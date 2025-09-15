Blocul Electoral ALTERNATIVA denunță provocări electorale și avertizează cetățenii

Liber TV, 15 septembrie 2025 23:20

Blocul Electoral ALTERNATIVA și primarul degrevat Ion Ceban au atras atenția opiniei publice și a misiunilor de observare asupra unor noi provocări care vizează formațiunea în plină campanie electorală.Potrivit unui comunicat emis de bloc, în ultimele zile au fost semnalate mai multe incidente în care persoane necunoscute s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai ALTERNATIVEI și ar fi discutat cu cetățeni despre sume de bani sau pretinse recompense. În alte cazuri, grupuri de indivizi ar fi încercat să ofere bani pentru a convinge alegătorii să voteze blocul.„Blocul Electoral ALTERNATIVA nu oferă, nu promite și nu va oferi bani sau alte foloase materiale în schimbul votului”, se precizează în declarație. Formațiunea condamnă aceste acțiuni, catalogându-le drept „provocări grave și tentative de manipulare a opiniei publice”.Reprezentanții blocului au făcut apel către cetățeni să fie vigilenți, să nu cadă pradă unor asemenea scheme și să denunțe imediat la poliție orice tentativă de corupere electorală. Totodată, au avertizat că, dacă astfel de incidente vor fi documentate, vor fi făcute publice.În același timp, ALTERNATIVA a cerut actualei guvernări să înceteze „acțiunile de dezinformare, manipulare publică și provocările care depășesc limitele legii”.Formațiunea subliniază că rămâne angajată să desfășoare o campanie „corectă, transparentă și legală”.

CEC: Alegătorii pot solicita de astăzi votarea la locul aflării Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se fac în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14.00 numai la prezentarea unui certificat medical. Persoanele care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu se pot deplasa la sediul secției de votare pentru a depune personal cererea, o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei sau al lucrătorului social, după caz asistentului social comunitar. Cererea privind votarea la locul aflării trebuie să fie completată personal de către alegătorul care solicită votarea la locul aflării. Cererea va include următoarele informații: datele de identificare ale solicitantului, motivul de sănătate sau alt motiv temeinic care face imposibilă deplasarea la sediul secției de votare, după caz - numele și prenumele persoanei desemnate să transmită cererea în numele solicitantului, datele de contact ale solicitantului, persoanei care a transmis cererea. La cerere se vor anexa copia de pe actul de identitate al alegătorului și, după caz, actele doveditoare care justifică solicitarea (de exemplu: certificat medical, adeverință medicală etc.). Cererile privind votarea la locul aflării pot fi semnate electronic și depuse la adresa de e-mail oficială a organului electoral.
Moldova Mare acuză PAS de tentative de corupere electorală: „Nu vom accepta să fim târâți în scheme murdare” Liber TV
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, acuză formațiunea de guvernare PAS de tentative de corupere electorală. Potrivit unui comunicat publicat de partid, pe 12 septembrie un susținător PAS ar fi încercat, prin intermediul rețelei Instagram, să provoace o situație de corupere electorală.Reprezentanții Moldova Mare susțin că persoana respectivă le-ar fi propus să voteze pentru partidul lor „dacă îi oferă o funcție”. În urma incidentului, conducerea partidului a anunțat că a depus o plângere oficială la Centrul Național Anticorupție (CNA), anexând și dovezile.Partidul citează articolul 181¹ din Codul Penal al Republicii Moldova, care prevede că „promisiunea sau oferirea de bani, servicii ori funcții în schimbul votului” constituie infracțiune, pedepsită cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă.„Astăzi PAS este gata de orice pentru a se menține la putere — chiar și de mită și provocări. Dar noi nu vom accepta să fim târâți în scheme murdare. Moldova Mare rămâne un partid cinstit, care merge în Parlament doar cu sprijinul poporului, nu prin șantaj și corupere”, se arată în mesajul partidului condus de Victoria Furtună.Formațiunea declară că va documenta și va raporta orice tentativă de acest fel către instituțiile abilitate, acuzând guvernarea de abuzuri în lupta electorală.
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate Liber TV
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Oamenii s-au ales cu amenzi după ce organele responsabile au întocmit 273 de procese-verbale contravenționale. Cu sancțiuni administrative s-au ales și mai multe persoane juridice, care au încălcat legislația. Astfel, 127 de mii de lei au fost achitați de responsabilii care au dat foc sau au permis arderea vegetației și a deșeurilor. Potrivit datelor statistice, de la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate: 3.660 de cazuri de ardere a vegetației, în urma cărora au fost afectate 6.768,43 hectare de terenuri; 1.028 de cazuri de ardere a poligoanelor de deșeuri, cu o suprafață totală afectată de 198,86 hectare. În vederea intensificării și aplicării măsurilor de constrângere asupra persoanelor ale căror acțiuni duc la producerea incendiilor de vegetație, grupuri mixte formate din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au efectuat controale inopinate, în urma cărora persoanele găsite vinovate au fost trase la răspundere. Acțiunile urmează să continue, întrucât o parte dintre cetățeni continuă vehement să încalce regulile antiincendiare, iar consecințele se reflectă grav asupra vieții și sănătății oamenilor, precum și asupra mediului ambiant.
Renato Usatîi propune crearea unei bănci de stat: “Va reduce costurile serviciilor bancare și creditele” Liber TV
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici.Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce le permite să mențină prețuri ridicate și să obțină profituri uriașe fără a ține cont de dificultățile cetățenilor, a mai spus Renato Usatîi. „Nu le pasă că a fost secetă, că nu există exporturi sau că veniturile sunt instabile. Prin dobânzi exorbitante îi duc pe agricultori la faliment și le iau pământurile.”Liderul Partidului Nostru a subliniat că în ultimii doi ani băncile din Republica Moldova au înregistrat super-profituri, în timp ce autoritățile nu au introdus o taxă pe câștigurile excesive. „Avem nu doar cele mai scumpe credite din Europa, dar și cele mai costisitoare servicii bancare. Oamenii nici nu observă cât plătesc pentru fiecare tranzacție, însă aceste costuri sunt cele mai mari de pe continent”, a adăugat Renato Usatîi.O bancă de stat reprezintă singura soluție reală pentru a asigura acces la credite avantajoase, fie că este vorba de agricultori, fie de tineri care vor să obțină un credit ipotecar pentru a-și cumpăra o locuință, a mai adăugat Renato Usatîi.
Sindicaliștii din administrația publică protestează la București și amenință cu greva generală Liber TV
Sindicaliștii din administrația publică au ieșit luni în stradă în București pentru a protesta față de măsurile anunțate de Executiv. Manifestanții, veniți din întreaga țară, s-au adunat la Palatul Parlamentului și în Parcul Izvor, unde au scandat lozinci, au fluturat steaguri, au suflat în vuvuzele și au afișat pancarte critice la adresa guvernanților.Protestatarii cer respectarea drepturilor fundamentale și se opun categoric reducerilor din administrație. Potrivit Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), principalele revendicări sunt: garantarea dreptului la muncă și la stabilitate în funcția publică; eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice pentru funcționarii publici; realizarea unor analize de impact social și financiar înainte de orice reducere de personal; renunțarea la intenția de a introduce o grilă de salarizare considerată discriminatorie.„Suntem de acord cu reforma administrației publice, dar nu cu reforma mea”, au transmis sindicaliștii, acuzând Guvernul că ia decizii „din pix” și fără fundament real.O parte dintre angajații din Guvern și-au întrerupt activitatea luni și s-au alăturat protestului. Reprezentanții sindicatelor au fost invitați la discuții cu premierul Ilie Bolojan, însă au avertizat că, dacă măsurile nu vor fi retrase, protestele vor continua și se vor radicaliza.„În cazul în care prim-ministrul nu va renunța la politicile impuse fără consultare, vom declanșa greva generală în administrația publică”, au avertizat liderii sindicali.
Andrei Năstase promite restituirea celor 10 miliarde de lei pierduți de pensionari prin politici „antisociale și imorale” Liber TV
Candidatul independent la funcția de deputat, Andrei Năstase, anunță că a pregătit un proiect de lege prin care pensionarii ar urma să fie despăgubiți pentru pierderile suferite în ultimii ani din cauza indexărilor insuficiente ale pensiilor.Potrivit lui Năstase, creșterea prețurilor a depășit 70% în ultimii ani, în timp ce pensiile au fost indexate cu doar 54%. Cel mai grav exemplu invocat este anul 2023, când inflația a trecut de 30%, dar pensiile au fost ajustate cu numai 15%. „Rezultatul este o pierdere totală de circa 10 miliarde de lei – adică aproximativ 15.000 de lei per pensionar”, a declarat acesta.„Seniorii noștri au fost furați! Statul nu și-a respectat obligația legală și morală. Prin proiectul meu de lege, aceste pierderi vor fi recuperate și fiecare pensionar va primi sumele de care a fost lipsit pe nedrept. Este un act de dreptate și de respect față de cei care au muncit o viață întreagă pentru această țară”, a subliniat Năstase.Pentru a acoperi despăgubirile, politicianul propune mai multe măsuri de economisire și eficientizare: reducerea numărului de deputați de la 101 la 61; diminuarea ministerelor de la 14 la 9; desființarea consiliilor raionale; eliminarea salariilor foarte mari din sectorul public.Totodată, în programul său electoral, Andrei Năstase promite: creșterea pensiei minime la peste 5.000 de lei; reducerea vârstei de pensionare pentru femei la 60 de ani; micșorarea prețurilor la produsele de bază și medicamente; alocații lunare de 3.000 lei pentru copiii până la 3 ani și 1.000 lei pentru cei până la 21 de ani; garantarea prin Constituție a unui venit minim decent.„Resurse există. Dar ele trebuie să ajungă la pensionari, la copii, la oameni, nu în buzunarele privilegiaților”, a conchis candidatul independent.
Rusia revine la barter, ca în anii ’90: grâu contra mașini chinezești și semințe de in contra electrocasnice Liber TV
Rusia a început să revină la sistemul de barter în comerțul extern, o practică specifică anilor ’90, potrivit unei investigații realizate de agenția Reuters. Pe fondul sancțiunilor occidentale și al riscului ca băncile chineze să fie afectate de restricții secundare, tot mai multe companii rusești recurg la troc pentru a-și continua activitatea comercială.Astfel, grâul rusesc este schimbat pe mașini chinezești, iar semințele de in pe materiale de construcții și electrocasnice. După excluderea Rusiei din sistemul internațional de plăți SWIFT, tranzacțiile în dolari și euro au devenit aproape imposibile, ceea ce a forțat Moscova să caute formule alternative.În ultimul an au fost identificate cel puțin opt astfel de tranzacții de tip barter, inclusiv cu parteneri din China și Pakistan. Practica, spun experții, riscă să reactiveze un mecanism care în trecut a adus haos economic.„Barterul este preludiul crizei. În anii ’90, industrii întregi funcționau pe schimburi condiționate, iar escrocii au făcut averi pe seama acestui sistem”, avertizează analiști citați de Reuters.Mai mult, fenomenul nu mai este izolat. Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei a publicat chiar și un ghid oficial de utilizare a barterului în comerțul internațional, semnalând că această practică riscă să devină o normă în economia rusă afectată de sancțiuni.
