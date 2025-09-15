Cartonașul cu Messi a doborît recordul mondial la licitație
Noi.md, 16 septembrie 2025 01:00
Cartonașul căpitanului echipei naționale a Argentinei, Lionel Messi, a fost vîndut pentru o sumă record.{{834767}}Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de sport24.ru.Primul cartonaș oficial al argentinianului din sezonul de debut 2004/05 pentru Barcelona a fost vîndut la licitație pentru 1,5 milioane de dolari. Se remarcă faptul că exemplarul a primit cea mai înaltă notă - 10. V
Acum 15 minute
01:30
O companie moldovenească a reușit să intre în top zece producători de fibră de sticlă de pe continent, cu o cotă de piață de aproximativ 2%.În prezent, întreprinderea exportă anual între 55 și 60 de milioane de metri pătrați de produse în Uniunea Europeană, destinate atît lucrărilor de interior, cît și celor de exterior.Drumul spre succes nu a fost ușor. La început, părea imposibil ca un p
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:30
Comisia Electorală Centrală a respins contestațiile depuse de Blocul Alternativa și Partidul Național Moldovenesc privind presupusa formare a unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA.Potrivit unei hotărîri adoptate pe 15 septembrie, CEC a constatat lipsa probelor pertinente care ar demonstra colaborarea ilegală între cele două formațiuni politice.Blocul Alternativa a reclamat faptul
00:30
Începînd cu 12 octombrie, România va introduce EES – noul sistem electronic de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen.La prima intrare în România după operaționalizarea sistemului, cetățenii din state terțe, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, vor fi fotografiați și li se vor preleva amprente, transmite IPN.Autoritățile de frontieră române menționează că noul sistem de contro
00:30
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că informația despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe data de 25 septembrie a fost înțeleasă eronat.Acesta a menționat în cadrul unei emisiuni că fostul deputat ar putea fi adus în țară mai devreme, notează noi.md cu referire la unimedia.„- Eu am declarat că la data de 25 septembrie el va fi în Chișinău, de unde
00:30
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va rămîne în arest preventiv.Curtea de Apel Centru a respins luni, 15 septembrie, recursul depus de avocatul său, prin care acesta a contestat hotărârea judecătorului de instrucție privind plasarea clientului său în detenție pentru 30 de zile, informează zdg.md.La începutul lunii septembrie, Andronachi ceruse ca demersul procurorilor privind ap
00:30
Persoane neidentificate au furat aproape toţi strugurii copţi din două podgorii din Renania, Germania, pe o suprafaţă de aproximativ 8.000 de metri pătraţi.Soiurile de struguri vizate sînt Riesling şi Sauvignon blanc, a precizat poliţia.{{835363}}Se estimează că cei doi viticultori independenţi din satul Gundheim, situat în apropierea oraşului Worms, din landul Renania-Palatinat, au suferi
00:30
Vucic: Inițiativa pentru Guvernanța Globală lansată de președintele Xi Jinping revigorează ordinea internațională # Noi.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a participat ca invitat la activitățile organizate la Beijing, pentru marcarea celei de-a 80-a aniversări de la Victoria în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Mondial Antifascist, scrie romanian.cgtn.com.Acesta a declarat pentru China Media Group (CMG) că grandioasa ceremonie din 3 Septembrie l-a impresi
00:30
La Vatican, un impresionant spectacol de drone și lumini a transformat Catedrala Sf. Petru într-un veritabil tablou nocturn, inspirat de capodoperele Capelei Sixtine.În cadrul evenimentului, au fost folosite peste 3.000 de drone pentru a crea imagini aeriene spectaculoase care au încîntat publicul prezent în piața centrală a Vaticanului.{{836279}}Evenimentul a marcat recitalul de închidere
Acum 4 ore
23:30
