DEZBATERI 2025 || Devino deputat – PAS, CUB, Partidul „Moldova Mare”
NordNews, 16 septembrie 2025 02:20
Astăzi lansăm prima rundă de dezbateri în contextul alegerilor parlamentare de pe 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul ,,Moldova Mare’’ și Colitia pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Articolul DEZBATERI 2025 || Devino deputat – PAS, CUB, Partidul „Moldova Mare” apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum o oră
02:20
Astăzi lansăm prima rundă de dezbateri în contextul alegerilor parlamentare de pe 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul ,,Moldova Mare’’ și Colitia pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Articolul DEZBATERI 2025 || Devino deputat – PAS, CUB, Partidul „Moldova Mare” apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
21:50
„Votul util este o crimă contra poporului” – Mariana Ambros acuză PAS de manipulare electorală # NordNews
În cadrul dezbaterii electorale organizate de NordNews pentru alegerile parlamentare, care vor avea loc pe 28 septembrie, Mariana Ambros, reprezentanta Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a lansat acuzații dure la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând formațiunea că manipulează electoratul prin conceptul de „vot util”. Acuzațiile au venit ca răspuns la întrebarea reprezentantului [...] Articolul „Votul util este o crimă contra poporului” – Mariana Ambros acuză PAS de manipulare electorală apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
20:10
Astăzi lansăm prima rundă de dezbateri în contextul alegerilor parlamentare de pe 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul ,,Moldova Mare’’ și Colitia pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Articolul DEZBATERI 2025 || Devino deputat – PAS, CUB, Partidul „Moldova Mare” apare prima dată în NordNews.
20:00
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental, scrie Agerpres. Arbitri asistenți vor fi Mircea [...] Articolul Marian Barbu și Istvan Kovacs vor arbitra în prima etapă a Ligii Campionilor apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
19:00
Dacă nu rezolvăm problema aprovizionării cu gaz și energie electrică, nu rezolvăm nicio altă problemă: nici în economie, nici cu locurile de muncă, nici cu investiții, nici cu protecția socială. Declarația a fost făcută de liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul interviului „Devino deputat” de la NordNews, difuzată pe 12 septembrie. Marian Lupu [...] Articolul VIDEO (P) Marian Lupu: „Dacă nu rezolvăm problema gazului, economia rămâne în imPAS” apare prima dată în NordNews.
18:00
Ministerul Educației: Începem implementarea unui model inovator de învățământ dual până în 2028 # NordNews
Republica Moldova și Ucraina vor implementa un nou model de colaborare între învățământul profesional tehnic și mediul de afaceri, prin introducerea rolului de coordonator de afaceri în școli profesionale, colegii și centre de excelență. Noii specialiști vor facilita parteneriate cu companiile, vor organiza stagii de practică și vor adapta programele de formare la nevoile pieței [...] Articolul Ministerul Educației: Începem implementarea unui model inovator de învățământ dual până în 2028 apare prima dată în NordNews.
17:20
Victor Dragancea, student: „Europa pentru mine înseamnă șansa să-mi construiesc viitorul fără limite” # NordNews
Victor Dragancea este student la Academia de Studii Economice din București, dar păstrează o legătură strânsă cu Republica Moldova și își dorește să revină acasă, pentru a contribui la dezvoltarea țării. „Sunt convins că Moldova are toate șansele să se dezvolte și să devină stat membru al Uniunii Europene. Europa înseamnă pentru mine șansa de [...] Articolul Victor Dragancea, student: „Europa pentru mine înseamnă șansa să-mi construiesc viitorul fără limite” apare prima dată în NordNews.
17:20
Dumitru Slonovschi: experiența sondajelor arată că 50% din indeciși aleg partide de stânga # NordNews
Experiența sondajelor anterioare arată că 50% din indeciși aleg partide de stânga. Opinia aparține directorului Companiei „Magenta Consulting”, Dumitru Slonovschi, și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „De ce este capabil electoratul când îi vine rândul să-și aleagă guvernarea?”, organizată de Agenția de presă IPN. Slonovschi a prezentat mai multe tendințe observate în studiile sociologice recente [...] Articolul Dumitru Slonovschi: experiența sondajelor arată că 50% din indeciși aleg partide de stânga apare prima dată în NordNews.
