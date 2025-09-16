Avertisment: Moldova, ținta planurilor Rusiei de destabilizare și militarizare
Democracy.md, 16 septembrie 2025 09:10
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că Federația Rusă urmărește să atragă Republica Moldova în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, Moscova nu mai are răbdare să aștepte schimbări politice prin alegeri și încearcă să forțeze controlul asupra țării prin alte metode. „Rusia nu-și mai poate permite jocul de-a democrația. Nu va aștepta patru ani […]
Serviciul Rus de Informaţii Externe (SVR) afirmă că Uniunea Europeană se află în spatele protestelor din Serbia, pregătind un "Maidan" – adică o mișcare de stradă care să schimbe conducerea prin presiune publică și mobilizare populară. Potrivit comunicatului SVR, Bruxelles‑ul ar finanța ONG-uri și mass‑media locale pentru a amplifica nemulțumirile sociale și a încuraja tineretul […]
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că Federația Rusă urmărește să atragă Republica Moldova în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, Moscova nu mai are răbdare să aștepte schimbări politice prin alegeri și încearcă să forțeze controlul asupra țării prin alte metode. „Rusia nu-și mai poate permite jocul de-a democrația. Nu va aștepta patru ani […]
Propunere legislativă: pensionarii trebuie să primească compensații majore pentru pierderile financiare
Andrei Năstase a propus ca statul să aloce zece miliarde de lei pentru despăgubirea pensionarilor, ca formă de compensare pentru pierderile suferite din cauza neindexării pensiilor în perioada guvernării actuale. El consideră că această sumă ar reflecta corect diferențele dintre inflație și indexările anuale insuficiente. Năstase a subliniat că în ultimii trei ani, pensiile au […]
Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei în noiembrie 2025 ‒ mai 2026
Republica Moldova se pregătește să preia președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei începând cu luna noiembrie 2025. Mandatul se va întinde până în mai 2026 și va marca o etapă importantă în consolidarea rolului Moldovei în structurile europene. În această perioadă, autoritățile moldovenești vor coordona activitatea principalului organ decizional al Consiliului Europei, contribuind la promovarea […]
Ministerul Afacerilor Externe transmite că Republica Moldova este pregătită să susțină un dialog constructiv cu Uniunea Europeană, în spiritul cooperării și al integrării continue. Oficialii afirmă că statele membre UE și instituțiile europene primesc atenabil progresul țării noastre în alinierea la standardele europene și la cerințele pentru aderare. În contextul acestui angajament, autorităţile de la […]
Moldova pe drumul integrării globale: Recean promite reforme și investiții pentru o economie modernă
Republica Moldova avansează constant spre integrarea în economia globală, datorită reformelor structurale, parteneriatelor internaționale și sprijinului din partea instituțiilor externe. Premierul Dorin Recean afirmă că acest proces este vizibil în toate domeniile-cheie: infrastructură, digitalizare, investiții și comerț. Guvernul urmărește modernizarea instituțiilor statului și crearea unui mediu economic predictibil, favorabil afacerilor și investițiilor. Reforma administrației publice, […]
Viceprim‑ministrul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kachka, a declarat că Moldova este pe cale să finalizeze procesul tehnic de screening în negocierile cu Uniunea Europeană într‑un ritm mai accelerat decât Ucraina. El a subliniat progresele semnificative făcute de Chișinău în ceea ce privește conformitatea cu cerințele UE, inclusiv în domeniile legislativ, instituțional și de reglementare. […]
Blocul Electoral ALTERNATIVA atenționează opinia publică, misiunile de observare și propriii membri din teritoriu asupra unor provocări îndreptate împotriva sa. Potrivit formațiunii, în ultimele zile au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute s-au apropiat de corturile de campanie, pretinzând că sunt reprezentanți ai blocului și discutând despre sume de bani sau recompense. De asemenea, […]
Chișinăul transmite calm și vigilență: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu din Transnistria"
