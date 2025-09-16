Horoscop zilnic: 16 septembrie 2025 vine cu motivație și momente importante pentru toate zodiile
Realitatea.md, 16 septembrie 2025 07:30
Pe 16 septembrie 2025, astrele sunt de partea celor care vor să-și urmeze visurile cu hotărâre. Este o zi în care energia generală te împinge înainte, iar Universul îți oferă semnale importante. Chiar dacă finalul zilei ar putea aduce un strop de melancolie sau tensiune, lucrurile tind să evolueze spre bucurie și claritate. Este o […]
• • •
Acum 30 minute
07:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al monedelor pentru data de 16 septembrie. Astfel, euro va fi cotat la 19 lei și 47 de bani, în creștere cu un ban. Dolarul american se va ieftini cu un ban, ajungând la 16 lei și 57 de bani. Leul românesc va avea o valoare de […]
07:30
Horoscop zilnic: 16 septembrie 2025 vine cu motivație și momente importante pentru toate zodiile # Realitatea.md
Acum o oră
07:20
Pe 16 septembrie, se prevede cer variabil, fără precipitații. În cursul nopții și al dimineții, se va forma ceață slabă. Vântul va sufla slab pe tot parcursul zilei. Temperaturile diurne vor urca până la +25°C, iar noaptea vor coborî până la +11°C. În nordul țării, valorile termice vor atinge +24°C ziua, iar noaptea se vor […]
Acum 2 ore
06:50
Reprezentanții Uniunii Europene și ai Ucrainei au încheiat rundele de evaluare dedicate ultimului capitol de negociere, ce vizează legislația ucraineană din domeniul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pe parcursul a trei zile de întâlniri, Ucraina a prezentat 28 de teme de discuții care au curprins progresul reformei agricole, digitalizarea, sprijinul statului, reglementarea pieței și dezvoltarea sectorului […]
06:20
Faceți rezerve de apă potabilă: Se anunță întreruperi temporare pe unele străzi din capitală # Realitatea.md
Astăzi, 16 septembrie, pe mai multe străzi din municipiul Chișinău vor avea loc întreruperi temporare ale livrării apei potabile, ca urmare a lucrărilor planificate de S.A. „Apă-Canal Chișinău" și Î.C.S. „Premier Energy Distribution". Între orele 09:00 și 13:00, este posibilă deconectarea energiei electrice pe strada Neculce, nr. 10, 12/1 și 14/1, ceea ce ar putea […]
Acum 12 ore
23:10
Trimisul lui Trump: Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat la noua eră a dronelor repede # Realitatea.md
Trimisul lui Donald Trump, fostul general Keith Kellogg, a declarat că Rusia pierde războiul pe care l-a început în 2022 și că Ucraina s-a adaptat din timp războiului cu drone, relatează știrileprotv.ro. Rusia nu câștigă războiul împotriva Ucrainei, în ciuda mesajelor transmise de oamenii Kremlinului, a adăugat trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru […]
22:40
Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți # Realitatea.md
Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat, luni seară, 15 septembrie curent, o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belwede. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, pe X, transmite adevărul.ro. „Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul, iar poliția investighează circumstanțele producerii acestuia", a adăugat […]
22:20
Schimbare de planuri în dosarul Plahotniuc? IGP dezminte data anunțată și precizează că sosirea ar putea fi grăbită # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu a venit cu o clarificare privind informațiile apărute recent în presă despre aducerea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Potrivit lui, data de 25 septembrie, a fost interpretată eronat de unele surse media și nu reprezintă o confirmare oficială a momentului sosirii acestuia în țară. Declarațiile au […]
21:40
De la începutul războiului, peste 4.400 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova # Realitatea.md
De la 24 februarie 2022, peste 4.400 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova, iar 2.630 au obținut-o până la finele lunii iulie. Datele au fost publicate de Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit IGM, în total, 2.843 de solicitanți au fost recunoscuți drept cetățeni ai Republicii Moldova. La 15 septembrie, în […]
21:10
