SFS blochează conturi și resurse ale unor persoane vizate pe lista Canadei: Vlah, Valico și Buimistru

11:30

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că, de la începutul anului 2025, au fost aplicate amenzi contravenționale de peste 1.250.000 lei pentru persoane fizice și juridice care au incendiat ... Post-ul IGSU: Amenzi de peste 1,25 milioane lei pentru arderi ilegale de vegetație și deșeuri în 2025. Peste 3.600 de focare pe câmp și 1.000 în poligoane apare prima dată în Unica.md.