Săptămână cu vreme schimbătoare: ploi, ceață matinală și vânt în rafale. Nopți răcoroase
Unica.md, 15 septembrie 2025 20:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o săptămână instabilă, cu episoade de precipitații și vânt puternic. La noapte se vor înregistra minime de aproximativ 7°C. Mâine dimineață este așteptată ceață, iar ... Post-ul Săptămână cu vreme schimbătoare: ploi, ceață matinală și vânt în rafale. Nopți răcoroase apare prima dată în Unica.md.
Alte ştiri de Unica.md
Acum 30 minute
20:40
Marea Britanie amenință cu „recurgerea la forță” după incursiunile dronelor rusești în spațiul NATO # Unica.md
Marea Britanie a declarat că ar putea „recurge la forță” ca răspuns la noi incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul țărilor membre NATO. Anunțul a fost făcut de un reprezentant al Ministerului ... Post-ul Marea Britanie amenință cu „recurgerea la forță” după incursiunile dronelor rusești în spațiul NATO apare prima dată în Unica.md.
20:30
Acum 6 ore
16:50
Un copil de cinci ani a ajuns la spital cu traumatisme grave, după ce a fost lovit de un Ford în satul Parcani, Stânga Nistrului. Accidentul s-a produs sâmbătă seara, ... Post-ul Un copil a fost lovit de o mașină: A ajuns la spital cu traumatisme grave apare prima dată în Unica.md.
16:40
Renato Usatîi promite înființarea unei bănci de stat: „Credite accesibile pentru populație și business, nu dobânzi exorbitante” # Unica.md
Crearea unei bănci de stat este una dintre prioritățile Partidului Nostru în viitorul Parlament, a anunțat liderul formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul unei întâlniri cu cetățenii, transmite IPN. Noua instituție ... Post-ul Renato Usatîi promite înființarea unei bănci de stat: „Credite accesibile pentru populație și business, nu dobânzi exorbitante” apare prima dată în Unica.md.
16:40
Chișinăul va avea o nouă bursă de valori, în parteneriat cu Bursa de Valori București. Capital inițial: 3 milioane de euro; start operațional: vara 2026 # Unica.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță constituirea unei noi burse de valori la Chișinău, în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori importanți din Republica ... Post-ul Chișinăul va avea o nouă bursă de valori, în parteneriat cu Bursa de Valori București. Capital inițial: 3 milioane de euro; start operațional: vara 2026 apare prima dată în Unica.md.
16:40
Blocul Electoral „Alternativa” denunță „provocări” la corturile de campanie: „Se oferă bani în numele nostru. Este fals” # Unica.md
Blocul Electoral „Alternativa” afirmă că, în ultimele zile, persoane necunoscute s-ar prezenta drept reprezentanți ai formațiunii la corturile de campanie și ar discuta cu cetățenii despre bani sau pretinse recompense. ... Post-ul Blocul Electoral „Alternativa” denunță „provocări” la corturile de campanie: „Se oferă bani în numele nostru. Este fals” apare prima dată în Unica.md.
16:20
Trei tentative de transport ilicit, dejucate la intrarea în R. Moldova: țigări electronice, chimicale și parfumuri nedeclarate # Unica.md
Funcționarii vamali au contracarat trei tentative de transport ilicit de mărfuri pe sensul de intrare în Republica Moldova, în urma unor controale detaliate efectuate în nordul și sudul țării. Bunurile ... Post-ul Trei tentative de transport ilicit, dejucate la intrarea în R. Moldova: țigări electronice, chimicale și parfumuri nedeclarate apare prima dată în Unica.md.
16:20
Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Tineret lansează trei programe pentru 2026–2027: „Capitala Tineretului”, dezvoltarea centrelor și granturi pentru ONG-uri # Unica.md
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Tineret, a lansat trei programe naționale dedicate tinerilor și infrastructurii de tineret: „Capitala Tineretului” 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor ... Post-ul Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Tineret lansează trei programe pentru 2026–2027: „Capitala Tineretului”, dezvoltarea centrelor și granturi pentru ONG-uri apare prima dată în Unica.md.
