Șeful IGP: Pachetul de extradare a lui Plahotniuc a fost recepționat. Acesta ar putea ajunge în țară mai devreme de 25 septembrie
Moldova1, 15 septembrie 2025 22:20
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi adus în Republica Moldova mai devreme de 25 septembrie, după ce pachetul de extradare transmis de autoritățile elene a fost recepționat astăzi, 15 septembrie, de către organele competente, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
O pagină mai puțin cunoscută din istoria Teatrului Național din spațiul românesc, care anterior a fost interzisă, a fost adusă în atenția publicului luni, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Evenimentul a marcat lansarea unei lucrări valoroase semnate de actorul și directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” (TNME) din Chișinău, Petru Hadârcă. Alte două volume au fost lansate de directorul prestigiosului festivalul internațional de teatru de la Sibiu, Constantin Chiriac.
În multe din școlile din Chișinău, prezența a câte 40 de elevi într-o singură clasă a devenit o realitate tot mai frecventă, acceptată aproape ca o normă. În unele cazuri, elevii nu mai au loc fizic, în sălile de clase. Directorii de instituții încearcă să gestioneze situația cum pot mai bine. Profesorii la rândul lor, recunosc că lucrul cu un număr atât de mare de elevi este o provocare zilnică și încearcă să-și desfășoare activitatea cât mai eficient posibil.
Marea Britanie a amenințat cu folosirea forței, dacă dronele rusești vor mai încălca teritoriul NATO # Moldova1
Marea Britanie a declarat că ar putea „recurge la forță” ca răspuns la noi incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul țărilor membre NATO. Anunțul a fost făcut de un reprezentant al Ministerului britanic de Externe, după ce Londra l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei în legătură cu pătrunderea dronelor armatei ruse în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice, săptămâna trecută, scrie publicația The Moscow Times.
Avocatul lui Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, statul îi va oferi un apărător din oficiu # Moldova1
Procurorii vor ca Vadimir Plahotniuc să fie judecat în dosarul „Furtul miliardului” separat de ceilalți inculpați, în contextul extrădării lui din Grecia. La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a avut loc o nouă ședință în singurul dosar în care fostul lider democrat a fost trimis pe banca acuzaților. Ședința s-a încheiat însă în mai puțin de o oră. Avocatul lui Plahotniuc nu s-a prezentat. Prin urmare, la următoarele ședințe, fostul lider democrat va fi reprezentat de un avocat plătit de stat, așa cum au cerut procurorii.
Aproape jumătate dintre ruși nu ar fi împotriva revenirii pedepsei cu moartea, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul Rus de Cercetare a Opiniei Publice (VȚIOM). 49% dintre cetățeni au declarat că o consideră „moral acceptabilă”. 37% au opinii contrare, iar alți 14% fie au ezitat să răspundă, fie au spus că nu văd problema ca una de moralitate, fie au admis că aplicarea pedepsei capitale ar putea depinde de situație, transmite publicația The Moscow Times.
Siegfried Mureșan: Direcția R. Moldova, în mâinile alegătorilor - integrare europeană sau stagnare # Moldova1
Alegerile parlamentare vor juca un rol important asupra direcției de dezvoltare a țării, cetățenii urmând să aleagă dacă Republica Moldova va continua drumul integrării europene, alături de peste 400 de milioane de cetățeni europeni, sau va opri acest proces. Declarația a fost făcută de eurodeputatul Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Dificultățile persistente în efectuarea plăților, cauzate de sancțiunile occidentale, obligă companiile rusești să revină la practicile anilor 1990. Pentru a evita tranzacțiile bancare în colaborarea cu firmele chineze, acestea recurg la acorduri de barter, în care se fac achiziții în monede naționale pentru compensarea reciprocă, scrie publicația The Moscow Times.
„PobedaLeaks”: 800 de persoane din R. Moldova, pe lista de salariați ai organizației „Eurasia”, afiliată lui Șor # Moldova1
Circa 800 de persoane cu nume moldovenești apar pe lista de salariați, pentru luna iunie 2025, a organizației „Eurasia”, entitate afiliată condamnatului Ilan Șor și sancționată la nivel internațional pentru acțiuni de destabilizare a situației din R. Moldova, inclusiv în context electoral.
