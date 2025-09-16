VIDEO // Nicolae Cicariov: „Statul trebuie să lucreze pentru oameni, nu pentru partide”
SafeNews, 16 septembrie 2025 07:40
Instituțiile publice trebuie să fie conduse de profesioniști, nu de persoane loiale politic. Declarația a fost făcută de către secretarul general al Partidului „Respect Moldova", Nicolae Cicariov, la dezbaterea electorală de la Exclusiv TV. „Astăzi, ministerele, agențiile și chiar structurile de forță sunt conduse de persoane loiale politic, nu de profesioniști. Chiar dacă au studii […]
• • •
Acum 10 minute
07:50
Peste 2.600 de ucraineni au dobândit cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului # SafeNews
Din februarie 2022, peste 2.600 de cetățeni ucraineni au dobândit cetățenia Republicii Moldova. Asta arată datele Biroului de Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. În total, cetățenia a fost însă solicitată de peste 4.400 de ucraineni, scrie politik.md. Totodată, datele mai arată că alți peste 2.800 de ucraineni au fost recunoscuți cetățeni ai țării noastre. Datele oficiale […]
Acum 30 minute
07:40
Instituțiile publice trebuie să fie conduse de profesioniști, nu de persoane loiale politic. Declarația a fost făcută de către secretarul general al Partidului „Respect Moldova", Nicolae Cicariov, la dezbaterea electorală de la Exclusiv TV. „Astăzi, ministerele, agențiile și chiar structurile de forță sunt conduse de persoane loiale politic, nu de profesioniști. Chiar dacă au studii […]
07:30
Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel. Sondaj Ipsos: doar 17% dintre francezi îl mai susțin # SafeNews
Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a coborât la un nivel record negativ, arată un sondaj Ipsos publicat pe 15 septembrie, de La Tribune de Dimanche și citat de agenția EFE. Potrivit datelor, doar 17% dintre respondenți au o opinie favorabilă despre șeful statului, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel de la venirea sa la […]
Acum o oră
07:20
Reprezentanții Uniunii Europene și ai Ucrainei au încheiat rundele de evaluare dedicate ultimului capitol de negociere, ce vizează legislația ucraineană din domeniul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pe parcursul a trei zile de întâlniri, Ucraina a prezentat 28 de teme de discuții care au curprins progresul reformei agricole, digitalizarea, sprijinul statului, reglementarea pieței și dezvoltarea sectorului […]
07:20
În Turcia vor intra în vigoare noi restricții pentru utilizatorii rețelelor sociale. Copiilor și adolescenților sub 16 ani le va fi interzis să își creeze și să folosească conturi pe rețelele sociale. Această măsură face parte din eforturile mai ample ale guvernului de a proteja minorii de amenințările digitale. Schimbările afectează mai multe legi, inclusiv […]
07:20
Trimisul lui Trump: Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat la noua eră a dronelor repede # SafeNews
Trimisul lui Donald Trump, fostul general Keith Kellogg, a declarat că Rusia pierde războiul pe care l-a început în 2022 și că Ucraina s-a adaptat din timp războiului cu drone, relatează știrileprotv.ro. Rusia nu câștigă războiul împotriva Ucrainei, în ciuda mesajelor transmise de oamenii Kremlinului, a adăugat trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, […]
07:10
Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Mesajul premierului Donald Tusk # SafeNews
Ofițerii de securitate au „neutralizat" o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk. Nu au fost disponibile imediat mai multe detalii. „Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Protecție al Statului a neutralizat o drone care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) […]
07:10
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii. Vangheli Dumitru a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător, scrie realitatea.md. Concursul a fost desfășurat în două etape. La data de 02.09.2025 a fost efectuată etapa de preselecție candidaților, […]
07:00
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei # SafeNews
Moscova s-a oferit să răscumpere sistemele antiaeriene S-400 livrate anterior Turciei din cauza lipsei unor astfel de sisteme în propriile depozite, relatează publicația turcă Nefes, citată de The Moscow Times. Rezervele Rusiei de sisteme de apărare antiaeriană au fost solicitate la maximul de războiul său împotriva Ucrainei iar ea nu mai oferă acum sisteme gata produse […]
Acum 2 ore
06:50
Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. Numărul include 910 victime în rândul forţelor ruse în ultima zi, scrie stirileprotv.ro. Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.184 de tancuri, 23.269 de […]
06:40
Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe # SafeNews