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează, scrie Telegraph.md. „Astfel, după percheziţii, sancţiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare, alte mizerii despre care Partidul Republican „Inima Moldovei” a comunicat în permanenţă, dejucând multe din schemele puse la cale de PAS, acum guvernarea a decis să treacă la o nouă etapă în încercarea de a ne discredita şi a ne reduce la tăcere.  Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre. Astfel, Irina Vlah, Preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată să se prezinte, în dimineaţa zilei de marţi, 16 septembrie, la Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău. Din informaţia de care dispunem, Dnei Irina Vlah urmează să i se aducă la cunoştinţă despre pornirea unui dosar pe Partidul Republican „Inima Moldovei”, care, prin protestele organizate periodic şi prin dezvăluirile făcute, a devenit cel mai incomod oponent politic al PAS” – a declarat formațiunea.De asemenea – spune „Inima Moldovei” –  în după amiaza zilei, Comisia Electorală Centrală urmează să se pronunţe pe marginea unor contestaţii ce vizează atât Partidul Republican „Inima Moldovei”, cât şi Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei. Potrivit formațiunii, chiar dacă aceste contestaţii sunt lipsite de substanţă, PAS îşi doreşte luarea unor decizii dure în raport cu ei.„Atragem atenţia opiniei publice asupra faptului că, înainte de noile măsuri ale guvernării împotriva noastră, mai multe instituţii media, pseudo-jurnalişti şi pseudo-analişti, aflaţi în slujba PAS, au primit indicaţii să creeze fonul necesar pentru a le credibiliza. Unii dintre ei au ieşit deja la rampă şi au fost destul de vizibili în ultimele zile, prin mizeriile promovate în spaţiul public. Alţii încă urmează să iasă în prim-plan cu pseudo-investigaţii. Ştiind despre aceste noi provocări, Partidul Republican „Inima Moldovei” a efectuat propriile investigaţii pe care le vom face publice la momentul potrivit, pentru a demonstra cât de urât lucrează PAS şi cei ce slujesc acest partid” – se mai spune în declarație.Partidul Republican „Inima Moldovei” atenționează angajații instituțiilor de stat: „îndeplinirea ordinelor politice ilegale vă face părtași la represiuni. Pasiștii, care dau aceste ordine, după 28 septembrie vor răspunde în fața legii. Nu repetați greșeala lor, ca să nu ajungeți alături de ei”.„Ne adresăm observatorilor independenți să noteze fiecare abuz comis de regimul PAS. Fiecare atac al galbenilor ne întărește tot mai mult. Fiecare dosar inventat împotriva echipei noastre aduce mii de oameni de partea noastră. Avem voința, tăria și sprijinul poporului să ducem lupta până la capăt – până la eliberarea Moldovei de sub regimul criminal PAS!”, a mai subliniat partidul condus de Irina Vlah.
(VIDEO) Ion Ceban critică închiderea școlii din satul Doina, Strășeni: „Pentru PAS educația este o problemă, pentru noi este o investiție” Liber TV
Primarul degrevat al Chișinăului și unul dintre liderii blocului Alternativa, Ion Ceban, a criticat dur decizia privind închiderea școlii din satul Doina, raionul Strășeni. Într-un video publicat pe rețelele sociale, acesta a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă copiii și părinții din localitate, după ce clopoțelul nu a mai sunat pentru aproape 90 de elevi la 1 septembrie. O localnică, mamă a unui copil, a povestit că de la închiderea școlii, părinții sunt nevoiți să transporte elevii cu mașinile proprii până la Vorniceni, ceea ce le afectează activitatea de zi cu zi. „E foarte greu să nu avem o școală la noi în sat. Copilul mergea singur, acum trebuie să-l ducem personal. Eu trebuie să îmi cer voie de la lucru de fiecare dată și am probleme la serviciu. Drumurile sunt foarte rele și nu putem lua în mașină toți copiii care merg cu transportul public. Erau 84 de copii, cu rezultate foarte bune la examene”, a declarat femeia. Ion Ceban a precizat că întreținerea gimnaziului din Doina ar fi costat anual circa 600 de mii de lei (aproximativ 30 de mii de euro) și a comparat aceste cheltuieli cu sumele investite de guvernare în concerte. „Doar evenimentele organizate de PAS au costat între 6 și 20 de milioane de lei. Cu acești bani se puteau menține între 10 și 30 de școli ca aceasta. În sertarele Ministerului Educației există un document, care nu a fost făcut public, și care prevede închiderea a și mai multor școli după conceptul lor de optimizare. Pentru ei, educația este o problemă. Pentru noi, Blocul Alternativa, educația înseamnă investiții – în copii, în viitor și în dezvoltarea localităților. Dacă închizi școala, nu mai vine nimeni să se stabilească acolo”, a subliniat Ceban. Anterior, Ministerul Educației a menționat că deciziile privind reorganizarea sau închiderea instituțiilor de învățământ sunt luate de autoritățile locale, cu scopul de a asigura accesul copiilor la educație de calitate, în școli mai bine dotate, cu activități extracurriculare și posibilități de a învăța limbi străine. „Subliniem că, înainte de a lua asemenea decizii, este important ca comunitatea să fie consultată”, a precizat instituția.
Zeci de percheziții la nivel național, 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de peste 8,4 milioane de lei aplicate de CNA într-o săptămână Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a corupției, combatere și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii, au desfășurat zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. 60 de acțiuni de urmărire penală au fost efectuate într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante, în urma cărora 15 persoane au fost reținute.  Totodată, acțiuni procesuale au fost desfășurate în raionul Călărași, într-un dosar ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Într-un alt dosar, aflat în gestiunea CNA, doi viceprimari ai municipiului Comrat sunt cercetați penal pentru abuz de serviciu. Potrivit probatoriului, aceștia ar fi acționat concertat pentru a obține foloase materiale necuvenite din bugetul public. În urma deciziei instanței, unul dintre viceprimari a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat în această perioadă sechestre pe bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei, printre care mijloace de transport, o construcție locativă, un teren pentru construcție, un teren agricol, o încăpere locative și un cont bancar. De asemenea, instanțele de judecată au confirmat sechestrele aplicate anterior pe bunuri de peste 5,4 milioane de lei, iar ARBI a emis un ordin de înghețare pe un cont cripto (USDT) în valoare de aproximativ 135.000 de dolari. În această perioadă, ofițerii anticorupție au pornit 6 cauze penale noi și au propus spre soluționare 12 dosare. La moment, 3 persoane se află în izolatorul CNA, alte 17 sunt plasate în arest preventiv în instituțiile penitenciare. În perioada de referință, au fost pronunțate trei sentințe de condamnare în dosarele instrumentate de CNA și procurorii anticorupție. Pe linia prevenirii corupției, Direcția legislație a CNA a remis autorilor 10 rapoarte de expertiză legislativă și 4 avize, în procedură de examinare fiind alte 17 proiecte. De asemenea au fost emise 174 de caziere de integritate, au fost realizate 4 analize operaționale, iar la linia națională anticorupție au fost recepționate 61 de apeluri. În săptămâna precedentă 1674 de materiale au fost înregistrate în cancelaria instituției.
Trump: „Pentru ca întâlnirea Zelenski–Putin să aibă loc, va trebui să intervin personal. Ura dintre ei doi este de neînțeles” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că o eventuală întâlnire directă între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul rus Vladimir Putin nu poate avea loc fără implicarea sa. Declarațiile au fost făcute în fața jurnaliștilor, în contextul speculațiilor privind un posibil summit între cei doi șefi de stat. Trump a subliniat că încheierea războiului din Ucraina s-a dovedit mult mai dificilă decât anticipase, invocând „ura de neînțeles” dintre Putin și Zelenski. „Vreau să opresc acest război. Știți, eu am reușit să opresc șapte conflicte. Am crezut că (războiul Rusiei împotriva Ucrainei) va fi pentru mine un caz simplu, dar a devenit un eșec. Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, a spus liderul american. În opinia sa, șansele unor discuții directe sunt reduse fără o mediere externă. „Vor fi negocieri — fie că le numim summit sau simplă întâlnire, nu contează. Dar, cel mai probabil, va trebui să intervin. Cei doi se urăsc atât de mult încât aproape că nu pot vorbi. Sunt incapabili să comunice direct”, a adăugat Trump. Președintele SUA nu a oferit un calendar clar pentru o posibilă întâlnire, menționând doar că aceasta ar putea avea loc „relativ curând”. Discuțiile despre o întrevedere Zelenski–Putin s-au intensificat după întâlnirea dintre Trump și liderul de la Kremlin, desfășurată recent în Alaska. Totuși, Kremlinul a respins ulterior ideea, iar Putin a declarat că ar accepta o întâlnire doar la Moscova — propunere refuzată imediat de Zelenski. Între timp, presa internațională a relatat că Trump ar putea avea o nouă întrevedere cu Putin în luna octombrie, în timpul vizitei sale programate în Malaezia.
România și Polonia iau măsuri militare urgente după noi amenințări cu drone rusești la granița cu Ucraina Liber TV
România și Polonia au activat măsuri militare de urgență pe 13 septembrie, ca reacție la intensificarea amenințărilor reprezentate de dronele rusești care operează în apropierea frontierelor lor cu Ucraina.Incidentul are loc la doar câteva zile după ce Polonia a confirmat că a doborât drone rusești aflate în spațiul său aerian, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei, în noaptea de 10 septembrie — prima confruntare directă a unui stat NATO cu echipamente militare rusești pe propriul teritoriu de la începutul invaziei pe scară largă în 2022. Moscova a negat că ar fi vizat teritoriul polonez.Ministerul Apărării din România a anunțat că a ridicat de la sol două avioane F-16, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în timpul unui atac asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței. Locuitorii din județul Tulcea, aflat la frontiera cu Delta Dunării, au primit avertismente să se adăpostească.Avioanele au urmărit drona până când aceasta „a dispărut de pe radar la 20 km sud-vest de satul Chilia Veche”, precizează ministerul, adăugând că aparatul nu a survolat zone locuite și nu a reprezentat un pericol imediat pentru populație. România a raportat în repetate rânduri prăbușirea unor fragmente de drone rusești pe teritoriul său începând din 2022.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că extinde deliberat războiul: „Rutele dronelor sunt calculate, nu este o greșeală sau inițiativa unor comandanți de nivel inferior. Este o strategie prin care Rusia face pași mici, dar care duc la mari pierderi.”Ministrul român de Externe, Oana Toiu, a calificat acțiunile Moscovei drept „inacceptabile și iresponsabile”. Ea a anunțat că va ridica acest subiect la Adunarea Generală ONU și a cerut adoptarea rapidă de către UE a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. De asemenea, Toiu a solicitat activarea „spectrului complet de măsuri” în cadrul misiunii NATO Eastern Sentry, lansată tot pe 13 septembrie ca răspuns la încălcarea spațiului aerian al Poloniei.În paralel, aviația poloneză, sprijinită de aliați NATO, a desfășurat o operațiune de protejare a spațiului aerian în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile au închis temporar Aeroportul din Lublin, ca măsură preventivă. „Acțiunile sunt de natură preventivă și vizează securitatea cetățenilor, în special a celor din zonele de frontieră”, a transmis Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze.În timp ce România a adoptat recent o lege care permite armatei să doboare drone neautorizate ce pătrund în spațiul său aerian chiar și în timp de pace, regulamentele de aplicare încă nu au fost definitivate.NATO a anunțat că va continua consolidarea apărării pe flancul estic, pe fondul intensificării atacurilor cu drone și a încălcărilor de spațiu aerian din partea Rusiei.
