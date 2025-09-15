Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO

ProTV.md, 15 septembrie 2025 22:00

Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
22:20
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie - VIDEO ProTV.md
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie - VIDEO
22:20
Naționalele de tenis de câmp ale Australiei și Statelor Unite au fost eliminate din Cupa Davis, într-un weekend plin de surprize - VIDEO ProTV.md
Naționalele de tenis de câmp ale Australiei și Statelor Unite au fost eliminate din Cupa Davis, într-un weekend plin de surprize - VIDEO
22:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare,
22:10
Iva Jovic, campioană la doar 17 ani! Tânăra americancă scrie istorie la Guadalajara - VIDEO ProTV.md
Iva Jovic, campioană la doar 17 ani! Tânăra americancă scrie istorie la Guadalajara - VIDEO
22:10
Veteranul Thomas Muller a făcut spectacol în ultima etapă din campionatul american și a marcat 3 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO ProTV.md
Veteranul Thomas Muller a făcut spectacol în ultima etapă din campionatul american și a marcat 3 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO
Acum o oră
22:00
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO ProTV.md
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO
22:00
Erling Haaland, de neoprit: după cele 5 goluri contra Moldovei, reușește o dublă și în derby-ul cu Manchester United - VIDEO ProTV.md
Erling Haaland, de neoprit: după cele 5 goluri contra Moldovei, reușește o dublă și în derby-ul cu Manchester United - VIDEO
22:00
Luka Modrić rescrie istoria pe San Siro: croatul aduce victoria lui AC Milan cu un gol decisiv în fața Bolognei - VIDEO ProTV.md
Luka Modrić rescrie istoria pe San Siro: croatul aduce victoria lui AC Milan cu un gol decisiv în fața Bolognei - VIDEO
21:50
Weekend cu surprize în Ligue 1: Ethan Mbappé iese din umbra fratelui său și aduce victoria pentru Lille - VIDEO ProTV.md
Weekend cu surprize în Ligue 1: Ethan Mbappé iese din umbra fratelui său și aduce victoria pentru Lille - VIDEO
21:50
Alertă de securitate la Varșovia: O dronă a fost neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, reținuți ProTV.md
Alertă de securitate la Varșovia: O dronă a fost neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, reținuți
21:40
Surprize uriașe la campionatul mondial de atletism. În proba regină de 100 de metri, Seville s-a încoronat campion, iar la feminin cursa a fost câștigată de Melissa Jefferson-Wooden - VIDEO ProTV.md
Surprize uriașe la campionatul mondial de atletism. În proba regină de 100 de metri, Seville s-a încoronat campion, iar la feminin cursa a fost câștigată de Melissa Jefferson-Wooden - VIDEO
21:40
Sheriff Tiraspol se desprinde în frunte: „Viespile” înving Petrocub și devin lideri autoritari în Super Liga - VIDEO ProTV.md
Sheriff Tiraspol se desprinde în frunte: „Viespile” înving Petrocub și devin lideri autoritari în Super Liga - VIDEO
21:40
Naționala de baschet a Germaniei o învinge pe Turcia într-o finală strânsă și câștigă al doilea titlu european din istorie - VIDEO ProTV.md
Naționala de baschet a Germaniei o învinge pe Turcia într-o finală strânsă și câștigă al doilea titlu european din istorie - VIDEO
Acum 2 ore
21:20
Dezbateri cu scântei la Pro TV: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a refuzat să spună dacă l-ar putea accepta pe Plahotniuc înapoi în partid - VIDEO ProTV.md
Dezbateri cu scântei la Pro TV: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a refuzat să spună dacă l-ar putea accepta pe Plahotniuc înapoi în partid - VIDEO
21:20
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice ProTV.md
Muniții de dispersie, transferate de americani Ucrainei de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară semnatară a convenției care le interzice
21:00
Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - VIDEO ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - VIDEO
21:00
Prima rundă de dezbateri electorale la PRO TV, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe tema identității naționale, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc – VIDEO ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale la PRO TV, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe tema identității naționale, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc – VIDEO
20:50
Prima rundă de dezbateri electorale, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc - VIDEO ProTV.md
Prima rundă de dezbateri electorale, marcată de replici tăioase: Ghimpu și Hlopețchi au polemizat pe identitatea națională, iar Ulianovschi a evitat să-l condamne pe Plahotniuc - VIDEO
20:40
Poliția a reținut un suspect în cazul crimei de la Horodiște. Cine era bărbatul găsit mort cu mâinile legate și ce spun vecinii despre el - VIDEO ProTV.md
Poliția a reținut un suspect în cazul crimei de la Horodiște. Cine era bărbatul găsit mort cu mâinile legate și ce spun vecinii despre el - VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Accident grav în capitală. Patru persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a ciocnit violent cu un taxi. Poliția vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Accident grav în capitală. Patru persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a ciocnit violent cu un taxi. Poliția vine cu detalii - FOTO
20:00
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile - VIDEO ProTV.md
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile - VIDEO
20:00
Obținerea unei vize Schengen devine o provocare tot mai mare pentru cetățenii ruși: Consulatul Spaniei din Moscova își suspendă temporar activitatea - VIDEO ProTV.md
Obținerea unei vize Schengen devine o provocare tot mai mare pentru cetățenii ruși: Consulatul Spaniei din Moscova își suspendă temporar activitatea - VIDEO
20:00
Statele europene, criticate de Trump pentru legăturile comerciale cu Moscova: Liderul american refuză noi sancțiuni cât timp UE continuă să importe petrol rusesc - VIDEO ProTV.md