16:40
Ofițeri ai armatei SUA au asistat luni, 15 septembrie, la exercițiile militare comune Rusia–Belarus „Zapad-2025” pe un poligon din apropierea orașului Borisov, într-o prezență anunțată drept „surpriză” de Ministerul belarus al Apărării. Gazda delegației, ministrul Viktor Hrenin, le-a transmis americanilor că pot vedea „tot ce vă interesează”, anunță Reuters. Manevrele „Zapad-2025” au început vineri pe [...] Articolul Ofițeri americani, la „Zapad-2025” în Belarus apare prima dată în NordNews.
16:10
Astăzi, NordNews dă startul primei runde de dezbateri electorale, organizate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La dezbateri sunt invitați câte un reprezentant al fiecărui partid, bloc electoral sau candidat independent, în conformitate cu ordinea stabilită de Comisia Electorală Centrală (CEC). Scopul acestor dezbateri este de a oferi alegătorilor o platformă deschisă [...] Articolul NordNews lansează dezbaterile electorale pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
15:40
Munițiile cu fragmentație au ucis și rănit peste 1.200 de civili în Ucraina de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunțat luni o organizație neguvernamentală, subliniind totodată că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare. Denunțând totodată „eșecuri îngrijorătoare” în eforturile globale de eradicare a acestor mecanisme explozive, Observatorul pentru armele [...] Articolul Raport: Ucraina, peste 1.200 de civili afectați de muniții cu fragmentație apare prima dată în NordNews.
14:20
Republica Moldova se pregătește să preia, din noiembrie 2025, Președinția Comitetului Miniștrilor de Externe al Consiliului Europei (CE). Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, și-a exprimat încrederea că țara noastră „va gestiona foarte bine” activitățile planificate până în mai 2026. „R. Moldova a ales să organizeze câteva evenimente majore, inclusiv Conferința Miniștrilor de [...] Articolul Falk Lange: „R. Moldova va gestiona foarte bine mandatul Consiliului Europei” apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
14:10
DOC Averi pe patru roți și apartamente luxoase. Cine sunt cei mai bogați candidați PAS din nord # NordNews
Alegerile parlamentare din 2025 nu aduc doar programe electorale și promisiuni, ci și un exercițiu de transparență. Declarațiile de avere ale candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din regiunea de nord a Republicii Moldova dezvăluie un tablou divers: de la milioane investite în imobile și mașini de lux, la economii solide. NordNews a analizat declarațiile [...] Articolul DOC Averi pe patru roți și apartamente luxoase. Cine sunt cei mai bogați candidați PAS din nord apare prima dată în NordNews.
13:50
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental, scrie Agerpres. Arbitri asistenți vor fi Mircea [...] Articolul Marian Barbu și Istvan Kovacs vor arbitra în prima etapă a Ligii Campionilor apare prima dată în NordNews.
13:20
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, le promite pensionarilor că le va restitui peste 10 miliarde de lei pierduți în ultimii ani, transmite IPN. Năstase a explicat că, în ultimii ani, prețurile au crescut cu aproximativ 70%, în timp ce pensiile au fost indexate doar cu 54%, iar situația s-a agravat în 2023, ceea [...] Articolul Andrei Năstase le promite pensionarilor peste 10 miliarde de lei apare prima dată în NordNews.
13:10
Banii care alimentează războiul din Ucraina. Legăturile comerciale dintre Occident și Rusia # NordNews
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters, potrivit Digi24. Iată principalele legături comerciale pe [...] Articolul Banii care alimentează războiul din Ucraina. Legăturile comerciale dintre Occident și Rusia apare prima dată în NordNews.
13:10
VIDEO Alegerea tinerilor de la nord: „N-am fost niciodată la vot, dar anul acesta s-a schimbat ceva” # NordNews
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, întrebarea revine ca un refren: vor merge tinerii la vot? În nordul republicii: la Bălți, Fălești, Soroca și Drochia am întâlnit scepticism, curiozitate și, tot mai des, hotărâre în rândul junilor votanți. De la orice candidat mi-aș dori să fie pro-moldovean. Pot fi de la Partidul Acțiune și [...] Articolul VIDEO Alegerea tinerilor de la nord: „N-am fost niciodată la vot, dar anul acesta s-a schimbat ceva” apare prima dată în NordNews.
