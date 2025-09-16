Serghei Afanasenco: Schimbarea începe cu respectul față de oameni
16 septembrie 2025
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Serghei Afanasenco, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a subliniat că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă acces la o viață demnă. „Astăzi suntem împreună, aici, în parc, lângă copii, bunici și părinți. Aici respirăm liber, fără bariere și fără ziduri.
Propunere în Duma: mai multă muzică rusă, mai puţină străină la meciuri și competiții # Subiectul Zilei
Un deputat rus, Sergei Kolunov, a formulat o propunere legislativă conform căreia muzica străină ar trebui redusă semnificativ — sau chiar interzisă — la competițiile sportive din Rusia. Scopul declarat este susținerea și promovarea culturii muzicale locale, adică a artiștilor ruși. Kolunov a precizat că la numeroase meciuri de volei, dar și la întâlniri de
În multe școli din Chișinău, clasele cu 40‑45 de elevi au devenit o realitate dificilă. În unele cazuri, elevii nu au loc fizic în băncile clasice, iar profesorii trebuie să gestioneze un număr mare de copii într‑o singură sală. Un exemplu este Liceul „Mihai Viteazul", unde învăţătoarea Maria Buruiană are zilnic câte 36 de copii
Permis de ședere fals, plătit cu 7.000 euro – planul unui moldovean a eșuat la frontieră # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la Vama Stânca în timp ce încerca să treacă frontiera cu un document fals. Acesta călătorea ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și, la controlul de frontieră, a prezentat un permis de ședere care părea emis de autoritățile
O nouă variație meteo aduce schimbări semnificative în Republica Moldova: în următoarele zile se așteaptă ploie constante, vânt moderat și o scădere notabilă a temperaturilor pe timpul nopții. Meteorologii prognozează că minimele nocturne vor coborî până la aproximativ 7 grade Celsius, ceea ce va crea senzația de frig, în special în zonele deluroase și periferice. În
Flux major la frontieră: 65.000 traversări într‑o zi, autorităţile avertizează asupra aglomeraţiei # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a înregistrat peste 65.000 de traversări, conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Dintre acestea, o parte considerabilă a celor care au trecut granița au fost cetățeni străini, cealaltă parte — cetățeni moldoveni. Punctele vamale cele mai tranzitate au fost: Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Cahul, și Palanca. Aeroportul și
Năstase cere despăgubiri de 10 miliarde lei pentru pensionari, din cauza neindexării pensiilor # Subiectul Zilei
Andrei Năstase a propus ca statul să aloce zece miliarde de lei pentru despăgubirea pensionarilor, ca formă de compensare pentru pierderile suferite din cauza neindexării pensiilor în perioada guvernării actuale. El consideră că această sumă ar reflecta corect diferențele dintre inflație și indexările anuale insuficiente. Năstase a subliniat că în ultimii trei ani, pensiile au
Duminică, 14 septembrie, în jurul orei 18:45, un accident rutier serios s‑a produs pe strada Doina din municipiul Chișinău. Un bărbat de 40 de ani, care conducea un automobil Mazda, a intrat în coliziune cu un Ford, condus de un șofer de 66 de ani. Ambele vehicule au suferit avarii majore. Cei doi conducători auto
Atacuri aeriene în Gaza intensificate în timpul vizitei secretarului de stat american în Israel # Subiectul Zilei
Vizita secretarului de stat al SUA în Israel are loc într-un moment de escaladare militară: forțele israeliene au intensificat bombardamentele asupra regiunilor dens populate din Gaza, inclusiv distrugerea unor blocuri înalte și civililor strămutați în masă. Acțiunile vin pe fondul tensiunilor generate de atacul israelian în Qatar asupra liderilor Hamas, care a complicat negocierile de
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de tip Cod Galben de pericol excepțional de incendiu pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Pericolul este cauzat de temperaturi ridicate și umiditate redusă, condiţii care sporesc riscul apariției incendiilor naturale, în vegetaţie, zone agricole, depozite sau în apropierea locuinţelor. Autoritățile fac apel la cetățeni să manifeste maximă
Blocul Electoral ALTERNATIVA atenționează opinia publică, misiunile de observare și propriii membri din teritoriu asupra unor provocări îndreptate împotriva sa. Potrivit formațiunii, în ultimele zile au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute s-au apropiat de corturile de campanie, pretinzând că sunt reprezentanți ai blocului și discutând despre sume de bani sau recompense. De asemenea,
Donici primește investiții de peste 569.000 lei pentru un mediu mai curat și mai sigur # Subiectul Zilei
În comuna Donici, raionul Orhei, au fost implementate mai multe lucrări menite să îmbunătățească mediul și să sporească siguranța locuitorilor. Printre acestea: îngrădirea rezervoarelor de apă, închidere și securizare a terenului gunoiștei, instalarea unui sistem video de supraveghere, și distribuirea de tomberoane de 240 litri pentru colectarea deșeurilor la 366 de gospodării. Proiectul, care valorifică