16:10
Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în satul Cobîlea a fost deschisă o spălătorie socială # Unica.md
Persoanele vulnerabile din satul Cobîlea, raionul Șoldănești, au acum acces la un nou serviciu social gratuit. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, aici a fost deschisă o spălătorie socială, unde ... Post-ul Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în satul Cobîlea a fost deschisă o spălătorie socială apare prima dată în Unica.md.
15:40
50% dintre alegătorii indeciși se orientează spre partidele de stânga, arată experiența sondajelor anterioare, susține Dumitru Slonovschi, directorul Magenta Consulting. Declarațiile au fost făcute la dezbaterea IPN „De ce este ... Post-ul Expert: Sondajele arată că 50% din indeciși aleg partide de stânga apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
14:20
Victoria Furtună, Partidul „Moldova Mare”: Restabilirea Universității Agrare – prioritate pentru agricultură și locuri de muncă la sate # Unica.md
Restabilirea Universității Agrare este una dintre prioritățile Partidului „Moldova Mare” pentru relansarea sectorului agricol și crearea de noi locuri de muncă în mediul rural, a declarat lidera formațiunii, Victoria Furtună, ... Post-ul Victoria Furtună, Partidul „Moldova Mare”: Restabilirea Universității Agrare – prioritate pentru agricultură și locuri de muncă la sate apare prima dată în Unica.md.
14:20
UNEJ inaugurează o statuie dedicată copiilor afectați de neplata pensiei de întreținere: „Sprijină tu copilul tău” # Unica.md
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) va inaugura astăzi, la ora 17:00, o lucrare artistică dedicată copiilor vizați de procedurile de executare silită din cauza neplății pensiei de întreținere. Evenimentul ... Post-ul UNEJ inaugurează o statuie dedicată copiilor afectați de neplata pensiei de întreținere: „Sprijină tu copilul tău” apare prima dată în Unica.md.
14:20
Ceban, acuzat de promisiuni neonorate după șase ani la conducerea capitalei: PAS critică bilanțul proiectelor nerealizate # Unica.md
Lidera fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, îl critică pe primarul Ion Ceban pentru „o listă lungă de proiecte nefinalizate” și susține că acesta intră în cursa parlamentară ... Post-ul Ceban, acuzat de promisiuni neonorate după șase ani la conducerea capitalei: PAS critică bilanțul proiectelor nerealizate apare prima dată în Unica.md.
14:10
La doar 15 ani, starul din “Adolescence” a devenit cel mai tânǎr câștigǎtor al Premiilor Emmy! # Unica.md
Cea de-a 77-a ediție a Premiilor Emmy, desfășurată duminică seara la Peacock Theater din Los Angeles și transmisă în direct pe CBS, a adus surprize majore: britanicul Owen Cooper, în ... Post-ul La doar 15 ani, starul din “Adolescence” a devenit cel mai tânǎr câștigǎtor al Premiilor Emmy! apare prima dată în Unica.md.
14:10
Andrei Năstase promite despăgubiri pentru toți pensionarii: „Au pierdut circa 10 miliarde de lei din cauza indexărilor insuficiente” # Unica.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat că a pregătit un proiect de lege prin care toți pensionarii ar urma să fie despăgubiți pentru pierderile provocate de ... Post-ul Andrei Năstase promite despăgubiri pentru toți pensionarii: „Au pierdut circa 10 miliarde de lei din cauza indexărilor insuficiente” apare prima dată în Unica.md.
14:00
O minoră de 13 ani, lovită în plin de un automobil în centrul Chișinăului. A ajuns la spital # Unica.md
O minoră de 13 ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 14 septembrie 2025, pe strada Columna din Chișinău. Copila a fost ... Post-ul O minoră de 13 ani, lovită în plin de un automobil în centrul Chișinăului. A ajuns la spital apare prima dată în Unica.md.
13:50
Kremlinul susține că „NATO este în război cu Rusia”. Peskov răspunde declarațiilor ministrului polonez de externe Radoslaw Sikorski # Unica.md
Alianța Nord-Atlantică este „implicată de facto în războiul împotriva Rusiei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând afirmațiile șefului diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, relatează TASS, citat de ... Post-ul Kremlinul susține că „NATO este în război cu Rusia”. Peskov răspunde declarațiilor ministrului polonez de externe Radoslaw Sikorski apare prima dată în Unica.md.
