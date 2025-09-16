Municipalitatea a început asfaltarea străzii Maria Drăgan din sectorul Ciocana. Ce lucrări urmează
Realitatea.md, 16 septembrie 2025 12:20
Drumarii au început lucrările de asfaltare pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana, pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana. Intervenția face parte dintr-un proiect amplu de reabilitare a infrastructurii rutiere, care vizează peste 1,2 kilometri de carosabil. Potrivit Primăriei Capitalei, în această etapă, se așterne stratul de egalizare pe întreaga suprafață
Acum 10 minute
12:30
VIDEO Minor implicat în traficul de droguri, prins în flagrant. Peste patru kilograme de droguri confiscate # Realitatea.md
Peste patru kilograme de droguri, estimate la peste 2.500.000 de lei, au fost ridicate de poliție. Oamenii legii au destructurat activitatea infracțională a unui grup de tineri cu vârste între 15 și 24 de ani, originari din municipiul Chișinău și raionul Strășeni. Organizatorul și coordonatorul grupului este un deținut din Penitenciarul nr. 9 Pruncul, care
12:30
Autoritățile de la Vilnius au interzis accesul Irinei Vlah pe teritoriul Lituaniei pentru o perioadă de cinci ani. Decizia a fost justificată prin legăturile președintei Partidului „Inima Moldovei" cu Federația Rusă, transmite IPN. Potrivit autorităților lituaniene, Irina Vlah efectuează vizite frecvente în Rusia, unde se întâlnește cu oficiali ruși și coordonează acțiuni prin care Moscova
Acum 30 minute
12:20
Municipalitatea a început asfaltarea străzii Maria Drăgan din sectorul Ciocana. Ce lucrări urmează # Realitatea.md
Drumarii au început lucrările de asfaltare pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana, pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana. Intervenția face parte dintr-un proiect amplu de reabilitare a infrastructurii rutiere, care vizează peste 1,2 kilometri de carosabil. Potrivit Primăriei Capitalei, în această etapă, se așterne stratul de egalizare pe întreaga suprafață
12:20
Procurorii susțin că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană; au cerut anunțarea în căutare și arestarea preventivă # Realitatea.md
Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană – așa informație au dezvăluit procurorii de caz care au solicitat marți, 16 septembrie curent, reluarea cercetării judecătorești, anunțarea în căutare și arestarea preventivă. Fostul deputat kickboxer are interdicție de a părăsi Grecia, ceea ce reiese că a fugit de acolo pe cale terestră. Judecătoria Buiucani a acceptat
12:10
Șeful IGP: Ion Perju va răspunde în dosarul Boboc pentru spălare de bani și organizarea unei rețele criminale # Realitatea.md
Fostul polițist Ion Perju, reținut marți dimineața, 16 septembrie, va răspunde în dosarul Boboc pentru spălare de bani, evaziune fiscală și finanțarea unei organizații criminale. Declarația a fost făcută pentru IPN de Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. „Procesul a fost pornit pe aspecte de evaziune fiscală și spălare de bani. De la
Acum o oră
12:00
Tinerii din toată țara pot beneficia de sprijin financiar în 2026. Vezi ce programe sunt disponibile # Realitatea.md
Tinerii din Moldova vor avea mai multe oportunități în 2026. Guvernul a lansat trei programe speciale pentru tineret, cu un buget de 20 de milioane de lei. Scopul este să sprijine ideile tinerilor, să îmbunătățească centrele de tineret și să încurajeze implicarea lor în comunitate. Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru
11:50
Negocierile de aderare a R. Moldova la UE intră în scurt timp în faza tehnică. Siegfried Mureșan explică ce înseamnă # Realitatea.md
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor intra în scurt timp în faza tehnică, după ce evaluarea legislației pe principalele capitole a fost deja realizată. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade" de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că parcursul european al Chișinăului a
11:40
Republica Moldova se află pe primul loc în Europa la ponderea economiei tenebre, raportată la PIB – 37,1%, potrivit datelor pentru anul 2025 publicate de mapsinterlude. Pe locul doi se situează Albania, cu 27,8%, urmată de Georgia, cu 22,1%. Ucraina are o economie ascunsă estimată la 19,3% din PIB, în timp ce Turcia se ridică