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan" în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive" a Bruxelles-ului. Aceste informații au fost publicate într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului rus de Informaţii Externe (SVR). Potrivit SVR, elita europeană intenţionează să profite de comemorarea evenimentelor tragice din […]
06:30
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă” are un nou director. Cine a câştigat concursul pentru şefia instituţiei # SafeNews
Lucia Pîrțînă a fost desemnată câștigătoarea concursului pentru funcția de director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă" din capitală. Decizia a fost luată ieri de Comisia de concurs a Ministerului Sănătății, transmite IPN. La concurs au participat trei candidați, iar Lucia Pîrțînă a obținut cele mai bune rezultate. Mandatul fostului director, Sergiu Vasilița, s-a […]
06:20
Comisia Electorală Centrală nu recunoaște existența unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a respins contestațiile depuse de Blocul Alternativa și de Partidul Național Moldovenesc împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate și a Platformei Demnitate și Adevăr. CEC a constatat lipsa „probelor pertinente" privind existența unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței CEC din […]
06:10
Poliţia de Frontieră României anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES),un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen."Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat ştampilarea […]
Acum 12 ore
20:10
Poliția britanică anunță măsuri stricte de securitate pentru vizita lui Trump, după uciderea aliatului său Charlie Kirk # SafeNews
Poliția britanică a anunțat luni că a luat în calcul „aproape orice scenariu" înaintea vizitei de stat pe care președintele american Donald Trump o va efectua în această săptămână, cu toate că mare parte a programului liderului de la Casa Albă urmează să aibă loc departe de ochii publicului, notează Reuters. Trump sosește marți în Marea […]
20:10
Ceban, acuzat de promisiuni neonorate după șase ani la conducerea capitalei: PAS critică bilanțul proiectelor nerealizate # SafeNews
Lidera fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, îl critică pe primarul Ion Ceban pentru „o listă lungă de proiecte nefinalizate" și susține că acesta intră în cursa parlamentară cu aceleași promisiuni nerealizate, transmite IPN. Echipa edilului a anunțat că va reveni cu un răspuns. „Ion Ceban a avut timp suficient să demonstreze că […]
Acum 24 ore
16:50
Cercetătorii lucrează la o tehnologie cu propulsie nucleară care să înjumătățească durata misiunilor către Marte # SafeNews
Inginerii de la o universitate din Statele Unite lucrează la o nouă modalitate de a alimenta motoarele de rachetă, folosind uraniu lichid pentru o formă mai rapidă și mai eficientă de propulsie nucleară care ar putea permite călătorii dus-întors pe Marte într-un singur an, relatează Gizmodo. NASA și partenerii săi privați au privirea ațintită asupra Lunii […]
16:40
Plăți online și confort sporit: Bolt lansează oficial serviciul de taxi digital în R. Moldova # SafeNews
Compania europeană de mobilitate Bolt își extinde operațiunile în Republica Moldova prin lansarea serviciului de transport cu mașina, disponibil începând cu 15 septembrie. De acum, locuitorii și turiștii din Chișinău pot comanda rapid un taxi direct din aplicația mobilă Bolt, bucurându-se de o experiență complet digitalizată și prețuri competitive. Noua opțiune de ride-hailing permite utilizatorilor […]
16:40
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent” # SafeNews
Ministerul de Externe al Marii Britanii l-a convocat pe Andrei Kelin, ambasadorul rus, după o „încălcare fără precedent" a spațiului aerian NATO, în urma survolării Poloniei de drone rusești în primele ore ale zilei de miercuri și a intrării unei drone în spațiul aerian al României, scrie The Times. Armata poloneză a doborât dronele, fiind […]
16:20
Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe # SafeNews
Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan" în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive" a Bruxelles-ului, se arată într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului rus de Informaţii Externe (SVR). Potrivit SVR, elita europeană intenţionează să profite de comemorarea evenimentelor tragice din Novi Sad […]
16:10
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES # SafeNews
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen. „Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat […]
16:00
Urna mobilă, opțiune la alegerile din 28 septembrie: CEC anunță cum pot vota alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare # SafeNews
Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauza unor probleme de sănătate sau a altor situații justificate vor putea vota la locul aflării, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Pentru a beneficia de urna mobilă în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, aceștia trebuie să depună o cerere scrisă către biroul electoral […]
15:40
VIDEO // Boris Volosatîi, la Londra: „Diaspora înțelege că Unirea cu România este soluția” # SafeNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, s-a întâlnit în acest weekend cu românii basarabeni stabiliți la Londra. Potrivit acestuia, mesajul transmis de diaspora a fost unul clar: „La 28 septembrie votăm AUR din Republica Moldova!" Potrivit unui comunicat emis presei, întâlnirile au fost un prilej de dialog despre problemele reale ale moldovenilor plecați peste […]
15:40
DOC // Discrepanțe majore între venituri și bunuri: ANI verifică averea fostului șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea # SafeNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat un control al averii și intereselor personale în cazul lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru, în urma unei sesizări și a unei analize preliminare care a identificat posibile neconcordanțe între veniturile declarate și averea deținută. Potrivit procesului-verbal publicat de instituție, în urma examinării declarațiilor de […]
15:30
Premierul Ungariei și cel al Suediei se ceartă pe X: „Poporul suedez merită mai bine”/ „Orban este disperat” # SafeNews
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a atacat luni guvernul suedez pentru modul în care acesta gestionează criminalitatea organizată în Suedia, afirmând că sistemul judiciar din această ţară nu îi condamnă pe cei responsabili de exploatarea minorilor şi citând în acest sens în mod eronat o ştire a AFP. În replică, Omologul său suedez Ulf Kristersson a […]
15:20
Doi bărbați din raionul Orhei au intrat în vizorul autorităților, fiind suspectați de păstrarea ilegală a armelor și munițiilor. Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile acestora, în urma cărora au fost descoperite mai multe obiecte interzise de lege. În casa unuia dintre suspecți au fost găsite două arme pneumatice, peste 150 de alice metalice de […]
15:10
Mai mulți șoferi aflați sub influența alcoolului au fost depistați de către polițiștii din Orhei în timpul controalelor rutiere efectuate în weekend. Acțiunile de supraveghere a traficului au scos la iveală cazuri grave de conducere în stare de ebrietate, unele cu valori alarmante ale concentrației de alcool. Printre cei opriți în trafic se numără un […]
15:00
VIDEO // Un camion care transporta sticle de suc a fost înghiţit de o groapă apărută din senin pe o şosea din Mexic # SafeNews
Incident neob
14:40
Luptătorul de arte marțiale mixte Conor McGregor a anunțat că nu mai dorește să candideze la alegerile prezidențiale din Irlanda, programate pentru luna viitoare. Declarația sa de luni a venit cu doar câteva ore înainte ca acesta să participe la ședințele Consiliului Local Dublin și Consiliului Județean Kildare, unde încerca să obțină nominalizările necesare pentru […] Articolul Conor McGregor s-a răzgândit și nu mai candidează la președinția Irlandei apare prima dată în SafeNews.
14:20
Potrivit Kremlinului, Alianța Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul dintre Rusia și Ucraina. Declarația îi aparține purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a comentat afirmațiile șefului diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, conform căruia NATO nu este în război cu Rusia, scrie agenția TASS. „NATO este în război cu Rusia. Acest lucru este evident […] Articolul Kremlinul spune că NATO este, de facto, în război cu Rusia apare prima dată în SafeNews.
14:20
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 15 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
13:50
Transnistria se confruntă cu o criză economică fără precedent din cauza războiului din Ucraina. Potrivit unei analize Financial Times, economia acestei regiuni este dominată de compania Sheriff, un imperiu economic secretos care controlează aproape toate aspectele vieții în Transnistria. Războiul din Ucraina a întrerupt legăturile comerciale vitale ale Transnistriei cu porturile ucrainene și a oprit […] Articolul O singură companie controlează o țară întreagă: Sheriff a capturat Transnistria apare prima dată în SafeNews.
13:40
Dacă nu rezolvăm problema aprovizionării cu gaz și energie electrică, nu rezolvăm nicio altă problemă: nici în economie, nici cu locurile de muncă, nici cu investiții, nici cu protecția socială. Declarația a fost făcută de președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, într-un interviu pentru publicația NordNews. Liderul formațiunii a subliniat că nu contează originea gazului, […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: „Dacă nu rezolvăm problema gazului, economia rămâne în imPAS” apare prima dată în SafeNews.