O dronă ucraineană a lovit o fabrică chimică din regiunea Perm Krai din Rusia, la 1.800 km de graniţă Liber TV
O dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia, sâmbătă seară, a raportat canalul de ştiri al opoziţiei ruse Astra, citând imagini filmate de locuitorii din zonă, informează Kyiv Independent.Regiunea Perm Krai se află la peste 1.800 de kilometri (1.118 mile) de graniţa ruso-ucraineană.În jurul orei locale 21:20, guvernatorul regiunii Perm Krai, Dmitri Mahonin, a raportat că o dronă ucraineană a lovit o întreprindere industrială din oraşul Gubaha. El nu a dezvăluit detalii despre identitatea întreprinderii.Nu au existat victime, iar întreprinderea continuă să funcţioneze normal, a afirmat Mahonin.Astra a identificat ulterior ţinta ca fiind fabrica Metafrax Chemicals, un complex important situat în Gubaha.Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica aceste date în mod independent.În 2023, fabrica Metafrax Chemicals din Gubaha a lansat o nouă unitate de producţie de amoniac-uree-melamină (AUM) care, potrivit rapoartelor, a produs 300.000 de tone de amoniac în primele opt luni. Compania a fost sancţionată de Marea Britanie şi Ucraina.Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone de lungă distanţă asupra ţintelor industriale şi militare de pe teritoriul rus. Agenţia de informaţii militare a Ucrainei (HUR) a efectuat un atac cu drone pe 12 septembrie asupra unei importante rafinării de petrol din Republica Başkortostan din Rusia, la 1.500 de kilometri (930 mile) de graniţă, potrivit surselor de informaţii.
Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc: “Extrădarea ar putea să nu fie pe 25 septembrie – se așteaptă provocări” Liber TV
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti mai multe provocări, notează Telegraph.md. „În pofida asigurărilor din partea autorităților statului, care susțin că țin sub control procesul de extrădare a clientului meu, Vladimir Plahotniuc, în ultima vreme primim semnale și mesaje care indică faptul că s-ar pregăti mai multe provocări, prin care extrădarea domnului Vlad Plahotniuc să ia forma unui show care să fie exploatat în interes electoral de puterea politică de la Chișinău. Facem apel către Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției, precum și către celelalte structuri de forță ale statului, să se asigure ca revenirea în țară a domnului Vlad Plahotniuc să fie în acord cu cadrul legal, conform normelor bunului-simț și în termenii stabiliți și anunțați oficial de autorități”, a scris într-un mesaj avocatul.De asemenea, Lucian Rogac atenționează și asupra unor semnale care indică faptul că autoritățile de la Chișinău ar insista să-l aducă pe Vlad Plahotniuc într-o altă zi decât cea anunțată – 25 septembrie.„Interesul nostru este ca normele legale, procedurile naționale și internaționale să fie respectate întocmai, iar procesul de extrădare să să fie unul absolut transparent și lipsit de orice provocări cu miză politică și electorală. Cu atât mai mult că surse din Ministerul Justiției al Greciei ne-au comunicat că partea moldovenească planifică să facă extrădarea domnului Plahotniuc în alte date decât 25.09.25, dar solicită ca partea grecească public să susțină că extrădarea va fi pe 25 septembrie! Nu știm cât de adevărate sunt aceste zvonuri și dacă ajung la noi intenționat sau nu, însă avem toată speranța că instituțiile implicate sunt capabile să depună toate eforturile pentru a nu fi admise niciun fel de abateri”, a mai adăugat Lucian Rogac.Amintim că, în această săptămână, ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că o dată estimativă pentru revenirea lui Vlad Plahotniuc este 25 septembrie și că ar fi fost deja rezervate bilete de avion pentru această zi.
(VIDEO) Vladimir Cebotari: Mulți din PAS tresar la gândul revenirii lui Plahotniuc în Moldova Liber TV
Unii dintre exponenții PAS au apelat de nenumărate ori la ajutorul lui Vlad Plahotniuc, iar alții au participat și la executarea deciziilor luate de fostul lider al Partidului Democrat. Despre acest lucru vorbește fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, care subliniază că acum mulți dintre ei „tresar noaptea doar de la gândul că Plahotniuc urmează să revină în Moldova”, scrie Telegraph.md.„Însuși gândul la dl Plahotniuc al unora din ei, care au fost apropiați de dl Plahotniuc, unii din ei s-au adresat cu anumite rugăminți, cărora dl Plahotniuc le-a rezolvat probleme reale cu care se confruntau, unii din ei au participat sau au fost cu anumit rol în executarea anumitor decizii care se luau inclusiv cu participarea dlui Plahotniuc. Cred că multe dintre aceste persoane noaptea tresar de la gândul că dumnealui urmează să revină în țară, se tem, ei își desenează scenarii”, a declarat Cebotari în cadrul podcastului „Subiect incomod” realizat de Dorin Podlisnic.De asemenea, Vladimir Cebotari a menționat că extrădarea fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, este tărăgănată intenționat, pentru că cei de la guvernare vor să capitalizeze cât mai mult pe seama acestui subiect.„Cei de la guvernare vor să capitalizeze pe această situație. În același timp, ei sunt și cumva preocupați de o anumită frică pe care o au. Din acest motiv se tărăgănează extrădarea lui în Moldova. Din acest motiv această extrădare va fi cât de târziu posibilă, astfel încât să poată capitaliza pe ea PAS la aceste alegeri și să-și reducă anumite riscuri pe care ei le întrevăd”, a mai adăugat fondatorul PDMM.﻿
Renato Usatîi promite modernizarea Aeroportului din Mărculești: „Va fi al doilea aeroport internațional al Moldovei” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat în cadrul unei întâlniri cu alegătorii că unul dintre obiectivele prioritare ale formațiunii este modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești, care ar urma să devină aeroport de rezervă celui de la Chișinău.Potrivit lui Usatîi, în cei peste 30 de ani de independență, infrastructura aeroportuară din nordul țării a fost neglijată, iar Republica Moldova a rămas cu o singură poartă aeriană – Aeroportul Internațional Chișinău. „Astăzi, ca aeroporturi de rezervă folosim Odessa și București. Asta înseamnă că, în caz de ceață sau alte probleme, ne ‘salvează’ aeroporturi din afara țării. Chiar și în state mai puțin dezvoltate, aeroportul de rezervă se află în interiorul țării”, a declarat politicianul.Usatîi a subliniat că pista de la Mărculești permite aterizarea inclusiv a avioanelor cargo, însă este nevoie de investiții în infrastructură pentru ca aeroportul să fie repus în funcțiune. „După mai mult de 30 de ani de independență, îi vom da viață Aeroportului din Mărculești! Ca să nu mai fie nevoit tot nordul Moldovei să plece la aeroportul din Iași”, a afirmat liderul Partidului Nostru.El a criticat planurile unor politicieni care promit dezvoltarea unui terminal la Ledoveni, menționând că pista de acolo este destinată doar avioanelor mici și nu poate fi extinsă pentru curse internaționale.Usatîi a dat ca exemplu Aeroportul din Iași, care a reușit în câțiva ani să se transforme dintr-un simplu hangar într-un punct aerian regional important, deservind atât România, cât și aproape un milion de cetățeni din Republica Moldova. „Este o demonstrație clară: dacă vrei să faci – reușești. Dar dacă doar cauți scuze, ajungi la ceea ce avem astăzi”, a conchis acesta.
Tudor Ulianovschi: „Moldova are nevoie de o schimbare de paradigmă – de la consum pe datorie la producție și locuri de muncă bine plătite” Liber TV
Liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, afirmă că Republica Moldova traversează o criză economică profundă, în care salariile nu acoperă cheltuielile, ratele cresc, iar coșul minim de consum devine inaccesibil pentru tot mai mulți cetățeni. Într-un clip video difuzat de formațiune, acesta a pledat pentru o „schimbare reală de paradigmă” în politicile economice ale țării.„O economie sănătoasă nu se construiește pe consum pe datorie, ci pe producție, investiții și locuri de muncă bine plătite”, a declarat Ulianovschi, subliniind că PSDE propune un set de măsuri concrete pentru stimularea mediului de afaceri și crearea de oportunități pentru populație.Printre prioritățile formațiunii se regăsesc: platforme industriale regionale – huburi cu infrastructură, acces la creditare și facilități pentru investiții; fond național pentru IMM-uri, destinat sprijinirii antreprenorilor locali; reguli clare și eliminarea controalelor abuzive, pentru ca statul să devină partener al mediului de afaceri, nu obstacol.În plan social, PSDE propune crearea de locuri de muncă plătite corect și conectarea claselor profesionale direct cu firmele, precum și programe de reconversie pentru adulți și oportunități pentru tinerii și diaspora care aleg să muncească legal în țară.Ulianovschi a vorbit și despre eficiența energetică și tranziția către surse regenerabile, care ar reduce facturile populației și dependența de importuri.„Succesul nu se măsoară în promisiuni goale, ci în locuri de muncă formale, investiții care rămân, exporturi în creștere și salarii care bat inflația. Oamenii nu cer minuni. Cer predictibilitate, respect și un stat care lucrează pentru cetățeni, nu împotriva lor”, a concluzionat liderul PSDE.
Bănci și alei vandalizate în Parcul-pădure Rîșcani – Primăria Chișinău condamnă distrugerile și promite sancțiuni Liber TV
În dimineața zilei de 12 septembrie 2025, au fost depistate noi cazuri de vandalism în Parcul-pădure Rîșcani. Persoane necunoscute au deteriorat o bancă și mai multe coșuri de gunoi, au demontat mai multe lespezi din pavajul unei alei.Primăria Chișinău condamnă cu fermitate aceste acțiuni de distrugere și atenționează că deteriorarea intenționată a bunurilor publice este pasibilă de sancțiuni contravenționale.Menționăm că perimetrul Parcului-pădure Rîșcani este monitorizat video, iar imaginile vor fi analizate pentru identificarea și tragerea la răspundere a răufăcătorilor.
Trump și Putin ar putea avea o nouă întâlnire în octombrie, la Kuala Lumpur Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar putea avea o nouă întrevedere în luna octombrie, în cadrul vizitei lui Trump în Malaezia, scrie publicația New Straits Times.Premierul malaezian Anwar Ibrahim a confirmat că atât Trump, cât și Putin, dar și premierul chinez Li Qiang sunt așteptați la cel de-al 47-lea summit ASEAN, care se va desfășura la Kuala Lumpur. „N-am noroc. În pofida problemelor comerciale legate de tarife, președintele Donald Trump m-a sunat și mi-a spus că luna viitoare va vizita Malaezia, pentru a participa la summit. Premierul Li Qiang va fi, de asemenea, prezent”, a declarat Ibrahim.Oficialul malaezian a precizat că, în timpul vizitei sale la Beijing, s-a întâlnit cu Vladimir Putin, care „ia în serios posibilitatea de a veni la Kuala Lumpur”.Summitul anual ASEAN reunește liderii celor zece state din Asia de Sud-Est și partenerii lor globali pentru discuții privind securitatea, economia, comerțul și provocările internaționale. Participarea marilor lideri mondiali crește tradițional impactul și vizibilitatea internațională a forumului.O posibilă întrevedere Trump–Putin în Malaezia ar fi a doua din acest an. În august 2025, cei doi s-au întâlnit în Alaska, pentru prima dată după revenirea lui Trump la Casa Albă. Atunci, discuțiile au avut loc cu ușile închise și au provocat reacții critice din partea aliaților SUA, în special din Europa și Ucraina. Oficial, Washingtonul a vorbit despre „posibilitatea unui dialog”, în timp ce Kremlinul a catalogat discuțiile drept „constructive”, însă analiștii au remarcat că nu s-au înregistrat progrese concrete.
