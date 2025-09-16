Patru obiceiuri care te ajută să te ferești de răcelile de toamnă
EA.md, 16 septembrie 2025 09:10
Toamna aduce cu ea mai mult frig și umiditate, iar organismul devine mai vulnerabil la viroze. Terapeutul londonez Kaivan Han atrage atenția că remedii precum lămâia și usturoiul nu sunt suficiente pentru a preveni gripa sau infecțiile respiratorii. În schimb, patru obiceiuri simple pot face diferența, scrie gazeta.ru. 1. Dormi suficient și bineSomnul de calitate […]
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
09:00
Profil de candidat, marca RISE.MD: Alexandr Stoianoglo: de la procuror general la lider de opoziție în Moldova # EA.md
Alexandr Stoianoglo, născut la 3 iunie 1967 în Comrat, UTA Găgăuzia, a avut o carieră îndelungată în sistemul juridic și politic al Republicii Moldova. Absolvent al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, a început ca ajutor al procurorului-șef la Procuratura municipiului Chișinău și a urcat treptat în funcții de procuror superior. Ulterior, […]
09:00
O aristocrată britanică și iubitul ei, condamnați la 14 ani de închisoare pentru moartea fiicei nou-născute # EA.md
Constance, în vârstă de 38 de ani, provenită dintr-o familie aristocratică britanică, și partenerul ei, Mark (51 de ani), au fost condamnați la 14 ani de închisoare pentru moartea fiicei lor nou-născute, Victoria. Sentința a fost pronunțată de Curtea Centrală Penală din Londra, după ce instanța i-a găsit vinovați de ucidere din culpă. Cazul a […]
Acum 24 ore
18:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru Financial Times că Rusia și-a intensificat interferențele în alegerile parlamentare de luna aceasta, vizând în special cetățenii moldoveni din diaspora. Sandu, care s-a bazat pe diaspora pentru a câștiga al doilea mandat și pentru a susține votul „da" la aderarea la UE, afirmă că Moscova folosește preoți […]
17:50
EUGEN MURAVSCHI, expert WatchDog.MD Iarna asta, vom avea gaz și vom avea căldură. Și totuși, Federația Rusă iarăși vrea să ne mintă. Direct de la Moscova, oligarhul Ilan Șor a declarat că Republica Moldova nu este pregătită pentru sezonul de încălzire și că acesta este prețul „prieteniei cu Europa". În realitate, lucrurile stau invers: Energocom […]
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o schimbare notabilă în politica sa externă, numind oficial Rusia „stat agresor" în conflictul din Ucraina. Aceasta marchează o înăsprire semnificativă a poziției sale față de Moscova, după luni în care refuzase să condamne invazia rusă. Referindu-se la victimele din ambele tabere, Trump a afirmat: „8.000 de soldați au […]
17:10
Soprana Valentina Nafornița și soțul ei, Cristian Spătaru, trăiesc una dintre cele mai frumoase bucurii din viața de familie: au devenit părinți de gemeni. Artista a făcut anunțul pe pagina sa de Instagram, unde a publicat o fotografie cu brățările de la maternitate și a împărtășit emoția cu fanii. Cei doi băieți au primit numele […]
17:00
Rusia a transmis un nou avertisment dur Uniunii Europene, după ce au apărut informații că Bruxelles-ul caută modalități de a folosi activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina. Peste 300 de miliarde de dolari din obligațiuni și rezerve ale Băncii Centrale a Rusiei sunt blocate în depozitare europeană, americană și britanică încă din 2022, când […]
17:00
Kievul analizează posibilitatea de a limita temporar serviciile de telefonie mobilă în timpul atacurilor cu drone lansate de armata rusă. Măsura ar avea scopul de a împiedica utilizarea rețelelor mobile pentru coordonarea atacurilor, transmite TVR Info. În ultimele luni, ofensiva cu aparate de zbor fără pilot a Rusiei s-a intensificat semnificativ. Armata rusă a crescut […]
