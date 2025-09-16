Trimisul lui Trump: „Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat din timp la războiul cu drone”
Regional Moldova, 16 septembrie 2025 07:40
Fostul general american Keith Kellogg, emisarul președintelui Donald Trump pentru Ucraina, a făcut o evaluare tranșantă asupra situației…
• • •
Acum 30 minute
07:40
Trimisul lui Trump: „Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat din timp la războiul cu drone"
Fostul general american Keith Kellogg, emisarul președintelui Donald Trump pentru Ucraina, a făcut o evaluare tranșantă asupra situației…
07:30
Atacantul portughez al echipei Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, continuă să scrie istorie în Orientul Mijlociu. Legendarul fotbalist a câștigat…
Acum o oră
07:10
Horoscop 16 septembrie 2025 – Decizii îndrăznețe și revelații neașteptate sub influența astrelor
Ziua de marți aduce energii intense pentru toate zodiile, cu momente de curaj, provocări emoționale și inspirație creativă.…
Acum 24 ore
12:20
(video) Veaceslav Burlac, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova": „Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți și Respectați, nu pedepsiți"
Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți să-și aducă și să-și investească acasă banii câștigați cu greu peste hotare, nu…
12:10
Pericolul ascuns al meselor târzii: De ce după ora 17:00 îți poți dezvolta o boală fără să știi
Atunci când pornim pe drumul unei diete sau încercăm să eliminăm kilogramele în plus, aproape fiecare specialist în…
11:10
Castelul Nopcsa din satul Săcel, județul Hunedoara, și-a recăpătat înfățișarea de altădată și a fost redeschis după ani…
10:00
Inflația, principala grijă a investitorilor români. Cum își protejează economiile
Pentru investitorii români, inflația a redevenit cea mai mare amenințare asupra portofoliilor lor. Creșterea TVA de la 19%…
09:40
Lula îi răspunde lui Trump: Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt negociabile
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a reacționat duminică la criticile lansate de Donald Trump privind condamnarea…
09:00
Ce ar însemna pentru populație retrogradarea României de către agențiile de rating. Lecția dură a Greciei
Menținerea ratingului de țară de către agențiile internaționale – Fitch, Moody's și Standard & Poor's – a oferit…
08:40
Secretarul american de stat Marco Rubio a efectuat o vizită extrem de simbolică la Zidul Plângerii din Ierusalim,…
08:10
Un conglomerat cuprinzând o fabrică de coniac, o echipă de fotbal de prestigiu, supermarketuri, benzinării, bănci, o fabrică…
08:00
Stalinka sau Cotileț? Minciuna sovietică ce a furat identitatea arhitecturii românești din Chișinău
Una dintre cele mai toxice minciuni care persistă în memoria colectivă a moldovenilor este că orașele noastre ar…
Ieri
07:40
FC Barcelona a oferit duminică seara o adevărată demonstrație de forță în fața propriilor suporteri, spulberând-o pe Valencia…
07:10
Horoscop 15 septembrie 2025 – O zi a deciziilor rapide și a energiilor schimbătoare
Ziua de 15 septembrie 2025 aduce un amestec intens de introspecție și acțiune. Aspectele astrale favorizează schimbările bruște,…
07:10
Luni, 15 septembrie 2025, Republica Moldova va traversa o zi de toamnă autentică, cu temperaturi moderate și cer…
14 septembrie 2025
15:00
Monarhi, autocrați și miliardari politici: cine sunt cei mai bogați lideri ai lumii în 2025
Nepotismul, eliminarea limitelor mandatului prezidențial, acapararea profiturilor din petrol și monopolizarea veniturilor naționale se pot dovedi mai fiabile,…
14:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un nou apel la vigilență și acțiuni preventive după ce Ministerul Apărării…
13:10
Primar al unui distric din Istanbul, reținut într-un nou val de arestări pentru corupție
Autoritățile turce au reținut sâmbătă primarul districtului Bayrampașa din Istanbul, Hasan Mutlu, împreună cu alți 47 de funcționari,…
12:10
Ucraina lovește inima industriei petroliere ruse: atac cu drone asupra rafinăriei Bashneft
O nouă lovitură a fost dată industriei petroliere ruse în plin război. Una dintre cele mai mari rafinării…
11:00
România între austeritate și colaps: scenariul de coșmar evitat prin măsurile Guvernului
Guvernul Bolojan a luat în ultimele luni o serie de măsuri fiscale dure, privite cu neîncredere de populație…
10:10
Netanyahu justifică atacul din Doha: Hamas blochează eliberarea ostaticilor și prelungirea războiului din Gaza
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a venit cu explicații dure după atacul asupra liderilor Hamas aflați la Doha, în…
09:40
Marco Rubio avertizează: Intrarea dronelor ruseşti în Polonia ar putea declanșa o escaladare majoră
Secretarul de stat american Marco Rubio a catalogat, sâmbătă, intruziunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez drept „inacceptabilă,…
09:10
Republica Moldova a devenit, pentru câteva zile, scena unei campanii turistice inedite: 135 de turiști, jurnaliști și bloggeri…
08:30
Descoperire macabră la Rezina: Bărbat găsit mort cu mâinile legate și gura lipită cu bandă
Un caz cutremurător a zguduit liniștea satului Horodiște, raionul Rezina. În dimineața zilei de vineri, în jurul orei…
08:20
Guvernul laburist condus de Keir Starmer pare prins într-o spirală de erori politice, scandaluri auto-provocate și lipsă de…
08:10
Kievul, vizitat de oficiali occidentali și de Prințul Harry: apel pentru accelerarea garanțiilor de securitate
Kievul a fost în acest sfârșit de săptămână punctul central al diplomației occidentale și al solidarității internaționale. Președintele…
08:00
Muncă la negru: record alarmant în 2025. Mai multe cazuri în 8 luni decât în ultimii 8 ani la un loc
Fenomenul muncii nedeclarate din Republica Moldova a luat proporții îngrijorătoare. În doar primele opt luni ale anului 2025,…
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Creșterea TVA-ului pentru locuințele noi, aplicată de la 1 august, a lovit puternic piața imobiliară din România. Cererea…
07:40
Xabi Alonso, furibund după Real Sociedad – Real Madrid: „A schimbat tot contextul meciului!"
