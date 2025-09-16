Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia
SafeNews, 16 septembrie 2025 12:20
Armata norvegiană a început să antreneze viitorii instructori ai forțelor armate ucrainene într-o bază secretă din sud-estul Poloniei, în cadrul celei mai mari operațiuni militare din străinătate întreprinse vreodată de această țară nordică, scrie TVPWorld. Câteva sute de soldați ucraineni vor urma cursuri avansate până la sfârșitul anului, care vor acoperi abilități de comandă, rezistența la stres
• • •
Constantin Țuțu, suspectat că s-ar ascunde în regiunea transnistreană. Procurorii cer anunțarea în căutare și aplicarea arestului preventiv # SafeNews
Fostul deputat Constantin Țuțu ar fi localizat în regiunea transnistreană, potrivit informațiilor prezentate de procurorii care gestionează dosarul său. Marți, 16 septembrie 2025, aceștia au înaintat un demers în instanță prin care solicită reluarea cercetării judecătorești, emiterea unui mandat de căutare și aplicarea măsurii de arest preventiv. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis cererea procurorilor,
Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia
Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară" din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu pentru Sky News, preşedintele ucrainean spune că omologul său american are „suficientă forță" pentru a-l opri pe Vladimir Putin. Zelenski
„Moldovenii trebuie să decidă: viața de azi sau libertate și bunăstare” – mesajul lui Plahotniuc din Atena # SafeNews
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei?". Este una dintre întrebările care se regăsesc într-un nou mesaj al lui Vlad Plahotniuc transmis din Grecia. Fostul lider al Partidului Democrat a venit cu o scurtă analiză a situației economice și
VIDEO // Grupare de traficanți de droguri, coordonată din penitenciar, destructurată: droguri de peste 2,5 milioane de lei confiscate # SafeNews
O grupare criminală formată din tineri cu vârste între 15 și 24 de ani, originari din municipiul Chișinău și raionul Strășeni, a fost destructurată de către ofițerii Direcției Investigații „CENTRU" și cei ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS. Grupul era coordonat de un deținut aflat în Penitenciarul nr. 9 Pruncul, care
VIDEO // „Inima Moldovei” – la Inspectoratul de Poliție din Chișinău. Irina Vlah: „Uitați-vă cât de tare se teme regimul PAS de noi! # SafeNews
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei", a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz". În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile regimului drept „ultimele convulsii ale PAS" înaintea înfrângerii din 28 septembrie. Irina Vlah a explicat că motivul acestei persecuții
Scafandrii au recuperat primele obiecte de la bordul navei-soră a Titanicului, care s-a scufundat în largul Greciei # SafeNews
Scafandrii specializați în scufundări de mare adâncime au recuperat un prim lot de obiecte de pe nava-soră a Titanicului, care s-a scufundat în largul coastelor Greciei în 1916, relatează The Guardian. Ministerul Culturii din Grecia a declarat luni că un program de cercetare a presupus „recuperarea pentru prima dată de obiecte de la locul epavei [HMHS
Camioanele se pot programa online pentru traversarea frontierei la Leușeni, începând cu 22 septembrie # SafeNews
Începând cu 22 septembrie 2025, șoferii de camioane care doresc să iasă din Republica Moldova prin punctul de frontieră Leușeni au posibilitatea de a se programa online, prin intermediul sistemului electronic BQS (Border Queuing System). Măsura este introdusă în regim pilot și are scopul de a fluidiza traficul și de a reduce timpii de așteptare
Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, iar unirea este dorită de aproape jumătate dintre cetățenii români, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în septembrie. În clasamentul prietenilor României, Rusia se află pe ultimul loc. Datele sondajului arată că 40% dintre respondenți au numit Republica Moldova drept „cea
Compania Energocom anunță că a contractat din timp circa 90,9% din cantitatea totală de gaze naturale estimată pentru perioada octombrie 2025 – septembrie 2026. Volumele achiziționate, cu livrare garantată, se ridică la peste 7,4 milioane MWh, echivalentul a aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze. Majoritatea achizițiilor au fost realizate prin contracte cu
VIDEO // Boris Volosatîi: „Unirea cu România este garanția dezvoltării economice și a siguranței pentru fiecare cetățean” # SafeNews
