Cum eviți ”explozia” de zahăr după masă: mici schimbări de stil de viață care stabilizează glicemia
Unica.md, 15 septembrie 2025 23:10
Pentru multe persoane cu diabet, cele mai stresante momente ale zilei sunt la scurt timp după masă, când glicemia poate "sări" brusc. Vestea bună: corecțiile mari nu cer schimbări dramatice, ...
Acum o oră
23:40
Documente false depistate la frontiera română. Unul din moldoveni a declarat că a plătit 7000 de euro pentru un permis de ședere # Unica.md
Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Iași au depistat două cazuri distincte de folosire a documentelor falsificate la punctele de trecere Sculeni și Stânca, în doar 24 de ore, notează ...
23:20
Sarea se găsește în multe alimente: în pâinea de la micul dejun, în brânzeturi și mezeluri, în supele la conservă și în meniurile de fast‑food. Ne place pentru gust și ...
Acum 2 ore
23:10
Cum eviți ”explozia” de zahăr după masă: mici schimbări de stil de viață care stabilizează glicemia # Unica.md
Pentru multe persoane cu diabet, cele mai stresante momente ale zilei sunt la scurt timp după masă, când glicemia poate "sări" brusc. Vestea bună: corecțiile mari nu cer schimbări dramatice, ...
23:00
Emisarul SUA, Keith Kellogg, la Kiev: „Rusia pierde acest război”. Ucraina a devenit „lider global în războiul cu drone” # Unica.md
Rusia nu câștigă războiul împotriva Ucrainei, în pofida retoricii Kremlinului, a declarat la Kiev, Keith Kellogg, emisarul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, vorbind la reuniunea anuală YES ...
Acum 4 ore
22:00
Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți # Unica.md
Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat, luni seară, o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belwede. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, ...
21:50
ANI verifică averea lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru, după diferențe între venituri și cheltuieli. Dosar penal de corupție în derulare # Unica.md
Inspectorii Agenției Naționale de Integritate vor verifica averea lui Iurie Gorea, fostul șef al Biroului Vamal Centru, aflat sub anchetă pentru corupere. Decizia a fost luată în urma unei proceduri ...
21:40
România operează din 12 octombrie Sistemul de Intrare/Ieșire (EES): control mai rapid la frontierele Schengen, cu date biometrice. Cetățenii R. Moldova sunt vizați # Unica.md
Poliția de Frontieră anunță că, din 12 octombrie 2025, România – împreună cu celelalte state membre UE – va operaționaliza Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism electronic care înlocuiește treptat ...
21:30
Locuitorii din Cocieri, raionul Dubăsari, și satele învecinate pot beneficia de examinări gratuite ale cutiei toracice în perioada 15–17 septembrie. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), complexul radiodiagnostic ...
21:20
Prim-ministrul Dorin Recean, la deschiderea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week: „Obiectivul nostru este de a pune Moldova pe harta economică regională” # Unica.md
Premierul Dorin Recean a participat la deschiderea Moldova Business Week – cel mai mare eveniment al anului pentru mediul de afaceri. Cea de-a zecea ediție reunește peste 2000 de participanți, dintre care ...
21:10
Comisia Electorală Centrală a anunțat că buletinele de vot destinate diasporei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost tipărite integral și predate Ministerului Afacerilor Externe, instituția responsabilă de ...
21:00
Avocatul lui Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, statul îi va oferi un apărător din oficiu # Unica.md
La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a avut loc o nouă ședință în singurul dosar în care Vladimir Plahotniuc a fost trimis în judecată, privind frauda bancară. Procurorii au solicitat disjungerea ...
21:00
IGP: Peste 30.000 de persoane documentate pentru vânzarea voturilor; circa 18 milioane de lei deja încasate # Unica.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțean, a anunțat că, înainte de suspendarea procesului de amendare pe durata campaniei electorale, au fost documentate peste 30.000 de persoane pentru implicare în ...
20:40
Marea Britanie amenință cu „recurgerea la forță” după incursiunile dronelor rusești în spațiul NATO # Unica.md
Marea Britanie a declarat că ar putea „recurge la forță" ca răspuns la noi incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul țărilor membre NATO. Anunțul a fost făcut de un reprezentant al Ministerului ...
20:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o săptămână instabilă, cu episoade de precipitații și vânt puternic. La noapte se vor înregistra minime de aproximativ 7°C. Mâine dimineață este așteptată ceață, iar ...
Acum 8 ore
16:50
Un copil de cinci ani a ajuns la spital cu traumatisme grave, după ce a fost lovit de un Ford în satul Parcani, Stânga Nistrului. Accidentul s-a produs sâmbătă seara, ...
16:40
Renato Usatîi promite înființarea unei bănci de stat: „Credite accesibile pentru populație și business, nu dobânzi exorbitante” # Unica.md
Crearea unei bănci de stat este una dintre prioritățile Partidului Nostru în viitorul Parlament, a anunțat liderul formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul unei întâlniri cu cetățenii, transmite IPN. Noua instituție ...
16:40
Chișinăul va avea o nouă bursă de valori, în parteneriat cu Bursa de Valori București. Capital inițial: 3 milioane de euro; start operațional: vara 2026 # Unica.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță constituirea unei noi burse de valori la Chișinău, în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori importanți din Republica ...
16:40
Blocul Electoral „Alternativa” denunță „provocări” la corturile de campanie: „Se oferă bani în numele nostru. Este fals” # Unica.md
Blocul Electoral „Alternativa" afirmă că, în ultimele zile, persoane necunoscute s-ar prezenta drept reprezentanți ai formațiunii la corturile de campanie și ar discuta cu cetățenii despre bani sau pretinse recompense. ...
16:20
Trei tentative de transport ilicit, dejucate la intrarea în R. Moldova: țigări electronice, chimicale și parfumuri nedeclarate # Unica.md
Funcționarii vamali au contracarat trei tentative de transport ilicit de mărfuri pe sensul de intrare în Republica Moldova, în urma unor controale detaliate efectuate în nordul și sudul țării. Bunurile ...
16:20
Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Tineret lansează trei programe pentru 2026–2027: „Capitala Tineretului”, dezvoltarea centrelor și granturi pentru ONG-uri # Unica.md
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Tineret, a lansat trei programe naționale dedicate tinerilor și infrastructurii de tineret: „Capitala Tineretului" 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor ...
Acum 12 ore
16:10
Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în satul Cobîlea a fost deschisă o spălătorie socială # Unica.md
Persoanele vulnerabile din satul Cobîlea, raionul Șoldănești, au acum acces la un nou serviciu social gratuit. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, aici a fost deschisă o spălătorie socială, unde ...
15:40
50% dintre alegătorii indeciși se orientează spre partidele de stânga, arată experiența sondajelor anterioare, susține Dumitru Slonovschi, directorul Magenta Consulting. Declarațiile au fost făcute la dezbaterea IPN „De ce este ...
14:20
Victoria Furtună, Partidul „Moldova Mare”: Restabilirea Universității Agrare – prioritate pentru agricultură și locuri de muncă la sate # Unica.md
Restabilirea Universității Agrare este una dintre prioritățile Partidului „Moldova Mare" pentru relansarea sectorului agricol și crearea de noi locuri de muncă în mediul rural, a declarat lidera formațiunii, Victoria Furtună, ...
14:20
UNEJ inaugurează o statuie dedicată copiilor afectați de neplata pensiei de întreținere: „Sprijină tu copilul tău” # Unica.md
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) va inaugura astăzi, la ora 17:00, o lucrare artistică dedicată copiilor vizați de procedurile de executare silită din cauza neplății pensiei de întreținere. Evenimentul ...
14:20
Ceban, acuzat de promisiuni neonorate după șase ani la conducerea capitalei: PAS critică bilanțul proiectelor nerealizate # Unica.md
Lidera fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, îl critică pe primarul Ion Ceban pentru „o listă lungă de proiecte nefinalizate" și susține că acesta intră în cursa parlamentară ...
14:10
La doar 15 ani, starul din “Adolescence” a devenit cel mai tânǎr câștigǎtor al Premiilor Emmy! # Unica.md
Cea de-a 77-a ediție a Premiilor Emmy, desfășurată duminică seara la Peacock Theater din Los Angeles și transmisă în direct pe CBS, a adus surprize majore: britanicul Owen Cooper, în ...
