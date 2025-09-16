Peste 65.000 de persoane au trecut frontiera în ultimele 24 de ore – cele mai aglomerate puncte vamale
BreakingNews, 16 septembrie 2025 09:10
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a înregistrat peste 65.000 de traversări, conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Dintre acestea, o parte considerabilă a celor care au trecut granița au fost cetățeni străini, cealaltă parte — cetățeni moldoveni. Punctele vamale cele mai tranzitate au fost: Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Cahul, și Palanca. Aeroportul și … Articolul Peste 65.000 de persoane au trecut frontiera în ultimele 24 de ore – cele mai aglomerate puncte vamale apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
09:10
Peste 65.000 de persoane au trecut frontiera în ultimele 24 de ore – cele mai aglomerate puncte vamale # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a înregistrat peste 65.000 de traversări, conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Dintre acestea, o parte considerabilă a celor care au trecut granița au fost cetățeni străini, cealaltă parte — cetățeni moldoveni. Punctele vamale cele mai tranzitate au fost: Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Cahul, și Palanca. Aeroportul și … Articolul Peste 65.000 de persoane au trecut frontiera în ultimele 24 de ore – cele mai aglomerate puncte vamale apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
Duminică, 14 septembrie, în jurul orei 18:45, un accident rutier serios s‑a produs pe strada Doina din municipiul Chișinău. Un bărbat de 40 de ani, care conducea un automobil Mazda, a intrat în coliziune cu un Ford, condus de un șofer de 66 de ani. Ambele vehicule au suferit avarii majore. Cei doi conducători … Articolul Coliziune pe strada Doina: Mazda vs. Ford, șoferii la spital apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de tip Cod Galben de pericol excepțional de incendiu pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Pericolul este cauzat de temperaturi ridicate și umiditate redusă, condiţii care sporesc riscul apariției incendiilor naturale, în vegetaţie, zone agricole, depozite sau în apropierea locuinţelor. Autoritățile fac apel la cetățeni să … Articolul Alertă meteo: riscul de incendii creşte pe întreg teritoriul ţării apare prima dată în BreakingNews.
17:10
În timp ce secretarul de stat SUA este în Israel: Gaza lovită din nou, clădiri rezidențiale distruse # BreakingNews
Vizita secretarului de stat al SUA în Israel are loc într-un moment de escaladare militară: forțele israeliene au intensificat bombardamentele asupra regiunilor dens populate din Gaza, inclusiv distrugerea unor blocuri înalte și civililor strămutați în masă. Acțiunile vin pe fondul tensiunilor generate de atacul israelian în Qatar asupra liderilor Hamas, care a complicat … Articolul În timp ce secretarul de stat SUA este în Israel: Gaza lovită din nou, clădiri rezidențiale distruse apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Actorul Valeriu Țurcanu, condus miercuri pe ultimul drum: o legendă a scenei moldovenești s-a stins la 75 de ani # BreakingNews
Miercuri, 17 septembrie, actorul Valeriu Țurcanu va fi condus pe ultimul drum, într-un ultim omagiu adus de colegi, prieteni și admiratori ai artei sale. Sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui actor va fi depus la Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”, începând cu ora 9:30, iar între orele 10:00 și 11:00 va avea loc mitingul … Articolul Actorul Valeriu Țurcanu, condus miercuri pe ultimul drum: o legendă a scenei moldovenești s-a stins la 75 de ani apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Deficit comercial de peste 4 miliarde de dolari în 2023: Moldova importă mult mai mult decât exportă # BreakingNews
Republica Moldova a încheiat anul 2023 cu un deficit comercial de peste 4,6 miliarde de dolari, reflectând un dezechilibru major între volumul importurilor și cel al exporturilor. În timp ce importurile au continuat să crească, exporturile nu au reușit să țină pasul, afectate de factori precum scăderea cererii externe, problemele logistice și instabilitatea regională. Importurile … Articolul Deficit comercial de peste 4 miliarde de dolari în 2023: Moldova importă mult mai mult decât exportă apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA denunță provocări electorale și cheamă cetățenii la prudență # BreakingNews