13:40
Dorin Recean, la Moldova Business Week: Invităm companiile locale și partenerii internaționali să investească în viitorul Republicii Moldova # SafeNews
Primul ministru, Dorin Recean, a salutat prezența a mii de participanți adunați astăzi, 15 septembrie, la forumul Moldova Business Week 2025. În acest sens, premierul a invitat cât mai mulți antreprenori să vină și să investească în R. Moldova. „Aceasta este o oportunitate de dezvoltare a economiei in R. Moldova și crearea locurilor de muncă. […] Articolul Dorin Recean, la Moldova Business Week: Invităm companiile locale și partenerii internaționali să investească în viitorul Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:30
Fiecare raion trebuie să beneficieze de 50% din volumul impozitelor colectate în unitatea administrativă respectivă. Acest lucru va permite raioanelor să-și stabilească de sine stătător prioritățile de cheltuieli și le va asigura finanțările necesare pentru proiecte reale. Propunerea se regăsește în programul partidului ”Moldova Mare”. ”Acești bani vor fi direcționați către infrastructura locală – sănătate, […] Articolul „Raioanele trebuie să beneficieze de ce produc” – Moldova Mare propune reformă fiscală apare prima dată în SafeNews.
13:20
Persoane neidentificate au furat aproape toţi strugurii copţi din două podgorii din Renania, Germania, pe o suprafaţă de aproximativ 8.000 de metri pătraţi, transmite luni agenţia DPA, citată de Agerpres. Soiurile de struguri vizate sunt Riesling şi Sauvignon blanc, a precizat poliţia duminică. Se estimează că cei doi viticultori independenţi din satul Gundheim, situat în […] Articolul Hoţii au furat toţi strugurii din două podgorii din Germania. Pagube de mii de euro apare prima dată în SafeNews.
13:10
Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să influențeze votul moldovenilor din diaspora înaintea alegerilor, prin dezinformare, propagandă religioasă și rețele de boți # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a tras un semnal de alarmă privind noi acțiuni de interferență ale Rusiei în procesul electoral al țării, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare. Într-un interviu pentru Financial Times, Sandu a afirmat că Moscova desfășoară o campanie concertată de manipulare a alegătorilor moldoveni din afara țării, folosind instrumente sofisticate […] Articolul Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să influențeze votul moldovenilor din diaspora înaintea alegerilor, prin dezinformare, propagandă religioasă și rețele de boți apare prima dată în SafeNews.
13:00
Cum ajută UE și SUA mașinăria de război a lui Vladimir Putin: miliarde de euro sunt pompate în economia Rusiei # SafeNews
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters. Iată principalele legături comerciale pe care UE […] Articolul Cum ajută UE și SUA mașinăria de război a lui Vladimir Putin: miliarde de euro sunt pompate în economia Rusiei apare prima dată în SafeNews.
12:50
Promo-LEX solicită intervenția urgentă a ONU în cazul unui activist deținut ilegal și condamnat la 16 ani de închisoare în regiunea transnistreană # SafeNews
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu rețeaua internațională European Prison Litigation Network (EPLN), a transmis un apel urgent către trei Raportori Speciali ai Organizației Națiunilor Unite, semnalând cazul grav al activistului Vadim Pogorlețchii, aflat în detenție ilegală în regiunea transnistreană din august 2022. Organizațiile solicită intervenția imediată a ONU pentru eliberarea sa și încetarea represiunii împotriva […] Articolul Promo-LEX solicită intervenția urgentă a ONU în cazul unui activist deținut ilegal și condamnat la 16 ani de închisoare în regiunea transnistreană apare prima dată în SafeNews.
12:30
UPDATE // Accidentul cu implicarea unui taximetrist la Botanica: Patru persoane au fost transportate la spital # SafeNews
În urma accidentului rutier produs în această dimineață la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi, în sectorul Botanica al capitalei, au fost înregistrate patru victime, toate transportate de urgență la spital. Potrivit IMSP CNAMUP, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:18, iar la fața locului au fost trimise patru echipe de asistență […] Articolul UPDATE // Accidentul cu implicarea unui taximetrist la Botanica: Patru persoane au fost transportate la spital apare prima dată în SafeNews.
12:20
DOC // Slusari: Moldova era la un pas de a prelua datoriile pentru gazul consumat în Transnistria # SafeNews
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și actual membru al Consiliului de Administrație al SA „Energocom”, a readus în atenția publică o temă sensibilă în contextul electoral actual: datoriile pentru gaz față de Federația Rusă a regiunei transnistreană și riscul ca acestea să fie puse pe umerii contribuabililor moldoveni. Într-o postare pe rețelele sociale, Slusari […] Articolul DOC // Slusari: Moldova era la un pas de a prelua datoriile pentru gazul consumat în Transnistria apare prima dată în SafeNews.
