Cît au costat valurile de caniculă, seceta şi inundaţiile din vara anului 2025 din Europa și care au fost cele mai afectate țări
Noi.md, 15 septembrie 2025 20:30
Valurile de căldură, secetele şi inundaţiile care au marcat vara anului 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, care subliniază că aceste costuri imediate sînt doar începutul, transmite AFP. Studiul, condus de economista Sehrish Usman de la Universitatea din Mannheim (Germania), cu doi coautori de la Banca Centrală Eu
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:00
Cea mai mare bancă elvețiană amenință să părăsească țara din cauza noilor reguli de capital # Noi.md
UBS, cea mai mare bancă elveţiană, analizează posibilitatea mutării în Statele Unite, ca răspuns la propunerile guvernului de la Berna privind majorarea cerinţelor de capital, a relatat New York Post în weekend.Potrivit publicaţiei, directori de rang înalt ai UBS s-au întîlnit cu oficiali din administraţia preşedintelui american Donald Trump pentru a pregăti o strategie care ar putea include a
20:00
Primele inițiative depuse în cadrul mecanismului de testare a inovațiilor energetice, cunoscut drept „sandbox energetic”, au fost analizate de Comisia de evaluare constituită de Ministerul Energiei, transmite Noi.md.Potrivit instituției, această etapă confirmă funcționalitatea mecanismului sandbox și capacitatea sa de a oferi un cadru sigur și transparent pentru testarea unor soluții tehnologi
Acum 2 ore
19:30
În cîteva sate din țară, se vor presta consultații medicale gratuite pentru copii și maturi # Noi.md
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.Astfel, în intervalul 15-17 septembrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Plasament pentru Pe
19:30
„Termoelectrica” informează consumatorii din sectoarele Centru, Buiucani și Botanica din capitală despre lucrările planificate pentru testarea la presiune și repararea rețelelor termice, necesare pregătirii sistemului centralizat de termoficare pentru sezonul rece 2025–2026.În acest context, furnizarea apei calde menajere va fi stopată temporar în mai multe zone din capitală, notează Noi.md.
19:00
Trump a făcut bilanțul negocierilor dintre SUA și China și a anunțat o discuție cu Xi Jinping # Noi.md
Președintele american Donald Trump intenționează să discute la sfîrșitul acestei săptămîni cu președintele Chinei, Xi Jinping.El a menționat că negocierile dintre reprezentanții SUA și Chinei în Europa pe teme comerciale au decurs „foarte bine”.Despre acest lucru a anunțat liderul Casei Albe pe rețeaua de socializare Truth Social, relatează RBC-Ucraina.„Marea întîlnire comercială din E
19:00
Primăria municipiului Bălți a venit cu o informație importantă pentru locuitorii săi, nmotează Noi.md.Astfel, în data de 18, 23, 25 septembrie, între orele 07:30 – 17:00, în cadrul centrului de instrucție al Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” a Armatei Naționale, se vor desfășura trageri de instruire.Antremanetele au loc în conformitate cu Planul de instruire al Armatei Naționale p
19:00
La Dondușeni, a fost lansat oficial primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul Republicii Moldova, notează Noi.md.Centrul oferă un spațiu sigur pentru tineri și vîrstnici, încurajînd schimbul de experiențe, dezvoltarea personală și implicarea civică.{{836260}}Centrul din Dondușeni este al doilea de acest fel din țară, după cel inaugurat anterior la Comrat.Acesta va găzdui lun
Acum 4 ore
18:30
Sportiva din Moldova, participantă la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, Alexandra Emilianova, a ocupat locul 10 în finala Campionatului Mondial de Atletism, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie la Tokyo (Japonia).{{835498}}De remarcat că, în prezent, compatrioata noastră ocupă locul 23 în clasamentul mondial la aruncarea discului, transmite Media Sport.Inițial, moldovean
18:30
Compania logistică Nova Post și-a extins serviciile internaționale pentru clienții din Moldova. Acum aceștia pot expedia și primi colete nu doar din Ucraina și România, ci și din alte 14 state europene în care compania este deja prezentă. Termenul de livrare între țări începe de la 2 zile, iar expedierea coletelor se face pe cale aeriană. În țările europene unde Nova Post oferă servicii, l
