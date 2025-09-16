Restricții temporare de circulație pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana

11:50

Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Ala Reajeva, candidată din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA a atras atenția asupra crizei din sistemul medical și au subliniat necesitatea unei schimbări profunde. „Astăzi, sănătatea în Moldova este la pământ. Avem una dintre cele mai mici speranțe de viață […]