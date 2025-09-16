Viziunea Blocului Alternativa privind integrarea europeană a Republicii Moldova

Oficial.md, 16 septembrie 2025 10:50

Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul ”Moldova Europeană”. Candidatul la funcția de..

Acum 15 minute
10:50
PLDM face apel la toate forțele politice să respecte principiile fundamentale ale democrației Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, condamnă cu fermitate „strategia electorală a Partidului..
10:50
20 de milioane de lei pentru programele guvernamentale pentru tineri în 2026 Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Tineret au lansat apelurile pentru trei programe..
10:50
Acum 30 minute
10:40
Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova: mun. Ungheni implementează Oficial.md
În cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, Municipiul Ungheni, în parteneriat cu Municipiul..
10:40
Avertizare IGSU: Pericol de incendii de vegetație Oficial.md
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 16–22 septembrie 2025 pe teritoriul Republicii Moldova se..
Acum o oră
10:30
(VIDEO) Ion Ceban: Împreună am realizat ceea ce nimeni nu credea că se poate întâmpla Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a transmis un mesaj alegătorilor în cadrul..
10:30
Energocom a anunțat prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025–2026 Oficial.md
După achiziționarea a peste 90% din necesarul de gaze naturale pentru sezonul rece, Energocom a..
10:30
Sondaj WatchDog.MD: 3 forțe politice ar accede în Parlament Oficial.md
Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research au prezentat rezultatele unui sondaj de..
10:30
16 Septembrie – Ziua Mondială pentru Protecția Stratului de Ozon: de la știință la acțiune globală Oficial.md
Astăzi, Republica Moldova se alătură comunității internaționale pentru a marca Ziua Mondială pentru Protecția Stratului..
Acum 2 ore
10:00
ANTA îndeamnă transportatorii să respecte orarul curselor pentru un transport sigur în contextul noului an școlar Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) face apel către operatorii de transport rutier și conducătorii auto..
09:20
Servicii publice digitalizate la ASP Oficial.md
Agenția Servicii Publice (ASP) continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice și pune la dispoziția..
09:10
INI, Fulger, PCCOCS și Fiscul desfășoară percheziții în Capitală Oficial.md
La aceasta oră, ofițerii INI și polițiștii din BPDS “Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS..
09:10
Ucrainean – șantajat cu 5000 dolari pentru organizarea sosirii ilegale în Moldova Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea în flagrant a unui..
Acum 24 ore
17:40
Igor Munteanu: E timpul să alegem lucid, nu frica băgată prin propagandă Oficial.md
Igor Munteanu, liderul al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), cap de listă la parlamentare,..
16:40
Curtea de Conturi a publicat Raportul anual 2024 Oficial.md
În conformitate cu prevederile legale și în exercitarea mandatului său constituțional, Curtea de Conturi a..
16:10
Alegătorii pot solicita de astăzi votarea la locul aflării Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul..
15:50
BRD lansează a II-a ediție a Programului „DOR de Tradiții” Oficial.md
Biroul relații cu diaspora lansează cea de-a doua ediție a Programului „DOR de Tradiții”. 40..
15:50
Exemple de meniu-model în școli Oficial.md
Din primele zile ale noului an de studii, elevii din ciclul primar și gimnazial beneficiază..
15:20
Termoelectrica a început pregătirile de iarnă Oficial.md
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectoarele Centru, Buiucani și Botanica despre lucrările planificate pentru testarea..
15:20
Ziua Internațională a Democrației. CEC și INSP au desfășurat o campanie de informare pentru alegători Oficial.md
Astăzi, 15 septembrie, este marcată Ziua Internațională a Democrației. Cu acest prilej, Comisia Electorală Centrală,..
15:00
Restricții de circulație pe strada Maria Drăgan din Chișinău Oficial.md
Poliția informează participanții la trafic că, în legătură cu lucrările de reparație desfășurate pe strada..
15:00
Administrator nou la „Moldatsa” Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului..
15:00
Ateliere moderne pentru viitorii specialiști în energetică și electronică Oficial.md
Elevii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică vor învăța de acum înainte în ateliere..
14:50
Marcel Spătari: Sper că Blocul „Împreună” va lua „o decizie corectă” înainte de alegerile parlamentare Oficial.md