Tabără de iarnă „DOR de Tradiții”, la cea de-a doua ediție: tinerii și copiii din diaspora, îndemnați să se înscrie # Moldova1
Copiii din diaspora vor putea participa la cea de-a doua ediție a taberei de iarnă „DOR de Tradiții”, care se va desfășura între 24 și 29 decembrie 2025. Programul, anunțat de Biroul pentru Relația cu Diaspora (BRD), are ca scop apropierea copiilor de valorile și tradițiile autentice ale țării, consolidarea legăturii cu rădăcinile culturale și transmiterea patrimoniului național din generație în generație.
Democrația trebuie ocrotită. Avem ocazia să o facem în câteva săptămâni, când au loc alegeri parlamentare. Este mesajul pe care l-au transmis angajații Comisiei Electorale Centrale (CEC), de Ziua Internațională a Democrației. Alături de agenți de patrulare, ei au tras pe dreapta șoferi din capitală, nu pentru a-i amenda, ci pentru a-i informa.
Bursa de Valori București, printre fondatorii Bursei de la Chișinău: „Experiența noastră vă va ajuta să aveți o bursă modernă” # Moldova1
Înființarea Bursei de Valori de la Chișinău cu ajutorul Bursei de Valori București (BVB) ar putea accelera integrarea economică a R. Moldova în Uniunea Europeană, oferind un cadru stabil pentru investiții și creștere economică, susține Cristian Pascu, membru al BVB. Într-un interviu pentru Moldova 1, Cristian Pascu a subliniat că Bursa de Valori de la Chișinău reprezintă o inițiativă strategică spre extinderea accesului la capital, atragerea investițiilor străine și integrarea pieței în ecosistemul european de capital.
Republica Moldova se va conecta la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) „în doar câteva săptămâni”, a anunțat luni, 15 septembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul Moldova Business Week 2025.
Vuiet de motoare, viteză și mult colb la o nouă etapă spectaculoasă la campionatul național de autocross, desfășurată la Edineț. Peste 20 de piloți au concurat pentru victorii în cele 4 clase: clasa 8, clasa 12, touring și buggy. Nu au lipsit incidentele. Mașina lui Alexandru Gusev a luat foc.
Alimentație gratuită în școli: Modele de meniu pentru școlile din R. Moldova, publicate de MEC # Moldova1
Mâncarea caldă oferită în cantinele școlare reprezintă una dintre principalele opțiuni alimentare pentru elevii din instituțiile de învățământ general din R. Moldova. Începând cu 1 septembrie 2025, toți elevii din ciclul primar și gimnazial beneficiază de alimentație gratuită.
Doi bărbați din raionul Orhei păstrau acasă arme fără a deține actele necesare. Obiectele periculoase au fost găsite la domiciliile acestora în urma unor percheziții efectuate de oamenii legii, comunică Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Centru de excelență din Chișinău, dotat cu laboratoare moderne pentru pregătirea specialiștilor în instalarea panourilor solare # Moldova1
Tinerii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, specializați în instalarea panourilor fotovoltaice, vor beneficia de condiții moderne de studiu datorită sprijinului Uniunii Europene (UE). Atelierul instituției, dotat cu un laborator pentru studierea și practicarea montării panourilor solare, a fost complet renovat și adaptat celor mai noi standarde din domeniu. Investițiile au depășit 75 de milioane de lei.
Alimentație gratuită în școli: mesele calde la cantină, principala alegere a instituțiilor din țară # Moldova1
Mâncarea caldă oferită în cantinele școlare reprezintă una dintre principalele opțiuni alimentare pentru elevii din instituțiile de învățământ general din țară. Începând cu 1 septembrie 2025, toți elevii din ciclul primar și gimnazial beneficiază de alimentație gratuită.