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce
Adio, Maestre! Valeriu Țurcanu va fi înmormântat miercuri – teatrul moldovenesc pierde o voce de neuitat # Subiectul Zilei
Miercuri, 17 septembrie, actorul Valeriu Țurcanu va fi condus pe ultimul drum, într-un ultim omagiu adus de colegi, prieteni și admiratori ai artei sale. Sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui actor va fi depus la Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale", începând cu ora 9:30, iar între orele 10:00 și 11:00 va avea loc mitingul
Lidera partidului Moldova Mare, în fața alegătorilor din Cantemir: „Poporul merită bătrânețe decentă, nu sărăcie” # Subiectul Zilei
Liderul partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a avut o întâlnire cu locuitorii din raionul Cantemir, în cadrul campaniei electorale. Evenimentul s-a desfășurat fără materiale tipărite, organizatorii invocând faptul că nu le-a fost deschis contul bancar electoral, însă accentul a fost pus pe dialogul direct cu oamenii. Printre întrebările adresate s-au regăsit teme legate de direcția
Apel la solidaritate din partea Victoriei Grigorcea: „Vom fi aici azi, mâine și oricând va fi nevoie” # Subiectul Zilei
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Victoria Grigorcea, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a transmis un mesaj puternic dedicat tinerilor Republicii Moldova. „Este o mare fericire și onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Acest loc minunat, oamenii frumoși pe care îi văd în fața mea și
Moldova înregistrează un record: deficit de peste 4 miliarde USD în comerțul extern pentru 2023 # Subiectul Zilei
Republica Moldova a încheiat anul 2023 cu un deficit comercial de peste 4,6 miliarde de dolari, reflectând un dezechilibru major între volumul importurilor și cel al exporturilor. În timp ce importurile au continuat să crească, exporturile nu au reușit să țină pasul, afectate de factori precum scăderea cererii externe, problemele logistice și instabilitatea regională. Importurile
Ion Ceban: „Am transformat promisiunile în fapte la Chișinău. Putem face la fel și la nivel național” # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!", la care au participat candidații la funcția de deputat, zeci de susținători și membri ai formațiunilor componente. În cadrul evenimentului, primarul capitalei și unul dintre liderii blocului, Ion Ceban, a adresat un mesaj mobilizator către cetățeni, amintind realizările din Chișinău și promițând că
„Când contăm pe medici”: cum s-au implicat echipele medicale în accidentul din Botanica # Subiectul Zilei
Sectorul Botanica a fost scena unui accident rutier care a necesitat intervenția rapidă a medicilor din echipele de intervenție. Imediat ce au fost alertați, paramedicii și echipajele de ambulanță s-au mobilizat pentru salvarea victimelor. La fața locului, medicii au făcut trierea răniților, au acordat îngrijiri de urgență, au imobilizat părțile afectate și au stabilizat starea
DRRM susține biserica din Anenii Noi: mobilier nou pentru comunitate și întâlniri sociale # Subiectul Zilei
În orașul Anenii Noi, Parohia Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae" a primit recent mobilier bisericesc nou, instalat cu sprijin financiar oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Gestul face parte dintr-un amplu proiect de întreținere și dezvoltare a infrastructurii bisericești și sociale în comunitate. Mobilierul include bănci și elemente de amenajare interioară pentru salonul
Înaintea alegerilor, Moldova se confruntă cu două forme sofisticate de corupție electorală care îngrijorează organizațiile civice și autoritățile: mita în bani pentru voturi și utilizarea fermelor de boți în mediul online. Oamenii vizați de aceste scheme sunt persuadați prin oferte directe: case de obișnuință, promisiuni financiare, mici atenții care pot include sume de bani, bunuri,
Într-un nou bilanț săptămânal, Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță rezultate semnificative în lupta împotriva corupției și a infracțiunilor economico-financiare. În perioada raportată, instituția a efectuat 15 rețineri în cadrul mai multor cauze penale, iar bunuri estimate la 8,4 milioane de lei au fost puse sub sechestru. Printre bunurile indisponibilizate se numără terenuri, apartamente, automobile, conturi
Amenzi uriașe aplicate pentru arderea vegetației uscate: peste 1,25 milioane de lei colectate # Subiectul Zilei
Autoritățile moldovene au intensificat acțiunile de control împotriva persoanelor fizice și juridice care incendiază vegetația uscată, resturile vegetale sau frunzele. De la începutul sezonului, amenzile aplicate au depășit suma de 1,25 milioane de lei, ceea ce arată gravitatea fenomenului și preocuparea instituțiilor de mediu și de situații de urgență. Potrivit datelor oficiale, sute de persoane
Grav accident rutier pe Munceşti: Ford şi Land Rover lovesc la intersecţia cu Băcioii Noi, trei persoane la spital # Subiectul Zilei
Un accident rutier serios a avut loc azi dimineaţă la intersecţia Munceşti ‑ Băcioii Noi din Chişinău. Un Ford, la volanul căruia era un bărbat de 50 de ani, s‑a ciocnit cu un Land Rover condus de un bărbat de 51 de ani. În urma loviturii, Ford‑ul a fost grav deteriorat, iar doi pasageri din