Real Madrid a bifat încă o victorie în La Liga, impunându-se cu 2-1 pe terenul celor de la…
07:30
Juventus și Inter au scris o nouă filă spectaculoasă în istoria Serie A. Cele două rivale au oferit…
07:30
Candidata independentă pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, face apel la echilibru și discernământ în fața…
07:20
Ianis Hagi a bifat primele minute oficiale pentru Alanyaspor, într-un meci disputat împotriva celor de la Konyaspor, formație…
07:20
Alla Pugaciova, primul interviu de la începutul războiului: „Vreau ca copiii să se știe adevărul"
Primadona estradei rusești, Alla Pugaciova, a oferit primul său interviu de la izbucnirea războiului din Ucraina, un moment…
07:10
Ziua de duminică vine cu energii puternice de transformare, introspecție și decizii importante. Astrele ne împing către claritate,…
07:10
Duminică, 14 septembrie 2025, Republica Moldova va înregistra o răcire ușoară a vremii, cu temperaturi mai scăzute cu…
13 septembrie 2025
18:10
TOP cele mai căutate mașini la mâna a doua: Passat și BMW Seria 5, în frunte, dar și cu cele mai multe probleme
Tendințele auto din România se schimbă încet, dar constant. Conform unui studiu realizat de platforma carVertical, cele mai…
17:50
Ultima Oră: Procesul de extrădare al lui Vlad Plahotniuc, sub suspiciunea unor jocuri politice – apelul avocatului la respectarea procedurilor legale
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să…
17:00
Soroca: Nemulțumiri privind orarul microbuzelor. O mamă cere Primăriei soluții pentru elevi
O mamă din municipiul Soroca a tras un semnal de alarmă pe rețelele sociale, solicitând Primăriei să intervină…
16:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus vineri o măsură fără precedent în relația cu NATO: „interceptarea comună" a…
15:10
Agenția internațională de evaluare financiară Moody's a confirmat calificativul de țară al României la „Baa3", ultima treaptă din…
14:00
Guvernul Mexicului a anunțat intenția de a majora drastic taxele vamale pentru autoturismele chinezești, de la nivelul actual…
13:30
(video) Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui,…
13:10
Real Madrid va juca etapa aceasta pe terenul celor de la Real Sociedad, însă pregătirile pentru partida din…
12:10
Trump deschide un nou front politic: Ce înseamnă ancheta "RICO" împotriva lui George Soros
Președintele american Donald Trump a anunțat oficial că administrația sa intenționează să deschidă o investigație împotriva miliardarului George…
11:10
Polonia accelerează în a descuraja orice tentativă de război: fabrici de muniție cu ajutor britanic și sprijin NATO pe flancul estic
Polonia face pași decisivi pentru a-și consolida capacitatea de apărare, într-un context regional tot mai tensionat. Premierul Donald…
10:40
Uniunea Europeană a decis vineri să prelungească sancțiunile împotriva oficialilor și entităților din Federația Rusă care contribuie la…
10:10
Trump, premierul Qatarului și trimisul special la o cină tensionată în contextul atacului Israelului la Doha
Președintele american Donald Trump va lua vineri cina cu trimisul său special, Steve Witkoff, și premierul Qatarului, șeicul…
09:30
Republica Moldova face un pas important spre o economie circulară prin modernizarea procesului de reciclare a sticlei. La…
09:10
Moscova a transmis vineri un avertisment dur la adresa Danemarcei și Ucrainei, anunțând că este pregătită să
08:40
NATO lansează operațiunea Eastern Sentry: Apărare consolidată pe flancul estic în fața provocărilor rusești # Regional Moldova
Alianța Nord-Atlantică a anunțat vineri demararea operațiunii Eastern Sentry (Santinela Estică), o misiune cu caracter strict defensiv, destinată… Articolul NATO lansează operațiunea Eastern Sentry: Apărare consolidată pe flancul estic în fața provocărilor rusești apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