16:50
Maia Sandu, întâlnire cu moldovenii din Potsdam: „Diaspora este un sprijin important pentru Moldova” # EA.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit, în acest weekend, cu moldovenii din Potsdam, Germania. În cadrul discuțiilor, șefa statului a abordat subiecte legate de parcursul european al Republicii Moldova, dar și de problemele cu care se confruntă diaspora. Potrivit Președinției, moldovenii stabiliți în Germania au vorbit despre dificultăți precum recunoașterea diplomelor, accesul la servicii consulare sau […]
16:40
(VIDEO) Cutia Neagră PLUS, TV8.md: „ProRUpenii de campanie”. Cine sunt politicienii care și-au schimbat radical retorica # EA.md
Departamentul Investigații TV8 a publicat o anchetă despre modul în care mai mulți politicieni din Republica Moldova, cunoscuți anterior pentru pozițiile lor proruse, s-au rebranduit în ultimii ani drept proeuropeni. Printre aceștia se numără Ion Ceban, Mark Tkaciuk și Ion Chicu, care au trecut de la discursuri favorabile Uniunii Vamale și apropiate Kremlinului, la mesaje […]
13:40
Toamna este un anotimp perfect pentru a te bucura de activități în aer liber, cu temperaturi mai blânde și peisaje spectaculoase. Chiar dacă zilele devin mai scurte și vremea poate fi imprevizibilă, nu există motive să renunți la activitatea fizică. Din contră, sportul în aer liber poate deveni o experiență și mai plăcută, dacă știi […]
13:40
Anxietatea este una dintre cele mai frecvente tulburări emoționale întâlnite la copii și adolescenți, cu o prevalență estimată de aproximativ 10-20% în rândul tinerilor, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Recunoașterea timpurie a simptomelor și gestionarea adecvată sunt esențiale pentru a preveni consecințele pe termen lung asupra dezvoltării și sănătății mintale. Simptomele anxietății la copii […]
13:40
Protecția solară zilnică este un element esențial în rutina de îngrijire a pielii, iar numeroase studii științifice au demonstrat beneficiile semnificative ale folosirii constante a produselor cu factor de protecție solară (SPF). Expunerea neprotejată la radiațiile ultraviolete (UV) este unul dintre principalii factori care contribuie la îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor, a petelor pigmentare […]
13:40
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar dezbaterea privind efectele ei asupra sănătății continuă de zeci de ani. Însă în ultimul deceniu, tot mai multe studii epidemiologice riguroase au început să contureze o imagine diferită: consumul moderat de cafea pare să fie asociat cu o viață mai lungă și cu un […]
13:40
În ultimii ani, cercetările în domeniul nutriției materne au adus noi perspective asupra modului în care alimentația în timpul sarcinii poate influența nu doar sănătatea mamei, ci și dezvoltarea pe termen lung a copilului. Specialiștii în obstetrică, nutriție și medicină fetală subliniază importanța unei alimentații echilibrate, adaptate nevoilor din fiecare trimestru, dar și particularităților genetice […]
13:40
În ultimele decenii, tot mai multe femei aleg să trăiască singure, nu din izolare socială sau refuz al iubirii, ci ca o formă de autonomie personală și echilibru emoțional. Această alegere, deși uneori judecată de societate, este susținută de tot mai multe studii psihologice care analizează beneficiile traiului solitar asumat. Potrivit unei cercetări publicate în […]
12:50
Influencera și fondatoarea unui brand de bijuterii, Nicoleta Bezer, a spus „Da" iubitul ei, Valeriu Sajin, cu care se iubește de 7 ani. Cererea în căsătorie a avut loc într-o vacanță de vis, la Castello di Reschio, unde Valeriu a pregătit în secret un cadru romantic: flori, lumânări și un inel impresionant de la un […]