12:20
Tradițiile noastre ne unesc, ne dau speranță și ne definesc identitatea, iar respectul pentru ele înseamnă Respect pentru întreaga noastră țară. Din acest motiv, președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, alături de Liliana Buzilă, președintele Organizației Naționale de Femei și Nicolae Cicariov, secretarul general al formațiunii, au participat la Festivalul „Bâlciul Olarilor” din satul Iurceni, [...] Articolul (P) Marian Lupu: „Păstrarea tradițiilor înseamnă Respect pentru identitatea noastră” apare prima dată în NordNews.
11:40
Percheziții în toată republica și zece rețineri pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor. Ancheta are legătură cu alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și vizează un presupus plan infracțional pus în aplicare în perioada premergătoare scrutinului. Anunțul a fost făcut de Centrul Național Anticorupție (CNA), [...] Articolul VIDEO Percheziții naționale: 10 reținuți în dosare de corupere a alegătorilor apare prima dată în NordNews.
11:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare, prin care solicită constatarea și sancționarea implicării nepermise a președintei Maia Sandu în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul, semnat de liderul formațiunii, Vladimir Filat, susține că șefa statului ar fi folosit vizitele externe, logistica și vizibilitatea instituțională [...] Articolul DOC PLDM sesizează CEC: Maia Sandu, acuzată că s-a implicat în campanie electorală apare prima dată în NordNews.
11:10
Peste 4.400 de ucraineni au cerut cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului # NordNews
Peste 4.4 mii de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova începând cu 24 februarie 2022, data invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Până la sfârșitul lunii iulie curent, cetățenia moldovenească a fost obținută de 2.630 de ucraineni, potrivit Moldova1. Totodată, 2.843 de solicitanți au fost recunoscuți cetățeni ai Republicii Moldova, arată datele [...] Articolul Peste 4.400 de ucraineni au cerut cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului apare prima dată în NordNews.
11:00
Partidul Acțiune și Solidaritate nu va fi sancționat în cazul contestațiilor privind participarea ministrului Alexei Buzu la acțiuni de agitație electorală, fără suspendare din funcție. Comisia Electorală Centrală a fost sesizată în acest sens de două formațiuni politice — Partidul Politic „Partidul Nostru” și Partidul Național Moldovenesc — precum și de candidata independentă Olesea Stamate. [...] Articolul CEC respinge contestațiile privind participarea ministrului Buzu în acțiuni electorale apare prima dată în NordNews.
09:10
Unele experiențe sunt atât de speciale încât devin povești pentru o viață. Cu maib și Visa, fiecare plată poate fi primul pas către o aventură memorabilă – o călătorie magică în Laponia, o escapadă prin Alpii elvețieni sau o plimbare autentică cu Mocănița în inima Maramureșului. În perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2025, maib [...] Articolul Visuri care merită trăite: câștigă o călătorie de poveste cu maib și Visa apare prima dată în NordNews.
09:10
Republica Moldova are oameni harnici și antreprenori ambițioși. Dar ani la rând, lipsa resurselor și a piețelor de desfacere stabile, după ce Rusia a impus repetat embargouri, a frânat dezvoltarea economică. Mulți tineri au plecat pentru salarii mai mari în Europa, iar satele s-au golit treptat. Realitatea de astăzi e diferită: mergem pe calea cea [...] Articolul Moldova crește datorită ajutorului de la prietenii noștri europeni apare prima dată în NordNews.
07:50
Cum au reinventat Meghan Markle și Kate Middleton purtarea bijuteriilor Prințesei Diana. Detaliile observate recent # NordNews
Ceasul de 24 de carate purtat cândva de mama Prințului Harry se află acum la încheietura mâinii Ducesei de Sussex. Cum au reinventat Meghan Markle și Kate Middleton purtarea bijuteriilor Prințesei Diana, potrivit catine.ro. Chiar și în cele mai neglijente aventuri culinare ale sale, ceasul a rămas accesoriul emblematic al lui Kate Middleton. La [...] Articolul Cum au reinventat Meghan Markle și Kate Middleton purtarea bijuteriilor Prințesei Diana. Detaliile observate recent apare prima dată în NordNews.