Filmul istoric „731”, regizat de Zhao Linshan, va fi lansat în 18 septembrie pentru a atrage și mai mult atenția asupra lecțiilor adînci rămase și asupra determinării poporului chinez în Războiul de rezistență împotriva agresiunii japoneze, scrie romanian.cgtn.com.Duminică, a fost lansat afișul acestei producții cinematografice.Filmul spune o poveste care a avut loc în ajunul victoriei în
23:30
În zona construcției barajului Yamula pe rîul Kyzylarmak (Kayseri, Anatolia Centrală), arheologii au descoperit trei cranii masive de elefanți preistorici.Vîrsta descoperirilor, determinată prin metode radiometrice, este de aproximativ 7,7 milioane de ani.Săpăturile la Yamula se desfășoară din 2017, cînd un păstor a descoperit întîmplător fragmente de oase. De atunci, locul a devenit unul
23:00
Învățămîntul la distanța s-a dovedit deja a fi o alternativă eficientă pentru tinerii care doresc să învețe indiferent de locul în care se află, transmite Noi.md.În acest context, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a introdus în anul universitar curent programe de studii online, care oferă acces la cursuri și resurse educaționale prin intermediul platformelor digitale și al metode
22:30
Revista Qiushi va publica, marți, un articol semnat de președintele Xi Jinping cu privire la propulsarea construcției pieței naționale unificate, scrie romanian.cgtn.comÎn articol se arată că unificarea unei piețe uriașe naționale reprezintă o decizie importantă luată de Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, care satisface nevoile de instituire a unei noi structuri de dezvoltare de
22:30
Fostul campion UFC în două categorii de greutate, Conor McGregor, a renunțat să candideze la alegeri. El a scris despre acest lucru pe rețeaua de socializare X.„După ce m-am gîndit bine și am discutat cu familia, îmi retrag candidatura din cursa prezidențială”, se arată în mesajul lui McGregor. „A fost o decizie dificilă, dar în acest moment este cea corectă”.Pe 4 octombrie, McGregor și-a
22:00
Analizele BigData arată că, de la lansarea de către președintele Xi Jinping, la data de 1 Septembrie, în cadrul Summitului de la Tianjin al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), interesul pentru termenul "Inițiativa pentru Guvernanță Globală" a atins în 24 de ore apogeul global, iar ulterior a continuat să se mențină la un nivel ridicat de interes, scrie romanian.cgtn.comDe la Summit
22:00
O casă unică din Las Vegas (statul Nevada, SUA), construită în anii 1970 pentru a proteja împotriva unei catastrofe nucleare, a fost scoasă la vînzare. În interiorul casei subterane s-au păstrat intacte interioarele în stilul anilor '70.Proprietatea combină luxul și funcțiile unui adăpost complet. Despre acest lucru scrie Mirror.Casa subterană, cunoscută sub numele de Las Vegas Undergrou
Acum 6 ore
21:30
Funcționarii de la cîteva posturi vamale au găsit marfă nedeclarată printre bagaje neînsoțite, notează Noi.md.Într-un caz, de către funcționarii postului vamal Leușeni a fost documentat un moldovean în vîrstă de 50 de ani, aflat la volanul unui mijloc de transport ce se deplasa din Federația Rusă.{{836380}}În rezultatul controlului amănunțit, printre bagajele și transmisiunile neînsoțite a
21:30
Atacantul portughez al echipei Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a cîștigat „Gheata de Aur”, fiind declarat cel mai bun marcator al sezonului trecut din campionatul Arabiei Saudite.{{835594}}„Cristiano Ronaldo, căpitanul echipei Al-Nassr, a primit „Gheata de Aur” a sezonului 2024-2025 pentru a doua oară consecutiv. Premiul i-a fost înmînat de fostul căpitan al echipei Al-Nasr și cel mai bun marcato
21:00
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău și-a inaugurat astăzi oficial atelierele modernizate și dotate conform standardelor europene, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Ministerului Educației și Cercetării, lucrările au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene, valoarea totală a investiției fiind de 75 de milioane de lei.Proiectul de renovare a început în 20
21:00
O femeie a primit interdicție de la primarul Romei să mai hrănească porumbeii care terorizau vecinii # Noi.md
