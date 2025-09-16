VIDEO // Șantaj și migrație ilegală: Bărbat reținut în flagrant în timp ce primea 2000 de dolari de la un ucrainean intrat ilegal în Moldova

13:00

La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters. Iată principalele legături comerciale pe care UE […] Articolul Cum ajută UE și SUA mașinăria de război a lui Vladimir Putin: miliarde de euro sunt pompate în economia Rusiei apare prima dată în SafeNews.