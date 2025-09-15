25 septembrie, doar o estimare: Viorel Cernăuțeanu spune că data revenirii lui Plahotniuc a fost interpretată greșit, iar acesta ar putea ajunge în Moldova mai devreme
ProTV.md, 15 septembrie 2025 23:10
25 septembrie, doar o estimare: Viorel Cernăuțeanu spune că data revenirii lui Plahotniuc a fost interpretată greșit, iar acesta ar putea ajunge în Moldova mai devreme
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 2 ore
23:10
25 septembrie, doar o estimare: Viorel Cernăuțeanu spune că data revenirii lui Plahotniuc a fost interpretată greșit, iar acesta ar putea ajunge în Moldova mai devreme # ProTV.md
25 septembrie, doar o estimare: Viorel Cernăuțeanu spune că data revenirii lui Plahotniuc a fost interpretată greșit, iar acesta ar putea ajunge în Moldova mai devreme
22:40
Mii de euro pe an pentru educație de top: De ce unii părinți din Moldova aleg liceele private în locul celor de stat - VIDEO # ProTV.md
Mii de euro pe an pentru educație de top: De ce unii părinți din Moldova aleg liceele private în locul celor de stat - VIDEO
22:40
Tehnologia preia volanul: La Salonul Auto de la München, mașinile devin tot mai mult computere pe roți - VIDEO # ProTV.md
Tehnologia preia volanul: La Salonul Auto de la München, mașinile devin tot mai mult computere pe roți - VIDEO
22:20
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie - VIDEO # ProTV.md
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie - VIDEO
22:20
Naționalele de tenis de câmp ale Australiei și Statelor Unite au fost eliminate din Cupa Davis, într-un weekend plin de surprize - VIDEO # ProTV.md
Naționalele de tenis de câmp ale Australiei și Statelor Unite au fost eliminate din Cupa Davis, într-un weekend plin de surprize - VIDEO
Acum 4 ore
22:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare,
22:10
Iva Jovic, campioană la doar 17 ani! Tânăra americancă scrie istorie la Guadalajara - VIDEO # ProTV.md
Iva Jovic, campioană la doar 17 ani! Tânăra americancă scrie istorie la Guadalajara - VIDEO
22:10
Veteranul Thomas Muller a făcut spectacol în ultima etapă din campionatul american și a marcat 3 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO # ProTV.md
Veteranul Thomas Muller a făcut spectacol în ultima etapă din campionatul american și a marcat 3 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO
22:00
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO
22:00
Erling Haaland, de neoprit: după cele 5 goluri contra Moldovei, reușește o dublă și în derby-ul cu Manchester United - VIDEO # ProTV.md
Erling Haaland, de neoprit: după cele 5 goluri contra Moldovei, reușește o dublă și în derby-ul cu Manchester United - VIDEO
22:00
Luka Modrić rescrie istoria pe San Siro: croatul aduce victoria lui AC Milan cu un gol decisiv în fața Bolognei - VIDEO # ProTV.md
Luka Modrić rescrie istoria pe San Siro: croatul aduce victoria lui AC Milan cu un gol decisiv în fața Bolognei - VIDEO
21:50
Weekend cu surprize în Ligue 1: Ethan Mbappé iese din umbra fratelui său și aduce victoria pentru Lille - VIDEO # ProTV.md
Weekend cu surprize în Ligue 1: Ethan Mbappé iese din umbra fratelui său și aduce victoria pentru Lille - VIDEO
21:50
Alertă de securitate la Varșovia: O dronă a fost neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, reținuți # ProTV.md
Alertă de securitate la Varșovia: O dronă a fost neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, reținuți
21:40
Surprize uriașe la campionatul mondial de atletism. În proba regină de 100 de metri, Seville s-a încoronat campion, iar la feminin cursa a fost câștigată de Melissa Jefferson-Wooden - VIDEO # ProTV.md
Surprize uriașe la campionatul mondial de atletism. În proba regină de 100 de metri, Seville s-a încoronat campion, iar la feminin cursa a fost câștigată de Melissa Jefferson-Wooden - VIDEO
21:40
Sheriff Tiraspol se desprinde în frunte: „Viespile” înving Petrocub și devin lideri autoritari în Super Liga - VIDEO # ProTV.md
Sheriff Tiraspol se desprinde în frunte: „Viespile” înving Petrocub și devin lideri autoritari în Super Liga - VIDEO
21:40
Naționala de baschet a Germaniei o învinge pe Turcia într-o finală strânsă și câștigă al doilea titlu european din istorie - VIDEO # ProTV.md
Naționala de baschet a Germaniei o învinge pe Turcia într-o finală strânsă și câștigă al doilea titlu european din istorie - VIDEO
21:20
Dezbateri cu scântei la Pro TV: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a refuzat să spună dacă l-ar putea accepta pe Plahotniuc înapoi în partid - VIDEO # ProTV.md
Dezbateri cu scântei la Pro TV: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a refuzat să spună dacă l-ar putea accepta pe Plahotniuc înapoi în partid - VIDEO
21:20
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice # ProTV.md
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice
21:00
Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - VIDEO # ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - VIDEO
21:00
Prima rundă de dezbateri electorale la PRO TV, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe tema identității naționale, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc – VIDEO # ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale la PRO TV, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe tema identității naționale, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc – VIDEO
20:50
Prima rundă de dezbateri electorale, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc - VIDEO # ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc - VIDEO
20:40
Poliția a reținut un suspect în cazul crimei de la Horodiște. Cine era bărbatul găsit mort cu mâinile legate și ce spun vecinii despre el - VIDEO # ProTV.md
Poliția a reținut un suspect în cazul crimei de la Horodiște. Cine era bărbatul găsit mort cu mâinile legate și ce spun vecinii despre el - VIDEO
