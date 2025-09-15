(foto) Aur, argint și bronz pentru Moldova: 11 sportivi au urcat pe podium la Campionatul Mondial din Armwrestling din Bulgaria

13:50

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani din Utah, acuzat că l-a ucis pe activistul MAGA Charlie Kirk, urmează să apară marți în fața instanței. El este arestat fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, sub acuzații de crimă calificată, folosirea ilegală a unei arme de foc și obstrucționarea justiției. Potrivit autorităţilor, Robinson nu cooperează cu anchetatorii și că s-ar fi radicalizat relativ repede prin jocuri video și „dark net”. Autoritățile investighează și posibila legătură a asasinatului cu relația amoroasă cu un coleg transgender. Acesta a colaborat cu anchetatorii și ar fi menționat existența unui bilet lăsat de Robinson. Procurorul general din Utah nu a decis încă dacă va cere pedeapsa cu moartea, scrie observatornews.ro.