„Moldova Mare” acuză autoritățile de blocarea întâlnirii din Sîngerei: „Democrația pentru ei e un sunet gol”, spune Victoria Furtună Liber TV
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, afirmă că o întâlnire cu cetățenii organizată în orașul Sîngerei a fost împiedicată de forțele de ordine, iar autoritățile locale ar fi participat la acțiuni de intimidare. Anunțul a fost făcut public într-o postare a liderului formațiunii pe rețelele sociale. Potrivit unui videoclip publicat de Victoria Furtună, poliția ar fi blocat toate cele trei intrări în oraș pentru a împiedica accesul echipei și al susținătorilor la locul întâlnirii. În postare se mai arată că în loc de dialog au fost ridicate cordoane, iar în loc de democrație — „intimidare și presiune”, afectând nu doar membrii partidului, ci și cetățenii care au avut curajul să vină la întâlnire. Lidera Moldova Mare susține totodată că la acțiune s-au implicat și primarul localității și adjunctul acestuia, care, potrivit postării, ar fi venit cu steaguri ale Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ar fi declarat că „nu avem dreptul să vorbim cu oamenii”. În mesaj, Victoria Furtună califică gestul drept o manifestare a unei „democrații” lipsite de substanță și afirmă că, dacă aceasta este viziunea PAS asupra libertăților, „calea spre Europa nu valorează nici o para chioară”.  “Dacă asta este viziunea PAS privind libertatea și drepturile omului, atunci această cale spre Europa nu valorează nici o para chioară. Așa guvernare cu metodele sale criminale nu va conduce Moldova în Europa nici în 2030! Sandu și regimul ei se tem de popor, se tem de adevăr, se tem de partidul Moldova Mare! Dar să luați aminte: oricât v-ați ascunde în spatele poliției — deja ați pierdut”, a declarat Victoria Furtună.Până la ora publicării acestei știri nu au fost identificate declarații publice ale Primăriei Sîngerei, ale Inspectoratului de Poliție sau ale PAS care să confirme sau să respingă acuzațiile formulate de Victoria Furtună. Redacția va actualiza materialul dacă vor apărea poziții oficiale sau probe care să coroboreze sau să infirme cele relatate în postare.  
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea: „Moldova este o țară mică, cu inima mare” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi că a avut o întrevedere cu Papa Leon al XIV-lea, în cadrul căreia au fost abordate teme legate de pace, credință și viitorul european al țării.„Am avut onoarea să mă întâlnesc cu Papa Leon al XIV-lea. Am vorbit despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul țării noastre spre o viață mai bună”, a scris șefa statului într-o postare pe rețelele de socializare.Maia Sandu a menționat că i-a vorbit Suveranului Pontif despre bunătatea și generozitatea poporului moldovean, precum și despre atașamentul profund față de valorile creștine, chiar și în perioadele de represiune sovietică, când bisericile erau închise sau transformate în grajduri.„Chiar și în timpuri grele, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie. Am vorbit și despre cum, cu un război la hotar, am știut să arătăm compasiune și solidaritate. Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare”, a subliniat președinta.Potrivit Maiei Sandu, Papa Leon al XIV-lea a transmis că „Moldova este văzută și auzită”, încurajând eforturile țării pe drumul european.„Cu voia lui Dumnezeu și prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate și pace, în marea familie europeană”, a conchis Sandu.
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză guvernarea PAS că organizează proteste împotriva opoziției: „Un atac direct la democrație” Liber TV
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză PAS că ar fi pus în scenă proteste împotriva opoziției, chiar în plină campanie electorală. Potrivit reprezentanților blocului, aceste acțiuni reprezintă „un moment rușinos pentru democrația din Republica Moldova”.„În loc să răspundă pentru sărăcie, prețurile mari și promisiunile neonorate, PAS își trimite consilierii și susținătorii să strige în fața sediului nostru. Este fără precedent ca un partid de guvernare să organizeze proteste împotriva opoziției”, a declarat Victor Pruteanu, candidat al Blocului ALTERNATIVA.Pruteanu și colegii săi susțin că au probe clare privind implicarea directă a guvernării: Liderul protestului ar fi fost Constantin Covrig, consilier al premierului Dorin Recean, care ar fi organizat acțiunea și ținut primul discurs. La protest ar fi participat susținători activi ai PAS din mediul online, precum Marin Andoni și Radu Dudcovici, cunoscuți tiktokeri și promotori ai partidului. Poliția ar fi escortat și protejat protestatarii, fiind observate și persoane în civil, cu epoleți, care ar aparține unei structuri „mai secrete decât poliția”. Presa apropiată guvernării – Moldova 1, TVR, TV1 și TV8 – ar fi fost prezentă în număr mult mai mare decât la conferințele obișnuite ale blocului, ceea ce, potrivit ALTERNATIVA, arată caracterul regizat al protestului. Tematica protestului s-ar fi bazat pe „interpretări false” ale declarațiilor unui lider al blocului privind reintegrarea țării, deși programul oficial prevede reintegrarea pașnică și retragerea trupelor rusești. „Disperarea guvernării”Ion Bulgac, candidat ALTERNATIVA, a subliniat că situația demonstrează lipsa de soluții a guvernării:„Într-o democrație normală, opoziția protestează împotriva guvernării, nu invers. Când cei aflați la putere ies în stradă împotriva propriilor cetățeni, înseamnă că nu mai au soluții și încearcă să mute atenția de la problemele reale ale oamenilor – prețuri, salarii, pensii, criza de securitate.” Poziția ALTERNATIVA privind reintegrarea țăriiÎn cadrul conferinței, Blocul ALTERNATIVA și-a reiterat poziția oficială privind reintegrarea Republicii Moldova: Reintegrare pașnică, cu participarea raioanelor din stânga Nistrului. Statut special pentru Transnistria, conform Constituției. Program de reconstrucție și dezvoltare post-conflict Chișinău–Tiraspol. Retragerea trupelor și armamentului rusesc de pe teritoriul țării. Garanții de proprietate pentru locuitorii din stânga Nistrului.Reprezentanții ALTERNATIVA au îndemnat cetățenii ca la scrutinul din 28 septembrie să voteze pentru bloc, subliniind că „o Moldovă democratică este posibilă doar atunci când guvernarea respectă opoziția și nu o atacă prin metode abuzive”.
Trump: Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk a fost arestat. Liderul american cere pedeapsa cu moartea Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că autoritățile au reținut presupusul ucigaș al activistului de dreapta Charlie Kirk. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Fox News.„Cred cu mare încredere că l-am prins. Toată lumea a lucrat excelent. Așadar, da, cred că acum suntem într-o poziție bună – el se află în custodia poliției”, a declarat Trump.Potrivit liderului american, identificarea suspectului a fost extrem de dificilă, întrucât anchetatorii aveau la dispoziție doar o imagine de calitate foarte slabă. Totuși, o rudă apropiată a reușit să îl recunoască pe bărbat și a alertat poliția. Trump a sugerat că ar putea fi vorba despre tatăl presupusului atacator.Președintele SUA și-a exprimat speranța că persoana reținută va fi condamnată la pedeapsa capitală: „Sper că ucigașul lui Charlie Kirk va primi sentința pe care o merită – pedeapsa cu moartea.”Charlie Kirk, unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori din Statele Unite, a fost împușcat pe 10 septembrie, în timpul unui eveniment public desfășurat în statul Utah. Atacatorul a tras de la o distanță considerabilă, ceea ce a făcut dificilă identificarea și reținerea lui imediată.Kirk a fost transportat de urgență la spital în stare critică, însă medicii nu i-au putut salva viața. Inițial, pe 11 septembrie, FBI a anunțat că a reținut un suspect, dar acesta a fost eliberat rapid din lipsă de probe, ceea ce a creat confuzie în jurul investigației.
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor Liber TV
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri” (DRCD), controlată de „coaliția haosului”, cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor”, a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de la 11 lei la 27 de lei, iar pentru sectorul privat — de la 19,70 lei la 37,80 lei. În același timp, se propune anularea facilităților existente: veteranilor li se micșorează reducerea de la 100% la 10%, iar persoanelor vulnerabile — la 15%. De asemenea, se dorește majorarea normelor de acumulare a deșeurilor: pentru locuitorii din oraș — de la 1,12 m³ la 2 m³ anual, iar pentru cei din sectorul privat — de la 2 m³ la 3,5 m³. Ținând cont de noile norme, tariful ar urma să crească de peste trei ori, susține primarul. Alexandr Petkov a subliniat că în spatele acestor inițiative se află conducerea DRCD — protejații socialiștilor, PAS, Grigorișin, Craevscaia și un comunist care li s-a alăturat. „Ei poartă responsabilitatea pentru acțiunile întreprinderii. Este criminal. Este o lovitură pentru fiecare dintre noi. Nu ezitați să le cereți părerea, ei  spun că sunt pentru oameni — dar haideți să-i judecăm după fapte, nu după vorbe”, a declarat Petkov. Potrivit primarului, argumentele invocate de DRCD nu au nici o bază reală și sunt chiar ilegale: „Au 5 milioane profit, tehnica și camerele au fost achiziționate de primărie, platformele la fel. Iar dacă poligonul cere majorarea plății — negociați!”, a spus el. În încheiere, Alexandr Petkov a declarat că va apăra locuitorii municipiului Bălți și nu va permite o atitudine abuzivă față de aceștia. „Vom apăra bălțenii. În Bălți va fi ordine”, a subliniat primarul.
Vladimir Cebotari acuză Poliția și PAS de „scenarii regizate” pentru intimidarea opoziției: „Departe de Oscar, dar buni la sperietori” Liber TV
Șefii Poliției Naționale și ai altor structuri de forțe sunt acuzați repetat de Partidul Democrat Modern că se implică în acțiuni de intimidare a oponenților politici puse la cale de partidul de guvernare. Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că, în timp ce nivelul criminalității crește, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, împreună cu alți funcționari, „s-au reprofilat în realizarea scenariilor și planurilor regizate de PAS”. IGP a respins, în repetate rânduri, acuzațiile și le-a calificat drept „declarații politice”, scrie UNIMEDIA.  Cebotari susține că șefii poliției schițează pe la emisiunile posturilor TV tot felul de „sperietori și falsuri pentru a „încorda” societatea înaintea alegerilor parlamentare, ca niște autori de filme criminale”.„Ei încearcă să deseneze multe neadevăruri pe care le spun unii oficiali și funcționari în unele emisiuni. Ei știu foarte bine că mint. Știu foarte bine cum se va produce, pentru că tot ei scenarizează. Ei sunt câțiva regizori, au rolul de co-producători. Nu trebuie chiar să-i lăudăm prea tare în rolul ăsta de regizori, că nu mai sunt atât de valoroși, persoanele acestea până la Oscar sunt departe. Tot ce generează e frică, război, Rusia, corupție, grupe organizate criminale. Altceva ei nu pot genera. Dacă vreți să-i comparăm cu vineva, atunci cu autorii filmului „Бандитский Петербург””, a declarat Vladimir Cebotari în cadrul podcastului „Subiect incomod” realizat de Dorin Podlisnic.
