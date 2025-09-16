Procurorii susțin că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană; au cerut anunțarea în căutare și arestarea preventivă

17:50

Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a coborât la un nivel record negativ, arată un sondaj Ipsos publicat pe 15 septembrie, de La Tribune de Dimanche și citat de agenția EFE. Potrivit datelor, doar 17% dintre respondenți au o opinie favorabilă despre șeful statului, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel de la venirea sa la […] Articolul Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel. Sondaj Ipsos: doar 17% dintre francezi îl mai susțin apare prima dată în Realitatea.md.