11:30
Un accident rutier violent a avut loc pe 14 septembrie, pe strada Doina din Chișinău. Două mașini, un Mazda condus de un bărbat de 40 de ani și un Ford la volanul căruia se afla un bărbat de 66 de ani, s-au ciocnit frontal, scrie UNIMEDIA. În urma impactului, ambii șoferi au fost răniți și […]
11:20
Impact violent la Botanica: șoferul unui taxi a fost proiectat din mașină și s-a lovit puternic la cap # EA.md
Impact violent la Botanica: Un taximetrist a fost proiectat din mașină după coliziunea cu un Range Rover, scrie UNIMEDIA. Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață în sectorul Botanica al Capitalei, la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi. Potrivit martorilor oculari, în urma impactului violent, șoferul unui taxi a fost proiectat din […]
11:20
„Sângele inteligent”, proiect al Pentagonului: Cum vrea armata SUA să crească șansele de supraviețuire pe front # EA.md
Pentagonul lucrează la un proiect surprinzător: „sângele inteligent". Agenția DARPA, laboratorul de inovație al armatei americane, dezvoltă globule roșii modificate prin biologie sintetică, capabile să „gândească" și să reacționeze în situații-limită, scrie Defence Blog. Aceste eritrocite speciale vor putea detecta semnale fiziologice, lua decizii și elibera molecule care să regleze procesele metabolice sau să oprească […]
11:10
Valeria Lungu și iubitul ei, Alex Gilka, și-au împlinit cea mai mare dorință: după ce au cumpărat terenul la finalul lui 2023, cei doi s-au mutat recent în casa lor, spațioasă și pregătită pentru viitor. Influencerița a împărtășit cu urmăritorii imagini emoționante din noul cămin, scrie spynews.ro. Casa este gândită să răspundă și nevoilor unei […]
11:10
Fiica jurnalistului Anatol Melnic, Kamelia, a avut parte de o surpriză memorabilă de ziua sa de naștere. În mijlocul unei petreceri alături de familie și prieteni, manelistul Adrian Minune i-a cântat, spre bucuria sărbătoritei și a invitaților. Kamelia a împlinit 13 ani pe 14 septembrie, iar momentul special a fost marcat de aplauze, zâmbete și […]
10:50
(Video) YNY Sebi, adevărul despre relația cu Iuliana Beregoi: „E prima oară când spun toată povestea noastră” # EA.md
De luni bune, zvonurile despre o posibilă relație între Iuliana Beregoi și YNY Sebi țin fanii cu sufletul la gură. Cei doi artiști, extrem de iubiți de publicul tânăr, au lansat împreună piesa „Predestinați (oricât ne împotrivim)", care a devenit rapid virală pe rețelele sociale și platformele de streaming. Pentru mulți, colaborarea a părut mai […]
10:50
(VIDEO) Detalii șocante în cazul lui Anatol Fedoruța: ce povestește bărbatul care i-a găsit trupul # EA.md
Cazul morții lui Anatol Fedoruța, din Cotiujenii Mici, continuă să ridice semne de întrebare. La scurt timp după declarațiile tatălui său, bărbatul care a descoperit cadavrul tânărului a oferit detalii despre ziua respectivă. „Era un miros insuportabil, cadavrul era cu picioarele pe pământ, iar lângă el se afla un rucsac ca nou, deși afară plouase, […]
10:40
(VIDEO) Marina Cârnaț, amintiri din prima sarcină: „Aveam acnee, edeme și multe kilograme în plus” # EA.md
Ajunsă la 37 de săptămâni cu cel de-al 10-lea copil, bloggerița Marina Cârnaț spune că acum se simte mai bine ca niciodată: a luat doar 6–7 kilograme și nu are probleme cu edemele. Totuși, nu toate sarcinile i-au fost la fel de ușoare. Recent, Marina a publicat imagini din arhiva personală, din perioada primei sarcini, […]
10:20