Viitorul economic și social al țării nu poate fi construit pe promisiuni, ci pe soluții reale, iar singura cale de dezvoltare rămâne Reunirea cu România. Este poziția liderului AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, expusă recent într-o adresare publică către cetățenii Republicii Moldova. „Un stat puternic se sprijină pe o economie sănătoasă. Fără economie, toate
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei. Pedeapsa primită de adolescentul rus # SafeNews
Un tribunal din orașul Ekaterinburg, din Uralul rus, a condamnat un adolescent la șapte ani de închisoare pentru că a intenționat să se alăture Corpului de Voluntari Ruși (RVC), un grup paramilitar care luptă alături de Forțele Armate ale Ucrainei, a raportat luni media independentă Mediazona. În ciuda faptului că a fost condamnat pentru tentativă
Oleg Chisnicean, fost șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, a fost surprins la Chișinău făcând campanie electorală pentru blocul „Alternativa", condus de primarul capitalei, Ion Ceban. Recent, acesta a fost observat într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de propagandă și ziare, scrie deschide.md. Chisnicean,
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a discutat astăzi cu locuitorii Capitalei despre principalele propuneri ale formațiunii în contextul alegerilor din 28 septembrie. Potrivit acesteia, măsurile vizează direct problemele resimțite de cetățeni, de la pensii mici și școli subfinanțate, până la corupția din administrația publică. În fața alegătorilor, Furtună a prezentat o serie de inițiative-cheie,
Rusia antrenează militar copiii ucraineni răpiți, în peste 210 locuri din Federație. Formă de reeducare forțată # SafeNews
O cercetare finanțată de SUA a identificat peste 210 locuri în care copii ucraineni au fost duși pentru antrenament militar, fabricarea de drone și alte forme de reeducare forțată de către Rusia, ca parte a unui program de deportare la scară largă, relatează TVPWorld. Școala de Sănătate Publică din Yale afirmă într-un raport publicat marți
„Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Bărbatul a fost subiectul unui documentar Netflix # SafeNews
Israelianul Simon Leviev, 34 de ani, a fost reținut, la cererea Interpol, după ce a aterizat pe aeroportul din Batumi, sud-vestul Georgiei, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Tbilisi, relatează BBC și Bild. El este suspectat că a escrocat 8,57 milioane de euro de la femei pe care le păcălea cu stilul lui
Siegfried Mureșan: Negocierile tehnice pentru aderarea Republicii Moldova la UE încep în curând # SafeNews
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană urmează să intre în faza tehnică, după finalizarea evaluării legislației naționale pe principalele capitole europene. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, în cadrul emisiunii „La 360 de grade" de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, Chișinăul a făcut progrese remarcabile în ultimii trei ani:
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 16 septembrie Pe ordinea de zi figurează 6 de subiecte. Ordinea de zi:
SURSE // Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut # SafeNews
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor", transmite SafeNews.md cu referire la ZdG.md. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că a semnat decretul prezidenţial prin care desfăşoară trupe ale Gărzii Naţionale în Memphis, statul Tennessee (sud), în cadrul luptei împotriva criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară conduse de democraţi. Operaţiunea „va include Garda Naţională, FBI" şi alte agenţii federale, a precizat preşedintele SUA în cadrul
VIDEO // Șantaj și migrație ilegală: Bărbat reținut în flagrant în timp ce primea 2000 de dolari de la un ucrainean intrat ilegal în Moldova # SafeNews
Un bărbat de 57 de ani a fost reținut de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră chiar în momentul în care primea 2.000 de dolari de la un cetățean ucrainean, pe care l-ar fi șantajat să-i achite în total 5.000 de dolari pentru organizarea unei călătorii ilegale în Republica Moldova. Reținerea a avut loc
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, efectuează în aceste momente percheziții în municipiul Chișinău. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale inițiate pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizat un agent