Radiografii și consultații stomatologice GRATUITE! În ce raioane vor ajunge specialiștii # Realitatea.md
Locuitorii din Cocieri, raionul Dubăsari și satele învecinate pot beneficia de examinări gratuite ale cutiei toracice între 15 și 17 septembrie. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, complexul radiodiagnostic mobil va fi amplasat la Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități din localitate. Tot în această săptămână, va continua prestarea gratuită […]
20:40
CEC a finalizat tipărirea buletinelor de vot pentru diasporă și le-a transmis Ministerului de Externe # Realitatea.md
Buletinele de vot pentru diasporă au fost tipărite și predate integral Ministerului Afacerilor Externe, responsabil de distribuirea lor către secțiile de votare din străinătate. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, au fost tipărite 864 300 de buletine de vot, destinate celor 297 de secții […]
19:10
Șeful Poliției Naționale anunță amenzi de peste 18 milioane de lei pentru cumpărarea de voturi # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțean, a anunțat că, înainte de suspendarea procesului de amendare pe perioada campaniei electorale, peste 30 de mii de persoane au fost documentate pentru implicarea în vânzarea voturilor. Potrivit acestuia, valoarea totală a amenzilor aplicate este una considerabilă, iar suma deja încasată la bugetul de stat se ridică […]
Acum 24 ore
18:20
Ministerul Economiei anunță lansarea burse de valori la Chișinău, în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori importanți locali. Anunțul a fost făcut în cadrul forumului economic Moldova Business Week 2025. Noua bursă, organizată ca societate pe acțiuni, va avea un capital social inițial de 3 milioane de euro, investit […]
18:00
Educație pentru toți: 27 de școli din nouă raioane își deschid porțile pentru o școală incluzivă # Realitatea.md
27 de instituții de învățământ din 9 raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de sprijin pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități, cerințe educaționale speciale, refugiați și copii din minorități etnice. Potrivit Ministerului Educației, școlile vor găzdui sesiuni de formare, mentorat și activități dedicate, care își propun să schimbe percepțiile despre […]
17:50
Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel. Sondaj Ipsos: doar 17% dintre francezi îl mai susțin # Realitatea.md
Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a coborât la un nivel record negativ, arată un sondaj Ipsos publicat pe 15 septembrie, de La Tribune de Dimanche și citat de agenția EFE. Potrivit datelor, doar 17% dintre respondenți au o opinie favorabilă despre șeful statului, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel de la venirea sa la […]
17:30
Lucia Pîrțînă, desemnată directoare a Spitalului „Toma Ciorbă” în urma concursului public # Realitatea.md
Ministerul Sănătății a anunțat rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă" din Chișinău. Potrivit instituției, în urma ședinței Comisiei de concurs din 15 septembrie 2025, Lucia Pîrțînă a fost desemnată câștigătoare a concursului și urmează să preia funcția de conducere a instituției. Numirea se face în conformitate […]
17:30
Cu mai puțin de două ore în urmă a născut soprana Valentina Naforniță, scrie Cancan.md. Artista a devenit mamă de gemeni și a postat prima imagine din maternitate dezvăluind numele bebelușilor. Valentina Naforniță și Cristian Spătaru și-au numit gemenii Rafael și Carol. Proaspăta mămică a postat și o imagine din maternitate, în timp ce-și alăptează […]
17:20
Mic dejun gratuit pentru toți elevii de gimnaziu. Peste 158 de mii de copii beneficiază zilnic de alimentație în școli # Realitatea.md
Din primele zile ale noului an de studii, toți elevii din ciclul gimnazial beneficiază de alimentație gratuită în școli. Este pentru prima dată când această măsură este extinsă la nivel național și include peste 158 de mii de copii din clasele V–IX. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, această inițiativă are scopul de a susține performanța […]
17:10
Începând din 12 octombrie 2025, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen, transmite G4media.ro. „Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat ştampilarea documentelor […]