11:40
Reacția ALTERNATIVA la sondajul WatchDog: ”Vezi cine le face și înțelegi cine le-a comandat” # Realitatea.md
Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a venit cu reacție după ce WatchDog a publicat un sondaj de opinie, potrivit căruia în viitorul Parlament vor accede doar PAS, Blocul Patriotic și Partidul Nostru. "Sunt specialiști și în canalizare, și în trotuare, și în politica externă, securitate… Mai au și altă îndeletnicire: publicare și tirajarea
Acum 2 ore
11:20
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni, că va intenta un proces de 15 miliarde de dolari împotriva ziarului The New York Times, pe care îl acuză de calomnie și defăimare, relatează CNN, citat de News.ro. Trump susține că publicația a devenit o „portavoce virtuală" a Partidului Democrat. Acțiunea vine după ce, săptămâna trecută, Trump
11:20
VIDEO Momentul în care un motociclist este lovit de o mașină, surprins de camere în centrul Chișinăului # Realitatea.md
Un bărbat de 30 de ani a ajuns la spital în această dimineață, 16 septembrie, după ce motocicleta pe care o conducea a fost implicată într-un accident rutier în centrul capitalei. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unei mașini. Impactul s-a produs în jurul orei 07:07, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare
11:20
Fostul deputat kickboxer Constantin Țuțu nu poate părăsi Grecia. Informația a fost dezvăluită de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la emisiunea „Moldova live" de la Exclusiv TV, ediție publicată pe 15 septembrie curent. Oficialul a precizat că măsura restrictivă a fost dispusă de autoritățile elene. „Nu-mi imaginez cum ar urca în avion
11:20
VIDEO Sprijin pentru elevii din Bălți: Peste 450 de seturi cu rechizite școlare vor fi oferite # Realitatea.md
Elevii din municipiul Bălți vor primi peste 450 de seturi cu ghiozdane și rechizite școlare. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Alexandr Petkov. Sprijinul vine din partea Guvernului României. „Până la sfârșitul lunii septembrie, aceste cadouri vor ajunge la elevii claselor I–IV din gimnaziile „A. I. Cuza", nr. 10, nr. 19 (s. Elizaveta), precum
11:00
FTB România cheamă tinerii la dialog în Parlament, prin conferința „Tinerii decid viitorul R. Moldova”. Află detalii # Realitatea.md
Federația Tinerilor Basarabeni din România (FTB) organizează conferința „Tinerii decid viitorul Republicii Moldova", un eveniment strategic ce va avea loc la Parlamentul Republicii Moldova (Sala Europa). Conferința, desfășurată pe 20 septembrie 2025, își propune să evidențieze rolul tinerilor în consolidarea democrației și în avansarea parcursului european al țării. Evenimentul va reuni aproximativ 50-60 de participanți,
11:00
Doar trei candidați electorali vor ajunge în viitorul Parlament, potrivit unui sondaj realizat de WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research, în perioada 6 – 13 septembrie 2025. Potrivit studiului, cele maia multe voturi va obține PAS – 29,7%, pe locul doi este Blocul Electoral Patriotic (BEP) cu 13,2%, iar cea de-a treia formațiune care ar
10:50
Un bărbat de 44 de ani din satul Vărvăreuca, raionul Florești, a fost găsit fără suflare în noaptea de 13 septembrie 2025, în apropierea unei stații PECO de la ieșirea din orașul Florești, spre satul Gura Camencii. Sesizarea a fost făcută la ora 00:05, prin intermediul Serviciului 112. La fața locului s-a deplasat grupa operativă
10:50
Blocul electoral „Împreună" are 60 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc economiști, juriști, militari, pedagogi și lideri de partid. Partide din bloc: Partidul Schimbării, Partidul Verde Ecologist. Slogan: Moldova poate mai mult. Moldova poate mai bine. Direcția EU Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de
10:40
Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut. Era ascuns în podul casei # Realitatea.md
Ion Perju, fostul polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din 2009, ar fi fost reținut astăzi dimineața, 16 septembrie. La domiciliul acestuia mascații BPDS „Fulger" au descins cu percheziții, transmite Pulsmedia.md. Ziarul de Gardă scrie că fiind implicat în rețeaua „Șor", acesta avea rol de coordonator și