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova declară că autoritățile urmăresc cu atenție evoluțiile din regiunea Transnistria și nu exclud niciun scenariu, oricât ar fi de grav. Oficialii afirmă că statul este pregătit să răspundă inclusiv situațiilor de criză, dacă acestea se materializează, pentru a proteja integritatea teritorială, siguranța cetățenilor și securitatea națională. Potrivit declarației, nu […]
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […]
Victoria Furtună: „Moldova Mare apără interesele tuturor cetățenilor, indiferent de etnie"
Liderul partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a avut o întâlnire cu locuitorii din raionul Cantemir, în cadrul campaniei electorale. Evenimentul s-a desfășurat fără materiale tipărite, organizatorii invocând faptul că nu le-a fost deschis contul bancar electoral, însă accentul a fost pus pe dialogul direct cu oamenii. Printre întrebările adresate s-au regăsit teme legate de direcția […]
Victoria Grigorcea: „Moldova nu mai poate fi țara care își plimbă tinerii prin aeroporturi"
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Victoria Grigorcea, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a transmis un mesaj puternic dedicat tinerilor Republicii Moldova. „Este o mare fericire și onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Acest loc minunat, oamenii frumoși pe care îi văd în fața mea și […]
Ceban: „Moldova are nevoie de profesioniști și de rezultate, nu de promisiuni sterile"
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!", la care au participat candidații la funcția de deputat, zeci de susținători și membri ai formațiunilor componente. În cadrul evenimentului, primarul capitalei și unul dintre liderii blocului, Ion Ceban, a adresat un mesaj mobilizator către cetățeni, amintind realizările din Chișinău și promițând că […]
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, efectuează o vizită diplomatică în Israel, ca răspuns la tensiunile generate de un atac aerian israelian asupra liderilor Hamas aflaţi în Qatar. Vizita are loc într-un moment delicat, când relaţiile dintre Washington şi Tel Aviv sunt puse la încercare dar şi când negocierile pentru pace se află într-o […]
Produse alimentare autentice și ambalaje ecologice: planul legislativ al Alianței „Moldovenii"
Alianța „Moldovenii" a prezentat un proiect de lege menit să protejeze consumatorii și să reformeze standardele din industria alimentară. Inițiativa urmărește să limiteze sever utilizarea aditivilor și coloranților artificiali, să prevină comercializarea produselor falsificate și să reducă impactul ambalajelor de plastic asupra mediului. Printre măsurile propuse se numără: Potrivit estimărilor făcute de Alianța „Moldovenii", aceste […]
Respect propune desființarea serviciului militar obligatoriu în Moldova: „Timpul cer contract cu opțiune"
Partidul Respect a lansat recent o propunere politică importantă: renunțarea la serviciul militar obligatoriu și trecerea la un model bazat pe militari profesioniști, selecționați pe bază de contract. Potrivit liderilor partidului, tinerii trebuie să aibă libertatea de a alege să facă armata doar dacă o doresc. Propunerea include un plan treptat de eliminare a recrutării […]
Adrian Băluțel, fost şef al administrației prezidențiale, explică decizia formării alianței dintre PAS și PSRM la nivelul Consiliului raional Drochia printr-o abordare pragmatică: potrivit lui, unii locuitori au solicitat colaborare politică pentru ca proiectele să meargă înainte și rezultatele să fie vizibile. Băluțel subliniază că la nivel raional alegerile au o semnificație importantă — după […]
Vladimir Cebotari, lider al Partidului Democrat Modern din Moldova, afirmă că există persoane care se temi doar la gândul că fostul lider oligarh Vladimir Plahotniuc ar putea reveni în viața politică. Cebotari susține că ideea revenirii lui Plahotniuc provoacă neliniște în rândul unor factori politici, care se anticipează efecte din partea publicului și a instituțiilor […]
Locuințe, salarii și oportunități – prioritățile ALTERNATIVEI pentru tinerii din Moldova
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul, elaborat cu experții din cadrul echipei și consultat cu cetățenii, a fost prezentat de unul dintre candidații blocului, Andrei Oțel, care a precizat că dacă vrem să avem un viitor aici, acasă, trebuie să investim în tineri, să le oferim […]
Putin nu e dispus să renunţe: Politico explică de ce războiul împotriva Occidentului va continua
