patrulare, ei au tras pe dreapta șoferi din capitală, nu pentru a-i amenda, ci pentru a-i informa.
Membru al Bursei de Valori București: România deschide calea pieței de capital din R. Moldova # Radio Moldova
Înființarea Bursei de Valori de la Chișinău cu ajutorul Bursei de Valori București (BVB) ar putea accelera integrarea economică a R. Moldova în Uniunea Europeană, oferind un cadru stabil pentru investiții și creștere economică, susține Cristian Pascu, membru al BVB. Într-un interviu pentru Moldova 1, Cristian Pascu a subliniat că Bursa de Valori de la Chișinău reprezintă o inițiativă strategică spre extinderea accesului la capital, atragerea investițiilor străine și integrarea pieței în ecosistemul european de capital.
Aderarea la SEPA, tot mai aproape: transferuri în euro din R. Moldova în UE, la comisioane reduse # Radio Moldova
Republica Moldova se va conecta la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) „în doar câteva săptămâni”, a anunțat luni, 15 septembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul Moldova Business Week 2025.
Mâncare caldă la cantină – opțiunea preferată pentru alimentația gratuită în școlile din R. Moldova # Radio Moldova
Mâncarea caldă oferită în cantinele școlare reprezintă una dintre principalele opțiuni alimentare pentru elevii din instituțiile de învățământ general din R. Moldova. Începând cu 1 septembrie 2025, toți elevii din ciclul primar și gimnazial beneficiază de alimentație gratuită.
Percheziții la Orhei: polițiștii au descoperit arme deținute ilegal în casele a doi bărbați # Radio Moldova
Doi bărbați din raionul Orhei păstrau acasă arme fără a deține actele necesare. Obiectele periculoase au fost găsite la domiciliile acestora în urma unor percheziții efectuate de oamenii legii, comunică Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Condiții moderne de studiu pentru viitorii specialiști în energetică și electronică, create cu sprijinul UE # Radio Moldova
Tinerii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, specializați în instalarea panourilor fotovoltaice, vor beneficia de condiții moderne de studiu datorită sprijinului Uniunii Europene (UE). Atelierul instituției, dotat cu un laborator pentru studierea și practicarea montării panourilor solare, a fost complet renovat și adaptat celor mai noi standarde din domeniu. Investițiile au depășit 75 de milioane de lei.
Mâncare caldă la cantină – opțiunea preferată pentru alimentația gratuită în școlile din țară # Radio Moldova
Mâncarea caldă oferită în cantinele școlare reprezintă una dintre principalele opțiuni alimentare pentru elevii din instituțiile de învățământ general din țară. Începând cu 1 septembrie 2025, toți elevii din ciclul primar și gimnazial beneficiază de alimentație gratuită.
Revenire la anii ’90: Rusia și China, nevoite să recurgă la barter în locul plăților bancare # Radio Moldova
Dificultățile persistente în efectuarea plăților, cauzate de sancțiunile occidentale, obligă companiile rusești să revină la practicile anilor 1990. Pentru a evita tranzacțiile bancare în colaborarea cu firmele chineze, acestea recurg la acorduri de barter, în care se fac achiziții în monede naționale pentru compensarea reciprocă, scrie publicația The Moscow Times.
„Capitala Tineretului” 2026–2027, granturi de până la 600.000 de lei și centre moderne pentru tinerii din R. Moldova # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret (ANT) au lansat trei programe naționale destinate susținerii tinerilor și consolidării infrastructurii dedicate acestora. Este vorba despre „Capitala Tineretului” 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2030 și Programul de granturi pentru organizațiile de tineret. Bugetul total alocat pentru anul 2026 este estimat la aproximativ 20 de milioane de lei.
Primul proiect din Programul „Europa este aproape”, finalizat la Antoneuca: drum modern pentru 500 de locuitori # Radio Moldova
Satul Antoneuca din raionul Drochia, a devenit prima localitate din Republica Moldova care finalizează un proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere locale prin Programul Național „Europa este aproape”. Proiectul „Construcția străzii de acces către drumul național din s. Antoneuca” a fost implementat în perioada august – septembrie 2025 și a vizat reabilitarea a 500 de metri de drum, care face legătura directă cu principalele instituții ale satului: școala-grădiniță, oficiul de sănătate, casa de cultură, primăria și magazinele locale.
Economie verde pentru viitor: Centrul Național de Mediu lansează e-broșura Pactului Verde European # Radio Moldova
Republica Moldova își consolidează politicile de mediu, aliniindu-se obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și avansând în implementarea reformelor esențiale pentru integrarea în Uniunea Europeană. Lansarea unei e-broșuri dedicate Pactului Verde European, realizată de Centrul Național de Mediu (CNM) cu sprijinul Fundației Soros Moldova, marchează un nou pas în creșterea transparenței și informării publicului asupra acestor politici.
