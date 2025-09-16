Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri

ProTV.md, 16 septembrie 2025 10:50

Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
11:00
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO ProTV.md
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO
11:00
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate ProTV.md
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate
Acum 30 minute
10:50
Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri ProTV.md
Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri
Acum o oră
10:20
„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol ProTV.md
„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol
10:10
Un bărbat - reținut în flagrant că șantaja un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru acest serviciu de organizare a călătoriei - VIDEO ProTV.md
Un bărbat - reținut în flagrant că șantaja un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru acest serviciu de organizare a călătoriei - VIDEO
10:10
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare ProTV.md
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare
Acum 2 ore
09:50
Sondaj WatchDog: Trei partide ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO ProTV.md
Sondaj WatchDog: Trei partide ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO
09:20
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perjiu, ar fi fost reținut ProTV.md
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perjiu, ar fi fost reținut
Acum 4 ore
09:00
Percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani: În dosar figurează și un agent economic ProTV.md
Percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani: În dosar figurează și un agent economic
08:50
Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează ProTV.md
Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează
08:50
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
08:40
SUA şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Trump la Londra ProTV.md
SUA şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Trump la Londra
08:30
Trump ajunge azi la Londra, Zelenski cere măsuri ferme: Trebuie să-l facă pe Putin să se teamă ProTV.md
Trump ajunge azi la Londra, Zelenski cere măsuri ferme: Trebuie să-l facă pe Putin să se teamă
08:20
Curs valutar BNM pentru 16 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 16 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Premierul suedez: Viktor Orban răspândeşte minciuni scandaloase. E disperat și discreditează propriul stat de drept ProTV.md
Premierul suedez: Viktor Orban răspândeşte minciuni scandaloase. E disperat și discreditează propriul stat de drept
08:10
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:10
25 septembrie, doar o estimare: Viorel Cernăuțeanu spune că data revenirii lui Plahotniuc a fost interpretată greșit, iar acesta ar putea ajunge în Moldova mai devreme ProTV.md
25 septembrie, doar o estimare: Viorel Cernăuțeanu spune că data revenirii lui Plahotniuc a fost interpretată greșit, iar acesta ar putea ajunge în Moldova mai devreme
22:40
Mii de euro pe an pentru educație de top: De ce unii părinți din Moldova aleg liceele private în locul celor de stat - VIDEO ProTV.md
Mii de euro pe an pentru educație de top: De ce unii părinți din Moldova aleg liceele private în locul celor de stat - VIDEO
22:40
Tehnologia preia volanul: La Salonul Auto de la München, mașinile devin tot mai mult computere pe roți - VIDEO ProTV.md
Tehnologia preia volanul: La Salonul Auto de la München, mașinile devin tot mai mult computere pe roți - VIDEO
22:20
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie - VIDEO ProTV.md
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie - VIDEO
22:20
Naționalele de tenis de câmp ale Australiei și Statelor Unite au fost eliminate din Cupa Davis, într-un weekend plin de surprize - VIDEO ProTV.md
Naționalele de tenis de câmp ale Australiei și Statelor Unite au fost eliminate din Cupa Davis, într-un weekend plin de surprize - VIDEO
22:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare,
22:10
Iva Jovic, campioană la doar 17 ani! Tânăra americancă scrie istorie la Guadalajara - VIDEO ProTV.md
Iva Jovic, campioană la doar 17 ani! Tânăra americancă scrie istorie la Guadalajara - VIDEO
22:10
Veteranul Thomas Muller a făcut spectacol în ultima etapă din campionatul american și a marcat 3 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO ProTV.md
Veteranul Thomas Muller a făcut spectacol în ultima etapă din campionatul american și a marcat 3 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO
Acum 24 ore
22:00
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO ProTV.md
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO
22:00
Erling Haaland, de neoprit: după cele 5 goluri contra Moldovei, reușește o dublă și în derby-ul cu Manchester United - VIDEO ProTV.md
Erling Haaland, de neoprit: după cele 5 goluri contra Moldovei, reușește o dublă și în derby-ul cu Manchester United - VIDEO
22:00
Luka Modrić rescrie istoria pe San Siro: croatul aduce victoria lui AC Milan cu un gol decisiv în fața Bolognei - VIDEO ProTV.md
Luka Modrić rescrie istoria pe San Siro: croatul aduce victoria lui AC Milan cu un gol decisiv în fața Bolognei - VIDEO
21:50
Weekend cu surprize în Ligue 1: Ethan Mbappé iese din umbra fratelui său și aduce victoria pentru Lille - VIDEO ProTV.md