Blocul ALTERNATIVA propune soluții pentru tineri: salarii mai bune și locuințe accesibile # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul, elaborat cu experții din cadrul echipei și consultat cu cetățenii, a fost prezentat de unul dintre candidații blocului, Andrei Oțel, care a preciz
Un atac cu drone a vizat rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în regiunea Leningrad. Apărarea antiaeriană rusă a reușit să doboare majoritatea dronelor, însă resturile uneia au provocat un incendiu la fața locului. Autoritățile au intervenit rapid și au reușit să stingă focul fără ca cineva să […] Articolul Atac cu drone asupra rafinăriei Kirishi – incendiu stins rapid, fără victime apare prima dată în Subiectul Zilei.
Șefa MAI: Traficul de droguri în Republica Moldova ia amploare din cauza războiului din Ucraina # Subiectul Zilei
Traficul de droguri în Republica Moldova a crescut semnificativ în ultima perioadă, iar acest fenomen este strâns legat de războiul din Ucraina, a declarat șefa Ministerului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit oficialei, schimbările majore în regiune, generate de conflictul militar, au influențat direct lanțurile logistice folosite de rețelele de trafic de droguri. Misail-Nichitin a explicat […] Articolul Șefa MAI: Traficul de droguri în Republica Moldova ia amploare din cauza războiului din Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
O crimă terifiantă a avut loc în municipiul Comrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Un bărbat a fost atacat cu un topor și ucis pe o stradă din oraș, într-un act de o violență extremă care a îngrozit comunitatea locală. Victima a suferit răni grave, iar echipajul medical sosit la fața locului nu a […] Articolul Atac mortal cu toporul la Comrat: victime și autor necunoscut apare prima dată în Subiectul Zilei.
Părinți din Dolna: „Ne ducem copiii cu mașinile personale la școală, e foarte greu” # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei și liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a publicat un video de la Gimnaziul din satul Dolna, raionul Strășeni, care a fost închis în acest an școlar. Părinții povestesc că sunt nevoiți să-și ducă zilnic copiii cu mașinile personale la zeci de kilometri distanță, spre localitatea Vorniceni, în lipsa unui transport organizat. El […] Articolul Părinți din Dolna: „Ne ducem copiii cu mașinile personale la școală, e foarte greu” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un incendiu a izbucnit în această dimineață în localitatea Moara de Piatră, raionul Drochia. O construcție auxiliară dintr-o gospodărie, unde erau depozitate lemne, a fost cuprinsă de flăcări. Pentru lichidarea incendiului au intervenit trei echipe de pompieri. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ne-a mai spus că nicio persoană nu a avut […] Articolul Incendiu într-o gospodărie din Drochia: O construcție, mistuită de foc apare prima dată în Subiectul Zilei.
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! # Subiectul Zilei
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, […] Articolul Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! apare prima dată în Subiectul Zilei.
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, care a întrunit candidații pentru funcția de deputat și zeci de susținători și membri ai formațiunilor politice ce compun blocul. Liderii blocului au adresat mesaje mobilizatoare cetățenilor, subliniind că Republica Moldova are nevoie de unitate, rezultate concrete și dreptate pentru toți. ✅ Ion […] Articolul Ion Chicu: „Doar uniți și consolidați putem construi viitorul Moldovei” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a publicat un mesaj video în care critică dur guvernarea și campania desfășurată de PAS. În înregistrare, edilul apare ținând în mână o pliante electorală PAS, distribuită în întreaga țară, pe care o califică drept un exemplu de manipulare și propagandă. „Instigare la ură, dezinformare, dezbinare, minciună – asta vedem în […] Articolul Ceban acuză PAS de manipulare: „Semănați ură între cetățeni” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Nina Cereteu: „Discuțiile geopolitice dezbină. Soluția este economia și oamenii noștri” # Subiectul Zilei
„Cursul pentru care a optat și optează Partidul Nostru este Doar pentru Moldova! Noi nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni. Trebuie să renunțăm la discuții geopolitice și să ne concentrăm pe ce contează cu adevărat: economia, oamenii și viitorul țării noastre!”. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale de Nina […] Articolul Nina Cereteu: „Discuțiile geopolitice dezbină. Soluția este economia și oamenii noștri” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru # Subiectul Zilei
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional al Republicii Moldova, de rezervă pentru cel din Chișinău, reducând astfel dependența de aeroporturile din afara țării. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice […] Articolul Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru apare prima dată în Subiectul Zilei.
