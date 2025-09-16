Restricții temporare de circulație pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana
Curentul.md, 16 septembrie 2025 09:10
Poliția informează participanții la trafic că, din cauza lucrărilor de reparație desfășurate pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al capitalei, vor fi instituite restricții temporare de circulație. Pe 16 septembrie, între orele 09:00 și 20:00, circulația va fi suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava. În perioada 17 – 18 […]