Weekend cu surprize în Ligue 1: Ethan Mbappé iese din umbra fratelui său și aduce victoria pentru Lille - VIDEO
21:50
Alertă de securitate la Varșovia: O dronă a fost neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, reținuți ProTV.md
Alertă de securitate la Varșovia: O dronă a fost neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, reținuți
21:40
Surprize uriașe la campionatul mondial de atletism. În proba regină de 100 de metri, Seville s-a încoronat campion, iar la feminin cursa a fost câștigată de Melissa Jefferson-Wooden - VIDEO ProTV.md
Surprize uriașe la campionatul mondial de atletism. În proba regină de 100 de metri, Seville s-a încoronat campion, iar la feminin cursa a fost câștigată de Melissa Jefferson-Wooden - VIDEO
21:40
Sheriff Tiraspol se desprinde în frunte: „Viespile” înving Petrocub și devin lideri autoritari în Super Liga - VIDEO ProTV.md
Sheriff Tiraspol se desprinde în frunte: „Viespile” înving Petrocub și devin lideri autoritari în Super Liga - VIDEO
21:40
Naționala de baschet a Germaniei o învinge pe Turcia într-o finală strânsă și câștigă al doilea titlu european din istorie - VIDEO ProTV.md
Naționala de baschet a Germaniei o învinge pe Turcia într-o finală strânsă și câștigă al doilea titlu european din istorie - VIDEO
21:20
Dezbateri cu scântei la Pro TV: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a refuzat să spună dacă l-ar putea accepta pe Plahotniuc înapoi în partid - VIDEO ProTV.md
Dezbateri cu scântei la Pro TV: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a refuzat să spună dacă l-ar putea accepta pe Plahotniuc înapoi în partid - VIDEO
21:20
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice ProTV.md
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice
21:00
Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - VIDEO ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - VIDEO
21:00
Prima rundă de dezbateri electorale la PRO TV, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe tema identității naționale, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc – VIDEO ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale la PRO TV, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe tema identității naționale, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc – VIDEO
20:50
Prima rundă de dezbateri electorale, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc - VIDEO ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc - VIDEO
20:40
Poliția a reținut un suspect în cazul crimei de la Horodiște. Cine era bărbatul găsit mort cu mâinile legate și ce spun vecinii despre el - VIDEO ProTV.md
Poliția a reținut un suspect în cazul crimei de la Horodiște. Cine era bărbatul găsit mort cu mâinile legate și ce spun vecinii despre el - VIDEO
20:00
Accident grav în capitală. Patru persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a ciocnit violent cu un taxi. Poliția vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Accident grav în capitală. Patru persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a ciocnit violent cu un taxi. Poliția vine cu detalii - FOTO
20:00
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile - VIDEO ProTV.md
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile - VIDEO
20:00
Obținerea unei vize Schengen devine o provocare tot mai mare pentru cetățenii ruși: Consulatul Spaniei din Moscova își suspendă temporar activitatea - VIDEO ProTV.md
Obținerea unei vize Schengen devine o provocare tot mai mare pentru cetățenii ruși: Consulatul Spaniei din Moscova își suspendă temporar activitatea - VIDEO
20:00
Statele europene, criticate de Trump pentru legăturile comerciale cu Moscova: Liderul american refuză noi sancțiuni cât timp UE continuă să importe petrol rusesc - VIDEO ProTV.md
Statele europene, criticate de Trump pentru legăturile comerciale cu Moscova: Liderul american refuză noi sancțiuni cât timp UE continuă să importe petrol rusesc - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.09.2025
19:20
Buletinele de vot pentru diaspora sunt gata: peste 860.000 de exemplare au fost predate MAE pentru distribuție în cele aproape 300 de secții din afara țării ProTV.md
Buletinele de vot pentru diaspora sunt gata: peste 860.000 de exemplare au fost predate MAE pentru distribuție în cele aproape 300 de secții din afara țării
19:10
Rusia ironizează România după incidentul cu drona: „Un OZN”, spun oficialii. UE și SUA condamnă ferm încălcarea spațiului aerian - VIDEO ProTV.md
Rusia ironizează România după incidentul cu drona: „Un OZN”, spun oficialii. UE și SUA condamnă ferm încălcarea spațiului aerian - VIDEO
19:00
Val de șoferi iresponsabili pe drumurile din țară: 52 de conducători auto prinși băuți la volan în weekend – VIDEO ProTV.md
Val de șoferi iresponsabili pe drumurile din țară: 52 de conducători auto prinși băuți la volan în weekend – VIDEO
18:50
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - VIDEO
18:20
Spionajul rus acuză UE că vrea să declanșeze un „Maidan” la Belgrad. „Tineretul este radicalizat, scopul este aducerea la putere a unei conduceri loiale Bruxelles-ului” ProTV.md
Spionajul rus acuză UE că vrea să declanșeze un „Maidan” la Belgrad. „Tineretul este radicalizat, scopul este aducerea la putere a unei conduceri loiale Bruxelles-ului”
18:10
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei ProTV.md
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei
18:00
LIVE. Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi ProTV.md
LIVE. Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.