Primarul Romei a ordonat unei femei să înceteze să hrănească zeci de porumbei care au invadat un bloc de apartamente, după ce vecinii furioși, susținînd că sînt „înecați” în pene, au cerut să fie scăpați de coșmarul, relatează The Guardian.Timp de cîteva luni, la etajul trei al unei clădiri de pe Via Spartaco 108, o femeie poreclită de presă „Doamna Porumbeilor” a hrănit un stol de păsări care
20:30
Cît au costat valurile de caniculă, seceta şi inundaţiile din vara anului 2025 din Europa și care au fost cele mai afectate țări # Noi.md
Valurile de căldură, secetele şi inundaţiile care au marcat vara anului 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, care subliniază că aceste costuri imediate sînt doar începutul, transmite AFP. Studiul, condus de economista Sehrish Usman de la Universitatea din Mannheim (Germania), cu doi coautori de la Banca Centrală Eu
20:00
Cea mai mare bancă elvețiană amenință să părăsească țara din cauza noilor reguli de capital # Noi.md
UBS, cea mai mare bancă elveţiană, analizează posibilitatea mutării în Statele Unite, ca răspuns la propunerile guvernului de la Berna privind majorarea cerinţelor de capital, a relatat New York Post în weekend.Potrivit publicaţiei, directori de rang înalt ai UBS s-au întîlnit cu oficiali din administraţia preşedintelui american Donald Trump pentru a pregăti o strategie care ar putea include a
20:00
Primele inițiative depuse în cadrul mecanismului de testare a inovațiilor energetice, cunoscut drept „sandbox energetic”, au fost analizate de Comisia de evaluare constituită de Ministerul Energiei, transmite Noi.md.Potrivit instituției, această etapă confirmă funcționalitatea mecanismului sandbox și capacitatea sa de a oferi un cadru sigur și transparent pentru testarea unor soluții tehnologi
Acum 8 ore
19:30
În cîteva sate din țară, se vor presta consultații medicale gratuite pentru copii și maturi # Noi.md
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.Astfel, în intervalul 15-17 septembrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Plasament pentru Pe
19:30
„Termoelectrica” informează consumatorii din sectoarele Centru, Buiucani și Botanica din capitală despre lucrările planificate pentru testarea la presiune și repararea rețelelor termice, necesare pregătirii sistemului centralizat de termoficare pentru sezonul rece 2025–2026.În acest context, furnizarea apei calde menajere va fi stopată temporar în mai multe zone din capitală, notează Noi.md.
19:00
Trump a făcut bilanțul negocierilor dintre SUA și China și a anunțat o discuție cu Xi Jinping # Noi.md
Președintele american Donald Trump intenționează să discute la sfîrșitul acestei săptămîni cu președintele Chinei, Xi Jinping.El a menționat că negocierile dintre reprezentanții SUA și Chinei în Europa pe teme comerciale au decurs „foarte bine”.Despre acest lucru a anunțat liderul Casei Albe pe rețeaua de socializare Truth Social, relatează RBC-Ucraina.„Marea întîlnire comercială din E
19:00
Primăria municipiului Bălți a venit cu o informație importantă pentru locuitorii săi, nmotează Noi.md.Astfel, în data de 18, 23, 25 septembrie, între orele 07:30 – 17:00, în cadrul centrului de instrucție al Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” a Armatei Naționale, se vor desfășura trageri de instruire.Antremanetele au loc în conformitate cu Planul de instruire al Armatei Naționale p
19:00
La Dondușeni, a fost lansat oficial primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul Republicii Moldova, notează Noi.md.Centrul oferă un spațiu sigur pentru tineri și vîrstnici, încurajînd schimbul de experiențe, dezvoltarea personală și implicarea civică.{{836260}}Centrul din Dondușeni este al doilea de acest fel din țară, după cel inaugurat anterior la Comrat.Acesta va găzdui lun
18:30
Sportiva din Moldova, participantă la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, Alexandra Emilianova, a ocupat locul 10 în finala Campionatului Mondial de Atletism, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie la Tokyo (Japonia).{{835498}}De remarcat că, în prezent, compatrioata noastră ocupă locul 23 în clasamentul mondial la aruncarea discului, transmite Media Sport.Inițial, moldovean
18:30