Zelenski, după ce o dronă rusească a intrat în România: „Este o extindere evidentă a războiului” # EA.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat după ce o dronă rusească a pătruns sâmbătă seara aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a rămas timp de aproape 50 de minute în spațiul aerian NATO. „Astăzi, România a ridicat de urgență avioane de luptă din cauza unei drone rusești. Polonia a răspuns, la rândul său, la […]
Ieri
09:20
Primarul suspendat al Chișinăului, Ion Ceban, a relatat că în dimineața zilei de sâmbătă a observat un echipaj de poliție lângă locuința sa. Edilul spune că oamenii legii i-ar fi fotografiat poarta, iar el le-a cerut explicații. „Așa o situație de dimineață în fața casei mele. Sâmbătă, nicio mașină parcată și nici poarta nu a […]
14 septembrie 2025
12:30
Deputatul BCS, Grigore Novac, a reacționat dur la declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a avertizat că, dacă forțele pro-ruse vor câștiga alegerile parlamentare, Moldova își va pierde șansa de a adera la Uniunea Europeană, iar tin
12:10
Ion Ceban, primarul suspendat al Chișinăului și candidat pe lista Blocului Electoral „Alternativa”, intenționa să călătorească la Paris în această lună. Planul a fost însă blocat de interdicția sa de a intra în Spațiul Schengen. Ambasada Franței la Chișinău ar fi informat reprezentanții Primăriei, care au verificat procedura de obținere a vizei, că documentul nu […] Articolul Ion Ceban nu a obținut viză pentru Franța. Ambasada a explicat motivul apare prima dată în ea.md.
12:10
Ștefan Burlacu, un tânăr de 22 de ani din Republica Moldova, a făcut senzație la Vocea României după ce a interpretat piesa „Acele” de Carla’s Dreams. Vocea sa a fost atât de asemănătoare cu cea a artistului încât jurații au crezut, inițial, că în fața lor se află chiar celebrul interpret. „Am crezut că e […] Articolul Un tânăr din Moldova, confundat cu Carla’s Dreams la Vocea României: „E o glumă?” apare prima dată în ea.md.
12:00
Un accident a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, pe strada Columna din Chișinău, în timpul desfășurării Maratonului din Capitală. O adolescentă de 13 ani a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui alt vehicul și imaginile au fost distribuite […] Articolul Incident la Maratonul din Chișinău: O minoră de 13 ani a fost lovită de o mașină apare prima dată în ea.md.
11:50
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. „A fost urmărită până la 20 km sud-vest de Chilia Veche” # EA.md
Două aeronave de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05, pentru a monitoriza spațiul aerian al României la granița cu Ucraina, după atacurile aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, transmite zdg.md. La ora 18:12, populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RO-Alert, iar […] Articolul O dronă a intrat în spațiul aerian al României. „A fost urmărită până la 20 km sud-vest de Chilia Veche” apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
În societatea modernă, femeia puternică este văzută ca un ideal: independentă, capabilă să facă față oricărei provocări și mereu pe cont propriu. Deși această imagine reflectă progresul în ceea ce privește egalitatea de gen, tot mai multe studii arată că presiunea de a fi „femeia puternică” poate deveni o capcană emoțională. De ce? Pentru că […] Articolul Sindromul „femeii puternice”: când independența devine o capcană emoțională apare prima dată în ea.md.
08:50
Pentru a fi cele mai bune versiuni ale noastre, este esențial să avem grijă de noi, atât fizic, cât și mental. O rutină de autoîngrijire îți îmbunătățește starea de bine și îți oferă și energie, concentrare și echilibru în viața de zi cu zi. Iată câțiva pași esențiali pentru a crea o rutină personalizată de […] Articolul Cum să îți construiești o rutină de autoîngrijire care să te facă să te simți mai bine apare prima dată în ea.md.