18:30
Construirea unui nou pod peste Dunăre, la Silistra, este văzută de autoritățile de la Sofia drept un element-cheie pentru dezvoltarea coridorului internațional de transport Nord–Sud, care traversează România și continuă spre Republica Moldova și Ucraina, fiind considerat o prioritate de către Uniunea Europeană.După cum transmite Noi.md cu referire la Bani, acest lucru a fost declarat de vicepr
18:00
Un nou capitol în viața Valentinei Naforniță - soprana a devenit mamă pentru a doua oară. Artista a adus astăzi pe lume doi băieți gemeni, care vor purta numele Rafael și Carol.„Rafael și Carol. Bun venit pe lume! Născuți pe 15/09 la ora 15:00”, a scris Valentina Naforniță într-un mesaj de bun venit adresat celor doi nou-născuți.Pe 22 mai 2025, Soprana Valentina Naforniță și soțul acesteia
18:00
Procurorii vor ca Plahotniuc să fie judecat pentru „furtul miliardului” separat de bancheri # Noi.md
La Judecătoria Buiucani a avut loc, pe 15 septembrie, o nouă ședință în dosarul lui Vladimir Plahotniuc și al foștilor conducători ai Băncii Naționale a Moldovei, acuzați de complicitate la „furtul miliardului”.{{836036}}Cazurile au fost conexate anul trecut, însă procurorii au cerut acum disjungerea dosarului, pentru ca Plahotniuc să fie judecat separat, transmite Europa Liberă.Acuzatorii
18:00
Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat - una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! # Noi.md
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii.El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici.Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce le permite să mențină p
18:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret (ANT) au lansat trei programe naționale destinate susținerii tinerilor și consolidării infrastructurii dedicate acestora. {{836140}}Este vorba despre „Capitala Tineretului” 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2030 și Programul de granturi pentru organizațiile de tineret. Bugetul tota
18:00
Sportiva Armatei Naţionale, soldat clasa I Oxana Diacenco, a obținut medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo Seniori, desfășurat în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.Oxana, care activează în Centrul sportiv al Armatei Naționale, a concurat la categoria +78kg, demonstr înd că munca și pasiunea aduc rezultate de aur.
18:00
Un nou rol - de coordonatori de afaceri - va fi introdus în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență din Moldova și Ucraina, pentru a sprijini elevii în dezvoltarea competențelor necesare pieței muncii, notează Noi.md.Începînd cu anul 2025, optsprezece instituții de învățămînt profesional tehnic din cele două țări vor pilota această inițiativă, care are drept obiectiv consolidare
17:30
Antreprenorul american Elon Musk l-a acuzat pe omul de afaceri George Soros de numeroase crime împotriva umanității.{{835094}}„Crimele lui Soros împotriva umanității sînt numeroase și diverse”, a menționat el pe pagina sa de socializare X, transmite Oxu.Az.Astfel Musk a răspuns la postarea unui utilizator al rețelei sociale, care a afirmat că Elon „știe ce a făcut George Soros cu America ș
17:30
Tratamentele critice vor fi disponibile fără întreruperi la Spitalul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), după inaugurarea, astăzi, a unei stații moderne de oxigen medical, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al MAI, noua dotare permite producerea a 30 m³ de oxigen pe oră, cu o puritate de 93–95%, asigurând continuitatea terapiilor complexe și intervenții rapide pentru pacienții aflați în s
17:30
Kremlinul a auzit declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, care a afirmat că răbdarea sa față de liderul rus Vladimir Putin se epuizează.Despre aceasta a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvînt al președintelui, Dmitri Peskov, relatează RBC.„Rusia își menține în continuare interesul și disponibilitatea de a soluționa criza ucraineană prin mijloace politice și diplomatice. Din part