Douăzeci de milioane de lei pentru tineri: MEC și ANT lansează programe de finanțare și extindere a centrelor de tineret # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret (ANT) au lansat trei programe naționale destinate susținerii tinerilor și consolidării infrastructurii dedicate acestora. Este vorba despre „Capitala Tineretului” 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2030 și Programul de granturi pentru organizațiile de tineret. Bugetul total alocat pentru anul 2026 este estimat la aproximativ 20 de milioane de lei.
Prima localitate din R. Moldova care a finalizat un proiect finanțat prin Programul „Europa este aproape” # Moldova1
Satul Antoneuca din raionul Drochia, a devenit prima localitate din Republica Moldova care finalizează un proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere locale prin Programul Național „Europa este aproape”. Proiectul „Construcția străzii de acces către drumul național din s. Antoneuca” a fost implementat în perioada august – septembrie 2025 și a vizat reabilitarea a 500 de metri de drum, care face legătura directă cu principalele instituții ale satului: școala-grădiniță, oficiul de sănătate, casa de cultură, primăria și magazinele locale.
Economie verde și integrare europeană: Centrul Național de Mediu lansează e-broșura Pactului Verde European # Moldova1
Republica Moldova își consolidează politicile de mediu, aliniindu-se obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și avansând în implementarea reformelor esențiale pentru integrarea în Uniunea Europeană. Lansarea unei e-broșuri dedicate Pactului Verde European, realizată de Centrul Național de Mediu (CNM) cu sprijinul Fundației Soros Moldova, marchează un nou pas în creșterea transparenței și informării publicului asupra acestor politici.
„PobedaLeaks”: 800 de persoane din R. Moldova, pe lista de salariați ai organizației „Eurasia”, afiliate lui Șor # Moldova1
România introduce din 12 octombrie Sistemul de Intrare/Ieșire la frontierele externe ale Schengen # Moldova1
România, împreună cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, va pune în aplicare din 12 octombrie 2025 Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism electronic modern de control la frontierele externe ale Spațiului Schengen, informează Poliția de Frontieră de peste Prut. Noul sistem va înregistra automat data și locul de trecere a frontierei pentru cetățenii țărilor terțe care călătoresc pentru șederi de scurtă durată, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova.
20 de milioane de lei pentru tineri: MEC și Agenția Națională pentru Tineret lansează programe de finanțare și extindere a centrelor de tineret # Moldova1
ELECTORALA 2025 // Alegătorii pot solicita votarea la locul aflării pentru scrutinul din 28 septembrie # Moldova1
Alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte cauze temeinice, nu se vor putea prezenta, pe 28 septembrie, la secțiile electorale, pot solicita votarea cu urna mobilă. Cererile pot fi depuse începând de luni, 15 septembrie.
Descoperire periculoasă la Orhei: doi bărbați, documentați pentru deținerea ilegală a armelor # Moldova1
Doi bărbați din raionul Orhei au ajuns în vizorul poliției pentru posesie ilegală de arme. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile lor, oamenii legii au găsit obiectele interzise, comunică Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Obligațiunile municipale, șansa localităților la investiții directe: „Sunt sigure și aduc profit” # Moldova1
Obligațiunile municipale devin un instrument tot mai utilizat de primării pentru a finanța proiecte locale – de la drumuri și parcuri până la stații de epurare. Autoritățile și experții susțin că acestea oferă siguranță, profitabilitate și, poate cel mai important, implică direct cetățenii în dezvoltarea comunităților.
Din 2025, școlile profesionale și centrele de excelență din R. Moldova și Ucraina vor avea coordonatori de afaceri # Moldova1
Un nou rol de coordonatori de afaceri va fi introdus începând cu acest an în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență din Republica Moldova și Ucraina, pentru a sprijini elevii să-și dezvolte competențele cerute de piața muncii. Optsprezece instituții de învățământ profesional tehnic din cele două țări vor pilota această inițiativă, care urmărește consolidarea legăturilor dintre mediul educațional și cel de afaceri.
