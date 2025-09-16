Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia

16:00

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauza unor probleme de sănătate sau a altor situații justificate vor putea vota la locul aflării, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Pentru a beneficia de urna mobilă în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, aceștia trebuie să depună o cerere scrisă către biroul electoral […] Articolul Urna mobilă, opțiune la alegerile din 28 septembrie: CEC anunță cum pot vota alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare apare prima dată în SafeNews.