Blocul Electoral ALTERNATIVA atenționează opinia publică, misiunile de observare și propriii membri din teritoriu asupra unor provocări îndreptate împotriva sa. Potrivit formațiunii, în ultimele zile au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute s-au apropiat de corturile de campanie, pretinzând că sunt reprezentanți ai blocului și discutând despre sume de bani sau recompense. De asemenea, … Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA denunță provocări electorale și cheamă cetățenii la prudență apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Victoria Furtună a discutat cu locuitorii din Cantemir despre pensii, limbă și unitate națională # BreakingNews
Liderul partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a avut o întâlnire cu locuitorii din raionul Cantemir, în cadrul campaniei electorale. Evenimentul s-a desfășurat fără materiale tipărite, organizatorii invocând faptul că nu le-a fost deschis contul bancar electoral, însă accentul a fost pus pe dialogul direct cu oamenii. Printre întrebările adresate s-au regăsit teme legate de direcția … Articolul Victoria Furtună a discutat cu locuitorii din Cantemir despre pensii, limbă și unitate națională apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat – una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! # BreakingNews
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce … Articolul Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat – una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează. „Astfel, după percheziţii, sancţiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare, alte mizerii despre care Partidul Republican „Inima Moldovei” a comunicat în permanenţă, dejucând multe din schemele puse la cale de PAS, … Articolul Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Victoria Grigorcea: „Viitorul Republicii Moldova începe cu tinerii care își doresc o schimbare, aici, acasă” # BreakingNews
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Victoria Grigorcea, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a transmis un mesaj puternic dedicat tinerilor Republicii Moldova. „Este o mare fericire și onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Acest loc minunat, oamenii frumoși pe care îi văd în fața mea și … Articolul Victoria Grigorcea: „Viitorul Republicii Moldova începe cu tinerii care își doresc o schimbare, aici, acasă” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, la care au participat candidații la funcția de deputat, zeci de susținători și membri ai formațiunilor componente. În cadrul evenimentului, primarul capitalei și unul dintre liderii blocului, Ion Ceban, a adresat un mesaj mobilizator către cetățeni, amintind realizările din Chișinău și promițând că … Articolul Ion Ceban: „Rezultatele obținute la Chișinău pot fi replicate la nivel național” apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Accident grav în Botanica: mai multe persoane transportate la spital, medicii intervenind prompt # BreakingNews
Sectorul Botanica a fost scena unui accident rutier care a necesitat intervenția rapidă a medicilor din echipele de intervenție. Imediat ce au fost alertați, paramedicii și echipajele de ambulanță s-au mobilizat pentru salvarea victimelor. La fața locului, medicii au făcut trierea răniților, au acordat îngrijiri de urgență, au imobilizat părțile afectate și au stabilizat … Articolul Accident grav în Botanica: mai multe persoane transportate la spital, medicii intervenind prompt apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Cumpărarea votului și manipularea online: provocările corupției electorale moderne din Moldova # BreakingNews
Înaintea alegerilor, Moldova se confruntă cu două forme sofisticate de corupție electorală care îngrijorează organizațiile civice și autoritățile: mita în bani pentru voturi și utilizarea fermelor de boți în mediul online. Oamenii vizați de aceste scheme sunt persuadați prin oferte directe: case de obișnuință, promisiuni financiare, mici atenții care pot include sume de bani, bunuri, … Articolul Cumpărarea votului și manipularea online: provocările corupției electorale moderne din Moldova apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Într-un nou bilanț săptămânal, Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță rezultate semnificative în lupta împotriva corupției și a infracțiunilor economico-financiare. În perioada raportată, instituția a efectuat 15 rețineri în cadrul mai multor cauze penale, iar bunuri estimate la 8,4 milioane de lei au fost puse sub sechestru. Printre bunurile indisponibilizate se numără terenuri, apartamente, automobile, … Articolul CNA anunţă 15 reţineri şi sechestrări de peste 8,4 milioane de lei într-o săptămână apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Peste 1,25 milioane lei în amenzi pentru foc neautorizat pe campurile și grădinile Moldovei Text: # BreakingNews