13:40
Curtea de Apel Centru examinează pe 16 septembrie recursurile în dosarele deputaților Nesterovschi și Lozovan, condamnați în lipsă # Unica.md
Curtea de Apel Centru va analiza luni, 16 septembrie, recursurile depuse de apărători în dosarele de condamnare ale deputaților Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, afiliați fugarului Ilan Șor. Cei doi ... Post-ul Curtea de Apel Centru examinează pe 16 septembrie recursurile în dosarele deputaților Nesterovschi și Lozovan, condamnați în lipsă apare prima dată în Unica.md.
13:40
R. Moldova preia în noiembrie 2025 Președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. Falk Lange: „Sunt convins că veți gestiona foarte bine mandatul” # Unica.md
Republica Moldova se pregătește să preia, din noiembrie 2025 până în mai 2026, Președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. Șeful Oficiului CoE la Chișinău, Falk Lange, spune că țara „va ... Post-ul R. Moldova preia în noiembrie 2025 Președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. Falk Lange: „Sunt convins că veți gestiona foarte bine mandatul” apare prima dată în Unica.md.
13:30
Stație modernă de producere a oxigenului inaugurată la Serviciul Medical al MAI: investiție de peste 2 milioane lei, cu sprijinul UNFPA # Unica.md
O stație nouă de producere a oxigenului medical a fost inaugurată luni, 15 septembrie, la Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul, sprijinit de UNFPA, urmărește consolidarea rezilienței sistemului medical, ... Post-ul Stație modernă de producere a oxigenului inaugurată la Serviciul Medical al MAI: investiție de peste 2 milioane lei, cu sprijinul UNFPA apare prima dată în Unica.md.
13:30
Moscova amenință „măsuri” împotriva statelor UE care ar confisca activele rusești. Von der Leyen caută formule de finanțare a Ucrainei din lichiditățile înghețate # Unica.md
Rusia a avertizat luni că va lua măsuri împotriva oricărui stat european care va încerca să-i confişte activele, după relatări că Uniunea Europeană explorează noi modalități de a folosi sute ... Post-ul Moscova amenință „măsuri” împotriva statelor UE care ar confisca activele rusești. Von der Leyen caută formule de finanțare a Ucrainei din lichiditățile înghețate apare prima dată în Unica.md.
13:30
Ofițeri americani, prezenți la „Zapad‑2025” în Belarus: „Vă vom arăta tot ce vă interesează”, le-a spus ministrul Viktor Hrenin # Unica.md
Ofițeri militari ai SUA au observat luni exercițiile comune Rusia–Belarus „Zapad‑2025”, fiind informați de ministrul belarus al apărării, Viktor Hrenin, că pot urmări „orice îi interesează”, relatează Reuters, citat de ... Post-ul Ofițeri americani, prezenți la „Zapad‑2025” în Belarus: „Vă vom arăta tot ce vă interesează”, le-a spus ministrul Viktor Hrenin apare prima dată în Unica.md.
13:30
Președintele SUA, Donald Trump, a catalogat Rusia drept „agresorul” în conflictul cu Ucraina, marcând o înăsprire vizibilă a poziției sale față de Moscova, scrie Politico Europe, citat de Calea Europeană. ... Post-ul Trump numește Rusia stat „agresor” pentru prima dată, în războiul din Ucraina apare prima dată în Unica.md.
13:20
Peste 300 de vinuri moldovenești, prezentate la București. 49 de crame au adus „Vinul Moldovei” mai aproape de consumatorii români # Unica.md
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a avut loc la București, în perioada 13–14 septembrie, reunind 49 de crame din Republica Moldova și peste 300 de etichete. România ... Post-ul Peste 300 de vinuri moldovenești, prezentate la București. 49 de crame au adus „Vinul Moldovei” mai aproape de consumatorii români apare prima dată în Unica.md.
13:20
Kremlinul își schimbă „curatorii” pentru Republica Moldova: Miliutin demis, Stepîghin numit. Kirienko își consolidează puterea, FSB își ajustează strategia # Unica.md
Kremlinul și Serviciul Federal de Securitate (FSB) au operat schimbări majore la vârful structurilor implicate în dosarul Republicii Moldova. Generalul Dmitri Miliutin, adjunct al șefului Serviciului V, a fost demis ... Post-ul Kremlinul își schimbă „curatorii” pentru Republica Moldova: Miliutin demis, Stepîghin numit. Kirienko își consolidează puterea, FSB își ajustează strategia apare prima dată în Unica.md.