08:50
Ghid complet pentru pregătirea garderobei de toamnă. Ce să păstrezi, ce să donezi și ce să cumperi? # EA.md
Pe măsură ce zilele calde de vară se transformă în seri răcoroase de toamnă, este timpul să îți reevaluezi garderoba și să te pregătești pentru schimbarea anotimpurilor. Tranziția de la vară la toamnă poate fi o oportunitate excelentă pentru a-ți organiza hainele, a face loc pentru piese noi și a te asigura că ești pregătită […] Articolul Ghid complet pentru pregătirea garderobei de toamnă. Ce să păstrezi, ce să donezi și ce să cumperi? apare prima dată în ea.md.
13 septembrie 2025
12:20
Incident bizar în Parlamentul României: o femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite # EA.md
Un incident neobișnuit s-a produs vineri dimineață la Palatul Parlamentului din București. O femeie de 35 de ani, originară din Republica Moldova, a fost oprită la filtrul de securitate după ce agenții SPP au descoperit în geanta ei șase cuțite. Femeia figura pe o listă suplimentară a participanților la evenimentul „Forumul Economic”, organizat la Parlament, […] Articolul Incident bizar în Parlamentul României: o femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite apare prima dată în ea.md.
11:40
De mii de ani, oamenii au fost fascinați de vise și au încercat să le interpreteze pentru a descoperi mesaje ascunse despre viața lor. Psihanaliza modernă, inițiată de Sigmund Freud și dezvoltată ulterior de Carl Gustav Jung, consideră visele o fereastră către subconștient. Studiile recente arată că visele pot reflecta emoțiile și experiențele din timpul […] Articolul Semnificațiile viselor: ce spun cele mai comune simboluri despre tine apare prima dată în ea.md.
11:40
Tenul sensibil este o condiție frecventă, dar adesea neînțeleasă, caracterizată printr-o reactivitate crescută la factori externi sau interni. Persoanele cu acest tip de piele experimentează adesea roșeață, senzație de arsură, mâncărime sau uscăciune în urma contactului cu anumite produse cosmetice, variații de temperatură, poluare sau stres. Studiile dermatologice arată că această sensibilitate este asociată cu […] Articolul Ce trebuie să știi despre îngrijirea tenului sensibil? apare prima dată în ea.md.
11:40
Plantele medicinale au fost folosite de secole pentru a trata afecțiuni minore, a întări imunitatea și a susține starea generală de sănătate. Chiar dacă medicina modernă oferă soluții rapide și eficiente, prezența unor plante cu proprietăți terapeutice în casă poate fi un ajutor de nădejde pentru întreaga familie. Multe dintre ele sunt ușor de cultivat […] Articolul Top 7 plante medicinale pe care să le ai mereu în casă apare prima dată în ea.md.
11:40
O alimentație echilibrată în timpul sarcinii este esențială pentru sănătatea mamei și pentru dezvoltarea optimă a copilului. Studiile arată că o nutriție corectă poate reduce riscul de complicații precum preeclampsia, diabetul gestațional sau greutatea scăzută la naștere. 1. Include toate grupele alimentareÎn fiecare zi, alimentația trebuie să conțină proteine (carne slabă, pește, ouă, leguminoase), carbohidrați […] Articolul Top sfaturi pentru o dietă echilibrată în timpul sarcinii apare prima dată în ea.md.
11:40
Bucătăria moldovenească este renumită pentru preparatele sale bogate în arome autentice și ingrediente proaspete, însă multe rețete tradiționale includ cantități semnificative de grăsimi saturate, sare sau carbohidrați rafinați, care, consumate în exces, pot afecta sănătatea pe termen lung. În contextul creșterii interesului pentru un stil de viață sănătos, adaptarea rețetelor clasice pentru a le face […] Articolul Rețete tradiționale moldovenești, adaptate unui stil de viață sănătos apare prima dată în ea.md.
10:20
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică”, după încălcările repetate ale spațiului aerian din România până în Lituania # EA.md
NATO a anunțat vineri, 12 septembrie, lansarea operațiunii „Santinela Estică”, o nouă misiune menită să întărească apărarea flancului estic, după multiple incidente provocate de drone rusești. Decizia a fost făcută publică de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, și de generalul Alexus G. Grynkewich, în cadrul unei conferințe de presă. Operațiunea vine după noaptea de […] Articolul NATO lansează operațiunea „Santinela Estică”, după încălcările repetate ale spațiului aerian din România până în Lituania apare prima dată în ea.md.
