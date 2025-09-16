Nicio zi fără percheziții: „Fulger”, procurorii PCCOCS și Fiscul descind la un agent economic, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

08:50

Tânărul care și-a ucis ambii părinți în satul Huluboaia, din raionul Cahul, ar putea scăpa de pedeapsa cu închisoarea. Prin sentința din 19 iunie 2025, instanța a stabilit că acesta a comis crima „în stare de iresponsabilitate” și a dispus internarea lui la Spitalul Clinic de Psihiatrie, sub supraveghere riguroasă. Decizia a fost contestată, iar cazul urmează să fie examinat de Curtea de Apel Sud.