Autoritățile moldovene au intensificat acțiunile de control împotriva persoanelor fizice și juridice care incendiază vegetația uscată, resturile vegetale sau frunzele. De la începutul sezonului, amenzile aplicate au depășit suma de 1,25 milioane de lei, ceea ce arată gravitatea fenomenului și preocuparea instituțiilor de mediu și de situații de urgență. Potrivit datelor oficiale, sute de persoane … Articolul Peste 1,25 milioane lei în amenzi pentru foc neautorizat pe campurile și grădinile Moldovei Text: apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Un accident rutier serios a avut loc azi dimineaţă la intersecţia Munceşti ‑ Băcioii Noi din Chişinău. Un Ford, la volanul căruia era un bărbat de 50 de ani, s‑a ciocnit cu un Land Rover condus de un bărbat de 51 de ani. În urma loviturii, Ford‑ul a fost grav deteriorat, iar doi pasageri din … Articolul Coliziune între două maşini pe strada Munceşti: trei răniţi, cercetări în curs apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Tinerii, în centrul atenției: Blocul ALTERNATIVA lansează programul pentru o Moldovă care oferă perspective # BreakingNews
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul, elaborat cu experții din cadrul echipei și consultat cu cetățenii, a fost prezentat de unul dintre candidații blocului, Andrei Oțel, care a precizat că dacă vrem să avem un viitor aici, acasă, trebuie să investim în tineri, să le oferim … Articolul Tinerii, în centrul atenției: Blocul ALTERNATIVA lansează programul pentru o Moldovă care oferă perspective apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un atac cu drone a vizat rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în regiunea Leningrad. Apărarea antiaeriană rusă a reușit să doboare majoritatea dronelor, însă resturile uneia au provocat un incendiu la fața locului. Autoritățile au intervenit rapid și au reușit să stingă focul fără ca cineva să … Articolul Incendiu la rafinăria Kirishi după un atac cu drone în regiunea Leningrad apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Șefa MAI: Traficul de droguri în Republica Moldova ia amploare din cauza războiului din Ucraina # BreakingNews
Traficul de droguri în Republica Moldova a crescut semnificativ în ultima perioadă, iar acest fenomen este strâns legat de războiul din Ucraina, a declarat șefa Ministerului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit oficialei, schimbările majore în regiune, generate de conflictul militar, au influențat direct lanțurile logistice folosite de rețelele de trafic de droguri. Misail-Nichitin a … Articolul Șefa MAI: Traficul de droguri în Republica Moldova ia amploare din cauza războiului din Ucraina apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
09:10
O crimă terifiantă a avut loc în municipiul Comrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Un bărbat a fost atacat cu un topor și ucis pe o stradă din oraș, într-un act de o violență extremă care a îngrozit comunitatea locală. Victima a suferit răni grave, iar echipajul medical sosit la fața locului nu … Articolul Crimă şocantă la Comrat: bărbat ucis cu toporul în plină stradă apare prima dată în BreakingNews.
14 septembrie 2025
17:00
Un cutremur s-au produs noaptea trecută, 14 septembrie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul a avut loc la ora 02:22, la o adâncime de 141,3 km, având o magnitudine de 3.3, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite Știri.md. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 55 km E de … Articolul Cutremur lângă R. Moldova: Ce magnitudine au avut seismul apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Ion Ceban: „Școlile trebuie redeschise, nu închise. Educația înseamnă investiții, nu economii” # BreakingNews
Primarul Capitalei și liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a publicat un video de la Gimnaziul din satul Dolna, raionul Strășeni, care a fost închis în acest an școlar. Părinții povestesc că sunt nevoiți să-și ducă zilnic copiii cu mașinile personale la zeci de kilometri distanță, spre localitatea Vorniceni, în lipsa unui transport organizat. El … Articolul Ion Ceban: „Școlile trebuie redeschise, nu închise. Educația înseamnă investiții, nu economii” apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, care a întrunit candidații pentru funcția de deputat și zeci de susținători și membri ai formațiunilor politice ce compun blocul. Liderii blocului au adresat mesaje mobilizatoare cetățenilor, subliniind că Republica Moldova are nevoie de unitate, rezultate concrete și dreptate pentru toți. ✅ Ion … Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA: „Cele mai bune zile ale Moldovei abia urmează să vină” apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! # BreakingNews