Un stat european a semnat un acord cu China, iar ministrul său de externe spune că acesta reprezintă un potențial uriaș pentru cooperarea dintre cele două state în domeniile energiei nucleare, securității și inovării. Anunțul a fost făcut la Viena chiar de Péter Szijjártó, ministrul de Externe maghiar. Potrivit unui comunicat dat publicității de șeful diplomației ungare,
Marea teamă a lui Vladimir Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele discuțiilor cu Xi Jinping despre prelungirea vieții și nemurire # SafeNews
Președintele rusVladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au fost surprinși recent, la Beijing, discutând despre metode de prelungire a vieții și despre nemurire în fața unui microfon uitat deschis. Pentru președintele rus, subiectul mortalității ajunge la esența celei mai mari vulnerabilități a sistemului autocratic pe care l-a construit: se va destrăma totul când
„A depășit o linie roșie”. Participant supriză la exercițiile Zapad: India a trimis soldați să se alăture simulărilor Rusia-Belarus # SafeNews
India a trimis trupe să se alăture exercițiilor conduse de Rusia, care exersează un război cu țările vecine NATO, în timp ce relațiile dintre Delhi și Washington continuă să se destrame, potrivit The Times. Aproximativ 30.000 de soldați ruși și belaruși desfășoară exercițiul Zapad, care include lansări de rachete balistice și simularea de atacuri aeriene,
Peste 2.600 de ucraineni au dobândit cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului # SafeNews
Din februarie 2022, peste 2.600 de cetățeni ucraineni au dobândit cetățenia Republicii Moldova. Asta arată datele Biroului de Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. În total, cetățenia a fost însă solicitată de peste 4.400 de ucraineni, scrie politik.md. Totodată, datele mai arată că alți peste 2.800 de ucraineni au fost recunoscuți cetățeni ai țării noastre. Datele oficiale
Instituțiile publice trebuie să fie conduse de profesioniști, nu de persoane loiale politic. Declarația a fost făcută de către secretarul general al Partidului „Respect Moldova", Nicolae Cicariov, la dezbaterea electorală de la Exclusiv TV. „Astăzi, ministerele, agențiile și chiar structurile de forță sunt conduse de persoane loiale politic, nu de profesioniști. Chiar dacă au studii
Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel. Sondaj Ipsos: doar 17% dintre francezi îl mai susțin # SafeNews
Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a coborât la un nivel record negativ, arată un sondaj Ipsos publicat pe 15 septembrie
Reprezentanții Uniunii Europene și ai Ucrainei au încheiat rundele de evaluare dedicate ultimului capitol de negociere, ce vizează legislația ucraineană din domeniul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pe parcursul a trei zile de întâlniri, Ucraina a prezentat 28 de teme de discuții care au curprins progresul reformei agricole, digitalizarea, sprijinul statului, reglementarea pieței și dezvoltarea sectorului […] Articolul Aderarea Ucrainei: UE încheie examinarea ultimelor reforme cerute apare prima dată în SafeNews.
În Turcia vor intra în vigoare noi restricții pentru utilizatorii rețelelor sociale. Copiilor și adolescenților sub 16 ani le va fi interzis să își creeze și să folosească conturi pe rețelele sociale. Această măsură face parte din eforturile mai ample ale guvernului de a proteja minorii de amenințările digitale. Schimbările afectează mai multe legi, inclusiv […] Articolul Turcia interzice utilizarea rețelelor sociale pentru adolescenți apare prima dată în SafeNews.
Trimisul lui Trump: Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat la noua eră a dronelor repede # SafeNews
Trimisul lui Donald Trump, fostul general Keith Kellogg, a declarat că Rusia pierde războiul pe care l-a început în 2022 și că Ucraina s-a adaptat din timp războiului cu drone, relatează știrileprotv.ro. Rusia nu câștigă războiul împotriva Ucrainei, în ciuda mesajelor transmise de oamenii Kremlinului, a adăugat trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, […] Articolul Trimisul lui Trump: Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat la noua eră a dronelor repede apare prima dată în SafeNews.
Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Mesajul premierului Donald Tusk # SafeNews
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk. Nu au fost disponibile imediat mai multe detalii. „Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Protecție al Statului a neutralizat o drone care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) […] Articolul Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Mesajul premierului Donald Tusk apare prima dată în SafeNews.