17:00
Aeroportul din Iași (România) a anunțat că va avea zboruri charter cu pelerini în perioada 25-29 septembrie, cerînd pasagerilor răbdare la îmbarcare. Discuțiile privind trecerea pelerinilor prin Aeroportul Chișinău au eșuat, fără ca guvernele moldovean și israelian să explice public de ce. {{835921}}Pelerinii evrei aterizați în estul României ar urma să traverseze R. Moldova cu autocare și
17:00
Surse: Extradarea lui Vlad Plahotniuc ar putea avea loc pe 18 septembrie, nu pe 25, cum anunță autoritățile # Noi.md
Surse citate de canalul de Telegram SPOT susțin că data reală a extrădării fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi 18 septembrie 2025.Oficial, autoritățile de la Chișinău au anunțat că extrădarea va avea loc pe 25 septembrie.Potrivit acelorași surse, varianta avansată anterior – un interval cuprins între 14 și 21 septembrie – ar urma să se confirme. În acest context, declarațiile avo
17:00
Nu au încredere în Macron? Popularitatea președintelui Franței a scăzut pînă la un nivel record # Noi.md
Popularitatea președintelui Franței, Emmanuel Macron, a scăzut în septembrie pînă la un nivel istoric.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este confirmat de rezultatele unui sondaj publicat în ziarul Le Journal du Dimanche (JDD), realizat de Institutul Francez de Opinie Publică (IFOP).{{836250}}Doar 19% dintre respondenți sînt mulțumiți de activitatea liderului francez, cu 5 puncte procentuale (p.
17:00
Sportivul moldovean Vasile Diacon a ratat la un pas medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte Libere pentru adulți, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie la Zagreb, Croația.Potrivit Media Sport, el a ocupat, astfel, locul cinci.În drumul spre mica finală, la categoria de greutate pînă la 70 kg, sportivul moldovean în vîrstă de 25 de ani a pierdut în calificări în fața mong
17:00
Militarii din contingentele Armatei Naționale și Italiei, aflați în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo, au parcurs 20 de kilometri prin munții Gubavac. Cu ranițe de 10 kilograme în spate, ei au înfruntat terenul accidentat. Pacificatorii au demonstrat rezistență și un adevărat spirit de echipă.
Acum 6 ore
16:30
Ieri, în Transnistria, în orașul Dubăsari, a izbucnit un incendiu: a luat foc ușa unui hambar abandonat.În apropierea locului incendiului se află încă aproximativ cinci construcții ilegale similare, pline cu deșeuri și lucruri vechi. Toate acestea reprezentau o amenințare serioasă, deoarece în apropiere se află o zonă de garaje.{{835808}}Un moment întîmplător a dus la evitarea unui inc
16:30
Cel mai influent sindicat al fermierilor din Franța, FNSEA, a chemat la organizarea unor proteste naționale pe 25 septembrie, pentru a intensifica presiunea asupra noului prim-ministru al țării, Sébastien Lecornu.Liderul sindicatului, Arnaud Rousseau, a declarat că fermierii vor ieși în stradă pentru a protesta împotriva a ceea ce consideră a fi o concurență globală nedreaptă. Principalele
16:00
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit la București 49 de crame din Republica Moldova, care au prezentat peste 300 de vinuri.Vinificatorii noștri au prezentat diversitatea și autenticitatea vinurilor, spre bucuria vizitatorilor.La eveniment a fost prezent și secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, care a mențio
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se
16:00
Treceri pietonale noi, asfalt proaspăt și străzi modernizate – bilanțul unei săptămîni de lucrări la Chișinău # Noi.md
În perioada 8-14 septembrie, Regia „Exdrupo” a realizat diverse lucrări orientate spre întreținerea și modernizarea infrastructurii municipale, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei municipiului Chișinău, lucările au vizat diverse sectoare ale capitalei. Astfel, ample acțiuni s-au desfășurat pe strada Nicolae Costin, prin frezarea părții carosabile, montarea bordurilor, ridicarea g
15:30