(DOC) Andrei Năstase cere Procuraturii Generale să investigheze un posibil „troc politic” între PAS și Vladimir Plahotniuc Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, a depus astăzi un demers oficial la Procuratura Generală prin care solicită deschiderea unei investigații privind un posibil „troc politic” între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc.Năstase face referire la informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora guvernarea ar încerca să negocieze sprijin electoral din partea lui Plahotniuc, în schimbul garantării unei protecții față de dosarele penale.„Un asemenea aranjament ar submina grav principiile statului de drept și ar compromite independența justiției. Cetățenii Republicii Moldova nu au ieșit în stradă și nu au votat actuala guvernare pentru ca justiția să fie folosită ca monedă de schimb în jocuri politice de culise”, a declarat Andrei Năstase.În solicitarea adresată Procuraturii Generale, acesta cere:1. Verificarea veridicității informațiilor despre posibile înțelegeri între PAS și Vladimir Plahotniuc;2. Investigarea eventualelor contacte sau angajamente politice, financiare ori juridice;3. Măsuri pentru a preveni orice tentativă de influențare a justiției în scopuri politice. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de scrutin.Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că fostul lider democrat va fi escortat cu un zbor comercial: „Căutăm cele mai favorabile prețuri, pentru că sunt bani publici”. După extrădare, Plahotniuc va fi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul nr. 13.Anterior, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a afirmat că PAS ar miza pe sprijinul indirect al lui Plahotniuc pentru a obține majoritatea parlamentară. Potrivit lui Usatîi, fostul oligarh păstrează influență asupra mai multor primari și structuri teritoriale.Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie în Grecia, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu.
Umoristul Gheorghe Urschi, în stare critică la Institutul de Medicină Urgentă. Rudele solicită intervenția ministrei Sănătății Liber TV
Familia renumitului umorist Gheorghe Urschi face un apel public către autoritățile medicale din Chișinău, solicitând transferul urgent al acestuia din Institutul de Medicină Urgentă către o altă secție de terapie intensivă, pentru tratament și stabilizare.Potrivit mesajului postat pe pagina oficială a artistului, Gheorghe Urschi a suferit, pe 26 august 2025, o intervenție chirurgicală în urma unei ocluzii intestinale. Starea de sănătate a maestrului este în continuare gravă, familia menționând valori îngrijorătoare ale unor parametri medicali, precum febră persistentă, hemoglobină scăzută (77), CRP crescut (30) și nivel ridicat al ureei (14,7).„Facem apel către instituțiile medicale din Chișinău pentru a fi mutat urgent Gheorghe Urschi la altă terapie intensivă pentru tratament și stabilizare, cu îngrijirea de către familie. Să fie făcută imagistica urgent. Achităm. Am fi recunoscători dacă acest mesaj poate fi livrat și doamnei ministră Ala Nemerenco”, se arată în postarea familiei.Rudele au lansat un apel către public să distribuie mesajul, sperând că autoritățile vor interveni rapid.
CEC va tipări peste 864 mii de buletine de vot pentru secțiile de votare din străinătate Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate.În total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1 500 în limba ucraineană.Buletinele se vor tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. Acesta conține 23 de patrulatere cu numele concurenților electorali înscriși în ordinea stabilită de Comisie. Lungimea unui buletin de vot este de circa 59 cm, iar lățimea de 14 cm.Prețul unui buletin de vot este de 1,10 lei, iar valoarea totală a tirajului este de circa 954 mii lei.Cele mai multe buletine de vot vor fi tipărite pentru Republica Italiană – 229 mii, Republica Federală Germania – circa 140 mii buletine de vot, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – 97 mii și Republica Franceză – 83 mii buletine, România - 80 mii.Cele mai puține buletine de vot vor fi tipărite pentru secțiile de votare din Japonia, Republica Populară Chineză și QATAR – câte 300 de buletine, iar pentru Republica Azerbaidjan, India, Islanda – câte 500 buletine de vot.Buletinele de vot fi transmise către secțiile de votare constituite în străinătate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
Dublu omor la Cahul: doi tineri uciși cu un obiect ascuțit după un conflict izbucnit la beție Liber TV
Noaptea trecută, o crimă șocantă a zguduit orașul Cahul. Poliția a fost alertată puțin după miezul nopții despre un bărbat găsit inconștient pe o stradă din oraș. La fața locului, medicii au constatat decesul acestuia, victima prezentând semne vizibile de moarte violentă.Ulterior, într-o locuință din apropiere, anchetatorii au descoperit și cadavrul unei femei, care avea leziuni similare.Potrivit datelor preliminare, ambele victime, un bărbat și o femeie de 34 de ani, ar fi consumat băuturi alcoolice împreună cu alte persoane. La un moment dat, în timpul unui conflict, gazda i-ar fi atacat cu un obiect ascuțit.O femeie de 31 de ani a fost reținută de polițiști, fiind bănuită de comiterea dublei crime. Aceasta se află la evidența instituțiilor medicale de specialitate.Pe caz a fost deschisă o cauză penală pentru omor intenționat, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau chiar cu detențiune pe viață.Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.
Zelenski: „În Donetsk ocupat de Rusia nu mai este posibil să trăiești normal” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că situația din Donetsk, aflat sub ocupație rusă, a devenit una catastrofală, iar viața normală în acest oraș nu mai este posibilă. Declarațiile au fost făcute în cadrul celui de-al cincilea summit al primelor doamne și domni.„Uneori auzim de la politicieni, mai ales de la cei care sunt departe de realitate, că problema principală dintre Ucraina și Rusia ar fi teritoriile. Sigur, noi luptăm pentru pământul nostru, pentru suveranitatea noastră, și este absolut corect. Dar trebuie să vedem ce anume aduce Rusia pe pământul ucrainean. Cu cât Rusia se apropie mai mult, cu atât viața devine mai puțină – mai puțini oameni, mai puține lucruri care fac oamenii fericiți. Totdeauna, acolo unde vine Rusia, rămân mai multe vieți distruse”, a subliniat Zelenski.Liderul ucrainean a amintit că orașele ocupate sunt transformate în ruine, iar Donetsk, odinioară unul dintre cele mai prospere centre industriale ale Ucrainei, a fost adus într-o stare deplorabilă. „Chiar și Donetsk – cândva unul dintre cele mai bogate și mai puternice orașe ale Ucrainei – a ajuns, prin ocupația rusă, într-o situație în care viața normală este imposibilă”, a afirmat președintele.În prezent, localnicii se confruntă cu mari probleme de infrastructură, în special cu aprovizionarea cu apă. Administrația de ocupație a recunoscut că apa ajunge în apartamentele locuitorilor doar o dată la 3-4 zile. Chiar și Vladimir Putin a confirmat aceste deficiențe, menționând că alimentarea cu apă a fost grav afectată.Anterior, regiunea Donetsk era aprovizionată prin canalul Siverski Doneț – Donbass, însă conductele, stațiile de pompare și alte echipamente au fost avariate repetat de bombardamentele armatei ruse.
(VIDEO) Irina Vlah: Cu siguranţă, PAS va continua persecutarea adevăratei opoziţii! Cu siguranţă guvernarea va continua abuzurile şi fărădelegile, folosind resursele administrative! Liber TV
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, subliniind că „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure, scrie telegraph.mdÎn cadrul unui briefing, politiciana a remarcat că primele două săptămâni ale campaniei electorale au reprezentat un dezmăţ total al regimului dictatorial al galbenilor.„Simţind că pierd puterea, au declanşat cel mai mare val de teroare împotriva cetăţenilor ce gândesc altfel decât PAS, dar şi împotriva opoziţiei adevărate. Poliţia şi alte organe represive ale statului au uitat de atribuţiile pe care le au şi se ocupă exclusiv de terorizarea cetăţenilor. Percheziţii, arestări, amenzi etc. – aşa, în opinia regimului galben, trebuie să arate statul de drept pe care ei îl construiesc. Astăzi, în Republica Moldova majoritatea instituţiilor administraţiei publice centrale sunt antrenate, într-o formă sau alta, în campania electorală a PAS. Folosirea abuzivă a resurselor administrative este semnalată practic în fiecare zi, dar organele responsabile se fac a nu vedea nimic, acoperind fărădelegile regimului galben. Personal am adresat în această săptămână o sesizare Comisiei Electorale Centrale, în care am arătat cu probe concrete cum Premierul Dorin Recean îşi foloseşte funcţia şi resursele administrative, creând avantaje pentru partidul pe lista căruia candidează şi defavorizând alt concurent electoral. Dar, în loc să-l sancţioneze, CEC s-a făcut a nu vedea aceste grave abateri. Astfel, lui Dorin Recean şi omuleţilor galbeni li s-a transmis mesajul: Faceţi ce vreţi! Vouă vi se poate totul în aceste alegeri! Puteţi scuipa pe lege în fiecare zi şi nimic rău nu vi se va întâmpla”, a spus ea.Totodată, Irina Vlah a spus că PAS face tentative de a ne interzice să folosim denumirea partidului de guvernare în cadrul protestelor și a precizat că este citată la Poliție pe 16 septembrie.„În general, se încearcă lipsirea noastră de dreptul de a protesta. Pentru simplul motiv că am protestat în faţa Preşedinţiei şi, probabil, am împiedicat-o pe Maia Sandu să-şi bea cafeaua în linişte, eu şi colegii meu am fost citaţi la poliţie şi ni se pregătesc dosare. Personal, sunt citată la Poliţie pentru ziua de marţi, 16 septembrie. Presupun că iarăşi se va încerca punerea mea sau a Partidului Republican „Inima Moldovei” sub învinuire. Motivul care va fi invocat oficial, sunt sigură, va fi ceva formal. Noi ştim că în realitate suntem persecutaţi pentru critica guvernării. Apropo, în unele documente oficiale, semnate de procurori, acest lucru este indicat direct. Vă mai amintiţi de show-ul cu percheziţiile de săptămâna trecută la unii reprezentanţi ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, în rezultatul căruia patru colegi au fost reţinuţi pentru 72 de ore? Ştiţi ce era scris în documentul semnat de procuror? Colegii mei erau acuzaţi că au „discriminat conducerea ţării”.Deci, dacă critici guvernarea, înseamnă că trebuie să fii reţinut, dus la închisoare, pentru că aceasta ar fi o crimă extrem de gravă! Iată aceasta e adevărata democraţie pe care o avem în Republica Moldova! Dosar pentru critica guvernării!”, a mai declarat liderul politic.Candidata la funcția de deputat a spus că, în aceste două săptămâni de campanie electorală, guvernarea a lovit cel mai mult anume în Partidul Republican „Inima Moldovei”.„Nu ne victimizăm şi nu cerem compasiunea nimănui – pur şi simplu constatăm o situaţie de facto şi facem anumite concluzii. Unele din aceste concluzii le facem publice acum, altele – imediat după campania electorală. Toate la timpul lor. Acum constatăm doar că suntem ţinta numărul unu a regimului galben. Suntem persecutaţi în permanenţă de poliţie, se pun în aplicare diferite scheme pentru a ne compromite etc.  Dar, cum am reuşit până acum să deconspirăm aceste scheme, aşa vom reuşi şi în continuare. Am demonstrat cum Poliţia a încercat să inducă în eroare opinia publică, prezentând interceptări ale unor persoane care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”. S-a încercat subtil asocierea acestor persoane cu formaţiunea noastră. Am informat observatori şi opinia publică despre noile scenarii murdare care se pun la cale împotriva noastră. Am venit cu demersuri internaţionale concrete, în baza cărora vom demonstra cum regimul galben cedează o parte din suveranitatea ţării numai pentru a se răfui cu oponenţii politici. Am scos la iveală practic în fiecare zi mizeria pe care regimul dictatorial al PAS o varsă în societate. Toate aceste lucruri le-am făcut până acum şi le vom face şi în continuare, pentru că avem indicii clare că, cu cât se vor apropia alegerile, cu atât mai mare va fi dezmăţul galbenilor. Cu siguranţă, PAS, prin intermediul structurilor represive, va continua să terorizeze cetăţenii! Cu siguranţă, PAS va continua persecutarea adevăratei opoziţii! Cu siguranţă guvernarea va continua abuzurile şi fărădelegile, folosind resursele administrative! Cu siguranţă, vor pune în aplicare noi scheme pentru a frauda alegerile! Toate aceste lucruri, noi le cunoaştem, dar nu vom permite galbenilor să-şi bată joc de oameni, să încerce să ne închidă gura, să fure votul cetăţenilor! Avem capacitatea de a-i opri, de a-i debarca de la putere şi de a-i face să răspundă pentru toate fărădelegile pe care le-au făcut sau le vor face în continuare. Nimeni nu poate fi mai presus decât poporul Republicii Moldova. Voinţa cetăţenilor e sfântă şi ea va fi respectată. Iar convulsiile regimului galben, pe care le vedem în fiecare zi, sunt un indiciu direct că îşi trăieşte ultimele zile!”, a mai afirmat ea.În context, Irina Vlah, adresându-se cetățenilor, a declarat: „Stimaţi cetăţeni! Dragi compatrioţi! Este important să credeţi că în aceste vremuri grele nu sunteţi singuri. Eu, împreună cu colegii mei, suntem alături de dvs. Da, ne aşteaptă două săptămâni de foc, dar trebuie să rezistăm. Alternativă nu există, dacă vrem să trăim cu adevărat într-un stat democratic, cu un înalt nivel de prosperitate! Pe data de 28 septembrie 2025, dăm jos regimul galben şi începem să construim viitorul. Un viitor demn şi prosper, aşa cum merită fiecare cetăţean a Republicii Moldova!”.﻿
ULTIMA ORĂ! CNA și Procuratura Anticorupție efectuează percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere electorală Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor.  Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor, oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării votului într-un anumit mod. Acțiunile desfășurate de ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor anticorupție, au loc în mai multe localități din raionul Călărași, având ca scop identificarea tuturor persoanelor implicate, documentarea faptelor și atragerea acestora la răspundere penală.