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii. Vangheli Dumitru a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător, scrie realitatea.md. Concursul a fost desfășurat în două etape. La data de 02.09.2025 a fost efectuată etapa de preselecție candidaților, […] Articolul Dumitru Vangheli, desemnat administrator la MoldATSA apare prima dată în SafeNews.
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei # SafeNews
Moscova s-a oferit să răscumpere sistemele antiaeriene S-400 livrate anterior Turciei din cauza lipsei unor astfel de sisteme în propriile depozite, relatează publicația turcă Nefes, citată de The Moscow Times. Rezervele Rusiei de sisteme de apărare antiaeriană au fost solicitate la maximul de războiul său împotriva Ucrainei iar ea nu mai oferă acum sisteme gata produse […] Articolul Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei apare prima dată în SafeNews.
Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. Numărul include 910 victime în rândul forţelor ruse în ultima zi, scrie stirileprotv.ro. Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.184 de tancuri, 23.269 de […] Articolul Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022 apare prima dată în SafeNews.
Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe # SafeNews
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan” în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului. Aceste informații au fost publicate într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului rus de Informaţii Externe (SVR). Potrivit SVR, elita europeană intenţionează să profite de comemorarea evenimentelor tragice din […] Articolul Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe apare prima dată în SafeNews.
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă” are un nou director. Cine a câştigat concursul pentru şefia instituţiei # SafeNews
Lucia Pîrțînă a fost desemnată câștigătoarea concursului pentru funcția de director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din capitală. Decizia a fost luată ieri de Comisia de concurs a Ministerului Sănătății, transmite IPN. La concurs au participat trei candidați, iar Lucia Pîrțînă a obținut cele mai bune rezultate. Mandatul fostului director, Sergiu Vasilița, s-a […] Articolul Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă” are un nou director. Cine a câştigat concursul pentru şefia instituţiei apare prima dată în SafeNews.
Comisia Electorală Centrală nu recunoaște existența unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a respins contestațiile depuse de Blocul Alternativa și de Partidul Național Moldovenesc împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate și a Platformei Demnitate și Adevăr. CEC a constatat lipsa „probelor pertinente” privind existența unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței CEC din […] Articolul Comisia Electorală Centrală nu recunoaște existența unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA apare prima dată în SafeNews.
Poliţia de Frontieră României anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES),un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen.”Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat ştampilarea […] Articolul România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen apare prima dată în SafeNews.
Poliția britanică anunță măsuri stricte de securitate pentru vizita lui Trump, după uciderea aliatului său Charlie Kirk # SafeNews
Poliția britanică a anunțat luni că a luat în calcul „aproape orice scenariu” înaintea vizitei de stat pe care președintele american Donald Trump o va efectua în această săptămână, cu toate că mare parte a programului liderului de la Casa Albă urmează să aibă loc departe de ochii publicului, notează Reuters. Trump sosește marți în Marea […] Articolul Poliția britanică anunță măsuri stricte de securitate pentru vizita lui Trump, după uciderea aliatului său Charlie Kirk apare prima dată în SafeNews.
Ceban, acuzat de promisiuni neonorate după șase ani la conducerea capitalei: PAS critică bilanțul proiectelor nerealizate # SafeNews
Lidera fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, îl critică pe primarul Ion Ceban pentru „o listă lungă de proiecte nefinalizate” și susține că acesta intră în cursa parlamentară cu aceleași promisiuni nerealizate, transmite IPN. Echipa edilului a anunțat că va reveni cu un răspuns. „Ion Ceban a avut timp suficient să demonstreze că […] Articolul Ceban, acuzat de promisiuni neonorate după șase ani la conducerea capitalei: PAS critică bilanțul proiectelor nerealizate apare prima dată în SafeNews.