Coordonatori de afaceri, punte între școli și companii: proiect pilot în R. Moldova și Ucraina # Moldova1
Optsprezece instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova și Ucraina vor testa, începând cu anul curent, un nou rol – cel de coordonator de afaceri. Scopul este de a ajuta elevii să-și dezvolte competențele necesare pentru piața muncii. Coordonatorii de afaceri vor avea misiunea de a conecta școlile cu mediul privat: vor încheia parteneriate cu companii, vor organiza stagii de practică și vor urmări ca programele de formare să fie adaptate cerințelor actuale din industrie, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
Republica Moldova deschide oportunități noi întreprinzătorilor locali și investitorilor străini, în special din România, celor care vor să deschidă afaceri, prin lansarea noii Burse de Valori. Memorandumul pentru crearea Bursei a fost semnat în cadrul Moldova Business Week 2025, cel mai mare forum economic național, care a început luni, 15 septembrie, la Chișinău.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis luni, 15 septembrie, o nouă avertizare meteorologică. Codul galben de pericol de incendiu este valabil până pe 22 septembrie, pe tot teritoriul R. Moldova.
Manchester City a câștigat fără drept de apel derby-ul cu marea rivală, Manchester United. „Citadinii" s-au impus pe teren propriu cu scor de neprezentare, 3:0, în cea de-a patra etapă din Premier League. Manchester City a marcat primul gol în minutul 18 prin Phil Foden, care a profitat de o pasă bună primită de la Jérémy Doku. Astfel, după primele 45 de minute, Manchester City conducea cu 1-0. Echipa pregătită de Pep Guardiola a continuat să pună presiune și după pauză.
Astăzi, 15 septembrie, a fost emisă o avertizare meteorologică Cod Galben de pericol de incendiu. Avertizarea este valabilă până lunea viitoare, adică în perioada 16–22 septembrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Organizația „Reporteri fără Frontiere” a fost inclusă în lista „organizațiilor indezirabile” în Federația Rusă. Drept temei, reprezentantul Procuraturii Generale de la Moscova, Alexei Jafiarov, a invocat faptul că organizația desfășura „activități sistematice pe direcția rusă, răspândind clișee occidentale despre încălcarea drepturilor la libertatea de exprimare și despre persecutarea mass-mediei independente și a jurnaliștilor”.
Val de atacuri rusești asupra Ucrainei: bombardamente și drone au ucis cinci persoane și au rănit peste 40, inclusiv civili aflați la muncile agricole # Moldova1
Cel puțin cinci civili au fost uciși și alți 43 răniți în atacurile lansate de armata rusă asupra mai multor regiuni din Ucraina în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 15 septembrie. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că Rusia a lansat peste noapte 84 de drone Shahed și trei rachete S-300. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 59 de drone, însă 22 de aparate și trei rachete au lovit 13 locații, relatează The Kyiv Independent.
Rusia avertizează că va ataca statele europene, dacă acestea vor folosi activele sale pentru sprijinirea Ucrainei # Moldova1
Rusia a avertizat luni, 15 septembrie, că va ataca „în toate modurile posibile” statele europene care ar încerca să valorifice activele sale înghețate, după ce au apărut informații potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalități de a folosi aceste fonduri pentru sprijinirea Ucrainei.
Apa din peste 75% din fântânile situate pe teritoriul R. Moldova este poluată: „Fierberea nu elimină impuritățile” # Moldova1
Aproximativ 75% din toate fântânile din Republica Moldova sunt cu grad de poluare peste limita admisibilă și nesigure pentru consum. Lipsa sistemelor de canalizare în zonele rurale, gestionarea defectuoasă a gunoiștilor și a deșeurilor provenite de la ferme, precum și utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice și pesticidelor în agricultură sunt principalele surse de poluare a apei din fântâni, susține expertul de mediu, Ruslan Nercașu.
Exporturi în descreștere cu 5.7% în primele șapte luni. România – principala piață pe care ne vindem produsele # Moldova1
Republica Moldova a exportat, în primele șapte luni ale anului curent, mărfuri în valoare de 1.9 miliarde de dolari, cu 5.7% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. A scăzut atât valoarea mărfurilor autohtone exportate, cât și cea a reexporturilor.