07:50
Președintele polonez Karol Nawrocki a aprobat desfășurarea în Polonia a forțelor NATO, ca parte a răspunsului Alianței la incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al țării, miercurea trecută, relatează notesfrompoland.com. Într-o scurtă declarație emisă duminică, Biroul Național de Securitate (BBN) al lui Nawrocki a anunțat că președintele „a semnat o rezoluție prin care acordă consimțământul [...] Articolul Polonia aprobă desfășurarea forțelor NATO după incursiunea dronelor rusești apare prima dată în NordNews.
07:30
Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu inima ta când bei un pahar de vin? Vinul este adesea asociat cu sănătatea inimii, dar cele mai recente cercetări arată că povestea este mult mai complexă, potrivit catine.ro. Studiile contradictorii despre vin te pot face să te întrebi dacă paharul de vin consumat în fiecare seară te [...] Articolul Ce se întâmplă cu inima ta când bei un pahar de vin, potrivit experților apare prima dată în NordNews.
07:20
VIDEO Zelenski: „Cele mai eficiente sancţiuni sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești” # NordNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidențiat duminică seară importanța dronelor în apărarea țării sale împotriva invaziei ruse și ia oferită Alianței Nord-Atlantice sprijin în contracararea dronelor ruse. „Cele mai eficiente sancțiuni – sancțiunile care funcționează cel mai repede – sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești, la terminalele lor și în depozitele de petrol”, a [...] Articolul VIDEO Zelenski: „Cele mai eficiente sancţiuni sunt incendiile din rafinăriile de petrol rusești” apare prima dată în NordNews.
07:10
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025 vine cu multe momente de liniște și echilibru. Cele mai multe zodii se bucură de o perioadă prosperă, în care lucrurile par să se așeze exact așa cum și-au dorit. Chiar dacă apar și mici provocări, nativii reușesc să le depășească cu înțelepciune și calm, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei [...] Articolul Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță ploi pentru 15 septembrie, în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla slab până la moderat din sud, cu o viteză de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va atinge 85%. La Briceni, temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade Celsius. În Bălți și Soroca, minimele vor coborî [...] Articolul Început de săptămână ploios. Prognoza pentru 15 septembrie apare prima dată în NordNews.
Ieri
19:50
DOC Candidații cu buzunarele pline din Blocul Electoral Patriotic: case, terenuri agricole și mașini de lux # NordNews
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” (BEP) și-a lansat campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu o listă de 110 candidați. NordNews a analizat declarațiile de avere ale acestora și a realizat un clasament al celor mai înstăriți cinci candidați din Regiunea Nord. Să vedem cine sunt și ce au [...] Articolul DOC Candidații cu buzunarele pline din Blocul Electoral Patriotic: case, terenuri agricole și mașini de lux apare prima dată în NordNews.
17:50
Traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova rămâne posibilă doar cu documente de călătorie în original. Poliția de Frontieră a anunțat astăzi că actele digitale generate prin aplicația guvernamentală EVO nu pot fi folosite pentru a trece legal hotarul. Conform legislației, documentele electronice nu pot substitui pașaportul sau alte acte necesare în original. Prin urmare, [...] Articolul Poliția de Frontieră: Actele digitale din aplicația EVO nu sunt valabile apare prima dată în NordNews.
17:30
Procuror anticorupție Andrei Balan nu a trecut evaluarea externă. Ce avere a declarat procurorul? # NordNews
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat rezultatul verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. Potrivit raportului emis, Comisia propune ca acesta să nu promoveze evaluarea externă, întrucât nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de lege, scrie TVR Moldova. Evaluatorii au constatat dubii privind integritatea financiară a procurorului pe care [...] Articolul Procuror anticorupție Andrei Balan nu a trecut evaluarea externă. Ce avere a declarat procurorul? apare prima dată în NordNews.