Rusia condusă de Vladimir Putin nu pare să fie dispusă să pună capăt războiului cu Occidentul în viitorul apropiat. Incidentul recent cu drone trimise în Polonia arată că acest conflict nu este doar militar, ci și o componentă esențială a politicii Kremlinului. Imaginea lui Putin ca lider al războiului și apărător al Rusiei împotriva influenței […]
România va doborî dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian, declară ministrul Apărării
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut o declarație fermă cu privire la securitatea spațiului aerian al țării, în contextul intensificării tensiunilor din zona graniței cu Ucraina. Oficialul a anunțat că orice dronă de proveniență rusească care pătrunde în spațiul aerian al României va fi interceptată și doborâtă fără ezitare. Avertismentul vine după mai […]
Schimb de replici între candidați: Spatari cere retragere dacă blocul „
Marcel Spatari, candidat PAS la alegerile parlamentare, a declarat că dacă blocul „Împreună” nu va obține 7% din voturi, atunci voturile sale vor fi redistribuite în favoarea partidelor cu influență rusă. Spatari își exprimă speranța ca liderii blocului „Împreună” să ia o decizie responsabilă înainte de 28 septembrie. Sergiu Tofilat, lider în blocul „Împreună”, respinge […] Articolul Schimb de replici între candidați: Spatari cere retragere dacă blocul „Împreună” nu trece pragul de 7% apare prima dată în DemocracyMD.
„Rușii vizează diaspora” — acuzațiile președintei Sandu privind interferența electorală # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, lansează acuzații grave la adresa Federației Ruse, susținând că Moscova desfășoară o campanie coordonată de influențare a alegerilor din țară prin intermediul unor instrumente hibride: preoți loiali Kremlinului și rețele sofisticate de boți, denumite „Matryoshka”. Într-un interviu acordat prestigioasei publicații Financial Times, Sandu a atras atenția că Rusia utilizează atât elemente […] Articolul „Rușii vizează diaspora” — acuzațiile președintei Sandu privind interferența electorală apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul Capitalei și liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a publicat un video de la Gimnaziul din satul Dolna, raionul Strășeni, care a fost închis în acest an școlar. Părinții povestesc că sunt nevoiți să-și ducă zilnic copiii cu mașinile personale la zeci de kilometri distanță, spre localitatea Vorniceni, în lipsa unui transport organizat. El […] Articolul Școala din Dolna, Strășeni, închisă: 90 de copii obligați să facă naveta apare prima dată în DemocracyMD.
Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat Ungaria că recurge la șantaj față de Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la aderarea la bocul comunitar, informează AFP, citată de hotnews.ro. Ucraina și-a depus candidatura la Uniunea Europeană la câteva zile după începerea invaziei ruse în februarie 2022, însă nu a putut avansa în negocieri din […] Articolul Ungaria este acuzată de șantaj. „A mers dincolo de ce este rezonabil” apare prima dată în DemocracyMD.
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, care a întrunit candidații pentru funcția de deputat și zeci de susținători și membri ai formațiunilor politice ce compun blocul. Liderii blocului au adresat mesaje mobilizatoare cetățenilor, subliniind că Republica Moldova are nevoie de unitate, rezultate concrete și dreptate pentru toți. ✅ Ion […] Articolul ALTERNATIVA a adunat candidații și susținătorii sub genericul „ALTERNATIVA este!” apare prima dată în DemocracyMD.
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! # Democracy.md
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, […] Articolul Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! apare prima dată în DemocracyMD.
Nina Cereteu: „Partidul Nostru optează doar pentru Moldova, nu pentru jocuri geopolitice” # Democracy.md
„Cursul pentru care a optat și optează Partidul Nostru este Doar pentru Moldova! Noi nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni. Trebuie să renunțăm la discuții geopolitice și să ne concentrăm pe ce contează cu adevărat: economia, oamenii și viitorul țării noastre!”. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale de Nina […] Articolul Nina Cereteu: „Partidul Nostru optează doar pentru Moldova, nu pentru jocuri geopolitice” apare prima dată în DemocracyMD.