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, … Articolul Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Ion Ceban critică dur discursul electoral al guvernării: „Seamănă ură și dezinformare în loc să vină cu soluții pentru oameni” # BreakingNews
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a publicat un mesaj video în care critică dur guvernarea și campania desfășurată de PAS. În înregistrare, edilul apare ținând în mână o pliante electorală PAS, distribuită în întreaga țară, pe care o califică drept un exemplu de manipulare și propagandă. „Instigare la ură, dezinformare, dezbinare, minciună – asta vedem în … Articolul Ion Ceban critică dur discursul electoral al guvernării: „Seamănă ură și dezinformare în loc să vină cu soluții pentru oameni” apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru: „Nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni. Să ne concentrăm pe economie, oameni și viitorul țării!” # BreakingNews
„Cursul pentru care a optat și optează Partidul Nostru este Doar pentru Moldova! Noi nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni. Trebuie să renunțăm la discuții geopolitice și să ne concentrăm pe ce contează cu adevărat: economia, oamenii și viitorul țării noastre!”. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale de Nina … Articolul Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru: „Nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni. Să ne concentrăm pe economie, oameni și viitorul țării!” apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Un incident violent petrecut în comuna Sadîc, raionul Cantemir, a provocat reacții puternice în spațiul public. Primarul localității, Ilie Porumbescu, a fost surprins pe cameră în timp ce lovea o femeie. În replică, și femeia l-a lovit. Momentul a fost filmat de o a treia persoană, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, stârnind … Articolul Primarul din Sadîc, Ilie Porumbescu, surprins lovind o femeie apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Ion Ceban critică guvernarea PAS: „Au avut patru ani și au eșuat. Noi aducem schimbări în doi ani” # BreakingNews
În cadrul unei întâlniri cu seniorii din sectorul Ciocana al Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a subliniat importanța respectului față de generațiile în vârstă. „Oamenilor în vârstă trebuie să li se acorde respectul cuvenit, pentru că voi ați construit acest Chișinău, pe când noi abia am început să-l punem în ordine … Articolul Ion Ceban critică guvernarea PAS: „Au avut patru ani și au eșuat. Noi aducem schimbări în doi ani” apare prima dată în BreakingNews.
16:20
ULTIMA ORĂ // Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc: „Facem apel către instituțiile statului să nu admită abateri” # BreakingNews
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti … Articolul ULTIMA ORĂ // Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc: „Facem apel către instituțiile statului să nu admită abateri” apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru # BreakingNews
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional al Republicii Moldova, de rezervă pentru cel din Chișinău, reducând astfel dependența de aeroporturile din afara țării. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice … Articolul Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru apare prima dată în BreakingNews.
12 septembrie 2025
20:50
Pe fundalul protestelor zilnice de la penitenciarul nr. 13, Irina Volciuc a fost eliberată din arest preventiv și plasată în arest la domiciliu # BreakingNews
Măsura preventivă a Irinei Volciuc a fost schimbată, fiind eliberată din penitenciarul nr. 13 și plasată în arest la domiciliu. Acest lucru a fost comunicat participanților la acțiunea permanentă în sprijinul deținuților politici de către reprezentantul blocului „Victorie” Ivan Guci. Potrivit acestuia, Irina Volciuc și-a dorit foarte mult să le mulțumească personal protestatarilor pentru … Articolul Pe fundalul protestelor zilnice de la penitenciarul nr. 13, Irina Volciuc a fost eliberată din arest preventiv și plasată în arest la domiciliu apare prima dată în BreakingNews.