Politico: Trump, convins de europeni să sporească presiunea asupra Rusiei. Divergențe privind metodele Liber TV
Europa a reușit să-l convingă pe președintele SUA, Donald Trump, că liderul rus Vladimir Putin nu este interesat de oprirea războiului din Ucraina. Potrivit Politico, o delegație tehnică de rang înalt a Uniunii Europene s-a deplasat la Washington pentru a discuta despre posibile restricții financiare și planuri de stopare a exporturilor rusești de petrol și gaze.„Trump este, în sfârșit, de partea noastră. Acum problema este cum armonizăm cele două abordări”, a declarat pentru presă un diplomat european.În timp ce Uniunea Europeană lucrează deja la al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, oficialii de la Bruxelles subliniază că cele mai eficiente măsuri trebuie implementate în parteneriat cu Statele Unite. Totuși, există diferențe majore de strategie: Trump propune taxe vamale și bariere comerciale pentru a afecta bugetul de război al Kremlinului, în timp ce UE insistă pe sancțiuni țintite împotriva companiilor și instituțiilor financiare care colaborează cu Moscova.Un alt diplomat european a avertizat că în SUA urmează dezbateri intense pe acest subiect, dar a subliniat că doar un front comun poate provoca o lovitură reală asupra economiei ruse.De altfel, la începutul acestei săptămâni, Trump a anunțat că intenționează să introducă taxe vamale de 100% pentru India și China, în cazul în care acestea continuă să cumpere petrol și gaze din Rusia – însă numai dacă Uniunea Europeană adoptă o abordare similară. Oficialii europeni consideră însă o astfel de măsură „economic și politic imposibilă”.Agathe Demarais, expert la Consiliul European pentru Relații Externe, a explicat că UE, fiind un bloc comercial și exportator major, nu își poate permite să adopte o astfel de strategie: „Exportul este motorul economiei noastre. Este ADN-ul Uniunii Europene”.Cu toate acestea, unele state europene au luat în calcul, într-un document de lucru elaborat de președinția daneză a Consiliului UE, introducerea unor tarife împotriva partenerilor comerciali ai Moscovei. Ideea nu a primit însă sprijinul miniștrilor europeni atunci când a fost dezbătută luna trecută. Planul lui Zelenski pentru creșterea presiunii asupra MoscoveiÎntre timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că lucrează la un plan complex de securitate menit să forțeze Rusia să accepte pacea. Acesta a precizat că nu poate dezvălui toate detaliile, dar a subliniat că documentul prevede utilizarea pe scară largă a dronelor, îmbunătățirea sistemelor de apărare și măsuri suplimentare pentru prevenirea atacurilor rusești.
Tensiuni la granița de est: Polonia trimite 40.000 de militari după incidentele cu drone rusești Liber TV
Polonia a decis să desfășoare aproximativ 40.000 de militari la frontierele cu Belarus și Rusia, pe fondul creșterii tensiunilor după incidentul din 10 septembrie, când drone rusești au pătruns pe teritoriul polonez. Informația a fost confirmată de publicația TVR, citată de presa internațională.Decizia are loc în contextul apropierii exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad-2025”, la care ar urma să participe zeci de mii de soldați.„Polonia se pregătea de manevrele Zapad-2025 de mai multe luni”, a declarat vice-ministrul Apărării, Cezary Tomczyk, într-un interviu pentru Polsat News. El a precizat că armata poloneză a desfășurat deja exerciții militare cu participarea a peste 30.000 de militari polonezi, alături de soldați NATO, pentru a asigura un răspuns adecvat. NATO, costuri uriașe pentru interceptarea dronelorPublicația germană BILD a relatat că NATO a cheltuit peste 1,2 milioane de euro pentru doborârea dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian polonez în noaptea de 10 septembrie. Trei drone au fost distruse de două avioane F-35, iar situația unui al patrulea aparat este încă investigată.Experții în securitate aviatică avertizează că incidentele cu drone sporesc riscurile pentru transportul aerian civil în Europa. Potrivit lui Matthew Borie, analist la compania Osprey Flight Solutions, operatorii aerieni iau în calcul să își modifice rutele în Polonia, preferând zboruri din vestul țării, la distanță de frontierele cu Rusia, Belarus și Ucraina.Tomczyk și alți oficiali polonezi au reiterat temerile că exercițiile „Zapad-2025” ar putea fi preludiul unei noi agresiuni ruse împotriva NATO și UE, motiv pentru care Varșovia și-a consolidat prezența militară la granițele estice.
Victoria Furtună: „Deputații nu trebuie să se lăfăie din salarii bugetare. Banii pot fi direcționați spre pensii” Liber TV
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a criticat dur actuala clasă politică în cadrul unei întâlniri cu alegătorii din Hîncești, declarând că deputații nu ar trebui să primească salarii din bugetul de stat.„Deputații nu ar trebui să se lăfăie, primind salarii din buget. Fiecare dintre ei are o profesie — jurist, economist sau altă specialitate. Să lucreze ca toți cetățenii și să simtă pe propria lor piele cum funcționează legile adoptate de ei înșiși”, a spus Furtună.Ea a subliniat că, în opinia sa, fondurile economisite de la plata salariilor parlamentarilor ar putea fi redirecționate către majorarea pensiilor.„Din milioanele de lei economisite pot fi mărite pensiile, pentru ca bătrânii să trăiască demn și să se bucure de viață. Și nu doar să supraviețuiască, cum se întâmplă astăzi”, a adăugat lidera partidului.
Noi percheziții la rețeaua Șor: corupere electorală, bani spălați prin aplicații rusești și finanțare ilegală a partidelor Liber TV
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării.Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. În timpul investigațiilor s-a stabilit că, un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând din interes material și în beneficiul organizației criminale „Șor”, pe parcursul anului curent, pregăteau coruperea alegătorilor în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025.Pentru realizarea acestor scopuri, erau utilizate diverse metode prin care mijloacele bănești de proveniență dubioasă erau transferate, convertite și distribuite prin intermediul aplicației mobile PSB a băncii ruse „Promsviazybank” – instituție aflată sub sancțiuni internaționale.În cadrul perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în diferită valută, telefoane mobile, laptopuri; documente bancare, carduri, înscrisuri de ciornă, liste cu persoane și automobile participante la proteste, precum și sumele achitate pentru prezență; dar și alte probe relevante anchetei.Totodată a fost documentată metoda prin care membrii organizației criminale instalează pe telefoanele cetățenilor aplicația „Taito”, în care aceștia introduc benevol date cu caracter personal (identitate, adresă, număr de telefon, cod personal).Această practică reproduce mecanismul utilizat anterior prin aplicația PSB, prin intermediul căreia au fost distribuiți bani în campaniile electorale și referendumul din toamna anului 2024. Investigațiile mai arată că o parte din mijloacele financiare sunt lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot.De asemenea s-a constatat că aplicația PSB rămâne activă pe telefoanele membrilor organizației criminale, aceștia accesând-o prin aplicații de tip VPN. Prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primesc indicații de la coordonatori din Federația Rusă privind distribuirea și comentarea materialelor de dezinformare pe rețele de socializare și aplicații mobile precum Facebook, TikTok și Telegram.Mesajele colectate arată că activiștii sunt încurajați să continue aceste activități, chiar și conștientizând riscurile implicate. Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar persoanele vizate colaborează cu organul de urmărire penală.