China a amenințat că va lua măsuri decisive de ripostă dacă țările NATO, sub presiunea SUA, vor încerca să introducă taxe pe achizițiile de petrol rusesc.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd declarația purtătorului de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lin Jian.Potrivit reprezentantului, încă din prima zi a crizei, Beijingul a adoptat o poziție obiectivă și impar
15:30
Сine a fost declarat învingător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „MoldATSA” # Noi.md
Agenția Proprietății Publice informează că, a fost finalizată procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii.Rezultatele concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „MOLDATSA”Concursul a fost desfășurat în două etape:La data de 02.09.2025 a fost efectuată etapa de preselecție a candidaților, în urma căreia, din tot
15:30
Polițiștii din Orhei au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați din raion, fiind vizați pentru deținerea ilegală a armelor.La locuința unui bărbat de 59 de ani au fost găsite și ridicate două arme pneumatice, 153 de alice metalice de calibrul 4,5 mm, o armă lungă cu țeavă lisă și cinci cartușe, toate deținute fără acte legale.În gospodăria celui de-al doilea bărbat, din localitat
15:30
În weekend, polițiștii din Orhei au identificat mai mulți șoferi în stare de ebrietate la volan, notează Noi.md.Cele mai mari grade de alcoolemie au fost înregistrate în localitățile:-Cișmea, unde a fost stopat un automobil, la volanul căruia se afla un bǎrbat de 28 de ani cu o concentrație de alcool de 0.69 mg/l vapori în aerul expirat;{{835796}}-Orhei, unde a fost oprită o mașină, la
15:30
Serviciul Hidrometeorologic Național a emis o avertizare meteorologică: în perioada 16-22 septembrie 2025, pe întreg teritoriul țării se menține un pericol natural extrem de mare de incendii.Conform hărții oficiale, întreaga republică se află în pericol.Specialiștii reamintesc că în această perioadă există un risc sporit de incendii în condiții de vreme uscată și caldă.
15:30
Curtea de Apel Centru urmează să examineze recursurile în dosarele deputaților Nesterovschi și Lozovan # Noi.md
Marți, 16 septembrie, Curtea de Apel Centru va analiza recursurile depuse de avocații deputaților Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ambii afiliați fugarului Ilan Șor.Alexandr Nesterovschi a fost condamnat în luna martie la 12 ani de închisoare pentru corupție pasivă în proporții deosebit de mari și pentru implicarea în finanțarea ilegală a partidelor politice. Cu doar o zi înainte de pro
15:30
În sezonul agricol 2025, calitatea grîului alimentar din Republica Moldova a intrat în atenția specialiștilor din cauza unui parametru relativ nou pe piața locală – indicele W, care reflectă forța glutenului și capacitatea aluatului de a crește.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, primele analize indică valori mai reduse decît cele considerate normale, fapt ce ar putea afe
15:30
Poliția informează participanții la trafic că, în legătură cu lucrările de reparație desfășurate pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al capitalei, vor fi instituite temporar restricții de circulație, transmite Noi.md.Astel, pe 16 septembrie, între orele 09:00 – 20:00 – circulația va fi suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava.Iar pe 17 – 18 septemb
15:30
Caravana EcoVoucher a ajuns la Ialoveni: cum să înlocuiești electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic # Noi.md
Caravana EcoVoucher a ajuns la Ialoveni, unde locuitorii au aflat cum pot beneficia de sprijin financiar pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic. Astfel de campanii de informare sînt organizate în toate centrele raionale. {{835195}}„Acesta este frigiderul vechi, de cînd acesta a fost conectat, au fost conectate simultan cu cel nou, a
15:00
În Moldova, în ianuarie-iulie 2025, exporturile de mărfuri au constituit 1 miliard 948,2 milioane de dolari, în scădere cu 5,7% față de perioada corespunzătoare din 2024.Potrivit Biroului Național de Statistică, exporturile de mărfuri autohtone în primele 7 luni ale anului 2025, au constituit 1497,7 milioane dolari SUA (76,9% din total exporturi), fiind în scădere cu 4,0% față de perioada sim