20:20
Blocul Electoral ALTERNATIVA condamnă categoric acțiunile guvernării PAS, care a ajuns să organizeze proteste împotriva unui concurent electoral de opoziție, în plină campanie. „Este un moment rușinos pentru democrația din Republica Moldova – un partid de guvernare, care deține toate pârghiile puterii, pune în scenă proteste contra opoziției. În loc să răspundă pentru sărăcie, … Articolul Teatru politic pe banii publici: Protestele regizate, armă împotriva democrației apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Semințe de canabis și echipamente de cultivare descoperite într-un microbuz la Vama Palanca # BreakingNews
La Vama Palanca, în timpul unui control de rutină efectuat pe data de 12 septembrie 2025, autoritățile au depistat un microbuz în care erau ascunse semințe de canabis și echipamente speciale pentru cultivarea acestora. Microbuzul, un „Mercedes Sprinter”, circula pe ruta Odessa–Chișinău și era condus de un bărbat moldovean în vârstă de 38 de … Articolul Semințe de canabis și echipamente de cultivare descoperite într-un microbuz la Vama Palanca apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Un incident îngrijorător a avut loc pe ruta Bălți–Chișinău, unde un microbuz a fost surprins transportând țevi metalice lungi, amplasate chiar pe culoarul dintre scaune. Imaginile video, postate pe rețelele sociale de un pasager, arată cum aceste țevi obstrucționează spațiul destinat călătorilor, punând în pericol siguranța acestora. Însoțitorul postării a comentat ironic: „Cine … Articolul Microbuzul Bălți–Chișinău, cu țevi printre scaune. Pasagerii, în pericol apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Un incident neobișnuit a avut loc la intrarea în Parlamentul României, când o femeie din Republica Moldova a fost depistată cu șase cuțite asupra sa. Aceasta intenționa să participe la evenimentul „Forumul Breslei Constructorilor”, organizat de partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Potrivit AUR, femeia nu este membru al partidului și figura pe o listă … Articolul Moldoveancă prinsă cu șase cuțite la intrarea în Parlamentul României apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Zgomotul nocturn al elevilor deranjează locuitorii din apropierea căminului Centrului de Excelență în Transporturi # BreakingNews
Locuitorii din apropierea căminului Centrului de Excelență în Transporturi din Chișinău se plâng de gălăgia elevilor pe timp de noapte. Aceștia menționează că fluierăturile, chiotele și strigătele devin frecvente după începerea noului an școlar, perturbând liniștea locatarilor și somnul copiilor. Locuitorii afirmă că acest comportament a devenit o tradiție anuală, repetându-se constant. În … Articolul Zgomotul nocturn al elevilor deranjează locuitorii din apropierea căminului Centrului de Excelență în Transporturi apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Curtea Supremă din Brazilia îl condamnă pe Bolsonaro pentru complot împotriva democrației # BreakingNews
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani și 3 luni de închisoare pentru orchestrarea unei lovituri de stat, prin care a încercat să rămână la putere după înfrângerea sa în alegerile din 2022. Curtea Supremă a constatat că Bolsonaro a condus o organizație criminală armată și a … Articolul Curtea Supremă din Brazilia îl condamnă pe Bolsonaro pentru complot împotriva democrației apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Articole pentru paraplanorism confiscate de la un șofer moldovean la trecerea frontierei # BreakingNews
Un moldovean a fost prins la vama Leușeni cu articole destinate paraplanorismului nedeclarate, în valoare de 16.204,06 euro (aproximativ 315.768,52 lei moldovenești), conform facturii de achiziție prezentate. Bunurile, inclusiv aripi de zbor, parașute de rezervă, piese și accesorii, combinezoane și costume de protecție, huse, rucsacuri și genți pentru transport, au fost descoperite într-un autoturism Opel … Articolul Articole pentru paraplanorism confiscate de la un șofer moldovean la trecerea frontierei apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Raport Promo-LEX: Peste 1.400 de activități electorale și multiple încălcări înaintea scrutinului # BreakingNews
Asociația Promo-LEX a prezentat Raportul nr. 3 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, acoperind perioada 29 august – 10 septembrie. Documentul evidențiază o dinamică electorală intensificată față de scrutinul din 2021 și multiple nereguli ce afectează transparența și corectitudinea procesului electoral. În doar două săptămâni, au fost raportate 1.487 de … Articolul Raport Promo-LEX: Peste 1.400 de activități electorale și multiple încălcări înaintea scrutinului apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Ion Chicu și Adrian Portean la Anenii Noi: „Schimbarea începe cu respectarea cetățenilor” # BreakingNews