13:10
Accident grav la intersecția Muncești – Băcioii Noi: patru persoane rănite, intervenție cu echipă de Terapie Intensivă Mobilă # Unica.md
Un accident rutier s-a produs luni, 15 septembrie, în jurul orei 09:30, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi, în sectorul Botanica al Capitalei. În urma coliziunii dintre un taxi ... Post-ul Accident grav la intersecția Muncești – Băcioii Noi: patru persoane rănite, intervenție cu echipă de Terapie Intensivă Mobilă apare prima dată în Unica.md.
13:10
Investiții pentru un mediu mai curat în comuna Donici, Orhei: rezervoare de apă și gunoiște îngrădite, supraveghere video și 366 de tomberoane noi # Unica.md
În comuna Donici, raionul Orhei, au fost îngrădite rezervoarele de apă și terenul gunoiștii, s-a instalat un sistem video de supraveghere, iar 366 de gospodării au primit tomberoane de 240 ... Post-ul Investiții pentru un mediu mai curat în comuna Donici, Orhei: rezervoare de apă și gunoiște îngrădite, supraveghere video și 366 de tomberoane noi apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
12:10
Anastasia Nichita l-a „proiectat” pe deputatul Radu Marian într-o demonstrație la Complexul Sportiv al Loturilor Naționale: „Gen așa ceva” # Unica.md
Un moment inedit a avut loc la prezentarea investițiilor realizate la Complexul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale din Chișinău. Multipla campioană europeană și vicecampioană olimpică Anastasia Nichita l-a provocat ... Post-ul Anastasia Nichita l-a „proiectat” pe deputatul Radu Marian într-o demonstrație la Complexul Sportiv al Loturilor Naționale: „Gen așa ceva” apare prima dată în Unica.md.
12:00
Reuters. Din cauza sancțiunilor, companiile ruse revin la practici din anii ’90: tranzacții de tip barter cu parteneri chinezi # Unica.md
Persistența dificultăților de plată generate de sancțiunile occidentale împinge tot mai multe companii ruse să revină la practici din anii ’90: tranzacții de tip barter cu parteneri chinezi, pentru a ... Post-ul Reuters. Din cauza sancțiunilor, companiile ruse revin la practici din anii ’90: tranzacții de tip barter cu parteneri chinezi apare prima dată în Unica.md.
11:40
Angajații întreprinderilor municipale responsabile de lucrările locativ-comunale din 12 orașe au participat la instruiri specializate pentru prevenirea, intervenția și acordarea suportului populației în caz de situații excepționale. Totodată, aceste întreprinderi ... Post-ul Douăsprezece orașe sunt mai pregătite pentru a face față situațiilor de urgență apare prima dată în Unica.md.
11:30
IGSU: Amenzi de peste 1,25 milioane lei pentru arderi ilegale de vegetație și deșeuri în 2025. Peste 3.600 de focare pe câmp și 1.000 în poligoane # Unica.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că, de la începutul anului 2025, au fost aplicate amenzi contravenționale de peste 1.250.000 lei pentru persoane fizice și juridice care au incendiat ... Post-ul IGSU: Amenzi de peste 1,25 milioane lei pentru arderi ilegale de vegetație și deșeuri în 2025. Peste 3.600 de focare pe câmp și 1.000 în poligoane apare prima dată în Unica.md.
11:20
Actorul de teatru și film Valeriu Țurcanu s-a stins din viață în seara zilei de 13 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Teatrul Național „I. L. Caragiale” a anunțat ... Post-ul Doliu pe scena moldovenească: Actorul Valeriu Țurcanu s-a stins din viață apare prima dată în Unica.md.
11:20
Un accident rutier a avut loc luni, 15 septembrie, în jurul orei 09:30, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi din Chișinău. Trei persoane au fost transportate la Institutul de ... Post-ul Grav accident pe strada Muncești: Trei persoane au ajuns la spital apare prima dată în Unica.md.