Curtea de Apel București menține interdicția pentru Ion Ceban. Primarul Chișinăului acuză o campanie împotriva sa Liber TV
Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie, cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a executării dispoziției prin care i s-a interzis intrarea în România și în spațiul Schengen.„Se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă”, se arată în decizia instanței. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.Amintim că, la începutul lunii iulie, Ministerul de Externe al României a anunțat că Ion Ceban, liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, se află pe lista persoanelor care au primit interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen, alături de alți doi cetățeni moldoveni. Măsura a fost justificată prin „considerente de siguranță națională”, fără alte explicații suplimentare. Reacția lui Ion CebanÎntr-un mesaj video postat pe rețelele sociale, Ion Ceban a criticat atenția excesivă a autorităților și a clasei politice asupra sa, în detrimentul problemelor reale ale oamenilor.„Fiscul vine să verifice, să nu verifice. Poliția să aducă tot felul de acuzații. Miniștri, deputații, de dimineață până seara dezbat subiectul Ion Ceban, în loc să discutăm despre soluții reale pentru Republica Moldova”, a spus primarul Chișinăului.Referindu-se la decizia Curții de Apel București, acesta a subliniat că va continua să urmeze pașii legali și a sugerat că atacurile asupra sa sunt motivate politic, mai ales în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie.„Vom merge în continuare conform procedurii legale. Cu două săptămâni înainte de alegeri, trebuie să răspund la toată mass-media, la deputați, la președinți. Cătați-vă oameni de treabă și haideți să discutăm problemele cetățenilor de zi cu zi”, a declarat Ceban.El a făcut apel la mobilizare electorală, susținând că adevărata miză rămâne agenda cetățenilor și „dreptatea pentru fiecare”
Editorial ZIUA.MD: Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS Liber TV
După cum era de așteptat, campania electorală actuală e și mai bleagă decât cele pe care le-am avut până acum. Pe de o parte, avem un partid încă dominant, dar care se află într-o criză acută de imagine și de idei și se pricepe bine doar la călcat prin străchini, de cealaltă – o opoziție ștearsă și incapabilă să dea tonul schimbării, atât de așteptat de cetățeni. „Politicieni” epuizați într-un stat eșuat, scrie jurnalistul Nicolae Federiuc, într-un editorial ZIUA.MD.Trec peste faptul că nu mai există reguli, principii, cutume, că PAS cu toată șleahta lor neomarxistă nu mai țin cont deloc nici de lege, nici de constituție, de nimic. Și abuzează de instituțiile acestui pseudostat după cum le dictează moftul. Dar, atât timp cât plebea n-are nimic împotrivă să fie călărită, mințită și batjocorită, n-avem ce face, acceptăm realitatea așa cum e.Un singur element mai poate da culoare acestei campanii scremute – Plahotniuc. Doar el mai poate sparge această apatie cronică și scoate din comă această societate amorfă, cu tot cu politicienii ei betegi. Și PAS sau, mă rog, cei care-i ghidează știu asta. De aici și toată vânzoleala legată de extrădarea acestuia din Grecia. Pentru că, dacă ar fi fost vorba strict despre justiție în acest caz, Plahotniuc era deja acasă, iar PAS ar fi pierdut deja puterea, cel mai probabil (prietenii știu de ce).De aceea, el va fi adus tocmai în 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri. Adepții teoriilor conspirației, care, în ziua de azi, au mai multă dreptate decât „sursele oficiale”, consideră că, în acest fel, cei din PAS speră să-și dea un impuls salvator pe ultima sută de metri a cursei electorale.N-am nicio îndoială că va fi așa. Să vedeți ce show vor face din asta, cu presa lor „independentă”, cu mascați la patru ace fluturând cătușe strălucitoare, cu clovni „proeuropeni” la grămadă, care vor sări în sus și vor vărsa lacrimi de bucurie! Mai pe scurt, vor încerca să stoarcă la maximum această aparentă victorie asupra oligarhului.Între altele, faptul că generalul Cernăuțean căuta „cele mai ieftine” bilete de avion și, de aceea, a fost nevoit să aleagă o dată mai târzie, face parte, evident, din același spectacol grotesc. Dacă am fi avut o societate mai elevată și o presă adevărată, ar fi primit peste gură pentru această minciună gogonată, dar cum n-avem nici una, nici alta, scuipatul între ochi s-a lăsat fără reacție…Așadar, showul este garantat, pregătiți-vă!Doar că eu cred că mai există un motiv pentru care Plahotniuc va fi adus acasă cu doar trei zile înainte de alegeri. Dacă urmărim atent limbajul trupului celor de la putere și aplecăm urechea la ce spun specialiștii, probabilitatea ca Plahotniuc să fie pus în libertate, imediat cum se termină spectacolul electoral, e foarte-foarte mare. Din simplul motiv că dosarele sale par a fi supte din deget, iar guvernarea noastră, cu tot aparatul ei judiciar-juridic, a fost atât de ocupată cu „reforma justiției”, încât n-a mai avut timp să acumuleze „probe”. Așa că… Mai ales că nici Plahotniuc nu-i strâns de pe jos, are el capacitate să se apere, mai ales când știe că adversarul e invalid.Acum vă imaginați ce-ar fi fost dacă Plahotniuc ar fi fost adus acasă mai devreme și ar fi ajuns în libertate în plină campanie electorală. Aoleu! Cred că pentru PAS n-ar mai fi votat nici măcar cei din PAS. Așa că aici vorbim mai degrabă despre instinct de autoconservare, decât despre scenarii „originale” pentru spectacole de circ.Prin urmare, putem să-i înțelegem.AUTOR: NICOLAE FEDERIUC, ZIUA.MD
Renato Usatîi promite că toate pensiile vor fi de cel puțin 5000 de lei și indexate la rata inflației: “Știu soluția cum să găsim bani” Liber TV
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de ”mofturile unor guvernări”. ”Pensia minimă să fie și pentru cei care au probleme cu stagiul, deoarece unele persoane nu pot demonstra că au zeci de ani munciți, altuia i se spune că a făcut serviciul militar în armata sovietică și asta nu se ia în considerare… Când cresc prețurile la servicii, mărfuri și produse alimentare, crește inflația. De aceea, ca niciun Guvern să nu poată șantaja înainte de alegeri pensionarii, noi vom introduce în Constituție creșterea pensiei odată cu inflația”, a declarat Renato Usatîi.Președintele Partidului Nostru a condamnat și creșterea vârstei de pensionare, care se face în Moldova, în ultimii ani: ”La noi așa este făcut sistemul, ca să ajungă cât mai puțini oameni la pensie, se ridică vârsta de pensionare și la cât mai puțini oameni să le fie achitată pensia”.Pentru a acoperi costurile, Renato Usatîi a venit cu unele soluții, care vor aduce bani la bugetul de stat: ”Vă prezint doar una dintre soluțiile de unde vom găsi rapid bani în acest scop, nu peste ani. Cetățenia prin investiție, care există deja în mai multe țări. Or, cu pașaportul moldovenesc poți merge și în Uniunea Europeană fără viză și în fostele republici sovietice. Noi, cu echipa, am calculat că valoarea unei astfel de cetățenii poate fi cam 250 de mii de euro. Și doar dacă 2.000 de străini vor obține anual cetățenia, la buget vom aduce 10 miliarde de lei venit, fără să ne împrumutăm de la europeni sau de la ruși, ori să luăm credite comerciale. Este doar o soluție pentru a crește bugetul și pentru a avea acești bani. Iată atunci, pentru oamenii simpli, cu adevărat vor veni vremurile bune”, a precizat Renato Usatîi.În prezent, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare este de 3055,65 lei; pentru persoanele cu dizabilitate severă – 2291,74 lei, cu dizabilitate accentuată – 2138,96 lei, iar cu dizabilitate medie – 1527,83 lei.
Grosu și Recean avertizează din nou cu „pericolul Kremlinului” înainte de alegeri: „Alegerile sunt despre direcția țării” Liber TV
Președintele PAS, Igor Grosu, și premierul Dorin Recean au susținut astăzi o conferință de presă în care au abordat subiecte legate de securitatea Republicii Moldova și de alegerile parlamentare din 28 septembrie.Igor Grosu a declarat că o eventuală majoritate parlamentară pro-Kremlin ar însemna „stop pe procesul de integrare europeană”. Liderul PAS a menționat riscurile pe care le vede în cazul unei guvernări dominate de partidele de opoziție: revenirea unor influențe externe în instituțiile statului, blocarea fondurilor europene, limitarea votului diasporei și chiar anularea referendumului pentru integrarea europeană. El a făcut apel la mobilizarea alegătorilor, subliniind că votul din 28 septembrie este „despre direcția în care merge țara – pe drumul păcii și dezvoltării sau înapoi la influența rusă”. Grosu s-a adresat în mod special diasporei, îndemnând-o să participe masiv la scrutin.La rândul său, prim-ministrul Dorin Recean a declarat că în ultimii ani Kremlinul și grupări asociate ar fi cheltuit sume importante pentru a destabiliza situația politică din Moldova. Potrivit lui, doar în ultimele două săptămâni poliția a efectuat peste 180 de percheziții și a documentat peste 300 de persoane suspectate de implicare în activități ilegale cu tentă electorală.Recean a enumerat principalele instrumente prin care, potrivit autorităților, se încearcă influențarea procesului electoral: propagandă online prin rețele sociale, corupere electorală și organizarea de proteste plătite. El a afirmat că instituțiile statului acționează pentru a contracara aceste practici și a subliniat că „votul onest al cetățenilor este mai puternic decât orice pericol extern”.
Serghei Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al Moldovei, după eșecul cu Norvegia, scor 1–11 Liber TV
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a anunțat că Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. Decizia vine la doar câteva zile după înfrângerea severă suferită de „tricolori” în fața Norvegiei, scor 1–11, în cel de-al cincilea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026.FMF a precizat că situația de la naționala de seniori, precum și raporturile altor selecționate, vor fi analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori de la începutul săptămânii viitoare. Recomandările acestui for vor fi ulterior transmise Comitetului Executiv, care va lua deciziile finale.Într-un mesaj adresat suporterilor, jucătorilor și staff-ului, Cleșcenco a transmis recunoștință pentru sprijinul primit în cei aproape patru ani la cârma selecționatei. El a amintit de parcursul remarcabil din preliminariile EURO 2024, când Moldova a fost la un pas de o calificare istorică, dar și de promovarea în Liga C a Ligii Națiunilor.„În viață există urcușuri și coborâșuri, și cred că a venit timpul pentru o schimbare, o decizie pe care o consider potrivită atât pentru mine, cât și pentru echipă. Urez mult succes naționalei în meciurile importante ce urmează în această toamnă! Hai, Moldova!”, a declarat Cleșcenco pentru fmf.md.
Andrei Năstase: „Ofițeri ai Poliției de Frontieră denunță contrabanda generalizată la frontieră” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a anunțat noaptea trecută că a primit pe e-mail o scrisoare semnată de un grup de ofițeri ai Poliției de Frontieră, intitulată „Contrabanda sufocă frontiera – fiecare direcție regională prinsă în scheme”. Năstase a relatat principalele acuzații din document și a precizat că a transmis scrisoarea Consiliului Suprem de Securitate, cerând o reacție promptă a instituțiilor statului.Potrivit celor semnalate de avertizorii de integritate, fiecare direcție regională a Poliției de Frontieră ar fi implicată în scheme de contrabandă și migrație ilegală, funcționând ca „centre paralele de influență și profit”. Ei acuză un nivel ridicat de corupție și lipsa unor măsuri ferme, care ar fi permis consolidarea rețelelor ilegale.Scrisoarea citată de Năstase invocă și rapoarte oficiale privind dimensiunea fenomenului: contrabanda cu țigări din Republica Moldova este principala sursă a pieței negre din România; conform Novel Research, în iulie 2025 piața neagră a urcat la 11,9% din consum, cu vârfuri de 18,4% în zona de Vest; potrivit JTI, peste 15% din țigările fumate anual în România provin din contrabandă, ceea ce înseamnă aproximativ 260 de milioane de pachete.Năstase a reamintit că, în perioada mandatului său de ministru al Afacerilor Interne, în 2019, nivelul contrabandei cu țigări a scăzut la „cel mai jos nivel istoric”, fapt confirmat de investigații internaționale.