17:00
Te-au admis în România la învățătură? Prețul chiriilor la București, Timișoara, Iași, Brașov și Cluj-Napoca # Realitatea.md
La începutul lunii octombrie, universitățile din România își vor redeschide porțile. Pentru studenții originari din Republica Moldova, întrebarea legată de cazare devine una esențială: chirie sau cămin? Mulți dintre tinerii aflați la primul an de facultate beneficiază de loc în cămin, însă există și studenți care preferă mai multă intimitate și aleg varianta de a închiria […]
17:00
Procurorii cer judecarea separată a dosarului lui Vlad Plahotniuc de cel al bancherilor acuzați de „furtul miliardului” # Realitatea.md
La Judecătoria Buiucani a avut loc, pe 15 septembrie, o nouă ședință în dosarul lui Vladimir Plahotniuc și al foștilor conducători ai Băncii Naționale a Moldovei, acuzați de complicitate la „furtul miliardului". Cazurile au fost conexate anul trecut, însă procurorii au cerut acum disjungerea dosarului, pentru ca Plahotniuc să fie judecat separat, transmite Europa Liberă. Acuzatorii […]
16:50
Comisia Electorală Centrală a respins contestațiile depuse de Blocul Alternativa și Partidul Național Moldovenesc privind presupusa formare a unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA. Potrivit unei hotărâri adoptate pe 15 septembrie, CEC a constatat lipsa probelor pertinente care ar demonstra colaborarea ilegală între cele două formațiuni politice. Blocul Alternativa a reclamat faptul că […]
16:40
Un copil de cinci ani a ajuns la spital cu traumatisme grave, după ce a fost lovit de un Ford în satul Parcani, Stânga Nistrului. Accidentul s-a produs sâmbătă seara, 13 august. La fața locului au intervenit polițiștii și medicii de pe ambulanță. Fetița a fost internată în secția de chirurgie a Spitalului Orășenesc Central […]
16:40
Blocul ALTERNATIVA denunță noi provocări: ”Persoane necunoscute propun și promit bani” # Realitatea.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a emis o declarație publică prin care atrage atenția opiniei publice, misiunilor de observare electorală și propriilor susținători din teritoriu asupra unor noi provocări îndreptate împotriva formațiunii. Potrivit reprezentanților ALTERNATIVA, în ultimele zile au fost semnalate situații în care persoane necunoscute s-au apropiat de corturile de campanie, s-au prezentat în mod fals […]
16:30
Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera a reunit sâmbătă, 13 septembrie, la Castel Mimi, muzicieni de valoare şi public select, care s-a bucurat de operă sub cerul liber. Printre spectatorii care au ales VinOpera în weekend au fost ambasadorii Franţei, României, Marii Britanii, Elveţiei, Japoniei, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei […]
16:30
Ai rude care nu se pot deplasa la secția de votare? Ce trebuie să faci pentru a solicita urna mobilă la domiciliu # Realitatea.md
Începând cu 15 septembrie, alegătorii pot solicita urna mobilă pentru a participa la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Cererile se vor depune în formă scrisă și pot fi transmise inclusiv prin intermediul membrilor de familie sau asistentului social. Solicitarea se depune în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până […]
16:20
VIDEO Vocea unui tânăr a derutat „Vocea României” la cât de mult seamănă cu a lui Carla’s Dreams. Moldova îl cunoaște! # Realitatea.md
Vocea lui seamănă incredibil de mult cu cea a misteriosului artist Carla's Dreams și a mers să concureze la „Vocea României" interpretând piesa „Acele". Prestația lui a făcut furori, iar jurații s-au certat între ei, pentru dreptul de a-l atrage în echipa sa. Este vorba despre Ștefan Burlacu cunoscut cu numele scenic Marej, el care […]
16:20
O vacă a fost salvată pe 14 septembrie în orașul Grigoriopol, după ce a rămas blocată în nămol pe malul râului Nistru. Potrivit presei transnistriene, animalul se întorcea de la pășune când a alunecat și a rămas împotmolit până la burtă, în zona unei cariere din apropierea orașului. Păstorul a cerut ajutorul stăpânului și al […]
15:50
Pelerinii evrei ar putea trece spre Uman tot prin Moldova, dar nu prin Aeroportul Chișinău # Realitatea.md