10:40
Kremlin vrea să captureze Moldova. Maia Sandu: Alegerile din 28 septembrie – ultima provocare majoră în calea spre UE # Realitatea.md
„Rușii vizează diaspora", a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka" pentru a fabrica știri false. Moldpres transmite cu referire la interviul pentru Financial Times că șefa statului a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii
Acum 4 ore
10:30
Moldova își acoperă din timp necesarul de gaze: Energocom anunță prețul mediu prognozat pentru 2025–2026 # Realitatea.md
Compania Energocom anunță că a reușit să cumpere deja peste 90% din gazele naturale necesare pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026. Este vorba despre un volum de aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze. Gazul a fost cumpărat prin licitații de la 13 companii din mai multe țări europene, începând
10:10
Troleibuzele de pe ruta 38 circulă temporar pe un traseu modificat, în legătură cu lucrările de reparație a carosabilului pe strada Nicolae Costin, anunță Primăria Municipiului Chișinău. Schimbările afectează tronsonul dintre străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Potrivit autorităților, noul itinerar al rutei nr. 38 este următorul: Tur: Alba Iulia – str. Onisifor Ghibu –
10:00
Peste 100 de persoane au suferit în accidente într-o săptămână. Ambulanța, chemată la peste 14.000 de cazuri # Realitatea.md
În perioada 8–14 septembrie, echipele de ambulanță au intervenit la 81 de accidente rutiere, în urma cărora 101 persoane au avut de suferit. După acordarea asistenței medicale prespitalicești, 80 de pacienți, inclusiv 15 copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat. În total, în această perioadă, Serviciul de Urgență a recepționat 14.608 solicitări. Tot
09:40
VIDEO Ar fi șantajat un ucrainean cu 5.000 de dolari pentru o călătorie ilegală. Un bărbat, reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 57 de ani a fost reținut în flagrant, fiind suspectat că ar fi șantajat un cetățean ucrainean intrat ilegal în Republica Moldova. Acesta i-ar fi cerut 5.000 de dolari pentru organizarea călătoriei ilegale și ar fi primit deja o primă tranșă de 2.000 de dolari. La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate
09:30
Deciziile SFS de a bloca fondurile lui Vlah, Valico și Buimistru – publicate în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a decis blocarea fondurilor deținute de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, în baza deciziei din 5 septembrie a Consiliului Interinstituțional de Supervizare (CIS). Deciziile SFS au fost publicate marți, 16 septembrie curent, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite postul public tv. Potrivit ordinelor semnate
09:20
VIDEO Ion Ceban a prezentat o grădiniță modernizată în Chișinău – model de implementat la nivel național # Realitatea.md
Primarul degrevat al municipiului Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a prezentat recent grădinița nr. 54 din capitală, reabilitată și transformată într-o instituție cu standarde moderne. Potrivit acestuia, clădirea era anterior abandonată, însă a fost reconstruită pentru a răspunde necesităților educaționale actuale. În cadrul vizitei, Ceban a subliniat că municipiul Chișinău este una
08:50
Furtuna Zack lovește Europa Centrală și de Vest. Republica Moldova – printre țările afectate? # Realitatea.md
Europa se confruntă în aceste zile cu o furtună de toamnă timpurie extrem de puternică, denumită Zack, care aduce vânt, ploi abundente și perturbări severe în mai multe țări din vestul și centrul continentului. Furtuna a început să afecteze vestul Europei marți și își extinde treptat influența spre est. Germania se numără printre cele mai
08:50
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 16 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă Programul Moldova europeană 09:00 AML and Compliance International Conference 09:00 Conferință de presă cu genericul: „Prezentarea rezultatelor unui sondaj al opiniei publice" 09:30 Ceremonia de semnare acordului de colaborare cu prima instituție beneficiară în
08:50