11:50
Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană” deasupra Ucrainei # SafeNews
Punerea în practică a ideii de creare a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și posibilitatea ca țările NATO să doboare UAV-urile rusești însemnă război între alianță și Federația Rusă, susține Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse. „Dacă vorbim serios, punerea în practică a ideii provocatoare a celor de la Kiev […] Articolul Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană” deasupra Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
11:30
FOTO // CNA descinde în forță într-un dosar de corupție electorală: 10 rețineri și 28 de percheziții în toată țara # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au desfășurat astăzi o operațiune de amploare în cadrul unui dosar penal complex ce vizează presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor. În urma acțiunilor desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 10 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, […] Articolul FOTO // CNA descinde în forță într-un dosar de corupție electorală: 10 rețineri și 28 de percheziții în toată țara apare prima dată în SafeNews.
11:20
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, cu dublă cetățenie – Republica Moldova și România – a fost depistat încercând să transporte ilegal 3.360 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, ascunse în bagajul de cală. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, pe Aeroportul Internațional Chișinău, înainte ca pasagerul să […] Articolul A încercat să transporte ilegal peste 3.000 de țigarete pe ruta Chișinău–Londra apare prima dată în SafeNews.
11:00
Cea mai puternică furtună magnetică din ultimele trei luni lovește Pământul. Starlink, afectat de o pană globală # SafeNews
O furtună magnetică de intensitate neașteptat de mare, cea mai puternică din ultimele trei luni, a fost înregistrată pe Pământ, potrivit specialiștilor de la Institutul de Cercetare Spațială al Academiei Ruse de Științe (IKI RAN). Evenimentul a atins un nivel apropiat de G3 și a fost cauzat de o creștere bruscă a vitezei vântului solar, […] Articolul Cea mai puternică furtună magnetică din ultimele trei luni lovește Pământul. Starlink, afectat de o pană globală apare prima dată în SafeNews.
10:50
Trocul a început din nou să fie folosit în comerţul exterior al Rusiei, pentru prima dată din anii 1990, în contextul în care companiile care încearcă să eludeze sancţiunile occidentale schimbă grâu pentru automobile chinezeşti şi seminţe de in pentru materiale de construcţie. Chiar dacă Rusia îşi intensifică schimburile comerciale cu China şi India, revenirea […] Articolul Grâu pentru autoturisme. Rusia revine la troc pentru a ocoli sancţiunile occidentale apare prima dată în SafeNews.
10:40
În această dimineață, un accident rutier s-a produs în sectorul Botanica al capitalei, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi. Conform relatărilor martorilor, impactul a fost extrem de puternic, iar șoferul unui taxi a căzut în afara vehiculului, suferind o lovitură serioasă la nivelul capului. Deocamdată, nu sunt disponibile informații oficiale despre starea de sănătate […] Articolul Taximetrist grav rănit după un accident puternic în sectorul Botanica apare prima dată în SafeNews.
10:30
DOC // PLDM a sesizat Comisia Electorală privind implicarea președintei Maia Sandu în campania electorală # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a sesizat la data de 15 septembrie 2025 Comisa Electorală Centrală privind implicarea președintei țării, Maia Sandu, în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2025. Potrivit sesizării, PLDM solicită autorității electorale „constatarea și sancționarea implicării nepermise a Președintelui Republicii Moldova” în campania electorală. Formațiunea face referire la „un șir de […] Articolul DOC // PLDM a sesizat Comisia Electorală privind implicarea președintei Maia Sandu în campania electorală apare prima dată în SafeNews.
10:30
De prea multe ori, oamenii în uniformă au fost neglijați de către autorități și, mai ales, în campaniile electorale. Dar apărătorii patriei merită atenția și Respectul nostru. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, în cadrul unei emisiuni la postul Exclusiv TV. Potrivit lui Burduja, Republica Moldova trebuie să renunțe la serviciul […] Articolul VIDEO // Radu Burduja: „Militarii nu vor mai fi neglijați, pentru că ei merită Respect” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Peste un milion două sute cincizeci de mii de lei – aceasta este suma totală a amenzilor aplicate în Republica Moldova, de la începutul anului 2025, pentru incendierea neautorizată a vegetației uscate și a deșeurilor. Inspectorii de mediu, împreună cu polițiștii și pompierii, au desfășurat controale inopinate în mai multe regiuni ale țării. În urma […] Articolul Amenzi de peste 1,25 milioane de lei în urma arderii ilegale a vegetației uscate apare prima dată în SafeNews.