Aeroportul din Iași (România) a anunțat că va avea zboruri charter cu pelerini în perioada 25-29 septembrie, cerând pasagerilor răbdare la îmbarcare. Discuțiile privind
15:30
FOTO Tratamente fără întreruperi și intervenții rapide: Spitalul MAI are propria stație de oxigen # Realitatea.md
Spitalul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a inaugurat astăzi, 15 septembrie, propria stație de oxigen medical. Stația produce 30 m³ de oxigen pe oră, cu puritate de 93–95%, astfel încât tratamentele complexe, inclusiv terapiile hiperbare, sunt întotdeauna disponibile. Pacienții aflați în stare critică primesc atenția necesară fără întârzieri, iar personalul medical poate interveni rapid și eficient. „Stația […] Articolul FOTO Tratamente fără întreruperi și intervenții rapide: Spitalul MAI are propria stație de oxigen apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Premierul Dorin Recean a anunțat lansarea unei noi burse de valori pentru atragerea investițiilor internaționale # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat, în cadrul Moldova Business Week 2025, lansarea unei noi burse de valori la Chișinău, menită să faciliteze accesul companiilor locale și investitorilor străini la piața financiară. Evenimentul marchează un pas important în procesul de integrare a Republicii Moldova în piețele financiare europene. Discursul premierului a subliniat că această inițiativă va […] Articolul VIDEO Premierul Dorin Recean a anunțat lansarea unei noi burse de valori pentru atragerea investițiilor internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Regina Maria și Mihai Eminescu, sărbătoriți împreună la Chișinău: De la regele poeziei la Regina României # Realitatea.md
În perioada 16 – 17 septembrie 2025, Chișinăul va găzdui un amplu program cultural și academic dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, intitulat sugestiv „De la regele poeziei la Regina României”. Evenimentele sunt organizate de International Business Society, Enayati Medical City și Fundația Inovații Sociale Regina Maria, cu sprijinul partenerilor academici și culturali […] Articolul Regina Maria și Mihai Eminescu, sărbătoriți împreună la Chișinău: De la regele poeziei la Regina României apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Peste 4500 de șoferi au încălcat regulile de circulație în weekend, 52 erau băuți la volan # Realitatea.md
Peste 4500 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost înregistrate de polițiștii INSP în zilele de weekend. Cele mai multe abateri țin de viteză, neacordarea priorității și conducerea în stare de ebrietate. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică, 52 de șoferi au fost prinși băuți la volan și înlăturați imediat de […] Articolul Peste 4500 de șoferi au încălcat regulile de circulație în weekend, 52 erau băuți la volan apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Meteorologii au emis astăzi, 15 septembrie, cod galben de pericol de incendiu pe întreb teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 16 – 22 septembrie 2025. „În intervalul menționat se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi […] Articolul Cod galben de incendiu în Republica Moldova: Avertizarea este valabilă o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii. Vangheli Dumitru a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător care a exercitat interimatul până acum. Concursul a fost desfășurat în două etape. La data de 02.09.2025 a fost […] Articolul Dumitru Vangheli, desemnat administrator „cu acte în regulă” la MoldATSA apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO La Vatican, peste 3 mii de drone au luminat cerul, proiectând portretul Papei Francisc și alte imagini-miracol # Realitatea.md
Piața Sfântul Petru din Vatican a găzduit sâmbătă seara un spectacol fără precedent, intitulat Grace for the World, eveniment care a încheiat cea de-a treia ediție a Întâlnirii Mondiale a Fraternității Umane. Zeci de mii de persoane au fost prezente la concertul care a combinat muzica, tehnologia și simbolurile religioase. Momentul de deschidere a impresionat […] Articolul VIDEO La Vatican, peste 3 mii de drone au luminat cerul, proiectând portretul Papei Francisc și alte imagini-miracol apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Ce cred moldovenii despre dezbaterile electorale și presa independentă, în plină campanie electorală # Realitatea.md