Marcel Spatari, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat, și-a exprimat speranța..
14:50
Andrei Oțel: „Dacă vrem viitor în Moldova, trebuie să investim în tineri” Oficial.md
Candidatul la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, Andrei Oțel, a declarat, în..
14:40
A fost constituită oficial o nouă bursă de valori Oficial.md
Republica Moldova scrie astăzi o nouă filă în istoria sa economică: a fost constituită oficial..
14:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin..
14:00
Andrei Năstase a pregătit un proiect de lege: Fiecare pensionar va primi sumele de care a fost lipsit pe nedrept Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat, în cadrul unei conferințe de..
13:30
Debut promițător pe scena muzicală: Camelia Graur lansează single-ul „Super zi” Oficial.md
Familia muzicală #ELRaduProject se extinde cu un nou nume de urmărit: micuța și carismatica Camelia..
13:10
Spitalul MAI are propria stație de oxigen Oficial.md
Tratamente critice disponibile fără întreruperi, intervenții rapide atunci când viața unui om depinde de fiecare..
12:20
Accident grav azi dimineața la Botanica Oficial.md
În această dimineață s-a produs un grav accident rutier la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii..
12:10
Doina Gherman: Moldova s-a ținut mereu pe umerii femeilor harnice și puternice Oficial.md
Doina Gherman, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, în cadrul..
11:50
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane au fost reținute de CNA și procurori în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei..
11:50
Al treilea contingent UNIFIL a început misiunea în Liban Oficial.md
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite..
11:20
Întâlniri la Cahul – oamenii așteaptă alegerile Oficial.md
Președintele PSRM, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu deputatul PSRM Bogdan Țîrdea, au avut..
11:20
Batrîncea: Una dintre prioritățile Blocului este redeschiderea instituțiilor de învățământ închise de actuala guvernare Oficial.md
Vlad Batrîncea, candidat la funcția de deputat din partea Blocului Electoral Patriotic, fruntaș al Partidului..
Ieri
10:50
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate în urma arderii vegetației uscate Oficial.md
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate..
10:50
AIPA a autorizat spre plată 37,6 mln. lei subvenții pentru agricultură Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 8-12 septembrie curent, a..
10:50
10:50
Zeci de percheziții la nivel național, 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de peste 8,4 milioane de lei aplicate de CNA într-o săptămână Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a..
10:50
Blocul ALTERNATIVA a prezentat programul pentru tineri Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul,..
10:30
PLDM a sesizat CEC privind implicarea președintelui Republicii Moldova în campania electorală Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a sesizat Comisia Electorală Centrală (CEC) privind implicarea președintelui..
10:30
FOTO// Maia Sandu a participat la Festivalul Pădurilor Oficial.md
Președintele Maia Sandu a participat ieri la Festivalul Pădurilor, desfășurat la Reședința prezidențială de la..
10:30
Echipa Companiei „Moldovagaz” a participat la „Chișinău marathon – 2025” Oficial.md
Echipa Companiei „Moldovagaz” a participat la „Chișinău marathon – 2025”.
14 septembrie 2025
15:10
„ALTERNATIVA este!”. Blocul Electoral ALTERNATIVA a întrunit candidații pentru funcția de deputat și zeci de susținători și membri Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, care a întrunit..
14:50
Alexandr Stoianoglo: „Economia trebuie eliberată de poverile fiscale și de creditarea inefcientă” Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut mai multe întâlniri cu locuitorii..
14:50
Scuarul Parlamentului a găzduit Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” Oficial.md
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie 2025, Concertul de..
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru Oficial.md
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului..
13:30
Maia Sandu participă la un eveniment dedicat diasporei la Potsdam, Germania Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 13 septembrie 2025, la o întâlnire cu..
11:10
Ion Ceban: Împreună cu locuitorii sectorului Centru am ajuns la aceeași concluzie: oamenii trebuie să poată trăi acasă având siguranța zilei de mâine Oficial.md
„Împreună cu locuitorii sectorului Centru am ajuns la aceeași concluzie: oamenii trebuie să poată trăi..
