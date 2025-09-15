Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți

10:20

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că șansele unor negocieri directe între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski sunt foarte mici din cauza „urii" dintre cei doi lideri. Trump a sugerat ...