În contextul campaniei electorale pentru parlamentarele din 28 septembrie, Grupul de presă REALITATEA a discutat cu oamenii pe străzile Chișinăului despre rolul dezbaterilor televizate și despre cât de liberă și obiectivă este presa din Republica Moldova. Opiniile sunt împărțite când vine vorba de dezbateri. Unii recunosc că nu au timp să le urmărească: „Nu prea […] Articolul Ce cred moldovenii despre dezbaterile electorale și presa independentă, în plină campanie electorală apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Stilul de conducere al directorului FBI, pus sub semnul întrebării după asasinarea lui Charlie Kirk # Realitatea.md
Vineri dimineață, în Utah, directorul FBI, Kash Patel, a pășit la microfon cu aerul omului sigur pe sine. Vorbea despre finalul unei anchete intense, în urma căreia autoritățile americane l-au reținut pe presupusul autor al uciderii activistului conservator Charlie Kirk. „Așa arată lucrurile când îi lași pe polițiști să fie polițiști”, a declarat Patel, într-un discurs […] Articolul Stilul de conducere al directorului FBI, pus sub semnul întrebării după asasinarea lui Charlie Kirk apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Performanță pe saltea între Anastasia Nichita și Radu Marian: Politicianul a recunoscut că îi place fotbalul # Realitatea.md
Complexul Sportiv național a găzduit recent o vizită oficială în cadrul căreia au fost prezentate lucrările de modernizare realizate în ultimii ani. În incintă, vicecampioana olimpică la lupte și candidata PAS Anastasia Nichita a oferit o demonstrație scurtă de autoapărare, răsturnându-l pe viitorul coleg de Parlament Radu Marian, aflat în cămașă, cu un zâmbet și […] Articolul VIDEO Performanță pe saltea între Anastasia Nichita și Radu Marian: Politicianul a recunoscut că îi place fotbalul apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Marea Britanie și SUA vor semna un acord nuclear în timpul vizitei lui Trump la Londra # Realitatea.md
Londra și Washingtonul urmează să semneze, în această săptămână, un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare, cu prilejul vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în Regatul Unit. Potrivit guvernului britanic, parteneriatul va contribui la atragerea investițiilor necesare pentru finanțarea unor noi centrale nucleare, transmite Antena 3 CNN. Marea Britanie și-a intensificat în […] Articolul Marea Britanie și SUA vor semna un acord nuclear în timpul vizitei lui Trump la Londra apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Patru persoane au fost transportate la spital în urma accidentului rutier produs astăzi, 15 septembrie, în sectorul Botanica, și nu trei, așa cum anunțase inițial poliția. La fața locului au intervenit patru echipaje de asistență medicală urgentă. Coliziunea a avut loc între un taxi și un Rage Rover. „La locul solicitării, echipele AMU au efectuat […] Articolul CNAMUP despre accidentul de la Botanica: Patru persoane au fost duse la spital apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Curtea de Apel Centru urmează să examineze recursurile în dosarele deputaților Nesterovschi și Lozovan # Realitatea.md
Curtea de Apel Centru va examina marți, 16 septembrie, recursurile depuse de avocații deputaților Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ambii afiliați fugarului Ilan Șor, transmite IPN. Alexandr Nesterovschi a fost condamnat în luna martie la 12 ani de închisoare pentru corupție pasivă în proporții deosebit de mari și pentru implicarea în finanțarea ilegală a partidelor […] Articolul Curtea de Apel Centru urmează să examineze recursurile în dosarele deputaților Nesterovschi și Lozovan apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO O minoră de 13 ani, lovită în plin de un automobil în centrul Chișinăului. A ajuns la spital # Realitatea.md
O minoră de 13 ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 14 septembrie 2025, pe strada Columna din Chișinău. Copila a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada neregulamentar, în afara trecerii pentru pietoni. Imaginile au fost surprins de camera de bord al unui […] Articolul VIDEO O minoră de 13 ani, lovită în plin de un automobil în centrul Chișinăului. A ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