14:10
Andrei Năstase promite despăgubiri pentru toți pensionarii: „Au pierdut circa 10 miliarde de lei din cauza indexărilor insuficiente” # Unica.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat că a pregătit un proiect de lege prin care toți pensionarii ar urma să fie despăgubiți pentru pierderile provocate de ...
14:00
O minoră de 13 ani, lovită în plin de un automobil în centrul Chișinăului. A ajuns la spital # Unica.md
O minoră de 13 ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 14 septembrie 2025, pe strada Columna din Chișinău. Copila a fost ...
13:50
Kremlinul susține că „NATO este în război cu Rusia”. Peskov răspunde declarațiilor ministrului polonez de externe Radoslaw Sikorski # Unica.md
Alianța Nord-Atlantică este „implicată de facto în războiul împotriva Rusiei", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând afirmațiile șefului diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, relatează TASS, citat de ...
13:40
Curtea de Apel Centru examinează pe 16 septembrie recursurile în dosarele deputaților Nesterovschi și Lozovan, condamnați în lipsă # Unica.md
Curtea de Apel Centru va analiza luni, 16 septembrie, recursurile depuse de apărători în dosarele de condamnare ale deputaților Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, afiliați fugarului Ilan Șor. Cei doi ...
13:40
R. Moldova preia în noiembrie 2025 Președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. Falk Lange: „Sunt convins că veți gestiona foarte bine mandatul” # Unica.md
Republica Moldova se pregătește să preia, din noiembrie 2025 până în mai 2026, Președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. Șeful Oficiului CoE la Chișinău, Falk Lange, spune că țara „va ...
13:30
Stație modernă de producere a oxigenului inaugurată la Serviciul Medical al MAI: investiție de peste 2 milioane lei, cu sprijinul UNFPA # Unica.md
O stație nouă de producere a oxigenului medical a fost inaugurată luni, 15 septembrie, la Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul, sprijinit de UNFPA, urmărește consolidarea rezilienței sistemului medical, ...
13:30
Moscova amenință „măsuri” împotriva statelor UE care ar confisca activele rusești. Von der Leyen caută formule de finanțare a Ucrainei din lichiditățile înghețate # Unica.md
Rusia a avertizat luni că va lua măsuri împotriva oricărui stat european care va încerca să-i confişte activele, după relatări că Uniunea Europeană explorează noi modalități de a folosi sute ...
13:30
Ofițeri americani, prezenți la „Zapad‑2025” în Belarus: „Vă vom arăta tot ce vă interesează”, le-a spus ministrul Viktor Hrenin # Unica.md
Ofițeri militari ai SUA au observat luni exercițiile comune Rusia–Belarus „Zapad‑2025", fiind informați de ministrul belarus al apărării, Viktor Hrenin, că pot urmări „orice îi interesează", relatează Reuters, citat de ...
13:30
Președintele SUA, Donald Trump, a catalogat Rusia drept „agresorul" în conflictul cu Ucraina, marcând o înăsprire vizibilă a poziției sale față de Moscova, scrie Politico Europe, citat de Calea Europeană. ...
13:20
Peste 300 de vinuri moldovenești, prezentate la București. 49 de crame au adus „Vinul Moldovei” mai aproape de consumatorii români # Unica.md
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a avut loc la București, în perioada 13–14 septembrie, reunind 49 de crame din Republica Moldova și peste 300 de etichete. România ...
13:20
Kremlinul își schimbă „curatorii” pentru Republica Moldova: Miliutin demis, Stepîghin numit. Kirienko își consolidează puterea, FSB își ajustează strategia # Unica.md
Kremlinul și Serviciul Federal de Securitate (FSB) au operat schimbări majore la vârful structurilor implicate în dosarul Republicii Moldova. Generalul Dmitri Miliutin, adjunct al șefului Serviciului V, a fost demis ...
13:10
Accident grav la intersecția Muncești – Băcioii Noi: patru persoane rănite, intervenție cu echipă de Terapie Intensivă Mobilă # Unica.md
Un accident rutier s-a produs luni, 15 septembrie, în jurul orei 09:30, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi, în sectorul Botanica al Capitalei. În urma coliziunii dintre un taxi ...
