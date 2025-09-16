(foto) Ce s-a întâmplat cu Ionuț, SPP-istul viral pe internet: Nicușor Dan, declarații despre moldoveanul care îl păzește

17:10

Unul dintre cele mai apreciate modele internaționale a spus „da” într-un cadru de vis, purtând trei rochii de mireasă spectaculoase care au transformat evenimentul într-o adevărată declarație de stil. Este vorba de Mahlagha Jaberi, în vârstă de 36 de ani, originară din Iran, care a organizat deocamdată o petrecere de logodnă, la fel de fastuoasă ca o nuntă, scrie presa română.