15:00
La finele săptămînii precedente, angajații Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au găsit în bagajul de cală al unui pasager 3 360 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, tăinuite și nedeclarate la controlul vamal.Incidentul a fost înregistrat în cadrul verificării bagajelor pasagerului, înainte de îmbarcarea acestuia pe cursa „Chișinău–Londra”, notează Noi
15:00
Gheorghe Urschi, externat de la Institutul de Urgență. Ce mesaj a postat familia umoristului # Noi.md
Umoristul Gheorghe Urschin a fost externat de la Institutul de Medicina Urgentă (IMU). Aceste lucru a fost confirmat pentru Noi.md de către Dorina Arsene, purtătoarea de cuvînt a spitalului.În data de 12 septembrie, familia umoristului Gheorghe Urschi a venit cu un mesaj în rețelele sociale, în care s-a adresat tuturor instituților medicale din capitală. Membrii familiei au cerut ca Gheorg
Acum 8 ore
14:30
Locuințe pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl: Începe recepționarea dosarelor # Noi.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță începerea procesului de recepționare a dosarelor pentru acordarea locuințelor din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, str. Alba Iulia, 91/3, conform Hotărîrii Guvernului nr. 283/2024.Perioada de depunere a dosarelor este 15 septembrie – 31 octombrie curent.Pot beneficia de locuință:– Participanții la lichidarea consecințelor avar
14:30
Serviciul 112 și Inspectoratul General al Poliției implementează noi proceduri pentru gestionarea apelurilor legate de incidentele electorale, notează Noi.md.Aceste măsuri au ca scop îmbunătățirea procesului de catalogare și soluționare a cazurilor ce au legătură cu alegerile, raportate prin numărul unic de urgență 112.{{835979}}Specialiștii Serviciului 112 au subliniat faptul că, zilnic,
14:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 08 – 12 septembrie 2025.Pe parcursul săptămînii trecute, AIPA a autorizat spre plată 37,6 mil. lei - surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, după cum urmează:
14:00
Mîine, 16 septembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va examina un proiect de hotărîre ce vizează ajustarea cadrului legal referitor la obligațiile de serviciu public în sectorul gazelor naturale. Modificările propuse actualizează listele de furnizori și operatori de distribuție, în concordanță cu schimbările recente din piață privind licențierea.După cum trans
14:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană.Pe 15 septembrie a început dialogul privind Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală.Acest capitol include reforme esențiale care vor ajuta Republica Moldova să se pregătească pentru aderarea la Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene și să beneficieze de spriji
13:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, în urma negocierilor desfășurate la ședința Comisiei Mixte moldo-poloneze din 22 iulie curent, a fost recepționat un contingent suplimentar de 150 autorizații pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în/din țări terțe.Autorizațiile expediate de către autoritățile poloneze sînt valabile pînă la 31 ianuarie 2026 și pot
13:30
Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un nou proiect legislativ care propune schimbarea radicală a modului în care sînt acordate ajutoarele sociale pentru persoanele apte de muncă. Documentul vizează renunțarea la plățile necondiționate și înlocuirea acestora cu mecanisme de ocupare a forței de muncă, cu beneficii directe pentru comunitate.Potrivit inițiatorilor, actuala practică demotivează persoa
13:30
Republica Moldova găzduiește, în perioada 15–19 septembrie, cea de-a zecea ediție a celui mai mare forum economic al țării – Moldova Business Week 2025 (MBW 2025), transmite Noi.md.Evenimentul are loc simultan în 10 regiuni-cheie: Orhei, Chișinău, Ungheni, Călărași, Cahul, Giurgiulești, Bălți, Strășeni, Comrat și Tiraspol, reunind peste 1500 de participanți din peste 40 de state. Printre aceșt
