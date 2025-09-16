Washingtonul ar fi știut înainte că Israelul urma să bombardeze Qatarul, deși neagă acest lucru: „Trump nu a spus nu”
UNIMEDIA, 16 septembrie 2025 07:40
Washingtonul era la curent cu atacurile asupra Qatarului înainte ca acestea să aibă loc, chiar dacă timpul necesar pentru a le opri ar fi fost foarte scurt, scrie Axios citând șapte oficiali israelieni, scrie digi24.ro.
• • •
Acum 30 minute
07:40
07:30
(foto) Ce s-a întâmplat cu Ionuț, SPP-istul viral pe internet: Ce spune Nicușor Dan despre moldoveanul care îl păzea # UNIMEDIA
Președintele Nicușor Dan a anunțat că Ionuț, ofițerul SPP devenit faimos după ce l-a însoțit în teren în primele zile de mandat, face parte în continuare din echipa care îi asigură protecția, scrie adevarul.ro.
Acum o oră
07:20
Conform informațiilor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vremea în Republica Moldova se va menține stabilă astăzi, cu cer senin și fără precipitații.
07:10
Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți # UNIMEDIA
Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat, luni seară, o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belwede. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, pe X, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:30
Ultima oră! Cernăuțeanu confirmă: Vladimir Plahotniuc va fi adus în țară mai devreme de 25 septembrie # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că informația despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe data de 25 septembrie a fost înțeleasă eronat. Acesta a menționat în cadrul unei emisiuni că fostul deputat ar putea fi adus în țară mai devreme.
22:20
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, rămâne în arest preventiv: Curtea de Apel Centru a respins recursul avocatului # UNIMEDIA
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a respins luni, 15 septembrie, recursul avocatului acestuia, care a contestat decizia judecătorului de instrucție privind plasarea ex-deputatului în arest preventiv pentru 30 de zile, scrie zdg.md.
22:10
(video) Cernăuțeanu despre revenirea lui Constatin Țuțu în RM: El nu are permisiunea de a părăsi Grecia # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul unei emisiuni că fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, are interdicția de a părăsi statul elen.
21:50
Concurs fără surprize la MOLDATSA: Actualul șef al companiei de stat rămâne în fotoliul de director # UNIMEDIA
Agenția Proprietății Publice informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii.
21:40
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, marți, 16 septembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
21:20
Traficul rutier, suspendat pe o stradă de la Ciocana, timp de 3 zile: Cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 16-18 septembrie 2025, orele 09:00-20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, confrom graficului de mai jos.
21:10
Alegeri 2025: Începând de astăzi, alegătorii pot solicita votarea la locul aflării. Până când pot fi depuse cererile # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă.
21:00
Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc # UNIMEDIA
Un impresionant spectacol de drone și lumini a transformat Catedrala Sf. Petru într-un veritabil tablou nocturn, inspirat de capodoperele Capelei Sixtine. Evenimentul, parte a încheierii Întâlnirii Mondiale pentru Fraternitate, a folosit peste 3.000 de drone pentru a crea imagini aeriene spectaculoase care au încântat publicul prezent în piața centrală a Vaticanului, scrie presa română.
20:40
Cu viteză excesivă, beți la volan și fără permis de conducere: Peste 4500 de șoferi s-au ales cu amenzi, în acest weekend # UNIMEDIA
Poliția din Republica Moldova informează că în zilele de weekend polițiștii INSP au înregistrat peste 4500 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere.
20:20
(foto) Aur, argint și bronz pentru Moldova: 11 sportivi au urcat pe podium la Campionatul Mondial din Armwrestling din Bulgaria # UNIMEDIA
Unsprezece sportivi au urcat pe podium la Campionatul Mondial de Armwrestling. Competiția a avut loc în orașul Albena din Bulgaria, potrivit Federației din țara noastră.
20:00
Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei a demis doi comandanți de corp de armată: De ce sunt acuzați militarii # UNIMEDIA
Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a demis comandanții a două corpuri – Volodimir Silenko din Corpul 17 și Maksim Kituhin din Corpul 20, scrie digi24.ro.
19:40
A dat 7.000 € pentru un document fals și a fost prins la frontieră! Polițiștii de la Stânca au descoperit permisul de ședere contrafăcut # UNIMEDIA
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere Stânca–ITPF Iași au depistat, în noaptea de 14 septembrie, un bărbat care încerca să treacă granița cu un permis de ședere fals.