Cercetătorii lucrează la o tehnologie cu propulsie nucleară care să înjumătățească durata misiunilor către Marte # SafeNews
Inginerii de la o universitate din Statele Unite lucrează la o nouă modalitate de a alimenta motoarele de rachetă, folosind uraniu lichid pentru o formă mai rapidă și mai eficientă de propulsie nucleară care ar putea permite călătorii dus-întors pe Marte într-un singur an, relatează Gizmodo. NASA și partenerii săi privați au privirea ațintită asupra Lunii […] Articolul Cercetătorii lucrează la o tehnologie cu propulsie nucleară care să înjumătățească durata misiunilor către Marte apare prima dată în SafeNews.
Plăți online și confort sporit: Bolt lansează oficial serviciul de taxi digital în R. Moldova # SafeNews
Compania europeană de mobilitate Bolt își extinde operațiunile în Republica Moldova prin lansarea serviciului de transport cu mașina, disponibil începând cu 15 septembrie. De acum, locuitorii și turiștii din Chișinău pot comanda rapid un taxi direct din aplicația mobilă Bolt, bucurându-se de o experiență complet digitalizată și prețuri competitive. Noua opțiune de ride-hailing permite utilizatorilor […] Articolul Plăți online și confort sporit: Bolt lansează oficial serviciul de taxi digital în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent” # SafeNews
Ministerul de Externe al Marii Britanii l-a convocat pe Andrei Kelin, ambasadorul rus, după o „încălcare fără precedent” a spațiului aerian NATO, în urma survolării Poloniei de drone rusești în primele ore ale zilei de miercuri și a intrării unei drone în spațiul aerian al României, scrie The Times. Armata poloneză a doborât dronele, fiind […] Articolul Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent” apare prima dată în SafeNews.
Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe # SafeNews
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan” în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului, se arată într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului rus de Informaţii Externe (SVR). Potrivit SVR, elita europeană intenţionează să profite de comemorarea evenimentelor tragice din Novi Sad […] Articolul Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe apare prima dată în SafeNews.
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES # SafeNews
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen. „Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat […] Articolul România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES apare prima dată în SafeNews.
Urna mobilă, opțiune la alegerile din 28 septembrie: CEC anunță cum pot vota alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare # SafeNews
Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauza unor probleme de sănătate sau a altor situații justificate vor putea vota la locul aflării, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Pentru a beneficia de urna mobilă în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, aceștia trebuie să depună o cerere scrisă către biroul electoral […] Articolul Urna mobilă, opțiune la alegerile din 28 septembrie: CEC anunță cum pot vota alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Boris Volosatîi, la Londra: „Diaspora înțelege că Unirea cu România este soluția” # SafeNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, s-a întâlnit în acest weekend cu românii basarabeni stabiliți la Londra. Potrivit acestuia, mesajul transmis de diaspora a fost unul clar: „La 28 septembrie votăm AUR din Republica Moldova!” Potrivit unui comunicat emis presei, întâlnirile au fost un prilej de dialog despre problemele reale ale moldovenilor plecați peste […] Articolul VIDEO // Boris Volosatîi, la Londra: „Diaspora înțelege că Unirea cu România este soluția” apare prima dată în SafeNews.
DOC // Discrepanțe majore între venituri și bunuri: ANI verifică averea fostului șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea # SafeNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat un control al averii și intereselor personale în cazul lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru, în urma unei sesizări și a unei analize preliminare care a identificat posibile neconcordanțe între veniturile declarate și averea deținută. Potrivit procesului-verbal publicat de instituție, în urma examinării declarațiilor de […] Articolul DOC // Discrepanțe majore între venituri și bunuri: ANI verifică averea fostului șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea apare prima dată în SafeNews.
Premierul Ungariei și cel al Suediei se ceartă pe X: „Poporul suedez merită mai bine”/ „Orban este disperat” # SafeNews
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a atacat luni guvernul suedez pentru modul în care acesta gestionează criminalitatea organizată în Suedia, afirmând că sistemul judiciar din această ţară nu îi condamnă pe cei responsabili de exploatarea minorilor şi citând în acest sens în mod eronat o ştire a AFP. În replică, Omologul său suedez Ulf Kristersson a […] Articolul Premierul Ungariei și cel al Suediei se ceartă pe X: „Poporul suedez merită mai bine”/ „Orban este disperat” apare prima dată în SafeNews.
