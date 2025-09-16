SUA și China, acord-cadru privind TikTok: un pas decisiv în disputa tehnologică și comercială

13:30

Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui,… Articolul (video) Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.