FOTO, VIDEO Mezinul lui Ceban s-a lipit de tata în timpul unui discurs. Reacția politicianului: A venit să mă susțină # Realitatea.md
Ion Ceban a fost surprins de mezinul său, Marc, în timpul unui eveniment organizat de blocul Alternativa. Micuțul a venit lângă tata și a vrut să fie luat în brațe, în timp ce politicianul susținea un discurs de la tribună. Candidatul pentru funcția de deputat și-a continuat prestația cu feciorul mai mic alături. Ulterior, politicianul […] Articolul FOTO, VIDEO Mezinul lui Ceban s-a lipit de tata în timpul unui discurs. Reacția politicianului: A venit să mă susțină apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Gheorghe Urschi, regele umorului moldovenesc, a fost externat din spital. Fiica sa mulțumește echipei medicale # Realitatea.md
Gheorghe Urschi a fost externat din spital, după ce a fost internat în stare gravă și supus unei intervenții chirurgicale de urgență. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de către purtătoarea de cuvânt a Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsene. Actorul a fost internat pe 26 august 2025, cu o urgență medico-chirurgicală – o ocluzie […] Articolul Gheorghe Urschi, regele umorului moldovenesc, a fost externat din spital. Fiica sa mulțumește echipei medicale apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Promo-LEX cere intervenția ONU în cazul lui Vadim Pogorlețchii, deținut ilegal în Transnistria # Realitatea.md
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu European Prison Litigation Network (EPLN), a expediat astăzi un Apel Urgent către trei Raportori Speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), semnalând situația critică a lui Vadim Pogorlețchii – apărător al drepturilor omului și jurnalist, deținut ilegal în regiunea transnistreană din 25 august 2022. Potrivit organizației, Pogorlețchii este reținut de peste […] Articolul Promo-LEX cere intervenția ONU în cazul lui Vadim Pogorlețchii, deținut ilegal în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
În luna septembrie 2025, activitatea Consiliilor de Siguranță Comunitară (CSC) s-a axat pe identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă locuitorii mai multor localități din Republica Moldova, în beneficiul direct al comunităților. În această perioadă au avut loc patru consilii importante, în cadrul cărora cetățenii au fost invitați să își exprime opiniile și să […] Articolul FOTO Siguranța comunitară – răspuns la nevoile cetățenilor în septembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Business Week 2025: Ministra Doina Nistor vede țara ca o corabie ce navighează spre destinația corectă # Realitatea.md
Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a declarat luni, 15 septembrie curent, că este surprinsă de amploarea participării la „Moldova Business Week 2025”, eveniment desfășurat la Chișinău și transmis în direct de RLIVE. Forumul a adunat delegați din 40 de țări, consolidându-se drept una dintre cele mai importante platforme economice ale Republicii Moldova. „Wow, […] Articolul VIDEO Business Week 2025: Ministra Doina Nistor vede țara ca o corabie ce navighează spre destinația corectă apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Un caz șocant a avut loc în municipiul Comrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Un bărbat a fost ucis după ce a fost atacat cu un topor pe o stradă. Potrivit Subiectulzilei.md, victima a suferit răni grave, iar echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Circumstanțele […] Articolul ȘOCANT. Un bărbat a fost ucis cu toporul pe o stradă din Comrat apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un bărbat de 38 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, a fost prins pe Aeroportul Internațional Chișinău cu valiza plină de țigări. Acesta intenționa să plece spre Londra, având în bagajul de cală 3.360 de țigarete nedeclarate. Țigările erau marcate cu timbru de acciz al Republicii Moldova și urmau să fie scoase ilegal din țară. […] Articolul A vrut să zboare la Londra cu valiza plină de țigări, dar a fost prins la vamă apare prima dată în Realitatea.md.