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, împreună cu Adrian Portean, candidat pentru alegerile parlamentare pe lista Blocului, au efectuat o vizită în Anenii Noi, unde au discutat cu mai mulți localnici. Pe parcursul vizitei, aceștia au avut întrevederi cu cetățenii din Speia, Geamăna, Cobusca Veche și Hîrbovăț, abordând subiecte legate de dificultățile cu … Articolul Ion Chicu și Adrian Portean la Anenii Noi: „Schimbarea începe cu respectarea cetățenilor” apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Artistul Gheorghe Urschi se află internat în Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău, în stare gravă, și a fost plasat în secția de reanimare. Familia sa a cerut autorităților competente și instituției medicale ca acesta să fie transferat într-o altă unitate sanitară, posibil cu dotări mai bune, pentru a primi îngrijiri adecvate stării … Articolul „Regele umorului” sub tratament intensiv – familia vrea transferul lui Urschi apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Nordgaz furnizare: tariful de 10 lei pentru gaz, demontat de autorități ca propaganda electorală # BreakingNews
Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a declarat că ideea conform căreia gazele naturale vor fi livrate consumatorilor din Găgăuzia (și alte regiuni) la un preț de 10 lei pe metrul cub reprezintă doar „zgomot mediatic”. Potrivit acestuia, nu există nici capacitatea tehnică, nici contracte certe care să permită implementarea unei astfel de promisiuni începând de … Articolul Nordgaz furnizare: tariful de 10 lei pentru gaz, demontat de autorități ca propaganda electorală apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Reprezentantei blocului politic „Victorie”, Irina Volciuc, i-a fost schimbată măsura preventivă din arest în Penitenciarul nr. 13 în arest la domiciliu. Decizia a fost anunțată de reprezentanții formațiunii, care au mulțumit susținătorilor pentru sprijinul oferit zilnic în fața penitenciarului. „Prezența voastră și încrederea că represiunile politice trebuie să fie oprite au jucat un rol uriaș”, … Articolul Irina Volciuc, reprezentantă a blocului „Victorie”, plasată în arest la domiciliu apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Trafic blocat dimineața la Peresecina după coliziunea dintre un taxi și un autocamion # BreakingNews
Un accident rutier s-a produs dimineața pe serpentina din apropierea localității Peresecina, implicând un taxi și un camion. Impactul a avut loc în jurul orei 06:22. Conform primelor date, șoferul taxiului, aflat într-o curbă, nu a adaptat viteza la condițiile de drum umed, a pierdut controlul asupra volanului și a intrat pe banda opusă, … Articolul Trafic blocat dimineața la Peresecina după coliziunea dintre un taxi și un autocamion apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Drone ucrainene lovesc infrastructura de lângă Moscova, pasagerii blocați ore întregi # BreakingNews
Atacuri intense cu drone lansate de Ucraina în apropierea Moscovei au provocat haos pe aeroporturile capitalei Rusiei. Mai multe zboruri au fost anulate, iar mii de pasageri au fost blocați ore în șir, nevoiți să aștepte sau chiar să doarmă pe podea. Trei dintre cele mai mari aeroporturi – Domodedovo, Șeremetievo și Vnukovo – … Articolul Drone ucrainene lovesc infrastructura de lângă Moscova, pasagerii blocați ore întregi apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Scandal transfrontalier: fost adjunct SIS, reținut în România pentru spionaj spre Belarus # BreakingNews
Un fost ofițer de rang înalt al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut în România sub suspiciunea de trădare. Potrivit anchetei, acesta ar fi avut două întâlniri la Budapesta, în 2024 și 2025, cu reprezentanți ai serviciilor secrete din Belarus, în cadrul cărora ar fi primit bani și instrucțiuni … Articolul Scandal transfrontalier: fost adjunct SIS, reținut în România pentru spionaj spre Belarus apare prima dată în BreakingNews.
11:10
VIDEO// Irina Vlah: Partidul Republican „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure # BreakingNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, subliniind că „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure. În cadrul unui briefing, politiciana a … Articolul VIDEO// Irina Vlah: Partidul Republican „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Ala Reajeva, candidată din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA a atras atenția asupra crizei din sistemul medical și au subliniat necesitatea unei schimbări profunde. „Astăzi, sănătatea în Moldova este la pământ. Avem una dintre cele mai mici speranțe de viață … Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat programul pentru SĂNĂTATE apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost reținut recent la punctul de trecere a frontierei Leușeni, după ce autoritățile au descoperit asupra sa un buletin de identitate falsificat. Documentul prezentat era o carte de identitate românească, dar în urma verificărilor efectuate de poliția de frontieră, s-a constatat că actul avea elemente clare … Articolul Incident la frontieră: tânăr reținut pentru deținerea unui act de identitate fals apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.