(video) Cernăuțeanu despre revenirea lui Constatin Țuțu în RM: El nu are permisiunea de a părăsi Grecia

Vocea puternică a lui Ștefan Burlacu a întors toate cele patru scaune la Vocea României, iar emoția a fost la cote maxime. Antrenorii și-au dorit foarte tare să-l aibă pe Ștefan Burlacu în echipele lor, dar au simțit nevoia să se asigure că lupta nu este pierdută din start: „Când îți vei alege antrenorul, contează că Irina Rimes e din Republica Moldova?”, l-a întrebat Smiley. „Trag speranță că te gândești și la noi ca o variantă”, i-a spus și Theo Rose, conform libertatea.ro.