/VIDEO/ Blocul Patriotic promite gaz la 6-8 lei. Tofilat contrazice: „Loc în conductă nu-i. Cum o să-l aduceți, cu căldarea?”
TV8, 15 septembrie 2025 23:00
/VIDEO/ Blocul Patriotic promite gaz la 6-8 lei. Tofilat contrazice: „Loc în conductă nu-i. Cum o să-l aduceți, cu căldarea?”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 2 ore
23:00
22:40
Acum 4 ore
22:00
21:50
21:40
21:10
20:40
Acum 6 ore
20:00
19:20
18:50
18:20
Acum 8 ore
18:00
17:30
17:20
17:20
17:00
17:00
16:40
16:20
Acum 12 ore
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:10
13:50
13:40
13:10
13:10
13:00
12:20
11:50
11:20
Acum 24 ore
10:40
10:20
08:50
07:30
Ieri
21:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.