19:10
Dorian Popa a primit închisoare cu amânare după ce a fost prin drogat la volan în 2023: Suma pe care trebuie să o plătească # UNIMEDIA
Influencerul Dorian Popa s-a ales cu o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu amânare, după ce acum doi ani a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive. Dosarul a fost rejudecat după o decizie a magistraților Curții de Apel București, scrie presa română.
Acum 24 ore
18:50
Un bărbat de 44 de ani a fost găsit decedat pe teritoriul unei stații PECO de la ieșirea din orașul Florești. Potrivit informațiilor, descoperirea macabră a avut loc pe data de 13 septembrie.
18:20
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen: Cum va funcționa EES # UNIMEDIA
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen, scrie digi24.ro.
18:10
Documente false descoperite la frontiera Sculeni! Un șofer a încercat să treacă granița cu permis romînesc și certificat contrafăcut # UNIMEDIA
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere Sculeni au depistat, în noaptea de 15 septembrie, un bărbat care a încercat să treacă frontiera cu documente false.
17:40
Regina Maria și Mihai Eminescu, sărbătoriți împreună la Chișinău: De la regele poeziei la Regina României # UNIMEDIA
În perioada 16 - 17 septembrie 2025, Chișinăul va găzdui un amplu program cultural și academic dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, intitulat sugestiv „De la regele poeziei la Regina României”. Evenimentele sunt organizate de International Business Society, Enayati Medical City și Fundația Inovații Sociale Regina Maria, cu sprijinul partenerilor academici și culturali din Republica Moldova și România.
17:30
Premieră la Casa Albă: Donald Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în cele din urmă Rusia drept agresorul în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând astfel o înăsprire a poziției sale față de Moscova, comentează POLITICO, potrivit digi24.ro.
17:20
(foto) „Praf, nebunie și libertate absolută”: Constantin Moscovici, prima dată la Burning Man. O călătorie ca pe altă planetă # UNIMEDIA
Constantin Moscovici, maestrul naiului din Republica Moldova, a trăit o experiență transformatoare în deșertul Nevadei, unde a participat pentru prima dată la celebrul festival Burning Man, un loc unde arta, libertatea și conexiunea umană devin lege, scrie SHOK.md.
17:10
(foto) Cea mai comentată logodnă a momentului: Un model cu milioane de admiratori a făcut senzație cu rochiile ei de mireasă purtate la petrecere # UNIMEDIA
Unul dintre cele mai apreciate modele internaționale a spus „da” într-un cadru de vis, purtând trei rochii de mireasă spectaculoase care au transformat evenimentul într-o adevărată declarație de stil. Este vorba de Mahlagha Jaberi, în vârstă de 36 de ani, originară din Iran, care a organizat deocamdată o petrecere de logodnă, la fel de fastuoasă ca o nuntă, scrie presa română.
17:10
Compania logistică Nova Post și-a extins serviciile internaționale pentru clienții din Moldova. Acum aceștia pot expedia și primi colete nu doar din Ucraina și România, ci și din alte 14 state europene în care compania este deja prezentă. Termenul de livrare între țări începe de la 2 zile, iar expedierea coletelor se face pe cale aeriană.
17:00
(foto) Un nou duet în viața Valentinei Naforniță: Soprana a devenit mămică de gemeni. Ce nume vor purta micuții # UNIMEDIA
Un nou capitol în viața Valentinei Naforniță - soprana a devenit mamă pentru a doua oară. Artista a adus astăzi pe lume doi băieți gemeni, care vor purta numele Rafael și Carol.
16:50
Aspendos, teatrul antic cu 2.000 de ani de istorie, devine capitala operei mondiale: Puccini, Verdi și Ceaikovski răsună sub cerul Mediteranei # UNIMEDIA
Atunci când tenorul italian Riccardo Massi și soprana rusă Olga Maslova vor urca pe scena Teatrului Antic Aspendos din Turcia în această toamnă, ei vor interpreta în același loc unde, acum aproape 2.000 de ani, publicul roman se aduna pentru spectacole. Festivalul Internațional de Operă și Balet Aspendos, ajuns la cea de-a 32-a ediție (14 septembrie – 1 octombrie), transformă unul dintre cele mai bine conservate amfiteatre din lume într-o destinație culturală de excepție, rivalizând cu marile opere contemporane.
16:20
Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat - una dintre prioritățile PN pentru a reduce costul serviciilor bancare și al creditelor # UNIMEDIA
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici.