Compania logistică Nova Post și-a extins serviciile internaționale pentru clienții din Moldova. Acum aceștia pot expedia și primi colete nu doar din Ucraina și România, ci și din alte 14 state europene în care compania este deja prezentă. Termenul de livrare între țări începe de la 2 zile, iar expedierea coletelor se face pe cale aeriană. În țările europene unde Nova Post oferă servicii, l
18:30
Construirea unui nou pod peste Dunăre, la Silistra, este văzută de autoritățile de la Sofia drept un element-cheie pentru dezvoltarea coridorului internațional de transport Nord–Sud, care traversează România și continuă spre Republica Moldova și Ucraina, fiind considerat o prioritate de către Uniunea Europeană.După cum transmite Noi.md cu referire la Bani, acest lucru a fost declarat de vicepr
18:00
Un nou capitol în viața Valentinei Naforniță - soprana a devenit mamă pentru a doua oară. Artista a adus astăzi pe lume doi băieți gemeni, care vor purta numele Rafael și Carol.„Rafael și Carol. Bun venit pe lume! Născuți pe 15/09 la ora 15:00”, a scris Valentina Naforniță într-un mesaj de bun venit adresat celor doi nou-născuți.Pe 22 mai 2025, Soprana Valentina Naforniță și soțul acesteia
18:00
Procurorii vor ca Plahotniuc să fie judecat pentru „furtul miliardului” separat de bancheri # Noi.md
La Judecătoria Buiucani a avut loc, pe 15 septembrie, o nouă ședință în dosarul lui Vladimir Plahotniuc și al foștilor conducători ai Băncii Naționale a Moldovei, acuzați de complicitate la „furtul miliardului”.{{836036}}Cazurile au fost conexate anul trecut, însă procurorii au cerut acum disjungerea dosarului, pentru ca Plahotniuc să fie judecat separat, transmite Europa Liberă.Acuzatorii
18:00
Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat - una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! # Noi.md
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii.El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici.Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce le permite să mențină p
18:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret (ANT) au lansat trei programe naționale destinate susținerii tinerilor și consolidării infrastructurii dedicate acestora. {{836140}}Este vorba despre „Capitala Tineretului” 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2030 și Programul de granturi pentru organizațiile de tineret. Bugetul tota
18:00
Sportiva Armatei Naţionale, soldat clasa I Oxana Diacenco, a obținut medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo Seniori, desfășurat în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.Oxana, care activează în Centrul sportiv al Armatei Naționale, a concurat la categoria +78kg, demonstr înd că munca și pasiunea aduc rezultate de aur.
18:00
Un nou rol - de coordonatori de afaceri - va fi introdus în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență din Moldova și Ucraina, pentru a sprijini elevii în dezvoltarea competențelor necesare pieței muncii, notează Noi.md.Începînd cu anul 2025, optsprezece instituții de învățămînt profesional tehnic din cele două țări vor pilota această inițiativă, care are drept obiectiv consolidare
Acum 12 ore
17:30
Antreprenorul american Elon Musk l-a acuzat pe omul de afaceri George Soros de numeroase crime împotriva umanității.{{835094}}„Crimele lui Soros împotriva umanității sînt numeroase și diverse”, a menționat el pe pagina sa de socializare X, transmite Oxu.Az.Astfel Musk a răspuns la postarea unui utilizator al rețelei sociale, care a afirmat că Elon „știe ce a făcut George Soros cu America ș
17:30
Tratamentele critice vor fi disponibile fără întreruperi la Spitalul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), după inaugurarea, astăzi, a unei stații moderne de oxigen medical, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al MAI, noua dotare permite producerea a 30 m³ de oxigen pe oră, cu o puritate de 93–95%, asigurând continuitatea terapiilor complexe și intervenții rapide pentru pacienții aflați în s
17:30