10:10
Nașterea unui copil nu aduce doar schimbări fizice și emoționale, ci și modificări semnificative la nivelul creierului. Cercetările recente arată că sarcina și perioada postnatală declanșează un proces complex de „reorganizare neurală” care afectează structura și funcționarea creierului mamei. Aceste transformări nu sunt temporare de câteva săptămâni, ci pot dura ani de zile. Un studiu […] Articolul De ce se schimbă complet chimia creierului unei mame – și cât durează efectul apare prima dată în ea.md.
10:10
În era informației, părinții sunt bombardați cu sfaturi contradictorii despre cum să crească copiii sănătoși, fericiți și echilibrați. Totuși, cercetările științifice oferă o perspectivă clară asupra metodelor care dau rezultate reale și a celor care, deși populare, pot fi ineficiente sau chiar dăunătoare. Un aspect esențial confirmat de numeroase studii este importanța atașamentului securizant între […] Articolul Parenting bazat pe știință: ce funcționează cu adevărat și ce nu apare prima dată în ea.md.
10:10
Uleiurile naturale au câștigat popularitate în îngrijirea pielii datorită originii lor organice și a percepției că oferă beneficii multiple fără substanțe chimice agresive. Totuși, dermatologia modernă recomandă o abordare echilibrată și bazată pe studii științifice pentru a înțelege efectele reale ale acestor uleiuri asupra pielii. Multe uleiuri naturale conțin acizi grași esențiali, antioxidanți și vitamine, […] Articolul Ce spune dermatologia despre uleiurile naturale în îngrijirea pielii? apare prima dată în ea.md.
10:10
Îngrijirea corectă a părului este esențială pentru menținerea sănătății și aspectului său natural, iar numeroase studii au analizat factorii care influențează calitatea firului de păr și a scalpului. O rutină echilibrată combină atât practici benefice, cât și evitarea unor obiceiuri care pot deteriora structura părului. Un aspect fundamental este alegerea produselor potrivite tipului de păr […] Articolul Ghid complet pentru îngrijirea părului: ce să faci și ce să eviți apare prima dată în ea.md.
10:10
Un ritual de seară bine structurat poate avea un impact major asupra calității somnului și a stării generale de bine. Studiile din domeniul psihologiei și medicinei somnului arată că obiceiurile repetitive și liniștitoare dinainte de culcare ajută la reducerea nivelului de stres și facilitează tranziția către un somn profund și odihnitor. Primul pas în crearea […] Articolul Cum să-ți creezi un ritual de seară relaxant? apare prima dată în ea.md.
12 septembrie 2025
16:30
Andrei Năstase solicită Procuraturii Generale investigarea unui posibil „troc politic” între PAS și Vladimir Plahotniuc # EA.md
sursă imagine: telegraph.md Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a expediat joi un demers Procurorului General, prin care cere investigarea informațiilor apărute recent în spațiul public privind un posibil „troc politic” între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. Năstase afirmă că există suspiciuni conform cărora guvernarea ar putea negocia un […] Articolul Andrei Năstase solicită Procuraturii Generale investigarea unui posibil „troc politic” între PAS și Vladimir Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
16:20
Trendul vacanțelor de vară prelungite câștigă tot mai mult teren în Europa. Potrivit celui mai recent raport „Monitoring Sentiment for Intra-European Travel” – Ediția 22, publicat de Comisia Europeană pentru Turism (ETC), 77% dintre europeni intenționează să călătorească între iunie și noiembrie anul acesta. Luna septembrie rămâne una dintre cele mai populare pentru vacanțe, 22% […] Articolul (Galerie Foto) Septembrie e noul august: Vacanțe de vis pe coastele însorite ale Turciei apare prima dată în ea.md.