16:20
(video) Opt copii din India au ajuns la spital după ce colegii le-au pus lipici în ochi în timpul somnului # UNIMEDIA
Opt elevi ai unui internat din statul indian Odisha au ajuns la spital după ce colegii lor le-au pus în ochi Fevikwik, un adeziv foarte puternic, în timp ce dormeau. Incidentul, petrecut în noaptea de 12 septembrie la internatul Sevashram din satul Salaguda, districtul Kandhamal, a stârnit indignare și a dus la suspendarea directorului școlii pentru neglijență, scrie adevărul.ro.
16:20
(video) Judocanul Mihail Latîșev a devenit campion balcanic la Kosovo: Alții doi sportivi, medaliați cu bronz # UNIMEDIA
Judocanul Mihail Latîșev a devenit campion balcanic, rezervat seniorilor, care s-a disputat în orașul Peya, Kosovo. Potrivit Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, sportivul țării noastre l-a învins în finala mare a categoriei de greutate de 90 kg pe favoritul gazdelor Anes Veseli.
16:10
Kremlinul avertizează că „NATO este, de facto, în război cu Rusia”: „Nu e nevoie de vreo confirmare suplimentară” # UNIMEDIA
„NATO este, de facto, în război cu Rusia”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, comentând o declarație recentă a ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, potrivit căreia NATO nu se află în război cu Rusia, scrie adevarul.ro.
16:10
Liderul AUR Moldova, Boris Volosatîi, întâlniri cu basarabenii din Marea Britanie: Ce probleme și soluții au fost abordate # UNIMEDIA
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a avut întâlniri cu diaspora românească basarabeană din Londra, în acest weekend. Discuțiile s-au axat pe problemele cu care se confruntă cetățenii plecați peste hotare, dar și despre soluțiile pe care AUR le propune.
15:50
Un drum de 5.000 km pentru un ultim dor: O moldoveancă grav bolnavă, adusă cu ambulanța din Italia, pentru a-și petrece ultimele zile la baștină # UNIMEDIA
O femeie originară din R. Moldova, afectată de o boală în fază terminală, a reuşit să își îndeplinească dorinţa de a‑şi petrece ultimele clipe în ţara natală datorită unei misiuni umanitare pornite din regiunea Liguria, Italia, transmite rotalianul.com.
15:40
(video) Externare ca o nuntă caucaziană la Tiraspol: Cum și-a întâmpinat o familie nepotul din maternitate # UNIMEDIA
O familie din Tiraspol a transformat un moment obișnuit, precum externarea unui nou-născut din maternitate, într-un eveniment plin de fast și emoție, asemănător unei nunți caucaziene. Scenele spectaculoase au fost surprinse într-un video care a devenit rapid viral pe rețelele sociale, scrie SHOK.md.
15:40
(video) Radu Raicu a depus o plângere la CNA, după ce orașul Leova a fost exclus din itinerarul național: Sunt afectați sute de cetățeni # UNIMEDIA
Candidatul ALDE la parlamentare, activistul Radu Raicu a depus o plângere oficială la Centrul Național Anticorupție (CNA) privind excluderea nejustificată a orașului Leova din itinerarul cursei regulate Chișinău–Cahul. „Această decizie afectează direct cetățenii din raionul Leova, care sunt privați de un drept elementar la acces liber și echitabil la transport public interurban”, declară Raicu.
15:20
Filat va lansa o carte despre eșecul PAS sau „cum Moldova a pierdut 4 ani”. Când va avea loc prezentarea oficială # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al țării, Vlad Filat, urmează să lanseze în curând o carte intitulată „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recensiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani”. Ex-premierul a declarat pentru UNIMEDIA că prezentarea oficială va avea loc în această miercuri.
15:20
„O diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile efectuate”: ANI va verifica averea lui Iurie Gorea, șeful de la Vamă acuzat că ar fi luat 40 mii dolari mită # UNIMEDIA
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control al averii și intereselor personale în privința lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru, în urma unei sesizări și a unei analize preliminare care a identificat posibile neconcordanțe între veniturile declarate și averea deținută.
15:10
15:10
(galerie foto) Cele mai bine îmbrăcate vedete la Emmy 2025. Ținutele spectaculoase cu care și-au făcut apariția pe covorul roșu # UNIMEDIA
Cel de-al 77-lea premiu anual Primetime Emmy a adus duminică la Peacock Theater din Los Angeles cele mai mari nume din televiziune, într-o seară plină de eleganță și glamour, scrie Daily Mail, citată de protv.ro.
15:00
Moldova, sub amenințarea focului, timp de o săptămână: Meteorologii au emis Cod Galben de pericol de incendiu # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis luni, 15 septembrie 2025, o avertizare Cod Galben de pericol de incendiu. Alerta este valabilă în perioada 16-22 septembrie 2025.