Rusia avertizează că va ataca statele europene dacă acestea vor fi folosi activele sale pentru sprijinirea Ucrainei # Moldova1
Trupele rusești au lansat asupra Ucrainei peste 34.000 de drone de atac și momeli aeriene în acest an, ceea ce este de aproape nouă ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Din toate dronele folosite de Rusia pentru atacuri de la începutul anului, 88% au fost doborâte sau neutralizate, comparativ 93% în aceeași perioadă din 2024. Cel mai mare număr de drone lansate de armata rusă a fost înregistrat în a doua săptămână a lunii iulie — peste 2.000 de unități, un record absolut de la începutul războiului.
Festivalul Vinului Moldovenesc la București: 49 de crame au prezentat peste 300 de vinuri # Moldova1
Peste 300 de vinuri moldovenești au fost prezentate la București, în cadrul celei de-a cincea ediții a Festivalului Vinului Moldovenesc, care a avut loc în perioada 13 - 14 septembrie. Evenimentul a reunit 49 de crame din Republica Moldova, care și-au prezentat, în capitala României, colecțiile pentru a ilustra diversitatea și autenticitatea vinurilor autohtone.
ELECTORALA 2025 // Microcredite cu dobândă zero, dublarea pensiilor și salariilor sau „Orașul Vinului” pe 50 ha: ofertele economice ale concurenților de la parlamentare (Partea II) # Moldova1
Ofertele economice ale concurenților la alegerile parlamentare din 28 septembrie includ de la politici fiscale prietenoase pentru IMM-uri și hub-uri logistice până la investiții în energie regenerabilă, agricultură modernă sau proiecte turistice ambițioase. Unele formațiuni mizează pe diaspora ca investitor strategic, altele - pe implicarea statului în industrie și infrastructură. Teleradio-Moldova prezintă principalele prevederi, care se referă la domeniul economiei, din programele electorale prezentate de ceilalți 11 concurenți de la scrutinul parlamentar.
Apel Urgent la ONU pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchi din detenția ilegală de la Tiraspol # Moldova1
Asociația Promo-LEX a expediat un Apel Urgent către trei raportori speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), atrăgând atenția asupra situației critice a lui Vadim Pogorlețchi, jurnalist și apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din august 2022.
ELECTORALA 2025 // Salarii de 25.000 de lei, 300.000 de locuri noi de muncă sau gaze cu 6 lei: ofertele economice ale concurenților de la parlamentare (Partea I) # Moldova1
Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți au intrat în campania pentru alegerile parlamentare cu planuri mari, pe hârtie, pentru dezvoltarea sau relansarea economiei Republicii Moldova. De la digitalizare, industrializare și investiții masive în infrastructură până la măsuri de sprijin pentru IMM-uri, agricultură și diasporă, majoritatea concurenților electorali propun soluții pentru a crea locuri de muncă, cadru fiscal stabil și a crește nivelul de trai al cetățenilor. În prima parte, Teleradio-Moldova prezintă ofertele electorale din domeniul economiei a 12 concurenți electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
„Schimbare de strategie a Kremlinului”: Rusia își schimbă oamenii responsabili de Republica Moldova # Moldova1
Kremlinul și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) au făcut schimbări majore în rândul generalilor și „curatorilor” responsabili de Republica Moldova. Adjunctul șefului Serviciului V al FSB, generalul Dmitri Miliutin, a fost demis, iar în locul său a fost numit generalul Albert Stepîghin, fost șef al Serviciului II al FSB. Schimbările vin după ce, în vara anului trecut, și șeful Serviciului V, Serghei Beseda, a fost înlăturat și transferat în aparatul directorului FSB, locul său fiind preluat de Alexei Komkov.
Patru persoane au ajuns la spital în dimineața zilei de luni, 15 septembrie, în rezultatul unui grav accident rutier produs în sectorul Botanica al capitalei.