Kremlinul a auzit declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, care a afirmat că răbdarea sa față de liderul rus Vladimir Putin se epuizează.Despre aceasta a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvînt al președintelui, Dmitri Peskov, relatează RBC.„Rusia își menține în continuare interesul și disponibilitatea de a soluționa criza ucraineană prin mijloace politice și diplomatice. Din part
17:00
Aeroportul din Iași (România) a anunțat că va avea zboruri charter cu pelerini în perioada 25-29 septembrie, cerînd pasagerilor răbdare la îmbarcare. Discuțiile privind trecerea pelerinilor prin Aeroportul Chișinău au eșuat, fără ca guvernele moldovean și israelian să explice public de ce. {{835921}}Pelerinii evrei aterizați în estul României ar urma să traverseze R. Moldova cu autocare și
17:00
Surse: Extradarea lui Vlad Plahotniuc ar putea avea loc pe 18 septembrie, nu pe 25, cum anunță autoritățile # Noi.md
Surse citate de canalul de Telegram SPOT susțin că data reală a extrădării fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi 18 septembrie 2025.Oficial, autoritățile de la Chișinău au anunțat că extrădarea va avea loc pe 25 septembrie.Potrivit acelorași surse, varianta avansată anterior – un interval cuprins între 14 și 21 septembrie – ar urma să se confirme. În acest context, declarațiile avo
17:00
Nu au încredere în Macron? Popularitatea președintelui Franței a scăzut pînă la un nivel record # Noi.md
Popularitatea președintelui Franței, Emmanuel Macron, a scăzut în septembrie pînă la un nivel istoric.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este confirmat de rezultatele unui sondaj publicat în ziarul Le Journal du Dimanche (JDD), realizat de Institutul Francez de Opinie Publică (IFOP).{{836250}}Doar 19% dintre respondenți sînt mulțumiți de activitatea liderului francez, cu 5 puncte procentuale (p.
17:00
Sportivul moldovean Vasile Diacon a ratat la un pas medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte Libere pentru adulți, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie la Zagreb, Croația.Potrivit Media Sport, el a ocupat, astfel, locul cinci.În drumul spre mica finală, la categoria de greutate pînă la 70 kg, sportivul moldovean în vîrstă de 25 de ani a pierdut în calificări în fața mong
17:00
Militarii din contingentele Armatei Naționale și Italiei, aflați în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo, au parcurs 20 de kilometri prin munții Gubavac. Cu ranițe de 10 kilograme în spate, ei au înfruntat terenul accidentat. Pacificatorii au demonstrat rezistență și un adevărat spirit de echipă.
16:30
Ieri, în Transnistria, în orașul Dubăsari, a izbucnit un incendiu: a luat foc ușa unui hambar abandonat.În apropierea locului incendiului se află încă aproximativ cinci construcții ilegale similare, pline cu deșeuri și lucruri vechi. Toate acestea reprezentau o amenințare serioasă, deoarece în apropiere se află o zonă de garaje.{{835808}}Un moment întîmplător a dus la evitarea unui inc
16:30
Cel mai influent sindicat al fermierilor din Franța, FNSEA, a chemat la organizarea unor proteste naționale pe 25 septembrie, pentru a intensifica presiunea asupra noului prim-ministru al țării, Sébastien Lecornu.Liderul sindicatului, Arnaud Rousseau, a declarat că fermierii vor ieși în stradă pentru a protesta împotriva a ceea ce consideră a fi o concurență globală nedreaptă. Principalele
16:00
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit la București 49 de crame din Republica Moldova, care au prezentat peste 300 de vinuri.Vinificatorii noștri au prezentat diversitatea și autenticitatea vinurilor, spre bucuria vizitatorilor.La eveniment a fost prezent și secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, care a mențio
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se
16:00
Treceri pietonale noi, asfalt proaspăt și străzi modernizate – bilanțul unei săptămîni de lucrări la Chișinău # Noi.md
În perioada 8-14 septembrie, Regia „Exdrupo” a realizat diverse lucrări orientate spre întreținerea și modernizarea infrastructurii municipale, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei municipiului Chișinău, lucările au vizat diverse sectoare ale capitalei. Astfel, ample acțiuni s-au desfășurat pe strada Nicolae Costin, prin frezarea părții carosabile, montarea bordurilor, ridicarea g
