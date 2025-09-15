Cernăuțeanu confirmă: Vladimir Plahotniuc va fi adus în țară mai devreme de 25 septembrie

21:00

Primarul Romei a ordonat unei femei să înceteze să hrănească zeci de porumbei care au invadat un bloc de apartamente, după ce vecinii furioși, susținînd că sînt „înecați” în pene, au cerut să fie scăpați de coșmarul, relatează The Guardian.Timp de cîteva luni, la etajul trei al unei clădiri de pe Via Spartaco 108, o femeie poreclită de presă „Doamna Porumbeilor” a hrănit un stol de păsări care