În cadrul unei întâlniri cu seniorii din sectorul Ciocana al Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a subliniat importanța respectului față de generațiile în vârstă.„Oamenilor în vârstă trebuie să li se acorde respectul cuvenit, pentru că voi ați construit acest Chișinău, pe când noi abia am început să-l punem în ordine și […] Articolul Apel electoral la Ciocana: Blocul ALTERNATIVA promite fapte, nu promisiuni apare prima dată în Subiectul Zilei.
Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie marchează 50 de ani: Mesajul premierului # Subiectul Zilei
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la deschiderea congresului aniversar al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie, care marchează 50 de ani de la înființare. Evenimentul reunește, în aceste zile, peste 400 de participanți și peste 60 de vorbitori internaționali din România, Franța, Marea Britanie, Germania, Turcia, Israel și Ucraina. Șeful Executivului a salutat efortul pe care […] Articolul Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie marchează 50 de ani: Mesajul premierului apare prima dată în Subiectul Zilei.
ULTIMA ORĂ // ULTIMA ORĂ // Avocatul lui Vlad Plahotniuc cere autorităților să asigure un proces transparent de extrădare # Subiectul Zilei
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti […] Articolul ULTIMA ORĂ // ULTIMA ORĂ // Avocatul lui Vlad Plahotniuc cere autorităților să asigure un proces transparent de extrădare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Blocul Electoral ALTERNATIVA condamnă categoric acțiunile guvernării PAS, care a ajuns să organizeze proteste împotriva unui concurent electoral de opoziție, în plină campanie. „Este un moment rușinos pentru democrația din Republica Moldova – un partid de guvernare, care deține toate pârghiile puterii, pune în scenă proteste contra opoziției. În loc să răspundă pentru sărăcie, prețurile […] Articolul Proteste la comandă: Cum guvernarea subminează democrația atacând opoziția apare prima dată în Subiectul Zilei.
Locuitorii satului Țarigrad, raionul Drochia, beneficiază acum de un drum modernizat, care le asigură o circulație mai sigură și mai rapidă. Lucrările de reparație a sectorului de drum regional G20 G17 – Fântânița – Țarigrad – Drochia – R7 au fost finalizate, acoperind o lungime de 4,20 km. Investiția totală s-a ridicat la aproximativ 31,9 […] Articolul Investiție de 31,9 milioane de lei în infrastructura rutieră din Țarigrad apare prima dată în Subiectul Zilei.
Strugure de aproape 5 kg, atracția principală a Festivalului Strugurelui din Cimișlia # Subiectul Zilei
La Festivalul Strugurelui desfășurat recent în orașul Cimișlia, un strugure de aproape 5 kilograme a atras toate privirile și a devenit vedeta evenimentului. Acest exemplar impresionant a fost crescut cu multă grijă și atenție de către un viticultor local, care a participat la concursul „Strugurele Gigant”, dedicat promovării culturii viticole autohtone. Festivalul a reunit producători […] Articolul Strugure de aproape 5 kg, atracția principală a Festivalului Strugurelui din Cimișlia apare prima dată în Subiectul Zilei.
Locuitorii din preajma căminului din Capitală se plâng de gălăgia elevilor pe timp de noapte # Subiectul Zilei
Locuitorii din apropierea căminului Centrului de Excelență în Transporturi din Chișinău se plâng de gălăgia elevilor pe timp de noapte. Aceștia menționează că fluierăturile, chiotele și strigătele devin frecvente după începerea noului an școlar, perturbând liniștea locatarilor și somnul copiilor. Locuitorii afirmă că acest comportament a devenit o tradiție anuală, repetându-se constant. În acest context, […] Articolul Locuitorii din preajma căminului din Capitală se plâng de gălăgia elevilor pe timp de noapte apare prima dată în Subiectul Zilei.