Lucrările la Linia Independenței Energetice și la Stația Electrică Chișinău avansează rapid: peste 80% dintre piloni sunt deja instalați Liber TV
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la Stația Electrică Chișinău, pentru a inspecta progresul modernizării infrastructurii energetice critice a Republicii Moldova.Pe teritoriul stației sunt în curs de montare cele patru unități monofazate ale autotransformatorului de forță, element esențial care va permite transportarea directă a energiei către cel mai mare nod de consum din țară – municipiul Chișinău. „Este crucial ca forțele de lucru să fie mobilizate la maximum pentru a finaliza acest proiect în cel mai scurt timp posibil”, a subliniat ministrul Junghietu.Proiectul înaintează într-un ritm accelerat și pe traseul Liniei Independenței Energetice de 400 kV Vulcănești–Chișinău: peste 80% dintre piloni au fost instalați, au fost realizate peste 500 de fundații (99%), 456 de piloni au fost asamblați, dintre care 407 deja montați, pe 85 km de traseu au fost instalate conductoarele.În paralel, la Stația Electrică Vulcănești continuă lucrările de betonare a fundațiilor pentru echipamente.Proiectul este implementat de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei și Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), cu sprijinul Băncii Mondiale. Lucrările sunt executate de Asocierea Siemens Energy SRL, Electromontaj S.A. și Energotech S.A. din România.Beneficiarul final este Î.S. Moldelectrica, operatorul sistemului electroenergetic național, dar și toți consumatorii de energie electrică din Republica Moldova, care vor avea acces la o infrastructură modernă, sigură și eficientă.
O femeie de 63 de ani din Ialoveni și-a pierdut viața, după ce a încercat să stingă un incendiu de una singură Liber TV
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins vegetația uscată din apropierea unei gospodării, afectând o suprafață de circa 3 ari. Ajunși la fața locului, salvatorii au evacuat din zona de risc proprietara gospodăriei, în vârstă de 63 de ani, care încerca să stingă focul cu propriile forțe. În urma incidentului, femeia a suferit arsuri de gradul II și III pe suprafața corpului. Aceasta a fost preluată de echipajul medical și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri de rigoare. Ulterior, femeia a decedat în urma arsurilor obținute. În urma cercetărilor efectuate, cauza probabilă a incendiului ar fi nerespectarea regulilor antiincendiare în timpul lucrărilor de salubrizare prin arderea vegetației uscate. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid asupra terenurilor din apropiere. În acest sens, atenționăm populația să nu utilizeze focul deschis pentru curățarea terenurilor agricole, gospodăriilor sau spațiilor adiacente locuințelor. De asemenea, rugăm cetățenii să evite aprinderea vegetației uscate, a gunoiului menajer, precum și utilizarea focului în preajma lanurilor, spațiilor forestiere sau zonelor de agrement.În condiții de temperaturi ridicate și umiditate redusă, focul se poate răspândi pe suprafețe extinse, punând în pericol viața oamenilor și bunurile materiale. În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au intervenit în 64 situații de risc. În situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.
Irina Vlah a expediat o scrisoare către Ambasadorul Canadei în R. Moldova: „Cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista persoanelor sancţionate” Liber TV
Președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, i-a adresat o scrisoare ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova, cu reședința la București, Gavin Buchan, în care solicită explicații privind sancțiunile care i-au fost aplicate de autoritățile canadiene, notează Telegraph.md. „Adresarea mea către Dvs. are la bază decizia autorităţilor canadiene de a-mi impune sancţiuni mie personal şi de a mă introduce în lista persoanelor sancţionate. Sincer, am rămas uimită de această decizie a autorităţilor canadiene, deoarece niciodată nu am avut nici o tangenţă cu ţara Dvs. şi nu am dat nici un motiv care să determine autorităţile canadiene să ia decizia respectivă”, a declarat Irina Vlah.Ea a menționat că, în opinia sa, „probabil, autorităţile canadiene au fost induse în eroare sau s-a produs careva confuzie, lucru care, consider că trebuie verificat”. Potrivit acesteia, hotărârea Canadei „a servit drept pretext pentru autorităţile de la Chişinău să mă persecute ulterior, eu fiind liderul unei formaţiuni de opoziţie”.În scrisoare, Vlah precizează că solicitarea adresată ambasadorului este simplă: „Cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei respective”. Ea a adăugat că „nu doresc şi nici nu am dreptul să fac ingerinţe în treburile interne ale ţării Dvs., dar nici nu pot admite ca autorităţile de la Chişinău, folosindu-se de decizia autorităţilor canadiene, să mă persecute, să-mi încalce cele mai elementare drepturi”.Totodată, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” a informat ambasadorul canadian despre „ampla campanie de denigrare declanşată de guvernarea Republicii Moldova împotriva mea şi a colegilor mei”. Vlah afirmă că „astăzi, împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”, la indicaţia guvernării, lucrează întreg sistemul represiv de stat – începând de la Poliţie şi terminând cu serviciile speciale. Se face totul pentru a reduce la tăcere una din puţinele formaţiuni care fac opoziţie adevărată actualei guvernări”.În același context, ea a subliniat că „guvernarea din Republica Moldova se foloseşte, în cel mai urât mod posibil, de o decizie a autorităţilor din ţara Dvs. în scopuri politice înguste şi eu consider că Dvs. trebuie să informaţi autorităţile competente din Canada despre acest lucru”.„Îmi exprim speranţa că veţi da curs solicitării mele şi voi primi informaţiile solicitate”, a conchis Irina Vlah.
Se împlinesc astăzi 24 de ani de la atentatele teroriste din SUA din 11 septembrie 2001 Liber TV
Statele Unite marchează astăzi 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, 2001. Atacul grupării Al Qaeda asupra Turnurilor Gemene a schimbat lumea în cele peste două decenii de când Occidentul a declarat război împotriva terorismului. Aproape 3.000 de oameni au murit după ce mai multe avioane comerciale au fost deturnate și folosite ca arme împotriva World Trade Center din New York și Pentagon, pe 11 septembrie 2001. Acest atac devastator rămâne una dintre cele mai întunecate și mai tragice zile din istoria Americii.În dimineața zilei de 11 septembrie 2001 au avut loc patru atacuri teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii, soldate cu aproximativ 3.000 de morți, între care și cei 19 atacatori, precum și daune de peste 10 miliarde de dolari. Atacurile au fost atribuite direct grupului terorist islamic Al-Qaeda. Teroriștii au preluat controlul asupra a patru avioane de pasageri cu care au realizat două atacuri în New York City și unul în Arlington, Virginia. Al patrulea atac, care viza Washingtonul a eșuat după ce avionul deturnat s-a prăbușit pe un câmp de lângă Shanksville, Pennsylvania.Acum 24 de ani, la ora 8.46, primul avion deturnat de teroriştii Al-Qaeda a intrat în World Trade Center. La ora 9.03, întrega planetă a privit, în transmisiune directă, cum al doilea avion deturnat a lovit turnul sudic al uriașului centru de afaceri. Turnurile gemene ale World Trade Center din New York, au fost lovite, la un interval de câteva minute, de două dintre avioanele deturnate de către teroriști. Pe ecranele televiziunilor, totul părea un film de ficțiune. Din păcate, era o teribilă realitate, o tragedie uriașă.Alte două avioane s-au mai prăbuşit, în decurs de o oră şi jumătate, la Pentagon şi aproape de Pittsburgh. Turnurile gemene de la World Trade Center s-au prăbușit în decurs de doar câteva zeci de minute. Cele mai mari atentate din istorie, soldate cu 2.996 morţi şi peste 6.000 de răniţi. America, NATO şi lumea au reacţionat rapid. New York-ul era lovit în inima sa, însă nu învins.„Ne confruntăm cu o tragedie națională. Două avioane au lovit în turnurile World Trade Center, în ceea ce pare a fi un atac terorist la adresa țării noastre. Vă rog fiți alături de mine pentru un moment de reculegere. Dumnezeu să binecuvânteze victimele, familiile lor și America!”, a spus președintele George W.Bush după atentate.
Crimă șocantă în SUA: Charlie Kirk, apropiat al lui Trump, ucis într-un atac armat. Suspectul a fost identificat și reținut Liber TV
Unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori americani, Charlie Kirk, a murit după ce a fost împușcat în timpul unui eveniment universitar din statul Utah. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat tragedia și a transmis un mesaj emoționant.„Marele, chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni în Statele Unite ale Americii nu a înțeles și nu a simțit mai bine inimile tinerilor decât Charlie. Era iubit și respectat de toți, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi”, a scris Trump pe Truth Social. El a adăugat: „Melania și cu mine transmitem condoleanțe soției sale, Erika, și familiei. Charlie, te iubim!”Potrivit CNN, autoritățile au identificat și reținut un suspect, după ce au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe campus. „Singura informație pe care o avem despre presupusul atacator provine din CCTV. Analizăm aceste înregistrări, dar calitatea lor este redusă”, a declarat șeful poliției locale, Mason.Acesta a menționat că focul a fost tras de la mare distanță, „posibil de pe acoperiș”. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat că oficialii consideră că atacul a fost comis de o singură persoană. „Nu există indicii că ar fi fost implicat altcineva. Suspectul de interes pentru anchetă a fost deja reținut și este audiat”, a precizat el.Investigația este coordonată de Poliția orașului Orem, Poliția Universității Valley, FBI și Departamentul pentru Siguranță Publică al statului Utah.Charlie Kirk, apropiat al președintelui Donald Trump și lider conservator de referință în rândul tinerilor, era cunoscut pentru discursurile sale. Presa americană notează că atacul armat a avut loc după ce acesta a susținut o alocuțiune critică la adresa comunității transgender, fapt care a provocat proteste în campus.
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, plasat în arest în România pentru 30 de zile Liber TV
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri de către Curtea de Apel București, transmite Digi24.Procesul a început la ora 14, după ce marți, suspectul a fost adus sub escortă la sediul DIICOT.Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, urmează să afle pe parcursul zilei dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. DIICOT a comunicat oficial că acesta a fost reținut și că este acuzat de „tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.DIICOT a comunicat oficial că a reținut „un inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.El ar fi avut două întâlniri, în 2024 și 2025, ambele la Budapesta, în Ungaria, cu ofițeri de informații ai KGB-ului din Belarus. „Există suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”, arată DIICOT.Alexandru Balan a fost numit în 2016 adjunct al directorului SIS de fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti. De-a lungul carierei, el a ocupat poziții importante în centrul antiterorism și al contrainformațiilor din SIS.
Partidul „Moldova Mare” s-a lansat în campania electorală. Victoria Furtună: „Țara nu se vinde, credința nu se schimbă, istoria nu se rescrie” Liber TV
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, și-a anunțat oficial lansarea în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul a avut loc astăzi în fața Parlamentului, lidera formațiunii prezentând principalele mesaje și direcții politice pe care partidul le va promova în această competiție.„Partidul Moldova Mare nu va permite ca țara să fie vândută. Astăzi, am ieșit în fața poporului pentru a spune cu voce tare ceea ce gândește întreaga țară”, a declarat Victoria Furtună.În discursul său, lidera partidului a criticat actuala guvernare, acuzând echipa PAS că ar fi transformat democrația „într-o teroare împotriva poporului moldav” și că ar fi restrâns drepturile cetățenilor. Furtună a menționat că interzicerea organizării unei conferințe de presă în fața Președinției reprezintă o dovadă a limitării libertății de exprimare.„Guvernarea actuală vinde țara și istoria noastră, nimicește limba, suprimă biserica și ne distruge identitatea. În joc este pământul și viitorul copiilor noștri. Maia Sandu, Dorin Recean și echipa lor au creat o iluzie a libertății, dar libertatea a rămas doar în rapoartele pentru curatorii de la Bruxelles”, a adăugat lidera „Moldova Mare”.Victoria Furtună a subliniat că formațiunea sa va rămâne alături de cetățeni, indiferent de „încercările ilegale” ale puterii de a împiedica participarea partidului la scrutin.„Moldova nu se vinde. Credința nu se schimbă. Istoria nu se rescrie”, a punctat Furtună, chemând electoratul să voteze pentru Partidul Moldova Mare la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