13:10
Investiții pentru un mediu mai curat în comuna Donici, Orhei: rezervoare de apă și gunoiște îngrădite, supraveghere video și 366 de tomberoane noi # Unica.md
În comuna Donici, raionul Orhei, au fost îngrădite rezervoarele de apă și terenul gunoiștii, s-a instalat un sistem video de supraveghere, iar 366 de gospodării au primit tomberoane de 240 ...
12:10
Anastasia Nichita l-a „proiectat” pe deputatul Radu Marian într-o demonstrație la Complexul Sportiv al Loturilor Naționale: „Gen așa ceva” # Unica.md
Un moment inedit a avut loc la prezentarea investițiilor realizate la Complexul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale din Chișinău. Multipla campioană europeană și vicecampioană olimpică Anastasia Nichita l-a provocat ...
12:00
Reuters. Din cauza sancțiunilor, companiile ruse revin la practici din anii ’90: tranzacții de tip barter cu parteneri chinezi # Unica.md
Persistența dificultăților de plată generate de sancțiunile occidentale împinge tot mai multe companii ruse să revină la practici din anii '90: tranzacții de tip barter cu parteneri chinezi, pentru a ...
11:40
Angajații întreprinderilor municipale responsabile de lucrările locativ-comunale din 12 orașe au participat la instruiri specializate pentru prevenirea, intervenția și acordarea suportului populației în caz de situații excepționale. Totodată, aceste întreprinderi ...
11:30
IGSU: Amenzi de peste 1,25 milioane lei pentru arderi ilegale de vegetație și deșeuri în 2025. Peste 3.600 de focare pe câmp și 1.000 în poligoane # Unica.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că, de la începutul anului 2025, au fost aplicate amenzi contravenționale de peste 1.250.000 lei pentru persoane fizice și juridice care au incendiat ...
11:20
Actorul de teatru și film Valeriu Țurcanu s-a stins din viață în seara zilei de 13 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Teatrul Național „I. L. Caragiale" a anunțat ...
11:20
Un accident rutier a avut loc luni, 15 septembrie, în jurul orei 09:30, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi din Chișinău. Trei persoane au fost transportate la Institutul de ...
11:20
Trafic suspendat pe str. Maria Drăgan între 16–18 septembrie, 09:00–20:00. Rute deviate pentru troleibuzul 16 și microbuzul 169 # Unica.md
Primăria Chișinău anunță suspendarea totală a traficului rutier pe strada Maria Drăgan,
Acum 24 ore
11:10
Săptămână plină pentru CNA: 60 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală, 15 rețineri, sechestre de peste 3 milioane lei și un cont cripto înghețat # Unica.md
Ofițerii CNA, împreună cu procurorii, au desfășurat zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. Într-un dosar privind finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani ... Post-ul Săptămână plină pentru CNA: 60 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală, 15 rețineri, sechestre de peste 3 milioane lei și un cont cripto înghețat apare prima dată în Unica.md.
10:50
Djofra-M, compania care își propune să ajungă cu produsele sale până în cosmos. Când spui fibră de sticlă, te gândești la construcții moderne, infrastructură solidă și standarde europene. Puțini ar ... Post-ul O companie din Moldova printre primii zece producători de fibră de sticlă din Europa apare prima dată în Unica.md.
10:40
R. Moldova, principalul cumpărător de brânză din Ucraina: 34,4% din exporturi în ian–aug 2025. Exporturile ucrainene au crescut cu 25,3% # Unica.md
Republica Moldova își consolidează poziția de piață pentru brânzeturile ucrainene și rămâne principalul cumpărător, cu o pondere de 34,4% din exporturile Ucrainei în perioada ianuarie–august 2025, potrivit Logos Press, care ... Post-ul R. Moldova, principalul cumpărător de brânză din Ucraina: 34,4% din exporturi în ian–aug 2025. Exporturile ucrainene au crescut cu 25,3% apare prima dată în Unica.md.
10:30
Familia președintei Maia Sandu și-a acoperit din resurse proprii cheltuielile legate de vizita la Vatican. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, care a respins ... Post-ul Președenția: Cheltuielile familiei Sandu la Vatican, acoperite din surse proprii apare prima dată în Unica.md.