14:50
(video) Cum arată astăzi singurii nonupleți din lume, la vârstă de 4 ani: Mama lor, o femeie din Mali, a intrat în Cartea Recordurilor # UNIMEDIA
Primii nonupleți din lume au împlinit anul acesta 4 ani. Cei nouă copii, cinci fete și patru băieți, s-au născut în 2021, la un centru medical specializat din Maroc, dintr-o mamă originară din Mali, Halima Cissé, și soțul ei, Abdelkader Arby, scrie protv.ro.
14:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu moldovenii din Potsdam, în plină campanie electorală: „Diaspora este un sprijin important pentru Moldova” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a participat, în acest weekend, la un eveniment cu moldovenii din Potsdam, Germania, unde a discutat despre provocările cu care se confruntă diaspora și despre parcursul european al Republicii Moldova.
14:20
„Avem același tată”. Replică neașteptată a Irinei Rimes pentru moldoveanul care a întors toate scaunele, la Vocea României: „Tu vorbești serios?” # UNIMEDIA
Vocea puternică a lui Ștefan Burlacu a întors toate cele patru scaune la Vocea României, iar emoția a fost la cote maxime. Antrenorii și-au dorit foarte tare să-l aibă pe Ștefan Burlacu în echipele lor, dar au simțit nevoia să se asigure că lupta nu este pierdută din start: „Când îți vei alege antrenorul, contează că Irina Rimes e din Republica Moldova?”, l-a întrebat Smiley. „Trag speranță că te gândești și la noi ca o variantă”, i-a spus și Theo Rose, conform libertatea.ro.
14:10
FBI sub presiune: Stilul de conducere al lui Kash Patel, pus sub semnul întrebării după asasinarea lui Charlie Kirk # UNIMEDIA
Vineri dimineață, în Utah, directorul FBI, Kash Patel, a pășit la microfon cu aerul omului sigur pe sine. Vorbea despre finalul unei anchete intense, în urma căreia autoritățile americane l-au reținut pe presupusul autor al uciderii activistului conservator Charlie Kirk, scrie adevărul.ro.
14:00
(foto) Interpreta Dianna Rotaru și-ar fi înșelat soțul. Ce imagini a publicat bărbatul acesteia: „Noaptea pe la ora 3 era prin cluburi cu alții” # UNIMEDIA
Interpreta Dianna Rotaru și-ar fi înșelat soțul. Cântăreața a fost prinsă de partener în timp ce se întâlnea cu alți bărbați. Culmea, acum, tot el este cel șantajat, scrie cancan.ro.
14:00
13:50
PDMM își consolidează echipa din Chișinău: A fost constituită Organizația Teritorială Botanica din Capitală # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern (PDMM) își extinde echipa din municipiul Chișinău. Sâmbătă a fost constituită Organizația Teritorială Botanica din Capitală, „marcând o etapă esențială în extinderea și dezvoltarea formațiunii în municipiul Chișinău”, potrivit unui comunicat al formațiunii.
13:50
Asasinul lui Charlie Kirk s-ar fi radicalizat rapid prin jocuri video și dark net. Detalii din anchetă # UNIMEDIA
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani din Utah, acuzat că l-a ucis pe activistul MAGA Charlie Kirk, urmează să apară marți în fața instanței. El este arestat fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, sub acuzații de crimă calificată, folosirea ilegală a unei arme de foc și obstrucționarea justiției. Potrivit autorităţilor, Robinson nu cooperează cu anchetatorii și că s-ar fi radicalizat relativ repede prin jocuri video și „dark net”. Autoritățile investighează și posibila legătură a asasinatului cu relația amoroasă cu un coleg transgender. Acesta a colaborat cu anchetatorii și ar fi menționat existența unui bilet lăsat de Robinson. Procurorul general din Utah nu a decis încă dacă va cere pedeapsa cu moartea, scrie observatornews.ro.
13:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Convulsiile de pe urmă ale PAS - fabrică un nou dosar împotriva noastră # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de „către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează”.
13:40
Patru ambulanțe, dintre care una de terapie intensivă, au intervenit la accidentul grav de pe str. Muncești: Ce spun medicii # UNIMEDIA
Patru ambulanțe, dintre care una specilizată de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SAMU Botanica, au intervenit la accidentul grav din această dimineață, de pe str. Muncești. Patru persoane au fost transportate la IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru tratament în condiții de staționar, informează CNAMUP.