Fostul președinte brazilian Bolsonaro, condamnat la peste 27 de ani pentru tentativă de lovitură de stat # Subiectul Zilei
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani și 3 luni de închisoare pentru orchestrarea unei lovituri de stat, prin care a încercat să rămână la putere după înfrângerea sa în alegerile din 2022. Curtea Supremă a constatat că Bolsonaro a condus o organizație criminală armată și a planificat acte […] Articolul Fostul președinte brazilian Bolsonaro, condamnat la peste 27 de ani pentru tentativă de lovitură de stat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Moldovean prins la vamă cu echipament de paraplanorism nedeclarat în valoare de peste 16.000 euro # Subiectul Zilei
Un moldovean a fost prins la vama Leușeni cu articole destinate paraplanorismului nedeclarate, în valoare de 16.204,06 euro (aproximativ 315.768,52 lei moldovenești), conform facturii de achiziție prezentate. Bunurile, inclusiv aripi de zbor, parașute de rezervă, piese și accesorii, combinezoane și costume de protecție, huse, rucsacuri și genți pentru transport, au fost descoperite într-un autoturism […] Articolul Moldovean prins la vamă cu echipament de paraplanorism nedeclarat în valoare de peste 16.000 euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
Artistul Gheorghe Urschi se află internat în Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău, în stare gravă, și a fost plasat în secția de reanimare. Familia sa a cerut autorităților competente și instituției medicale ca acesta să fie transferat într-o altă unitate sanitară, posibil cu dotări mai bune, pentru a primi îngrijiri adecvate stării sale […] Articolul Gheorghe Urschi, internat în stare gravă, rudele solicită transfer apare prima dată în Subiectul Zilei.
Chicu și Portean transmit mesajul alegătorilor: „Vremuri bune nu se construiesc din sărăcia oamenilor” # Subiectul Zilei
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, împreună cu Adrian Portean, candidat pentru alegerile parlamentare pe lista Blocului, au efectuat o vizită în Anenii Noi, unde au discutat cu mai mulți localnici. Pe parcursul vizitei, aceștia au avut întrevederi cu cetățenii din Speia, Geamăna, Cobusca Veche și Hîrbovăț, abordând subiecte legate de dificultățile cu […] Articolul Chicu și Portean transmit mesajul alegătorilor: „Vremuri bune nu se construiesc din sărăcia oamenilor” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Asociația Promo-LEX a prezentat Raportul nr. 3 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, acoperind perioada 29 august – 10 septembrie. Documentul evidențiază o dinamică electorală intensificată față de scrutinul din 2021 și multiple nereguli ce afectează transparența și corectitudinea procesului electoral. În doar două săptămâni, au fost raportate 1.487 de activități […] Articolul Promo-LEX: Campania electorală marcată de abuzuri, nereguli și discurs de ură apare prima dată în Subiectul Zilei.
Proiectul MINOR+ lansează consilii pentru implicarea minorităţilor etnice în decizii locale şi naţionale # Subiectul Zilei
Astăzi a fost lansat proiectul „MINOR+”, cu obiectivul creării unei platforme permanente de dialog între minorităţile etnice şi autorităţile publice din Republica Moldova. Iniţiativa prevede formarea de consilii consultative pe trei niveluri – local, regional şi naţional – care să faciliteze implicarea etnicilor în procesul decizional. Consiliile vor fi înfiinţate iniţial în zece raioane şi […] Articolul Proiectul MINOR+ lansează consilii pentru implicarea minorităţilor etnice în decizii locale şi naţionale apare prima dată în Subiectul Zilei.
„Gaze la 10 lei” – Ministrul Energiei: promisiuni false, gaz nu va fi disponibil la acest preț # Subiectul Zilei
Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a declarat că ideea conform căreia gazele naturale vor fi livrate consumatorilor din Găgăuzia (și alte regiuni) la un preț de 10 lei pe metrul cub reprezintă doar „zgomot mediatic”. Potrivit acestuia, nu există nici capacitatea tehnică, nici contracte certe care să permită implementarea unei astfel de promisiuni începând de la […] Articolul „Gaze la 10 lei” – Ministrul Energiei: promisiuni false, gaz nu va fi disponibil la acest preț apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un accident rutier s-a produs dimineața pe serpentina din apropierea localității Peresecina, implicând un taxi și un camion. Impactul a avut loc în jurul orei 06:22. Conform primelor date, șoferul taxiului, aflat într-o curbă, nu a adaptat viteza la condițiile de drum umed, a pierdut controlul asupra volanului și a intrat pe banda opusă, unde […] Articolul Accident matinal pe serpentina de la Peresecina: taxi și camion implicate apare prima dată în Subiectul Zilei.