Acum 6 ore
20:00
Accident grav în capitală. Patru persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a ciocnit violent cu un taxi. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Accident grav în capitală. Patru persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a ciocnit violent cu un taxi. Poliția vine cu detalii - FOTO
20:00
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile - VIDEO # ProTV.md
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile - VIDEO
20:00
Obținerea unei vize Schengen devine o provocare tot mai mare pentru cetățenii ruși: Consulatul Spaniei din Moscova își suspendă temporar activitatea - VIDEO # ProTV.md
Obținerea unei vize Schengen devine o provocare tot mai mare pentru cetățenii ruși: Consulatul Spaniei din Moscova își suspendă temporar activitatea - VIDEO
20:00
Statele europene, criticate de Trump pentru legăturile comerciale cu Moscova: Liderul american refuză noi sancțiuni cât timp UE continuă să importe petrol rusesc - VIDEO # ProTV.md
Statele europene, criticate de Trump pentru legăturile comerciale cu Moscova: Liderul american refuză noi sancțiuni cât timp UE continuă să importe petrol rusesc - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.09.2025
19:20
Buletinele de vot pentru diaspora sunt gata: peste 860.000 de exemplare au fost predate MAE pentru distribuție în cele aproape 300 de secții din afara țării # ProTV.md
Buletinele de vot pentru diaspora sunt gata: peste 860.000 de exemplare au fost predate MAE pentru distribuție în cele aproape 300 de secții din afara țării
19:10
Rusia ironizează România după incidentul cu drona: „Un OZN”, spun oficialii. UE și SUA condamnă ferm încălcarea spațiului aerian - VIDEO # ProTV.md
Rusia ironizează România după incidentul cu drona: „Un OZN”, spun oficialii. UE și SUA condamnă ferm încălcarea spațiului aerian - VIDEO
19:00
Val de șoferi iresponsabili pe drumurile din țară: 52 de conducători auto prinși băuți la volan în weekend – VIDEO # ProTV.md
Val de șoferi iresponsabili pe drumurile din țară: 52 de conducători auto prinși băuți la volan în weekend – VIDEO
18:50
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - VIDEO
18:20
Spionajul rus acuză UE că vrea să declanșeze un „Maidan” la Belgrad. „Tineretul este radicalizat, scopul este aducerea la putere a unei conduceri loiale Bruxelles-ului” # ProTV.md
Spionajul rus acuză UE că vrea să declanșeze un „Maidan” la Belgrad. „Tineretul este radicalizat, scopul este aducerea la putere a unei conduceri loiale Bruxelles-ului”
Acum 8 ore
18:10
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei # ProTV.md
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei
18:00
LIVE. Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi # ProTV.md
LIVE. Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi
17:30
Accident grav în stânga Nistrului: O fetiță de cinci ani a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, după ce a fost lovită de un automobil - FOTO # ProTV.md
Accident grav în stânga Nistrului: O fetiță de cinci ani a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, după ce a fost lovită de un automobil - FOTO
17:20
Ministrul italian al apărării avertizează: Italia este nepregătită în caz de atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva # ProTV.md
Ministrul italian al apărării avertizează: Italia este nepregătită în caz de atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva
17:10
Moldcell, parte din consorțiul care anunță constituirea noii burse de valori a Republicii Moldova # ProTV.md
Moldcell, parte din consorțiul care anunță constituirea noii burse de valori a Republicii Moldova
17:00
China și SUA au ajuns la un acord preliminar privind vânzarea TikTok, după luni de negocieri # ProTV.md
China și SUA au ajuns la un acord preliminar privind vânzarea TikTok, după luni de negocieri
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 15.09.2025
16:50
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după ce drone rusești au intrat în România și Polonia: „Agresiunea Moscovei nu face decât să întărească unitatea NATO” # ProTV.md
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după ce drone rusești au intrat în România și Polonia: „Agresiunea Moscovei nu face decât să întărească unitatea NATO”
16:50
Ce au fost nevoiți să facă rușii la a doua cea mai mare rafinărie de petrol, după ce a fost lovită de dronele Kievului # ProTV.md
Ce au fost nevoiți să facă rușii la a doua cea mai mare rafinărie de petrol, după ce a fost lovită de dronele Kievului
16:40
Doi bărbați din raionul Orhei, surprinși cu arme deținute ilegal în locuințe: Poliția a descins și a ridicat un întreg arsenal - FOTO # ProTV.md
Doi bărbați din raionul Orhei, surprinși cu arme deținute ilegal în locuințe: Poliția a descins și a ridicat un întreg arsenal - FOTO
16:30
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile # ProTV.md
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile
Acum 12 ore
16:10
„Aberant”. Reacții de la Moscova după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României # ProTV.md
„Aberant”. Reacții de la Moscova după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României
16:00
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Lilian Carp
15:50
Promo-LEX, apel către ONU în legătură cu activistul Vadim Pogorlețchii: ,,Este deținut ilegal și torturat în regiunea transnistreană" # ProTV.md
Promo-LEX, apel către ONU în legătură cu activistul Vadim Pogorlețchii: ,,Este deținut ilegal și torturat în regiunea transnistreană"
15:40
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - așteptați luni, la ora 18.00, la dezbateri # ProTV.md
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - așteptați luni, la ora 18.00, la dezbateri
15:30
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare
15:30
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
15:20
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.