Statele europene, criticate de Trump pentru legăturile comerciale cu Moscova: Liderul american refuză noi sancțiuni cât timp UE continuă să importe petrol rusesc - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.09.2025
19:20
Buletinele de vot pentru diaspora sunt gata: peste 860.000 de exemplare au fost predate MAE pentru distribuție în cele aproape 300 de secții din afara țării ProTV.md
Buletinele de vot pentru diaspora sunt gata: peste 860.000 de exemplare au fost predate MAE pentru distribuție în cele aproape 300 de secții din afara țării
19:10
Rusia ironizează România după incidentul cu drona: „Un OZN”, spun oficialii. UE și SUA condamnă ferm încălcarea spațiului aerian - VIDEO ProTV.md
Rusia ironizează România după incidentul cu drona: „Un OZN”, spun oficialii. UE și SUA condamnă ferm încălcarea spațiului aerian - VIDEO
19:00
Val de șoferi iresponsabili pe drumurile din țară: 52 de conducători auto prinși băuți la volan în weekend – VIDEO ProTV.md
Val de șoferi iresponsabili pe drumurile din țară: 52 de conducători auto prinși băuți la volan în weekend – VIDEO
18:50
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane - reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor. CNA vine cu detalii - VIDEO
Acum 6 ore
18:20
Spionajul rus acuză UE că vrea să declanșeze un „Maidan” la Belgrad. „Tineretul este radicalizat, scopul este aducerea la putere a unei conduceri loiale Bruxelles-ului” ProTV.md
Spionajul rus acuză UE că vrea să declanșeze un „Maidan” la Belgrad. „Tineretul este radicalizat, scopul este aducerea la putere a unei conduceri loiale Bruxelles-ului”
18:10
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei ProTV.md
Rusia s-a oferit să ia înapoi sistemele de apărare antiaeriană S-400 pe care le-a vândut Turciei
18:00
LIVE. Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi ProTV.md
LIVE. Prima rundă de dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi
17:30
Accident grav în stânga Nistrului: O fetiță de cinci ani a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, după ce a fost lovită de un automobil - FOTO ProTV.md
Accident grav în stânga Nistrului: O fetiță de cinci ani a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, după ce a fost lovită de un automobil - FOTO
17:20
Ministrul italian al apărării avertizează: Italia este nepregătită în caz de atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva ProTV.md
Ministrul italian al apărării avertizează: Italia este nepregătită în caz de atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva
17:10
Moldcell, parte din consorțiul care anunță constituirea noii burse de valori a Republicii Moldova ProTV.md
Moldcell, parte din consorțiul care anunță constituirea noii burse de valori a Republicii Moldova
17:00
China și SUA au ajuns la un acord preliminar privind vânzarea TikTok, după luni de negocieri ProTV.md
China și SUA au ajuns la un acord preliminar privind vânzarea TikTok, după luni de negocieri
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 15.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 15.09.2025
16:50
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după ce drone rusești au intrat în România și Polonia: „Agresiunea Moscovei nu face decât să întărească unitatea NATO” ProTV.md
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după ce drone rusești au intrat în România și Polonia: „Agresiunea Moscovei nu face decât să întărească unitatea NATO”
16:50
Ce au fost nevoiți să facă rușii la a doua cea mai mare rafinărie de petrol, după ce a fost lovită de dronele Kievului ProTV.md
Ce au fost nevoiți să facă rușii la a doua cea mai mare rafinărie de petrol, după ce a fost lovită de dronele Kievului
16:40
Doi bărbați din raionul Orhei, surprinși cu arme deținute ilegal în locuințe: Poliția a descins și a ridicat un întreg arsenal - FOTO ProTV.md
Doi bărbați din raionul Orhei, surprinși cu arme deținute ilegal în locuințe: Poliția a descins și a ridicat un întreg arsenal - FOTO
Acum 8 ore
16:30
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile ProTV.md
Nu poți ajunge la secția de votare pe 28 septembrie? Află cum poți vota legal de acasă cu ajutorul urnei mobile
16:10
„Aberant”. Reacții de la Moscova după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României ProTV.md
„Aberant”. Reacții de la Moscova după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României
16:00
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Lilian Carp ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Lilian Carp
15:50
Promo-LEX, apel către ONU în legătură cu activistul Vadim Pogorlețchii: ,,Este deținut ilegal și torturat în regiunea transnistreană" ProTV.md
Promo-LEX, apel către ONU în legătură cu activistul Vadim Pogorlețchii: ,,Este deținut ilegal și torturat în regiunea transnistreană"
15:40
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - așteptați luni, la ora 18.00, la dezbateri ProTV.md
Mihai Ghimpu, Tudor Ulianovschi și Igor Hlopețchi - așteptați luni, la ora 18.00, la dezbateri
15:30
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare ProTV.md
Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare
15:30
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile ProTV.md
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
15:20
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
15:10
Președintele Maia Sandu, pentru Financial Times: Rusia folosește preoți și roboți pentru a influența alegerile parlamentare ProTV.md
Președintele Maia Sandu, pentru Financial Times: Rusia folosește preoți și roboți pentru a influența alegerile parlamentare
15:00
Gheorghe Urschi a fost externat din spital. Imagini publicate de fiica umoristului - FOTO ProTV.md
Gheorghe Urschi a fost externat din spital. Imagini publicate de fiica umoristului - FOTO
Acum 12 ore
14:30
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie ProTV.md
Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.