Ion Ceban denunță campania PAS: „Instigare la ură și dezinformare în loc de soluții pentru oameni” # Democracy.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a publicat un mesaj video în care critică dur guvernarea și campania desfășurată de PAS. În înregistrare, edilul apare ținând în mână o pliante electorală PAS, distribuită în întreaga țară, pe care o califică drept un exemplu de manipulare și propagandă. „Instigare la ură, dezinformare, dezbinare, minciună – asta vedem în […] Articolul Ion Ceban denunță campania PAS: „Instigare la ură și dezinformare în loc de soluții pentru oameni” apare prima dată în DemocracyMD.
Polonezii se antrenează tot mai mult pentru apărare, în contextul tensiunilor cu Rusia # Democracy.md
Mii de polonezi participă la programe de instruire militară voluntară, pe fondul temerilor legate de o posibilă agresiune a Rusiei. În primele șapte luni din 2025, peste 20.000 de persoane s-au înscris la antrenamente, iar autoritățile estimează că numărul voluntarilor va depăși 40.000 până la sfârșitul anului – de peste două ori mai mult decât […] Articolul Polonezii se antrenează tot mai mult pentru apărare, în contextul tensiunilor cu Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
Blocul ALTERNATIVA promite schimbări vizibile într-un termen mai scurt: „Nu vrem patru ani, ci doi pentru rezultate reale” # Democracy.md
În cadrul unei întâlniri cu seniorii din sectorul Ciocana al Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a subliniat importanța respectului față de generațiile în vârstă.„Oamenilor în vârstă trebuie să li se acorde respectul cuvenit, pentru că voi ați construit acest Chișinău, pe când noi abia am început să-l punem în ordine și […] Articolul Blocul ALTERNATIVA promite schimbări vizibile într-un termen mai scurt: „Nu vrem patru ani, ci doi pentru rezultate reale” apare prima dată în DemocracyMD.
Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru # Democracy.md
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional al Republicii Moldova, de rezervă pentru cel din Chișinău, reducând astfel dependența de aeroporturile din afara țării. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice […] Articolul Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru apare prima dată în DemocracyMD.
De la vocea poporului la scenariul puterii: Proteste fabricate pentru a elimina opoziția # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA condamnă categoric acțiunile guvernării PAS, care a ajuns să organizeze proteste împotriva unui concurent electoral de opoziție, în plină campanie. „Este un moment rușinos pentru democrația din Republica Moldova – un partid de guvernare, care deține toate pârghiile puterii, pune în scenă proteste contra opoziției. În loc să răspundă pentru sărăcie, prețurile […] Articolul De la vocea poporului la scenariul puterii: Proteste fabricate pentru a elimina opoziția apare prima dată în DemocracyMD.
Igor Dodon a declarat recent că Republica Moldova nu va plăti datoriile acumulate de regiunea transnistreană pentru gazele naturale consumate. El consideră că această datorie reprezintă o problemă distinctă, care trebuie gestionată separat de autoritățile de la Tiraspol. Dodon a subliniat că cetățenii de pe malul drept al Nistrului își achită regulat facturile pentru gaz […] Articolul Dodon: Datoria Transnistriei la gaz nu va fi plătită de Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Parlamentul organizează evenimente pentru promovarea democrației și transparenței legislative # Democracy.md
Parlamentul Republicii Moldova va organiza o serie de evenimente dedicate promovării democrației și transparenței în procesul legislativ. Aceste inițiative sunt menite să consolideze încrederea cetățenilor în instituțiile statului și să asigure o guvernare mai responsabilă și deschisă. În cadrul acestor evenimente, vor fi discutate subiecte precum importanța transparenței decizionale, rolul societății civile în procesul legislativ […] Articolul Parlamentul organizează evenimente pentru promovarea democrației și transparenței legislative apare prima dată în DemocracyMD.