16:10
Putin l-a decorat pe Medvedev, „pentru contribuţia sa semnificativă la consolidarea statalităţii ruse şi la asigurarea securităţii naţionale a Federaţiei Ruse” # NordNews
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani, cu ordinul „Pentru merite faţă de Patrie”, gradul IV, relatează agenţia TASS, care precizează că Medvedev devine astfel cavaler deplin al acestui ordin, scrie news.ro. El a fost decorat cu celelalte grade ale [...] Articolul Putin l-a decorat pe Medvedev, „pentru contribuţia sa semnificativă la consolidarea statalităţii ruse şi la asigurarea securităţii naţionale a Federaţiei Ruse” apare prima dată în NordNews.
15:20
VIDEO Proiectul „Rădăcini și Ramuri” unește tineri din Soroca, în lupta cu dezinformarea și încurajează creativitatea online # NordNews
Peste 50 de tineri din Soroca și localitățile raionului s-au adunat pe 13 septembrie la Palatul de Cultură pentru a învăța cum se creează conținutul online, care poate deveni viral și cum poate fi acesta folosit în lupta cu dezinformarea. Alături de ei au fost influenceri și creatori de conținut precum: Alexandru Gheta, Cynthia Elisoa [...] Articolul VIDEO Proiectul „Rădăcini și Ramuri” unește tineri din Soroca, în lupta cu dezinformarea și încurajează creativitatea online apare prima dată în NordNews.
14:50
Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, viitorul Moldovei și securitatea României depind de votul diasporei” # NordNews
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, reprezintă nu doar o miză internă, ci și una strategică pentru securitatea României. Într-o postare pe Facebook, Băsescu subliniază că forțele pro-europene și partidele pro-ruse se află „cap la cap”, iar rezultatul scrutinului ar putea fi decis, [...] Articolul Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, viitorul Moldovei și securitatea României depind de votul diasporei” apare prima dată în NordNews.
14:30
Administrația transnistreană ia în vedere sancționarea pietonilor care traversează strada neregulamentar – în afara trecerilor de pietoni sau la culoarea roșie a semaforului. Organul legislativ al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene urmează să examineze un proiect de lege care va permite inspectorilor rutieri să constate încălcările comise de pietoni cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de [...] Articolul Tiraspolul va sancționa pietonii surprinși de camere traversând strada neregulamentar apare prima dată în NordNews.
13:50
DOC Candidații cu buzunarele pline din Blocul Electoral Patriotic: case, terenuri agricole și mașini de lux # NordNews
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” (BEP) și-a lansat campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu o listă de 110 candidați. NordNews a analizat declarațiile de avere ale acestora și a realizat un clasament al celor mai înstăriți cinci candidați din Regiunea Nord. Să vedem cine sunt și ce au [...] Articolul DOC Candidații cu buzunarele pline din Blocul Electoral Patriotic: case, terenuri agricole și mașini de lux apare prima dată în NordNews.
13:00
Rusia a testat Zircon, racheta hipersonică pe care vrea să o monteze pe nave și submarine nucleare # NordNews
Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării. Racheta este nouă, are o rază de acţiune de 1.000 de km şi se deplasează de 10 ori mai repede decât viteza sunetului, ceea ce o face greu de [...] Articolul Rusia a testat Zircon, racheta hipersonică pe care vrea să o monteze pe nave și submarine nucleare apare prima dată în NordNews.
11:50
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs duminică, la ora locală 02:22:14, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie știrileprotv.ro. Seismul a avut loc la adâncimea de 141,3 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km est de Braşov, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 [...] Articolul Cutremur matinal în zona Vrancea, resimțit și în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
11:10
Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Kirishi, aflată la sud-est de Sankt Petersburg, după un atac ucrainean cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad unde se află rafinăria, a susținut că incendiul a fost provocat de resturile unei drone doborâte. În [...] Articolul VIDEO Ucraina intensifică atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice rusești apare prima dată în NordNews.