11:20
Trafic suspendat pe str. Maria Drăgan între 16–18 septembrie, 09:00–20:00. Rute deviate pentru troleibuzul 16 și microbuzul 169 # Unica.md
Primăria Chișinău anunță suspendarea totală a traficului rutier pe strada Maria Drăgan, pentru lucrări de reparație curentă, în perioada 16–18 septembrie, între orele 09:00–20:00. Sunt instituite rute ocolitoare pentru transportul ... Post-ul Trafic suspendat pe str. Maria Drăgan între 16–18 septembrie, 09:00–20:00. Rute deviate pentru troleibuzul 16 și microbuzul 169 apare prima dată în Unica.md.
11:10
Săptămână plină pentru CNA: 60 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală, 15 rețineri, sechestre de peste 3 milioane lei și un cont cripto înghețat # Unica.md
Ofițerii CNA, împreună cu procurorii, au desfășurat zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. Într-un dosar privind finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani ... Post-ul Săptămână plină pentru CNA: 60 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală, 15 rețineri, sechestre de peste 3 milioane lei și un cont cripto înghețat apare prima dată în Unica.md.
10:50
Djofra-M, compania care își propune să ajungă cu produsele sale până în cosmos. Când spui fibră de sticlă, te gândești la construcții moderne, infrastructură solidă și standarde europene. Puțini ar ... Post-ul O companie din Moldova printre primii zece producători de fibră de sticlă din Europa apare prima dată în Unica.md.
10:40
R. Moldova, principalul cumpărător de brânză din Ucraina: 34,4% din exporturi în ian–aug 2025. Exporturile ucrainene au crescut cu 25,3% # Unica.md
Republica Moldova își consolidează poziția de piață pentru brânzeturile ucrainene și rămâne principalul cumpărător, cu o pondere de 34,4% din exporturile Ucrainei în perioada ianuarie–august 2025, potrivit Logos Press, care ... Post-ul R. Moldova, principalul cumpărător de brânză din Ucraina: 34,4% din exporturi în ian–aug 2025. Exporturile ucrainene au crescut cu 25,3% apare prima dată în Unica.md.
10:30
Familia președintei Maia Sandu și-a acoperit din resurse proprii cheltuielile legate de vizita la Vatican. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, care a respins ... Post-ul Președenția: Cheltuielile familiei Sandu la Vatican, acoperite din surse proprii apare prima dată în Unica.md.
10:30
Nicoleta Bezer, cerută în căsătorie la Castello di Reschio: „DA! 3,2 carate de fericire. Acum sunt logodnică” # Unica.md
Influencera și fondatoarea unui brand de bijuterii, Nicoleta Bezer, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Valeriu Sajin, după o relație de șapte ani. Momentul a avut loc în ... Post-ul Nicoleta Bezer, cerută în căsătorie la Castello di Reschio: „DA! 3,2 carate de fericire. Acum sunt logodnică” apare prima dată în Unica.md.
10:20
Două bijuterii arhitecturale ale Chișinăului – Vila urbană Herța și Casa Moisei Kligman, parte a Muzeului Național de Artă al Moldovei (MNAM) – vor intra în restaurare cu sprijinul financiar ... Post-ul Două bijuterii arhitecturale ale Chișinăului vor fi restaurate cu sprijinul Franței apare prima dată în Unica.md.
10:20
Germania înăsprește criteriile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși, invocând „riscuri sporite de securitate” # Unica.md
Berlinul a înăsprit procedurile pentru eliberarea vizelor Schengen și naționale cetățenilor Federației Ruse, a confirmat Ambasada Germaniei la Moscova pentru RTVI. Măsura este motivată de „riscuri sporite de securitate” pentru ... Post-ul Germania înăsprește criteriile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși, invocând „riscuri sporite de securitate” apare prima dată în Unica.md.
10:20
Trump: Putin și Zelenski nu pot vorbi unul cu celălalt din cauza urii și a promis să devină mediator la întâlnire # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că șansele unor negocieri directe între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski sunt foarte mici din cauza „urii” dintre cei doi lideri. Trump a sugerat ... Post-ul Trump: Putin și Zelenski nu pot vorbi unul cu celălalt din cauza urii și a promis să devină mediator la întâlnire apare prima dată în Unica.md.