Ambasadorul Federației Ruse la București, Valery Kuzmin, a fost convocat pe 11 septembrie 2025 la Ministerul Afacerilor Externe al României, ca urmare a unui incident deosebit de grav: încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești în noaptea de 9/10 septembrie. În cadrul întrevederii, autoritățile române au condamnat ferm acest act, subliniind că reprezintă […] Articolul România condamnă ferm încălcarea spațiului aerian polonez de către drone rusești apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandru Slusari, fost deputat și actual membru al Consiliului de Administrație al SA „Energocom”, a ieșit cu o critică dură la adresa promisiunilor electorale făcute de Blocul „Patriotic” referitoare la stabilirea unui tarif de 5 lei pentru un metru cub de gaz natural. Într-o postare pe rețelele sociale, Slusari a numit această promisiune „o minciună […] Articolul Fostul deputat Slusari critică promisiunile nerealiste privind tariful redus la gaz apare prima dată în DemocracyMD.
Coaliția Blocul Patriotic cere oprirea participării Armatei Naționale la exerciții NATO # Democracy.md
Blocul Electoral Patriotic, o coaliție formată din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Mișcarea „Inima” și „Viitorul Moldovei”, a anunțat intenția de a promova o lege care să interzică participarea Armatei Naționale la exerciții militare organizate de blocuri politico-militare, precum NATO. Această propunere face parte din programul electoral al formațiunii și subliniază angajamentul față de consolidarea statalității […] Articolul Coaliția Blocul Patriotic cere oprirea participării Armatei Naționale la exerciții NATO apare prima dată în DemocracyMD.
Viorel Cernăuțeanu a confirmat că Vladimir Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova pe data de 25 septembrie.Oficialul a declarat că procesul de extrădare este în curs de desfășurare și că toate demersurile necesare pentru întoarcerea fostului politician în țară sunt finalizate. Această veste vine după o perioadă îndelungată în care Plahotniuc a fost căutat […] Articolul Viorel Cernăuțeanu: „Plahotniuc va fi în Chișinău pe 25 septembrie” apare prima dată în DemocracyMD.
Dialog la Chișinău între societatea civilă și ONU pentru consolidarea păcii în Europa de Est # Democracy.md
La Chișinău, organizațiile societății civile din Europa de Est și reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) s-au întâlnit pentru un dialog de două zile axat pe consolidarea păcii în regiune. Evenimentul, organizat de CMI, Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari și UN Women Europa și Asia Centrală, face parte din pregătirile pentru cel de-al treilea dialog […] Articolul Dialog la Chișinău între societatea civilă și ONU pentru consolidarea păcii în Europa de Est apare prima dată în DemocracyMD.
Vizită electorală la Anenii Noi: Chicu și Portean vor o altă politică, nu vremuri bune iluzorii # Democracy.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, împreună cu Adrian Portean, candidat pentru alegerile parlamentare pe lista Blocului, au efectuat o vizită în Anenii Noi, unde au discutat cu mai mulți localnici. Pe parcursul vizitei, aceștia au avut întrevederi cu cetățenii din Speia, Geamăna, Cobusca Veche și Hîrbovăț, abordând subiecte legate de dificultățile cu […] Articolul Vizită electorală la Anenii Noi: Chicu și Portean vor o altă politică, nu vremuri bune iluzorii apare prima dată în DemocracyMD.
Pericol la graniță: Moldova ar putea fi modelată după Belarus în planurile Kremlinului # Democracy.md
Un europarlamentar a declarat recent că există semne clare că Rusia intenționează să subjuge Republica Moldova politic, transformând-o într-un stat asemănător Belarusului, pentru a servi drept avanpost de influență în regiune. Potrivit evaluărilor sale, strategia include folosirea unor structuri politice locale prietenoase Moscovei, dezinformarea și mobilizarea unor forțe sociale pentru a slăbi instituțiile de stat […] Articolul Pericol la graniță: Moldova ar putea fi modelată după Belarus în planurile Kremlinului apare prima dată în DemocracyMD.
