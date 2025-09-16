Horoscop zilnic: 16 septembrie 2025 vine cu motivație și momente importante pentru toate zodiile

12:20

Un bărbat de 38 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, a fost prins pe Aeroportul Internațional Chișinău cu valiza plină de țigări. Acesta intenționa să plece spre Londra, având în bagajul de cală 3.360 de țigarete nedeclarate. Țigările erau marcate cu timbru de acciz al Republicii Moldova și urmau să fie scoase ilegal din țară.