Percheziții în capitală cu procurori PCCOCS, angajați de la Fisc, ofițeri INI și polițiști „Fulger” # Realitatea.md
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS „Fulger", în comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară
08:50
Atac rusesc la Zaporojie: Un mort, 13 răniți inclusiv o fetiță de 4 ani și zone rezidențiale distruse # Realitatea.md
Un bărbat a murit și 13 persoane, inclusiv o fetiță de 4 ani, au fost rănite după ce armata rusă a lansat un atac de amploare asupra orașului ucrainean Zaporojie, în noaptea de luni spre marți, au anunțat autoritățile regionale. Forțele ruse au executat cel puțin 10 lovituri asupra orașului Zaporojie, vizând atât locuințe, cât […] Articolul Atac rusesc la Zaporojie: Un mort, 13 răniți inclusiv o fetiță de 4 ani și zone rezidențiale distruse apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:30
VIDEO Șeful Poliției Naționale: Coruperea alegătorilor se încearcă și în diaspora pentru scrutinul din 28 septembrie # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că instituția are în atenție mai multe tentative de corupere a alegătorilor, inclusiv în rândul cetățenilor din diaspora, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. El a dat de înțeles că există grupuri organizate care încearcă să ofere sume de bani pentru a influența votul. […] Articolul VIDEO Șeful Poliției Naționale: Coruperea alegătorilor se încearcă și în diaspora pentru scrutinul din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Israelul își menține planurile de participare la Eurovision 2026. Mai multe țări au amenințat cu boicotul # Realitatea.md
Israelul își menține intenția de a participa la concursul muzical Eurovision 2026, chiar dacă mai multe țări au amenințat cu boicotul, informează luni DPA, preluată de Agerpres. „Nu există niciun motiv pentru care Israelul să nu continue să fie o parte importantă a acestui eveniment cultural, care nu poate deveni politic”, a declarat Golan Yochpaz, […] Articolul Israelul își menține planurile de participare la Eurovision 2026. Mai multe țări au amenințat cu boicotul apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Armata israeliană a început luni seara să bombardeze masiv orașul Gaza, în ceea ce pare a fi prima fază a unei invazii terestre. Potrivit Times of Israel, care citează surse palestiniene, în atacurile declanșate de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au fost folosite avioane de luptă, artilerie și drone. În doar 20 de minute […] Articolul Bombardamente masive în Gaza. Israelul atacă cu artilerie, avioane și drone apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Ministrul de externe al Poloniei a sugerat că țările membre NATO ar trebui să ia în calcul instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, cu scopul de a proteja teritoriile și cetățenii alianței de atacurile cu drone lansate de Rusia. Remarcile lui Radoslaw Sikorski au urmat unei intruzii a dronelor rusești în spațiul aerian […] Articolul Polonia face apel la NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al monedelor pentru data de 16 septembrie. Astfel, euro va fi cotat la 19 lei și 47 de bani, în creștere cu un ban. Dolarul american se va ieftini cu un ban, ajungând la 16 lei și 57 de bani. Leul românesc va avea o valoare de […] Articolul Curs valutar, 16 septembrie 2025: Euro, mai scump apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Horoscop zilnic: 16 septembrie 2025 vine cu motivație și momente importante pentru toate zodiile # Realitatea.md
Pe 16 septembrie 2025, astrele sunt de partea celor care vor să-și urmeze visurile cu hotărâre. Este o zi în care energia generală te împinge înainte, iar Universul îți oferă semnale importante. Chiar dacă finalul zilei ar putea aduce un strop de melancolie sau tensiune, lucrurile tind să evolueze spre bucurie și claritate. Este o […] Articolul Horoscop zilnic: 16 septembrie 2025 vine cu motivație și momente importante pentru toate zodiile apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pe 16 septembrie, se prevede cer variabil, fără precipitații. În cursul nopții și al dimineții, se va forma ceață slabă. Vântul va sufla slab pe tot parcursul zilei. Temperaturile diurne vor urca până la +25°C, iar noaptea vor coborî până la +11°C. În nordul țării, valorile termice vor atinge +24°C ziua, iar noaptea se vor […] Articolul Cer parțial noros și temperaturi plăcute: Cum va fi vremea astăzi, 16 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Reprezentanții Uniunii Europene și ai Ucrainei au încheiat rundele de evaluare dedicate ultimului capitol de negociere, ce vizează legislația ucraineană din domeniul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pe parcursul a trei zile de întâlniri, Ucraina a prezentat 28 de teme de discuții care au curprins progresul reformei agricole, digitalizarea, sprijinul statului, reglementarea pieței și dezvoltarea sectorului […] Articolul Aderarea Ucrainei: UE încheie examinarea ultimelor reforme cerute apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:20
Faceți rezerve de apă potabilă: Se anunță întreruperi temporare pe unele străzi din capitală # Realitatea.md
Astăzi, 16 septembrie, pe mai multe străzi din municipiul Chișinău vor avea loc întreruperi temporare ale livrării apei potabile, ca urmare a lucrărilor planificate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și Î.C.S. „Premier Energy Distribution”. Între orele 09:00 și 13:00, este posibilă deconectarea energiei electrice pe strada Neculce, nr. 10, 12/1 și 14/1, ceea ce ar putea […] Articolul Faceți rezerve de apă potabilă: Se anunță întreruperi temporare pe unele străzi din capitală apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Trimisul lui Trump: Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat la noua eră a dronelor repede # Realitatea.md
Trimisul lui Donald Trump, fostul general Keith Kellogg, a declarat că Rusia pierde războiul pe care l-a început în 2022 și că Ucraina s-a adaptat din timp războiului cu drone, relatează știrileprotv.ro. Rusia nu câștigă războiul împotriva Ucrainei, în ciuda mesajelor transmise de oamenii Kremlinului, a adăugat trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru […] Articolul Trimisul lui Trump: Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat la noua eră a dronelor repede apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți # Realitatea.md
Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat, luni seară, 15 septembrie curent, o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belwede. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, pe X, transmite adevărul.ro. „Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul, iar poliția investighează circumstanțele producerii acestuia”, a adăugat […] Articolul Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Schimbare de planuri în dosarul Plahotniuc? IGP dezminte data anunțată și precizează că sosirea ar putea fi grăbită # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu a venit cu o clarificare privind informațiile apărute recent în presă despre aducerea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Potrivit lui, data de 25 septembrie, a fost interpretată eronat de unele surse media și nu reprezintă o confirmare oficială a momentului sosirii acestuia în țară. Declarațiile au […] Articolul Schimbare de planuri în dosarul Plahotniuc? IGP dezminte data anunțată și precizează că sosirea ar putea fi grăbită apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
De la începutul războiului, peste 4.400 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova # Realitatea.md
De la 24 februarie 2022, peste 4.400 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova, iar 2.630 au obținut-o până la finele lunii iulie. Datele au fost publicate de Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit IGM, în total, 2.843 de solicitanți au fost recunoscuți drept cetățeni ai Republicii Moldova. La 15 septembrie, în […] Articolul De la începutul războiului, peste 4.400 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Radiografii și consultații stomatologice GRATUITE! În ce raioane vor ajunge specialiștii # Realitatea.md
Locuitorii din Cocieri, raionul Dubăsari și satele învecinate pot beneficia de examinări gratuite ale cutiei toracice între 15 și 17 septembrie. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, complexul radiodiagnostic mobil va fi amplasat la Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități din localitate. Tot în această săptămână, va continua prestarea gratuită […] Articolul Radiografii și consultații stomatologice GRATUITE! În ce raioane vor ajunge specialiștii apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