Ministrul de Interne afirmă: „extrădarea lui Plahotniuc nu este o chestiune politică” # Democracy.md
Ministrul Afacerilor Interne declară că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc nu trebuie tratată ca un instrument politic, ci doar ca un proces juridic care respectă normele internaționale și legile statului. Potrivit oficialului, decizia privind extrădarea se bazează exclusiv pe probe, obligații legale și cooperare cu autoritățile străine, nu pe interese electorale sau de […] Articolul Ministrul de Interne afirmă: „extrădarea lui Plahotniuc nu este o chestiune politică” apare prima dată în DemocracyMD.
Moldova ar putea participa la reconstrucția Ucrainei: o oportunitate strategică și economică # Democracy.md
Republica Moldova analizează posibilitatea de a se implica activ în reconstrucția Ucrainei, un proces amplu care urmează să aibă loc în perioada post-război. Această implicare ar putea deschide multiple oportunități pentru dezvoltarea economică a țării, în special în domenii precum transportul, infrastructura, energia, logistica și construcțiile. Se preconizează lansarea unor consilii de cooperare, precum și […] Articolul Moldova ar putea participa la reconstrucția Ucrainei: o oportunitate strategică și economică apare prima dată în DemocracyMD.
Președinta Maia Sandu la Vatican: audiență cu Papa Leon și discuții pentru pace și valori creștine # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s‑a aflat într‑o vizită oficială la Roma și la Vatican, unde a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV‑lea. Întâlnirea a avut loc în contextul eforturilor diplomatice ale Chișinăului de consolidare a relațiilor externe și promovare a valorilor universale precum pacea, solidaritatea și dialogul interreligios. În cadrul discuției […] Articolul Președinta Maia Sandu la Vatican: audiență cu Papa Leon și discuții pentru pace și valori creștine apare prima dată în DemocracyMD.
Partidul Republican „Inima Moldovei” a acuzat guvernarea PAS de intensificarea presiunilor asupra opoziției, susținând că autoritățile folosesc instituții ale statului și mass-media afiliate pentru a intimida și discredita formațiunea. Într-o declarație publică, partidul a menționat implicarea Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în acțiuni de […] Articolul „Inima Moldovei” acuză guvernarea PAS de presiuni și atacuri asupra opoziției apare prima dată în DemocracyMD.
Blocul Electoral ALTERNATIVA promite reforme majore în sănătate: salarii decente pentru medici, spitale moderne și acces universal la tratament # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Ala Reajeva, candidată din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA a atras atenția asupra crizei din sistemul medical și au subliniat necesitatea unei schimbări profunde. „Astăzi, sănătatea în Moldova este la pământ. Avem una dintre cele mai mici speranțe de viață […] Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA promite reforme majore în sănătate: salarii decente pentru medici, spitale moderne și acces universal la tratament apare prima dată în DemocracyMD.
Președintele României: Alegerile din septembrie, decisive pentru viitorul european al Moldovei # Democracy.md
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că Republica Moldova are șanse reale să adere la Uniunea Europeană în anul 2028, dacă cetățenii vor susține cu responsabilitate parcursul european în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El subliniază că votul fiecărui alegător contează pentru stabilitatea politică și reformele necesare, care vor determina dacă acel orizont este realist. […] Articolul Președintele României: Alegerile din septembrie, decisive pentru viitorul european al Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor # Democracy.md
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri” (DRCD), controlată de „coaliția haosului”, cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor”, a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de […] Articolul Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor apare prima dată în DemocracyMD.
Dezbateri deschise pe teme sociale și politice – propunerea lui Andrei Năstase pentru competitori # Democracy.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a lansat un apel public către principalii concurenți electorali pentru organizarea unei dezbateri deschise, transparente și asumate. Într-un mesaj publicat pe contul său de Facebook, Năstase a propus mai multe teme pentru dezbatere, printre care: Năstase a subliniat că primul test al seriozității […] Articolul Dezbateri deschise pe teme sociale și politice – propunerea lui Andrei Năstase pentru competitori apare prima dată în DemocracyMD.