10:10
Statul Major ucrainean: Rusia ar fi pierdut peste 1.000.000 de soldați de la începutul invaziei. În ultimele 24 de ore – 910 pierderi # Unica.md
Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de militari în Ucraina de la 24 februarie 2022, potrivit raportului de luni al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Doar în ultima zi, ... Post-ul Statul Major ucrainean: Rusia ar fi pierdut peste 1.000.000 de soldați de la începutul invaziei. În ultimele 24 de ore – 910 pierderi apare prima dată în Unica.md.
10:10
Exporturile de grâu ale R. Moldova, record pe iulie–august: 307,4 mii tone, +14% față de 2024. Italia, principala piață # Unica.md
Republica Moldova a înregistrat, în iulie–august 2025, cel mai mare volum al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă: 307,4 mii tone, în creștere cu 14% față ... Post-ul Exporturile de grâu ale R. Moldova, record pe iulie–august: 307,4 mii tone, +14% față de 2024. Italia, principala piață apare prima dată în Unica.md.
10:10
40 de antreprenori din R. Moldova, vizită de lucru la Bruxelles la invitația comisarei Marta Kos. Discuții despre investiții, export și Planul de Creștere de 1,9 mld. euro # Unica.md
Patruzeci de antreprenori din diferite regiuni ale Republicii Moldova încep luni, 15 septembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, la invitația comisarei pentru Extindere, Marta Kos. Demersul are loc după ... Post-ul 40 de antreprenori din R. Moldova, vizită de lucru la Bruxelles la invitația comisarei Marta Kos. Discuții despre investiții, export și Planul de Creștere de 1,9 mld. euro apare prima dată în Unica.md.
10:10
Vama a virat peste 848,3 milioane lei la buget în săptămâna 8–14 septembrie. 100,5% realizare a cifrei de control de la începutul anului # Unica.md
În perioada 8–14 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au depășit 848,31 milioane de lei. De la începutul anului, totalul colectărilor a ajuns la circa 27,8 miliarde ... Post-ul Vama a virat peste 848,3 milioane lei la buget în săptămâna 8–14 septembrie. 100,5% realizare a cifrei de control de la începutul anului apare prima dată în Unica.md.
10:00
Vara 2025 a lovit economia europeană: 43 miliarde € pierderi din caniculă, secetă și inundații. Impactul total ar putea urca la 126 miliarde € până în 2029 # Unica.md
Fenomenele meteo extreme din vara anului 2025 — valuri de caniculă, secetă și inundații — au provocat economiei europene pierderi estimate la 43 de miliarde de euro, potrivit The Guardian, ... Post-ul Vara 2025 a lovit economia europeană: 43 miliarde € pierderi din caniculă, secetă și inundații. Impactul total ar putea urca la 126 miliarde € până în 2029 apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
07:20
24°C, oferind condiții plăcute pentru activitățile în aer liber. Iar, la Sud temperaturile minime vor fi de 13–15°C, iar maximele pot urca până la 25°C. Cerul va fi parțial înnorat, ... Post-ul Vreme răcoroasă în nord, plăcută în centru și mai caldă în sud: prognoza zilei apare prima dată în Unica.md.
07:10
Horoscopul zilei – Luni, 15 septembrie 2025: clarificări, decizii rapide și focus pe rezultate # Unica.md
Astăzi, Luna tranzitează un semn practic, împingându-ne spre eficiență, iar aspectele cu Mercur favorizează soluțiile „la obiect”. Zi bună pentru programări, negocieri scurte, liste clare și pași mărunți, dar consecvenți. ... Post-ul Horoscopul zilei – Luni, 15 septembrie 2025: clarificări, decizii rapide și focus pe rezultate apare prima dată în Unica.md.
07:10
„IT-ul, istorie de succes în Moldova”: numărul angajaților a sărit la 24.000, salariu mediu net 2.000 euro. # Unica.md
Sectorul tehnologiilor informaționale din Republica Moldova este „o istorie de succes cu rezultate concrete”, a declarat Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții, în emisiunea „Consens Național” la Rlive TV. Potrivit ... Post-ul „IT-ul, istorie de succes în Moldova”: numărul angajaților a sărit la 24.000, salariu mediu net 2.000 euro. apare prima dată în Unica.md.