CEC a finalizat tipărirea buletinelor de vot pentru diasporă și le-a transmis Ministerului de Externe # Realitatea.md
Buletinele de vot pentru diasporă au fost tipărite și predate integral Ministerului Afacerilor Externe, responsabil de distribuirea lor către secțiile de votare din străinătate. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, au fost tipărite 864 300 de buletine de vot, destinate celor 297 de secții […] Articolul CEC a finalizat tipărirea buletinelor de vot pentru diasporă și le-a transmis Ministerului de Externe apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Șeful Poliției Naționale anunță amenzi de peste 18 milioane de lei pentru cumpărarea de voturi # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțean, a anunțat că, înainte de suspendarea procesului de amendare pe perioada campaniei electorale, peste 30 de mii de persoane au fost documentate pentru implicarea în vânzarea voturilor. Potrivit acestuia, valoarea totală a amenzilor aplicate este una considerabilă, iar suma deja încasată la bugetul de stat se ridică […] Articolul Șeful Poliției Naționale anunță amenzi de peste 18 milioane de lei pentru cumpărarea de voturi apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Ministerul Economiei anunță lansarea burse de valori la Chișinău, în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori importanți locali. Anunțul a fost făcut în cadrul forumului economic Moldova Business Week 2025. Noua bursă, organizată ca societate pe acțiuni, va avea un capital social inițial de 3 milioane de euro, investit […] Articolul România și Republica Moldova vor crea o Bursă de valori la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Educație pentru toți: 27 de școli din nouă raioane își deschid porțile pentru o școală incluzivă # Realitatea.md
27 de instituții de învățământ din 9 raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de sprijin pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități, cerințe educaționale speciale, refugiați și copii din minorități etnice. Potrivit Ministerului Educației, școlile vor găzdui sesiuni de formare, mentorat și activități dedicate, care își propun să schimbe percepțiile despre […] Articolul Educație pentru toți: 27 de școli din nouă raioane își deschid porțile pentru o școală incluzivă apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel. Sondaj Ipsos: doar 17% dintre francezi îl mai susțin # Realitatea.md
Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a coborât la un nivel record negativ, arată un sondaj Ipsos publicat pe 15 septembrie, de La Tribune de Dimanche și citat de agenția EFE. Potrivit datelor, doar 17% dintre respondenți au o opinie favorabilă despre șeful statului, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel de la venirea sa la […] Articolul Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel. Sondaj Ipsos: doar 17% dintre francezi îl mai susțin apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Lucia Pîrțînă, desemnată directoare a Spitalului „Toma Ciorbă” în urma concursului public # Realitatea.md
Ministerul Sănătății a anunțat rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău. Potrivit instituției, în urma ședinței Comisiei de concurs din 15 septembrie 2025, Lucia Pîrțînă a fost desemnată câștigătoare a concursului și urmează să preia funcția de conducere a instituției. Numirea se face în conformitate […] Articolul Lucia Pîrțînă, desemnată directoare a Spitalului „Toma Ciorbă” în urma concursului public apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Cu mai puțin de două ore în urmă a născut soprana Valentina Naforniță, scrie Cancan.md. Artista a devenit mamă de gemeni și a postat prima imagine din maternitate dezvăluind numele bebelușilor. Valentina Naforniță și Cristian Spătaru și-au numit gemenii Rafael și Carol. Proaspăta mămică a postat și o imagine din maternitate, în timp ce-și alăptează […] Articolul A născut Valentina Naforniță! Iată cum și-a numit soprana gemenii apare prima dată în Realitatea.md.