10:40
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în nordul Republicii Moldova vor fi deschise 614 secții de votare, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Cele mai multe secții vor funcționa în raionul Soroca – 74, urmat de Florești – 70, Fălești – 66 și Sîngerei – 64. În municipiul Bălți vor fi deschise 60 de secții de [...] Articolul Alegeri parlamentare: 614 secții de votare în nordul Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
08:50
Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, viitorul Moldovei și securitatea României depind de votul diasporei” # NordNews
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, reprezintă nu doar o miză internă, ci și una strategică pentru securitatea României. Într-o postare pe Facebook, Băsescu subliniază că forțele pro-europene și partidele pro-ruse se află „cap la cap”, iar rezultatul scrutinului ar putea fi decis, [...] Articolul Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, viitorul Moldovei și securitatea României depind de votul diasporei” apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
INVESTIGAȚIE La chemarea inimii partidului au falsificat semnăturile, iar din modestie se plimbă pe Porsche Panamera # NordNews
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral Patriotic, condus de fosta guvernatoare a autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a transmis pe 4 septembrie un apel către Parlament, Ministerul Educației și Procuratură. În document, semnatarii solicită reparația școlii din satul Constantinovca, raionul Edineț, precum și a drumului de acces spre instituția de învățământ. Cea mai [...] Articolul INVESTIGAȚIE La chemarea inimii partidului au falsificat semnăturile, iar din modestie se plimbă pe Porsche Panamera apare prima dată în NordNews.
17:30
DOC Candidații cu „greutate” ai Partidului Nostru, din nordul R. Moldova: între lux ostentativ, terenuri agricole și credite comune # NordNews
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 se apropie, iar formațiunea politică Partidul Nostru, condusă de Renato Usatîi, își aduce în fața alegătorilor o listă plină de candidați cu averi deloc neglijabile. Redacția NordNews a analizat declarațiile de avere a celor care vin din nordul R. Moldova, în care cap de listă este chiar liderul de [...] Articolul DOC Candidații cu „greutate” ai Partidului Nostru, din nordul R. Moldova: între lux ostentativ, terenuri agricole și credite comune apare prima dată în NordNews.
16:40
Armata israeliană a anunțat sâmbătă că peste 250.000 de palestinieni au părăsit deja orașul Gaza și s-au deplasat către sudul Fâșiei Gaza, pe fondul bombardamentelor intense, al ordinelor de evacuare și al amenințării unei invazii terestre, potrivit agerpres.ro. „Locuitori din Gaza, conform estimărilor Forțelor de Apărare ale Israelului, peste un sfert de milion de oameni [...] Articolul Peste 250.000 de palestinieni au părăsit orașul Gaza, anunță armata israeliană apare prima dată în NordNews.
16:30
Mii de polonezi participă la programe de instruire militară voluntară, pe fondul temerilor legate de o posibilă agresiune a Rusiei. În primele șapte luni din 2025, peste 20.000 de persoane s-au înscris la antrenamente, iar autoritățile estimează că numărul voluntarilor va depăși 40.000 până la sfârșitul anului – de peste două ori mai mult decât [...] Articolul Polonezii se înscriu masiv la antrenamente militare, de teama unei agresiuni ruse apare prima dată în NordNews.
16:20
Uber și start-up-ul chinez de vehicule autonome Momenta intenționează să testeze, începând cu anul viitor, primele robotaxiuri pe străzile din Germania, alegând orașul München ca punct de lansare. Este prima declarație oficială a celor două companii despre planurile lor în Europa, relatează Euronews, citat de IPN. Directorul executiv al Uber, Dara Khosrowshahi, a subliniat că [...] Articolul München devine oraș-pilot pentru robotaxiurile Uber și Momenta apare prima dată în NordNews.
16:10
Secția de sterilizare a Institutului de Medicină Urgentă, modernizată cu echipamente de ultimă generație # NordNews
Secția de sterilizare a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a fost complet modernizată și dotată cu echipamente performante, care promit să crească nivelul de siguranță al actului medical și să protejeze sănătatea pacienților și a personalului. Ministra sănătății, Ala Nemerenco, a subliniat că aparatele vechi nu mai corespundeau standardelor actuale, fiind în mare parte rămase [...] Articolul Secția de sterilizare a Institutului de Medicină Urgentă, modernizată cu echipamente de ultimă generație apare prima dată în NordNews.
15:40
Militarii celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale au preluat oficial atribuțiile în cadrul misiunii Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL). Ceremonia de predare-primire a avut loc la baza multinațională din localitatea Shama, acolo unde pacificatorii moldoveni au preluat responsabilitățile militarilor letoni, parte a contingentului italian, transmite IPN. În prezența comandantului Sectorului Vest, [...] Articolul Militarii moldoveni au început o nouă misiune de pacificare în Liban sub egida ONU apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.